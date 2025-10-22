Republica Moldova are Parlament nou. Legislativul a fost oficial constituit
Ziua, 22 octombrie 2025 11:30
Noul Parlament a fost oficial constituit, după ce președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a prezentat în plenul legislativului raportul privind rezultatele alegerilor și validarea mandatelor deputaților aleși. La ședința de constituire au participat președintele Maia Sandu, membrii Curții Constituționale, ai Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău. Ședința a fost […] Articolul Republica Moldova are Parlament nou. Legislativul a fost oficial constituit apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 5 minute
11:50
VIDEO | Atac asupra orașului Harkov. O persoană a murit după lovitura asupra unei grădinițe, alți cinci au fost răniți # Ziua
O persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite în urma atacului rusesc care a lovit miercuri dimineață o grădiniță privată din raionul Holodnogorsk al orașului Harkov, a anunțat primarul Igor Terehov. „O persoană a decedat în urma loviturii asupra grădiniței. Alte cinci persoane au fost rănite”, a transmis edilul pe canalul său de […] Articolul VIDEO | Atac asupra orașului Harkov. O persoană a murit după lovitura asupra unei grădinițe, alți cinci au fost răniți apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 15 minute
11:40
Viktor Orban: Pregătirile pentru întâlnirea Trump-Putin continuă, dar data summitului rămâne incertă # Ziua
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat miercuri că pregătirile pentru summitul dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin sunt în desfășurare, însă data exactă a întrevederii nu a fost încă stabilită. „Szijjarto se află la Washington. Pregătirile pentru summitul păcii continuă. Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza. […] Articolul Viktor Orban: Pregătirile pentru întâlnirea Trump-Putin continuă, dar data summitului rămâne incertă apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
11:30
Noul Parlament a fost oficial constituit, după ce președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a prezentat în plenul legislativului raportul privind rezultatele alegerilor și validarea mandatelor deputaților aleși. La ședința de constituire au participat președintele Maia Sandu, membrii Curții Constituționale, ai Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău. Ședința a fost […] Articolul Republica Moldova are Parlament nou. Legislativul a fost oficial constituit apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
10:50
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în zona seismică Vrancea, resimțit în mai multe județe din România # Ziua
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richter s-a produs miercuri, 22 octombrie 2025, la ora 10:23, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul, considerat de intensitate medie, a avut loc la o adâncime de 90 de kilometri și a fost resimțit în mai […] Articolul Cutremur cu magnitudinea 4,2 în zona seismică Vrancea, resimțit în mai multe județe din România apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Trump: „Decizia privind întâlnirea cu Putin nu a fost încă luată”. Liderul american spune că hotărârea ar putea fi anunțată „în câteva zile” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți că nu a fost luată încă o decizie finală privind desfășurarea summitului americano-rus planificat la Budapesta, precizând că o hotărâre ar putea fi anunțată „în următoarele două zile”. „Pe acest front se întâmplă foarte multe lucruri, între Ucraina și Rusia. Vă vom anunța în următoarele două zile”, […] Articolul Trump: „Decizia privind întâlnirea cu Putin nu a fost încă luată”. Liderul american spune că hotărârea ar putea fi anunțată „în câteva zile” apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Un service auto din Briceni, distrus de flăcări. Au ars în întregime și patru mașini aflate la reparație # Ziua
Un service auto și un magazin de piese pentru mașini din orașul Briceni a fost cuprins de flăcări noaptea trecută. La fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri care au lichidat incendiul timp de două ore. Salvatorii au stabilit că flăcările au cuprins un autoservice cu suprafața de 300 de metri pătrați, construit din panouri […] Articolul Un service auto din Briceni, distrus de flăcări. Au ars în întregime și patru mașini aflate la reparație apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
09:40
Cartea „Slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române din Oltenia sub regim comunist”, lansată la Universitatea de Stat din Moldova # Ziua
