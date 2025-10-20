Zelenski spune că întâlnirea cu Trump a fost un succes
Veridica.md, 20 octombrie 2025 20:30
Ucraina pregăteşte un contract pentru achiziţionarea a 25 de sisteme Patriot.
• • •
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:00
Comisia Europeană organizează prima ediție a Forumului privind Extinderea UE, pe 18 noiembrie 2025 la Bruxelles # Veridica.md
Evenimentul va fi condus de comisara pentru extindere, Marta Kos, și va reuni oficiali de rang înalt din statele membre, țările candidate și instituțiile UE.
Acum 4 ore
17:50
Pleacă din sistem la 48 - 49 de ani şi iau, în medie, echivalentul a circa 4.800 de euro pe lună.
17:20
Măsura ar putea deveni permanentă cel mai târziu în 2028.
17:10
Peter Szijjarto nu a precizat scopul și nici agenda vizitei.
Acum 6 ore
16:30
„Colegii noştri au fost denigraţi, vopsiţi în culorile cele mai oribile, deşi sunt un partid care vine către Țara Mamă, vine către aceleaşi construcţii şi alianţe din care noi facem parte” – a afirmat liderul AUR, George Simion.
Acum 8 ore
13:20
Judecătoria Chișinău a început luni examinarea de fond a dosarului „Frauda bancară”, episodul Vladimir Plahotniuc.
13:00
DEZINFORMARE: Mitropolia Basarabiei acționează agresiv, la indicația Bucureștiului, cumpărând preoți și acaparând parohii # Veridica.md
Mitropolia Basarabiei (Patriarhia Română – n.a.) acționează agresiv, în urma indicațiiilor venite de la București, încercând în mod deschis să cumpere preoți și să acapareze parohii locale, adesea cu sprijinul autorităților de la Chișinău, a declarat ambasadorul Federației Ruse desemnat în Republica Moldova, Oleg Ozerov.
Acum 12 ore
10:40
R. Moldova, prezentă la reuniunea miniștrilor de externe ai UE pe teme de securitate și conectivitate # Veridica.md
Vicepremierul Mihai Popșoi se află la Luxemburg pentru discuții privind securitatea în regiunea Mării Negre.
10:30
Armata Națională a R. Moldova dă startul exercițiului destinat consolidării pregătirii comune și interoperabilității.
10:00
Președinta Maia Sandu a convocat noul Legislativ pe 22 octombrie, după validarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Acum 24 ore
00:40
Au pierdut finalele cu Franța și Germania.
Ieri
10:10
Cele două state au convenit astăzi asupra unei „încetări a focului imediate”.
09:50
Drumurile sunt distruse de bombardamente, iar principalele rute de acces sunt închise.
18 octombrie 2025
22:50
Echipele de tenis de masă ale României s-au calificat în finalele Campionatului European # Veridica.md
Fetele vor juca împotriva Germaniei, iar băieții contra Franței.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Vor fi organizate cursuri deschise de limba română (nivel începător şi intermediar), precum şi un program de evenimente culturale dedicate promovării limbii şi culturii române în mediul universitar britanic.
17:40
Acesta include o interdicţie de import pentru gazul natural lichefiat rusesc, începând cu 1 ianuarie 2027.
16:10
Şoferul a fost arestat.
15:20
Media occidentale, care preiau informaţia, precizează că nu au putut-o verifica în mod independent.
14:40
A venit cu o cursă aeriană Atena – Bucureşti.
13:20
Trei persoane au fost ucise și cinci rănite într-o explozie produsă la o uzină chimică din republica rusă Bașkiria # Veridica.md
Fabrica „manipulează substanțe explozive” și „îndeplinește o misiune publică importantă” în contextul războiului din Ucraina.
12:50
Doi ucraineni şi un român au compărut în faţa justiţiei britanice, sub acuzaţia de implicare în incendierea unor proprietăţi având legătură cu premierul Keir Starmer # Veridica.md
Instanţa nu l-a întrebat, în actuala etapă, pe Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, cetăţean român născut în Ucraina, dacă pledează sau nu vinovat.
10:00
SUA nu va furniza, momentan, rachete de crozieră Tomahawk Ucrainei.
17 octombrie 2025
21:10
Zaiafet și Geminschi au aflat că Leon Dănăilă a decedat dar se simte bine, că un judecător ne-a inspirat pe toți deși nu există, iar vecinii noștri bulgari se tem că în bancnota de 50 de euro se ascunde diavolul.
20:50
Socialiștii europeni reproșează formațiunii slovace apropierea de Rusia și China.
