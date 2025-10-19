Echipele de tenis de masă ale României, medalii de argint la Campionatele Europene

11:50

Retragerea lui Dorin Recean din politică – el nu-și mai dorește nici funcția de prim ministru, deși liderul PAS, Igor Grosu și-a exprimat intenția de a-i propune din nou să conducă guvernul, nici cea de legislator, - pare surprinzătoare pe fundalul alegerilor parlamentare cu un rezultat impresionant pentru partidul de guvernământ. De obicei, un câștigător se comportă altfel.