Eveniment important pentru comunitatea de istorici. La Universitatea de Stat din Moldova are loc azi lansarea cărții „Slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române din Oltenia sub regim comunist (1944–1989)”, semnat de Ionuț I. Enache și apărută la Editura Lexon-Prim. Evenimentul va fi moderat de decanul Facultății de Istorie și Filosofie a USM, Igor Bercu. Cartea va fi […] Articolul Cartea „Slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române din Oltenia sub regim comunist”, lansată la Universitatea de Stat din Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
România a ridicat patru avioane militare de la sol în timpul atacului rusesc asupra regiunii Odesa # Ziua
În noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, România a ridicat de la sol avioane de vânătoare F-16 în contextul unui nou atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, în apropierea graniței românești. Ministerul român al Apărării (MApN) a confirmat că sistemele de supraveghere aeriană au detectat din timp un grup […] Articolul România a ridicat patru avioane militare de la sol în timpul atacului rusesc asupra regiunii Odesa apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
VIDEO | Trei oameni, între care doi copii, au murit în regiunea Kiev în urma unui atac nocturn cu drone și rachete asupra Ucrainei # Ziua
În noaptea și dimineața zilei de 22 octombrie, mai multe raioane din regiunea Kiev au fost supuse unui atac masiv cu drone lansate de armata rusă. În comunitatea Zazim din apropierea capitalei, trei persoane au murit, printre care doi copii, potrivit autorităților locale. Echipele de salvare continuă lucrările de căutare și degajare a dărâmăturilor. „O […] Articolul VIDEO | Trei oameni, între care doi copii, au murit în regiunea Kiev în urma unui atac nocturn cu drone și rachete asupra Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Accident grav pe drumul Chișinău – Bălți. Un șofer și pasagaera acestuia au murit, după ce două mașini s-au lovit frontal # Ziua
Accident tragic pe traseul Chișinău – Bălți, între localitățile Copăceni și Mihailovca din raionul Sângerei. Două mașini s-au lovit frontal pe șosea, iar șoferul și pasagera unui autoturism au murit pe loc în urma impactului. Accidentul a avut loc marți seara, polițiștii de patrulare din Sângerei fiind sesizați în jurul orei 22:00. „Ajunși la fața […] Articolul Accident grav pe drumul Chișinău – Bălți. Un șofer și pasagaera acestuia au murit, după ce două mașini s-au lovit frontal apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
FOTO | Glorie eternă celor ce s-au jertfit pentru eliberarea Basarabiei! Cimitirul Eroilor Români din Ursoaia, reamenajat după 82 de ani # Ziua
Cimitirul eroilor români din satul Ursoaia, raionul Căușeni, a fost sfințit marți, 21 octombrie, după ce a fost reamenajat pentru prima dată în ultimele opt decenii. Aici își dorm somnul de veci șase ostași români căzuți în luptele din iulie 1941, în timpul eliberării Basarabiei de sub ocupație sovietică. Zeci de ani, parcela eroilor a […] Articolul FOTO | Glorie eternă celor ce s-au jertfit pentru eliberarea Basarabiei! Cimitirul Eroilor Români din Ursoaia, reamenajat după 82 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Noul Parlament, ales în 28 septembrie, va fi astăzi constituit. Ședința va fi prezidată de Zinaida Greceanîi, iar Maia Sandu va ține un discurs # Ziua
Parlamentul de legislatura a XII-a, ales în 28 septembrie, se întrunește în această dimineață în ședința festivă de constituire. Prima întâlnire a noului corp de legislatori va fi moderată de deputatul socialist, fost șef de legislativ, Zinaida Greceanîi. Aceasta este a treia în lista decanilor de vârstă, după ce Vladimir Voronin și Nicolae Botgros au […] Articolul Noul Parlament, ales în 28 septembrie, va fi astăzi constituit. Ședința va fi prezidată de Zinaida Greceanîi, iar Maia Sandu va ține un discurs apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
20:10
Un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, percheziționat de CNA și procurori într-un dosar de trafic de influență # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, fostul președinte interimar ar fi pretins, acceptat și primit, prin […] Articolul Un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, percheziționat de CNA și procurori într-un dosar de trafic de influență apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Scandal în Coaliția de la București. PSD a părăsit ședința de la Guvern după un schimb tensionat cu premierul Bolojan # Ziua
