UNIMEDIA, 22 octombrie 2025 14:40
Microbuzul liderului partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, și-a găsit locul de parcare în ograda Parlamentului, spre amuzamentul ultimului, care a transmis un mesaj ironic șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu.
• • •
Acum 5 minute
15:00
Parlamentul de legislatura a XII-a s-a convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea este prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. La debutul întrunirii, președinta Maia Sandu a ținut un discurs în plen.
Acum 15 minute
14:50
După o pauză de consultări, în care fracțiunile au înregistrat candidații pentru funcția de președinte al Legislativului, s-a decis că Igor Grosu (PAS) și Alexandr Stoianoglo (Alternativa) vor concura pentru șefia Parlamentului.
Acum 30 minute
14:40
(video) Microbuzul lui Vasile Costiuc și-a găsit locul de parcare în ograda Parlamentului: „Domnule general Cernăuțeanu, sper că nu îl vei lua și de aici” # UNIMEDIA
Microbuzul liderului partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, și-a găsit locul de parcare în ograda Parlamentului, spre amuzamentul ultimului, care a transmis un mesaj ironic șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu.
Acum o oră
14:30
(video) Șefa Centrului de Instruire în Domeniul Electoral și-a dat demisia. Pe cine a propus CEC ca interimar # UNIMEDIA
Directoarea Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Doina Bordeianu, și-a dat demisia din fruntea instituției. Cererea a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală, în ședința de astăzi, 22 octombrie.
14:30
Dmitri Torner: La elaborarea conceptului noii reforme administrativ-teritoriale, trebuie să se ia în calcul efectele devastatoare ale crizei demografice asupra teritoriilor # UNIMEDIA
Politicianul, într-o postare pe Facebook, a amintit că, în campania electorală, Partidul Politic „NOI - Noua Opțiune Istorică” nu doar că a înaintat iniţiativa unei noi reforme administrativ-teritoriale, ci şi a venit cu o viziune clară privind condiţiile în care aceasta ar trebui să fie implementată: „Spuneam atunci că aceasta e o problemă serioasă şi complexă, însă nimeni nu a dorit să vorbească la această temă în alegeri, de teamă să nu piardă voturi. Dar iată că alegerile au trecut şi conducerea formaţiunii care a câştigat alegerile spune clar: în Republica Moldova va fi implementată o reformă administrativ-teritorială şi acest lucru va fi făcut în anul 2026, pentru ca alegerile locale generale din 2027 să se desfăşoare deja în conformitate cu noua structură administrativ-teritorială a ţării”.
14:20
(video) „Aveți în continuare o prietenie cu PCRM?”. Dodon: E beton. Voronin: „Câteodată crapă” # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, spune că are o prietenie și o colaborare „beton” cu Partidul Comuniștilor. În replică, președintele formațiunii, Vladimir Voronin, i-a spus că „betonul câteodată crapă”.
14:20
Lovitură pentru fanii tenisului. Novak Djokovic va lipsi de la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris # UNIMEDIA
Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) nu va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Paris, programat între 27 octombrie și 2 noiembrie 2025, la Paris La Défense Arena, scrie adevarul.ro.
14:10
Elon Musk îl atacă pe șeful agenției spațiale americane: „Sean Idiotul încearcă să omoare NASA!” # UNIMEDIA
Directorul general al SpaceX, Elon Musk, l-a atacat marți pe administratorului interimar al NASA, Sean Duffy, după ce acesta din urmă a declarat că SpaceX riscă să piardă contractul cu NASA pentru misiunea Artemis 3, din cauza întârzierilor în derularea acestui program. Acesta este dedicat întoarcerii astronauţilor americani pe Lună după era misiunilor Apollo, relatează AFP, citată de adevărul.ro.
14:10
(foto) O grădiniță din Harkov, în care se aflau 48 de copii, lovită de drone: O persoană a decedat # UNIMEDIA
O grădiniță din orașul ucrainean Harkov, în care se aflau 48 de copii, a fost lovită miercuri dimineață de trei drone rusești. Atacul s-a soldat cu moartea a unui bărbat de 40 de ani, micuții fiind evacuați, potrivit autorităților.
