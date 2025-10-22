(video) Costiuc, întrebare „sportivă” lui Stoianoglo: Când ați fost PG, de ce nu i-ați închis pe cei are au furat miliardul, poate nu aveați concurenți la șefia Parlamentului

14:30

Politicianul, într-o postare pe Facebook, a amintit că, în campania electorală, Partidul Politic „NOI - Noua Opțiune Istorică” nu doar că a înaintat iniţiativa unei noi reforme administrativ-teritoriale, ci şi a venit cu o viziune clară privind condiţiile în care aceasta ar trebui să fie implementată: „Spuneam atunci că aceasta e o problemă serioasă şi complexă, însă nimeni nu a dorit să vorbească la această temă în alegeri, de teamă să nu piardă voturi. Dar iată că alegerile au trecut şi conducerea formaţiunii care a câştigat alegerile spune clar: în Republica Moldova va fi implementată o reformă administrativ-teritorială şi acest lucru va fi făcut în anul 2026, pentru ca alegerile locale generale din 2027 să se desfăşoare deja în conformitate cu noua structură administrativ-teritorială a ţării”.