Tensiuni majore în cadrul Coaliției de guvernare de la București. Potrivit unor surse politice, ședința de marți de la Palatul Victoria s-a transformat într-un adevărat scandal, după ce premierul Ilie Bolojan a respins propunerea PSD de a constitui un grup de lucru pentru elaborarea unei noi legi privind pensiile magistraților. Sursele afirmă că Bolojan le-ar […] Articolul Scandal în Coaliția de la București. PSD a părăsit ședința de la Guvern după un schimb tensionat cu premierul Bolojan apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv în privința fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc. Hotărârea a fost luată marți, după ce instanța a admis cele trei demersuri ale procurorilor pe cauzele penale aflate în faza de urmărire penală, transmite IPN. Este vorba despre dosarele „Metalferos”, „blanchetele pentru pașapoarte” […] Articolul Arest prelungit pentru Vlad Plahotniuc în alte trei dosare apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, la final de mandat, spune că îi pare rău că nu reușit să reconstruiască clădirea Filarmonicii # Ziua
Ministrul culturii în exercițiu, Sergiu Prodan, susține că își încheie mandatul „împlinit și cu mândrie” pentru realizările echipei sale. În cadrul unei conferințe de presă, la care a prezentat reușitele din cei patru ani de activitate, ministrul a spus că revine la munca sa de creație. Întrebat despre nereușite, precum proiectul reconstrucției Filarmonicii Naționale, care […] Articolul Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, la final de mandat, spune că îi pare rău că nu reușit să reconstruiască clădirea Filarmonicii apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Igor Grosu îi cere 100 de mii de lei lui Gheorghe Gonța pentru niște acuzații făcute de Vasile Costiuc într-o emisiune # Ziua
După Maia Sandu, și Igor Grosu îl cheamă în instanță pe Gheorghe Gonța și îi cere tot 100 de mii de lei. Motivul – mai multe acuzații la adresa liderului PAS, formulate de Vasile Costiuc, într-o emisiune. Informația a fost confirmată pentru Realitatea și de serviciul de presă al PAS. Responsabilii pentru comunicare din cadrul […] Articolul Igor Grosu îi cere 100 de mii de lei lui Gheorghe Gonța pentru niște acuzații făcute de Vasile Costiuc într-o emisiune apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Bărbatul care l-a împușcat pe Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost condamnat la 21 de ani de închisoare # Ziua
Un tribunal slovac l-a condamnat marți pe poetul Juraj Cintula la 21 de ani de închisoare pentru rănirea gravă a premierului Robert Fico în mai 2024, relatează Reuters. Bărbatul a fost găsit vinovat de terorism, instanța constatând că acesta a acționat „cu motivul de a împiedica buna funcționare a guvernului”, ale cărui politici le-a denunțat, […] Articolul Bărbatul care l-a împușcat pe Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost condamnat la 21 de ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Din primăvară, pentru pasagerii Aeroportului din Chișinău ar putea fi pusă la dispoziție și o cursă de tren # Ziua
Din primăvara viitoare, pentru pasagerii care merg sau vin dinspre Aeroportul Internațional Chișinău ar putea fi lansată o cursă de tren. Cea mai apropiată stație de terminalul aerogării este „Revaca”, aflată la puțin peste un kilometru și jumătate, în zona șoselei Muncești, și la care pasagerii pot ajunge pe jos în cel mult 20-25 de […] Articolul Din primăvară, pentru pasagerii Aeroportului din Chișinău ar putea fi pusă la dispoziție și o cursă de tren apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Polonia avertizează că ar putea forța aterizarea avionului lui Vladimir Putin în cazul unui zbor spre Ungaria # Ziua
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat că, dacă avionul președintelui rus Vladimir Putin ar tranzita spațiul aerian al Poloniei pentru a ajunge la Budapesta, acesta ar putea fi obligat să aterizeze, iar liderul de la Kremlin ar putea fi arestat în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională (CPI). „Nu putem garanta că […] Articolul Polonia avertizează că ar putea forța aterizarea avionului lui Vladimir Putin în cazul unui zbor spre Ungaria apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
VIDEO | O femeie, la un pas să fie spulberată de un șofer care a trecut în viteză pe o trecere de pietoni # Ziua
O femeie a fost la doar câțiva centimetri distanță de a fi lovită de un șofer care a trecut în viteză pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Dacia din Capitală. Poliția a publicat imaginile cu mașina care a fost la un pas de a spulbera pietonul pe zebră. Femeia a evitat impactul în […] Articolul VIDEO | O femeie, la un pas să fie spulberată de un șofer care a trecut în viteză pe o trecere de pietoni apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