Acum 2 ore
14:00
(video) „Democrația Acasă” a intrat cu 6 deputați în noul Parlament. Costiuc, cu Constituția la tribună: Nu suntem cum ne-ați prezentat - cu căciulile pe frunte # UNIMEDIA
Fracțiunea „Democrația Acasă” intră în noul Parlament cu șase deputați, condusă de Vasile Costiuc, și promite că va fi o poziție pro-europeană, „pe axa București-Washington, cu parteneri la Bruxelles.”
13:50
(live/update) Suspans la ședința noului Parlament. Greceanîi: Vă rog, fracțiunile, să nu uitați ce aveți de făcut # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
13:50
(audio) Angajau fictiv lucrători, iar salariile acestora le puneau în buzunar: CNA a descins cu percheziții la „Hîncești-Silva” și a ridicat peste 130 mii euro. 7 persoane, cercetate # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat, în această dimineață, percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din cadrul unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva”.
13:30
(video) Fracțiunea Comuniștilor, formată din 8 deputați în noul Parlament. Caraman: „Noi nu recunoaștem alegerile. Au fost desenate și dictate” # UNIMEDIA
Partidul Comuniștilor și-a constituit fracțiunea parlamentară, formată din opt deputați. Formațiunea va fi condusă de Diana Caraman, care a declarat de la tribuna Parlamentului că PCRM nu recunoaște rezultatele alegerilor, pe care le consideră „nedemocratice și nedrepte”.
13:30
(video) „Vai de mine…” Reacția lui Grosu, după ce Costiuc s-a indignat că a primit birou vizavi de WC, în Parlament # UNIMEDIA
După ce liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, s-a indignat că a primit birou vizavi de veceu, președintele PAS, Igor Grosu, a declarat că nu se ocupă el de distribuirea spațiilor. „Mă depășește un pic lucrul ăsta”, le-a declarat acesta jurnaliștilor.
13:20
Kievul și liderii europeni pregătesc un plan de pace în 12 puncte pentru încetarea războiului: Ce prevede # UNIMEDIA
Kievul colaborează cu mai mulți lideri europeni pentru elaborarea unui plan de pace în 12 puncte, care ar putea duce la încetarea conflictului din Ucraina, potrivit Bloomberg, scrie adevarul.ro.
Acum 4 ore
13:00
(video) „Mă simt de parcă am fost la 5 mitinguri”. Fracțiunea „Partidul Nostru”, cu șase deputați, va fi condusă de Renato Usatîi: Aș vrea să avem un alt Parlament # UNIMEDIA
Deputatul Renato Usatîi a anunțat oficial constituirea fracțiunii parlamentare a „Partidului Nostru”, formată din șase deputați, în noul Parlament. Ultimul a fost desemnat președinte, Elena Grițco - vicepreședinte, iar Alexandr Berlinschi - secretar.
12:50
(video) Fracțiunea „Alternativa”, formată în Parlament. Ion Ceban: Paranoia și isteria dictatorială în folosul unui partid nu trebuie să existe în instituțiile statului # UNIMEDIA
Primarul capitalei și unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a susținut un discurs în plenul Parlamentului, declarând că fracțiunea sa va fi „vocea poporului” și va acționa în interesul cetățenilor și al statului Republica Moldova.
12:50
Cutremur semnificativ în România. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a resimțit # UNIMEDIA
Un cutremur cu magnitudinea de 4.2 s-a produs miercuri, 22 octombrie, în zona seismică Vrancea, la ora 10:23, la adâncimea de 90.0km, scrie adevarul.ro.
12:40
(live/update) Suspans la ședința noului Parlament: Urmează să fie ales președintele Legislativului # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
12:40
(video) „Moldova noastră a mers departe”. Doina Gherman este președinta fracțiunii PAS în Parlament # UNIMEDIA
Doina Gherman a fost aleasă președinta fracțiunii PAS în noul Parlament. În funcția de vicepreședinți ai fracțiunii au fost desemnați Veronica Roșca, Lilian Carp și Igor Groza. Igor Chiriac va ocupa poziția de secretar al fracțiunii.
12:30
(stop cadru) Costiuc, în Parlament: Ne declarăm opoziție pro-europeană, față de guvernarea pro-europeană # UNIMEDIA
Liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc a declarat în cadrul ședinței de constituire a noului Parlament că formațiunea se poziționează ca o opoziție pro-europeană.
