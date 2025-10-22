Reuters: Rusia a reiterat condițiile sale pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-o „notă privată” adresată SUA

16:50

O femeie a fost la doar câțiva centimetri distanță de a fi lovită de un șofer care a trecut în viteză pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Dacia din Capitală. Poliția a publicat imaginile cu mașina care a fost la un pas de a spulbera pietonul pe zebră. Femeia a evitat impactul în […]