VIDEO | Incendiu la o rafinărie MOL din Ungaria. Compania analizează folosirea rezervelor strategice de petrol # Ziua
Compania petrolieră ungară MOL a anunțat marți că ia în considerare utilizarea rezervelor strategice de petrol ale Ungariei, în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de luni spre marți la o rafinărie din localitatea Szazhalombatta, aflată în apropiere de Budapesta. Potrivit comunicatului oficial al companiei, flăcările au izbucnit într-o secție a instalației de procesare a […] Articolul VIDEO | Incendiu la o rafinărie MOL din Ungaria. Compania analizează folosirea rezervelor strategice de petrol apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Liderii Blocului Alternativa și-au prezentat prioritățile de pe agenda parlamentară, cu accent pe domeniile economie și justiție. Liderii formațiunii au mulțumit cetățenilor pentru încrederea acordată la alegerile din 28 septembrie și au subliniat necesitatea depolitizării instituțiilor statului pentru respectarea promisiunilor electorale, transmite IPN. Într-o conferință de presă, unul din liderii blocului, Ion Ceban, a declarat […] Articolul Blocul Alternativa promite o opoziție constructivă în Parlament: „Vom urma agenda oamenilor” apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Începe construcția unei autostrăzi care va lega Bucureștiul de Salonic. Acordul dintre România, Bulgaria și Grecia va fi semnat în luna noiembrie. Pe lângă autostradă, proiectul prevede și construcția unei căi ferate, potrivit Digi24. Conform declarațiilor lui Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport durabil și turism, țara noastră urmează să semneze un acord cu Grecia […] Articolul București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Cetățenii R. Moldova țin tot mai multe depozite bancare în lei. Acestea au înregistrat o pondere de aproximativ 75 la sută și au însumat peste 3,4 miliarde de lei, fiind în creștere cu 10% față de luna precedentă. Termenul de depozitare a resurselor financiare variază, circa 57% din persoane fizice preferă să creeze depozite de la […] Articolul Moldovenii țin tot mai multe depozite în lei. Ponderea acestora a ajuns la 75% apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
SRI a dejucat o tentativă de sabotaj orchestrată de Rusia. Doi ucraineni voiau să incendieze un sediu Nova Post din București # Ziua
Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat marți că, în cooperare cu DIICOT și alți parteneri naționali și internaționali, a dejucat o nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Federația Rusă pe teritoriul României. Doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, intenționau să incendieze un sediu al companiei Nova […] Articolul SRI a dejucat o tentativă de sabotaj orchestrată de Rusia. Doi ucraineni voiau să incendieze un sediu Nova Post din București apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Lavrov respinge ideea unui armistițiu imediat în Ucraina: Înghețarea războiului ar însemna uitarea cauzelor reale ale izbucnirii conflictului # Ziua
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că o încetare imediată a focului și suspendarea luptelor pe linia frontului din Ucraina ar echivala cu o renunțare la rezolvarea „cauzelor reale ale conflictului”. „Acum, de la Washington se aud apeluri potrivit cărora trebuie să ne oprim imediat, fără alte discuții. Să ne oprim, iar […] Articolul Lavrov respinge ideea unui armistițiu imediat în Ucraina: Înghețarea războiului ar însemna uitarea cauzelor reale ale izbucnirii conflictului apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
EDITORIAL | Scoaterea pe tușă a Alei Nemerenco, răsplătită cu Ordinul Republicii. Al cui totuși este statul Republica Moldova? # Ziua
Ala Nemerenco a fost, metaforic vorbind, trimisă la plimbare. Și nu-i vorba doar despre faptul că ditamai „experta în sănătate”, care face parte din clubul select al decidenților din OMS, a fost scoasă din ministerul pe care l-a condus un mandat și ceva. Asta-i, să zicem, un lucru firesc – ca miniștrii vechi să mai […] Articolul EDITORIAL | Scoaterea pe tușă a Alei Nemerenco, răsplătită cu Ordinul Republicii. Al cui totuși este statul Republica Moldova? apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Liderii europeni și Volodimir Zelenski susțin apelul lui Trump pentru un armistițiu pe linia actuală a frontului din Ucraina # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, alături de mai mulți lideri europeni, au emis o declarație comună în care își exprimă sprijinul față de apelul lansat de președintele american Donald Trump pentru un armistițiu în Ucraina, bazat pe actuala linie a frontului. „Suntem uniți în dorința noastră pentru o pace dreaptă și durabilă, pe care o merită […] Articolul Liderii europeni și Volodimir Zelenski susțin apelul lui Trump pentru un armistițiu pe linia actuală a frontului din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