12:20
(live/update) Noul Parlament, în ședință. Liderul „Democrația Acasă”: Ne declarăm în opoziție pro-europeană, față de o guvernare pro-europeană # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
12:10
(live/update) Noul Parlament, în ședință. Liderul „Democrația Acasă”: Ne declarăm în opoziție pro-europeană, față de majoritatea pro-europeană # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
12:00
(video) Vasile Tarlev va fi deputat neafiliat, după destrămarea BEP: „Regret că colegii mei au decis așa cum au decis” # UNIMEDIA
Vasile Tarlev, ales pe lista Blocului „Patriotic”, a anunțat că va fi deputat independent, după ce PSRM și PCRM au decis să formeze fracțiuni separate în noul Parlament. „Regret că colegii mei au decis așa cum au decis, însă respect deciziile lor”, a spus Tarlev de la tribuna Legislativului.
11:50
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, l-a ironizat pe Vasile Tarlev, declarând că acesta „va cânta cucu singur” în Parlament, după ce Blocul Electoral Patriotic s-a destrămat, iar PCRM și PSRM au decis să formeze fracțiuni separate.
11:50
(video) „Am aruncat destule pietre”. Liderul PSRM, Igor Dodon către PAS în plenul Parlamentului: Știți bine prin ce metode și câte abuzuri ați ajuns din nou la putere # UNIMEDIA
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) va avea 17 deputați, a anunțat liderul formațiunii, Igor Dodon, în plenul Parlamentului. Fostul șef de stat a fost ales președinte al fracțiunii, în timp ce Zinaida Greceanîi va deține funcția de vicepreședinte, iar Alla Darovannaia – pe cea de secretar.
11:40
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, l-a ironizat pe Vasile Tarlev, declarând că acesta „va cânta cucul singur” în Parlament, după ce Blocul Electoral Patriotic s-a destrămat, iar PCRM și PSRM au decis să formeze fracțiuni separate.
11:30
(live/update) Noul Parlament, în ședință. Greceanîi: Vă rog să nu-mi faceți observații măcar astăzi. Hai, cu pace și liniște # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
11:30
(video) „Dacă va fi... , dar dacă nu-i, nu-i”: Ar vrea Andrei Spînu să revină în Guvern? Cum răspunde fostul ministru # UNIMEDIA
„Am alte angajamente și, acum, nu am discutat despre revenirea mea la Guvern” așa a răspuns Andrei Spînu, fostul ministru al Infrastructurii și fost vicepreședinte PAS, întrebat la Onetv, dacă a fost invitat în vreo funție în noul Executiv.
11:20
(video) Maia Sandu, la tribuna Parlamentului, despre războiul de la hotar, războiul hibrid, Moscova și integrare europeană: „La treabă!” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a ținut un discurs, în debutul ședinței de constituire a Parlamentui ales pe 28 septembrie 2025. „Moldova are nevoie de unitate și devotament. Are nevoie ca fiecare dintre cei care, începând de astăzi ocupă un loc în această sală, să-și îndeplinească mandatul cu onoare, bună-credință, să acționeze exclusiv în interesul Republicii Moldova”, a declarat șefa statului.
11:10
(live/update) Noul Parlament, în ședință. Igor Dodon: „Cred că noua componență a Parlamentului va da dovada de mult caracter și curaj” # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
Acum 6 ore
11:00
(live/update) Noul Parlament, în ședință. Fracțiunile, cu declarațiile de constituire: „Suntem gata, doamna președintă!” # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
11:00
(video) „Ce suntem la pușcărie, cu limbaj special?!”: Scandal în Parlament. Vasile Costiuc, indignat de biroul oferit fracțiunii: Lângă WC? Voi pune masa pe hol # UNIMEDIA
Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, s-a arătat indignat după ce a primit un birou la etajul 8 al Parlamentului, vizavi de WC. „Noi am lucram în acești ani fără birou și o să o facem și în continuare”, a menționat Costiuc.
10:50
(live/update) Noua legislatură a Parlamentului, în ședință. Greceanîi: Pauză de 5 minute. Vă rog să nu vă împrăștiați # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
10:50
(video) Noul Parlament, legal constituit. Greceanîi: Vă doresc înțelepciune tuturor. Să aveți respect față de oamenii din țară # UNIMEDIA
Legislatura a XII-a a Parlamentului Republicii Moldova a fost declarată legal constituită. În acest sens, Zinaida Greceanîi, care prezidează ședința de constituire, a venit cu un îndemn către deputați.