VIDEO | Nicolas Sarkozy, primul fost președinte francez încarcerat, escortat în aplauze și urale spre închisoare # Ziua
Nicolas Sarkozy a ajuns marți dimineață la închisoarea La Sante, devenind astfel primul fost președinte al Franței care ajunge efectiv în închisoare, un moment fără precedent în istoria recentă a țării. Sarkozy a părăsit locuința sa din Paris în jurul orei 9:04, însoțit de soția sa, Carla Bruni. Familia sa, inclusiv copiii, și-a luat rămas […] Articolul VIDEO | Nicolas Sarkozy, primul fost președinte francez încarcerat, escortat în aplauze și urale spre închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Fermierii nu o mai vor pe Catlabuga la Agricultură și cer să fie consultați înainte de desemnarea viitorului ministru # Ziua
Asociația „Forța Fermierilor” solicită guvernării să consulte obligatoriu organizațiile de profil agricol înainte de desemnarea viitorului ministru al agriculturii și industriei alimentare. Organizația susține că persoana propusă ar trebui să își prezinte public viziunea pentru agricultură, să răspundă la întrebările reprezentanților sectorului și să își asume angajamente clare. Potrivit unui comunicat al asociației, procesul de […] Articolul Fermierii nu o mai vor pe Catlabuga la Agricultură și cer să fie consultați înainte de desemnarea viitorului ministru apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Cei din PAS sunt stăpânii deciziilor lor: dacă au decis ceva, rămâne decis până se…răzgândesc. Au decis că vor aplica TVA la importul mașinilor din 1 ianuarie 2026, zis și făcut. Adică doar zis, că până la făcut e cale lungă. Toată vara și toamna saloanele auto s-au întrecut în promoții ca să scape […] Articolul EDITORIAL | Este TVA, nu-i TVA. PAS și (răz)gândirea strategică, pe cheltuiala moldovenilor apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Un fost judecător, cercetat penal pentru corupție. CSM a dat acordul pentru percheziții și aducere silită # Ziua
Un fost judecător este bănuit de comiterea faptelor de corupție și infracțiuni conexe corupției. Marți, 21 octombrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat curs demersului procurorului general interimar, Alexandru Machidon, cu privire la autorizarea efectuării perchezițiilor, reținerii, aducerii silite și arestului în privința fostului magistrat. Numele fostului judecător nu a fost făcut public, iar […] Articolul Un fost judecător, cercetat penal pentru corupție. CSM a dat acordul pentru percheziții și aducere silită apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Moscova neagă amânarea întâlnirii Rubio–Lavrov: „Scurgerea de informații CNN a infirmat zvonul Reuters” # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a catalogat drept „debandadă informațională” relatările mass-media potrivit cărora întâlnirea dintre ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ar fi fost amânată. Declarația a fost făcută într-un comentariu pentru RBC. „Această situație poate fi descrisă doar printr-o singură […] Articolul Moscova neagă amânarea întâlnirii Rubio–Lavrov: „Scurgerea de informații CNN a infirmat zvonul Reuters” apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
11:40
Un șofer, blocat în mașina sa în urma unui grav accident rutier. Tânărul, scos cu ajutorul salvatorilor # Ziua
Un șofer a rămas blocat în mașina sa în urma unui grav accident rutier produs luni în raionul Edineț. Tânărul, în vârstă de 31 de ani, a derapat de pe un drum din satul Chiurt și a intrat într-un copac. În urma impactului, bărbatul, care a suferit câteva răni, a rămas blocat în mașină și […] Articolul Un șofer, blocat în mașina sa în urma unui grav accident rutier. Tânărul, scos cu ajutorul salvatorilor apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României: „Ca să faci lucruri în societate necesită timp” # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, a recunoscut că își dorește al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Este devreme, dar în principiu îmi doresc”, a spus liderul de la Cotroceni explicând că pentru a face reformă este nevoie de timp. Nicușor Dan a fost întrebat luni seara, în cadrul unui interviu la Antena 1, dacă își dorește […] Articolul Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României: „Ca să faci lucruri în societate necesită timp” apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
R. Moldova a trecut prin cel mai mare șoc energetic din Europa. Vlad Filat: „PAS ne-a aruncat într-un vârtej al prețurilor fără busolă” # Ziua
Republica Moldova a trecut, între 2022 și 2025, prin cel mai mare șoc energetic din Europa, ceea ce a dus la prăbușirea economiei, la pierderea locurilor de muncă și un val record de migrație. Afirmațiile aparțin fostului premier Vlad Filat, cu referire la datele Eurostat, „care sunt clare și nu lasă loc de interpretări”. În […] Articolul R. Moldova a trecut prin cel mai mare șoc energetic din Europa. Vlad Filat: „PAS ne-a aruncat într-un vârtej al prețurilor fără busolă” apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, nu va mai conduce instituția în viitorul Guvern. Într-o postare pe rețelele de socializare, oficialul a scris că „nu mă regăsesc în lista noului guvern”, fără a preciza dacă pleacă din propria inițiativă sau nu a fost inclusă în noua garnitură de Alexandru Munteanu, candidatul PAS pentru funcția de premier. Mesajul […] Articolul Ala Nemerenco pleacă de la șefia Ministerului Sănătății, după un mandat de peste patru ani apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Un bărbat s-a aruncat de la etajul al cincilea al unui bloc, după ce apartamentul său a fost cuprins de flăcări # Ziua
Un bărbat din Bălți a sărit în gol de la etajul al cincilea al unui bloc din orașul Bălți, după ce apartamentul său a fost cuprins de flăcări. Proprietarul locuinței a recurs la acest gest fiind în stare de șoc. În urma căzăturii, medicii au constatat că bărbatul a suferit traumatisme grave și arsuri pe […] Articolul Un bărbat s-a aruncat de la etajul al cincilea al unui bloc, după ce apartamentul său a fost cuprins de flăcări apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
VIDEO | Tornadă violentă lângă Paris. Un om a murit, alți patru sunt răniți grav. Mai multe macarale s-au prăbușit peste case # Ziua
O tornadă puternică a lovit luni suburbiile din vestul Parisului, provocând moartea unei persoane și rănirea altor nouă, potrivit prefecturii Val d’Oise. Rafalele violente de vânt au smuls acoperișuri, au doborât macarale și au afectat unsprezece municipalități din departament. Printre victime se află și un tânăr muncitor de 23 de ani, decedat pe un șantier […] Articolul VIDEO | Tornadă violentă lângă Paris. Un om a murit, alți patru sunt răniți grav. Mai multe macarale s-au prăbușit peste case apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Componența viitorului guvern va fi bătută în cuie până la sfârșitul săptămânii, anunță candidatul PAS pentru postul de premier # Ziua
Echipa guvernamentală va fi gata până la finalul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut de candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. Omul de afaceri a precizat că în procesul de selecție a viitorilor miniștri se bazează exclusiv pe criterii de profesionalism și integritate, transmite IPN. Alexandru Munteanu a precizat că […] Articolul Componența viitorului guvern va fi bătută în cuie până la sfârșitul săptămânii, anunță candidatul PAS pentru postul de premier apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
„Doamna de Fier” de la Tokyo preia puterea. Sanae Takaichi devine prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei # Ziua
Japonia a făcut istorie marți, după ce Sanae Takaichi, președinta Partidului Liberal Democrat (PLD), a fost aleasă prim-ministru de către Parlament, devenind prima femeie care conduce guvernul japonez. Takaichi a obținut o victorie clară în Camera Inferioară a Dietei, câștigând 237 de voturi, față de 149 pentru liderul Partidului Democrat Constituțional, Yoshihiko Noda. Scrutinul a […] Articolul „Doamna de Fier” de la Tokyo preia puterea. Sanae Takaichi devine prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana al Capitalei va fi închisă din nou pentru lucrări de reparație. Azi și miercuri, în intervalul 09.00 și 20.00, circulația va fi sistată pe această arteră, între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana. În aceste condiții, Primăria Capitalei anunță că va fi modificat itinerarul troleibuzului nr. 16 și al […] Articolul Strada Maria Drăgan din Capitală, închisă din nou pentru două zile apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
CNN: Planurile pentru al doilea summit Trump-Putin, puse pe pauză după amânarea întrevederii Rubio-Lavrov # Ziua
Întâlnirea dintre secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a fost amânată „cel puțin pentru moment”, potrivit CNN, care citează surse din Casa Albă. Deși inițial întrevederea fusese programată pentru joi, planurile au fost suspendate după o convorbire telefonică între cei doi diplomați, care a avut loc pe […] Articolul CNN: Planurile pentru al doilea summit Trump-Putin, puse pe pauză după amânarea întrevederii Rubio-Lavrov apare prima dată în ZIUA.md.