10:40
Ministrul Muncii, Alexei Buzu, a anunțat că procesul de înscriere în sistemul de compensații va începe pe data de 3 noiembrie. Potrivit informațiilor, toți doritorii de a beneficia de compensații vor fi nevoiți să scrie o nouă cerere indiferent dacă au beneficiat sau nu anul trecut de compensații.
10:30
(live/update) Noua legislatură a Parlamentului, în ședință de constituire. Maia Sandu: Vom putea apăra pacea doar dacă vom continua să ducem politica de partea binelui # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
10:20
(live/update) Noua legislatură a Parlamentului, în ședință de constituire: 100 de deputați, prezenți în sală # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
10:10
(live) Noua legislatură a Parlamentului, în ședință de constituire: Maia Sandu este așteptată cu un discurs în plen # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat această onoare. De asemenea, președinta Maia Sandu este așteptată să participe la ședință și să adreseze un discurs în plen.
09:40
(video) „O să împrumut de la Plahotniuc”. Gonța „caută” resurse pentru a-i plăti, eventual, despăgubiri Maiei Sandu: Sau îl sun pe Șor, la Moscova. Să o văd cum se va simți # UNIMEDIA
După ce Maia Sandu a cerut despăgubiri morale de 100.000 de lei de la jurnalistul Gheorghe Gonța, acesta a răspuns ironic că are „două variante”: să se împrumute de la Vladimir Plahotniuc sau Ilan Șor.
09:20
(video) Cursă nocturnă lângă Aeroport: Un șofer beat a ajuns cu Audi într-un indicator în timp ce fugea de Poliție # UNIMEDIA
Un accident a avut loc ieri noaptea pe bulevardul Dacia. Potrivit informațiilor, un șofer care era în stare de ebrietate a ajuns cu un Audi într-un indicator, în timp ce încerca să scape de Poliție.
09:20
Irina Vlah, despre noul Parlament: A fost ales în urma campanii murdareși nu are cum să livreze rezultate bune pentru ţară # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe perioada examinării cauzei civile, consideră că noul Parlament, care se va întruni astăzi în prima ședință, nu are cum să livere rezultate pentru cetățeni. Despre aceasta ea scrie pe canalul său de telegram.
09:10
Pe 22 octombrie, istoria a fost marcată de distrugerea Templului lui Apollo din Daphne și de inaugurarea Operei Metropolitan din New York.
Acum 8 ore
08:50
Ministrul Muncii, Alexei Buzu, a fost întrebat în cadrul emisiunii „Rezoomat” dacă regretă sau nu faptul că a numit cetățenii „bîdle”. Acesta își asumă cuvintele și admite că exprimarea nu a fost potrivită.
08:40
Mascații „Fulger” desfășoară exerciții tactice la Hîncești: Cetățenii, îndemnați să-și păstreze calmul # UNIMEDIA
Poliția Națională informează că, astăzi, mascații Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” vor desfășura exerciții tactice în raionul Hîncești.
08:30
Scorpionii se confruntă cu reveniri neașteptate, iar Balanțele vor avea parte de momente frumoase: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce oportunități de creștere și înțelegere. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor ghida reacțiile noastre. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.
08:10
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, în noaptea de marţi spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, scrie presa română.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
(foto) Alertă în spațiul aerian american: Un Boeing cu 140 de persoane la bord, deviat de urgență după impactul cu un obiect neidentificat # UNIMEDIA
Un avion de tip Boeing 737 MAX 8 aparţinând companiei United Airlines care asigura o legătură de la Detroit la Los Angeles a fost redirecţionat la Salt Lake City după ce s-a descoperit o fisură în parbrizul cockpitului, iar potrivit CBS News anchetatori de la National Transportation Safety Board (NTSB) urmează să stabilească dacă aeronava a fost lovită în zbor de un balon meteorologic, scrie news.ro.
07:30
(video) Două persoane au decedat, iar una rănită, după ce două mașini s-au lovit violent la Sîngerei: Imagini de la fața locului # UNIMEDIA
Un grav accident a avut loc ieri noapte în raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor, două persoane au decedat, iar una a fost rănită după ce două mașini s-au lovit violent.