20 octombrie 2025
20:20
La loc comanda! Aplicarea TVA la importul mașinilor se amână… până la aderarea Republicii Moldova la UE # Ziua
Prețul mașinilor va rămâne neschimbat și după Anul Nou, cel puțin premise pentru scumpiri nu există deocamdată. Asta deoarece aplicarea TVA la importul autovehiculelor în Republica Moldova, care urma să intre în vigoare din 1 ianuarie 2026, va fi amânată. Anunțul a fost făcută de deputatul PAS Radu Marian, într-o postare pe Facebook. Potrivit parlamentarului, […] Articolul La loc comanda! Aplicarea TVA la importul mașinilor se amână… până la aderarea Republicii Moldova la UE apare prima dată în ZIUA.md.
20:00
Opt decenii de inovație în sănătate și educație medicală. USMF „Nicolae Testemițanu” marchează 80 de ani de activitate # Ziua
Una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Republica Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, celebrează 80 de ani de activitate. Cu acest prilej, în perioada 20-25 octombrie, universitatea desfășoară o serie de evenimente științifice, culturale și sportive, reunite sub egida Zilelor Universității 2025. Evenimentele au menirea de a […] Articolul Opt decenii de inovație în sănătate și educație medicală. USMF „Nicolae Testemițanu” marchează 80 de ani de activitate apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
Un bărbat rănit grav într-un accident rutier în Iași, transportat la Chișinău cu un elicopter SMURD # Ziua
Un echipaj aero-medical SMURD a efectuat, în după-amiaza zilei de 20 octombrie, o misiune de urgență pentru a transporta din Iași la Chișinău un bărbat de 47 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care a suferit un politraumatism în urma unui accident rutier. Pacientul a fost preluat din Iași și transportat în siguranță la Chișinău, […] Articolul Un bărbat rănit grav într-un accident rutier în Iași, transportat la Chișinău cu un elicopter SMURD apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Ședința de judecată în dosarul intentat de Serviciul de Informații și Securitate împotriva organizației „Eurasia” a fost amânată pentru data de 14 noiembrie. Cazul, aflat pe masa Curții de Apel Centru, vizează solicitarea SIS ca „Eurasia” să fie recunoscută oficial drept organizație extremistă. Ședința a fost amânată pentru ca Serviciul de Informații și Securitate să […] Articolul Ședința de judecată în dosarul SIS împotriva „Eurasia”, amânată din nou apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Popșoi a discutat la Bruxelles cu comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, despre următorii pași în procesul de aderare # Ziua
Vicepremierul R. Moldova, Mihai Popșoi, a discutat la Bruxelles cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos, despre următorii pași în procesul de aderare a R. Moldova, cu accent pe politică externă, securitate și apărare. Oficialii au avut o întrevedere în marja reuniunii miniștrilor de externe, pe tema securității și conectivității interregionale. „Suntem pregătiți să trecem […] Articolul Popșoi a discutat la Bruxelles cu comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, despre următorii pași în procesul de aderare apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Regulamentul privind parcările cu plată din Chișinău a intrat în faza finală de analiză și așteaptă expertiza anticorupție, necesară pentru aprobare. Viceprimarul Ilie Ceban a declarat că regulamentul a fost elaborat, supus consultărilor publice și consultat cu consilierii municipali. În cadrul ședinței Primăriei, viceprimarul a declarat că documentul a fost expediat Centrului Național Anticorupție, însă […] Articolul Regulamentul parcărilor cu plată din Chișinău a intrat în ultima fază de aprobare apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.