16:10
Vladimir Voronin refuză să prezideze prima ședință a noului Parlament. Ședința ar putea fi condusă de Nicolae Botgros # Veridica.md
Noul Parlament al Republicii Moldova de Legislatura a XII-a a fost convocat pentru 22 octombrie.
15:50
Marcel Spatari: Obiectivul pentru anul 2030 este ca salariul minim să ajungă la 10 mii de lei # Veridica.md
Fostul ministru al muncii și protecției sociale, Marcel Spatari, anunță că va fi deputat, fiind ales pe listele PAS.
13:50
În martie 2022, el a afirmat că a devenit o ţintă pentru Rusia, după ce a recunoscut autocefalia bisericii ortodoxe din Ucraina.
12:50
Sigfrido Ranucci se afla sub protecția poliției, după ce a fost amenințat cu moartea de către mafie.
12:20
România își reiterează susţinerea pentru integrarea europeană a Republicii Moldova şi a Ucrainei # Veridica.md
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, salută progresele substanţiale realizate de acestea în procesele de reformă, în pofida provocărilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse.
12:00
Tânărul din Republica Moldova care a venit cu ea a declarat că, la rugămintea unui conaţional, a preluat autoturismul dintr-o parcare şi că nu are cunoştinţă despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu.
10:30
Republica Moldova are un nou Parlament și, foarte probabil, un nou prim-ministru (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Președinta Maia Sandu a semnat decretul de convocare a noului legislativ pe 22 octombrie a.c., în urma confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie a.c. și validării mandatelor noilor deputați de către Curtea Constituțională, pe 16 octombrie a.c.
09:40
Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de premier: Încercăm să creăm cea mai bună echipă # Veridica.md
Structura noului Guvern este stabilită în proporție de 80-90 la sută, a declarat Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de premier. El a spus la ProTV că jumătate din persoanele cu care discută nu sunt membri de partid.
09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a.
09:00
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni, "în următoarele două săptămâni", la Budapesta # Veridica.md
Cei doi lideri au discutat telefonic, în ajunul întâlnirii lui Trump cu elenski, care speră să obțină rachete Tomahawk.
16 octombrie 2025
19:10
Livrările de gaze către regiunea transnistreană vor fi reluate după două săptămâni de pauză # Veridica.md
Anunțul a fost făcut de președintele interimar al companiei Moldovagaz, Vadim Ceban, fără a preciza durata sau detaliile contractului.
19:00
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie şi a validat mandatele celor 101 deputaţi # Veridica.md
Noul cabinet de miniştri ar putea fi învestit în prima jumătate a lunii noiembrie.
18:00
Comisia Europeană salută aderarea oficială a 40 de bănci din Albania, Republica Moldova, Muntenegru şi Macedonia de Nord la zona unică de plăţi în euro (SEPA) # Veridica.md
Aceasta ar putea conduce la economii de până la 500 de milioane de euro pentru persoane fizice şi întreprinderi.
16:10
„MerișorLeaks”: Partide, judecători și politicieni, presupus coordonați de rețeaua Șor – scurgere de documente # Veridica.md
Documente confidențiale atribuite grupului condus de oligarhul Ilan Șor detaliază mecanisme de influență asupra scenei politice din Republica Moldova, inclusiv partide înregistrate cu scop electoral, salarizare generoasă pentru politicieni afiliați și canale de comunicare cu membri ai Curții Supreme, potrivit unei investigații publicate de ZDG.
15:20
Procurorii austrieci au deschis proceduri împotriva unui diplomat suspectat de divulgarea de documente confidențiale legate de agentul neurotoxic Noviciok, inventat de sovietici # Veridica.md
Johannes Peterlik a fost secretar general al ministerului de Externe, condus, în epocă, de Karin Kneissl, numită de partidul de extremă dreapta FPÖ și notorie pentru rusofilie.
15:20
Noua misiune diplomatică va consolida prezența diplomatică și va facilita dialogul politic, economic și cultural între cele două țări.
14:50
Stânga radicală și extrema dreaptă au depus, fiecare, câte o moțiune de cenzură împotriva noului executiv de la Paris.
14:10
Un norvegian care lucra ca agent de securitate la ambasada Statelor Unite din Oslo a fost trimis în închisoare, pentru spionaj în beneficiul Rusiei și Iranului # Veridica.md
A primit 10.000 de euro de la ruși și 0,17 bitcoin de la iranieni.
13:00
Zeci de producători din Republica Moldova au venit la Bucureşti, pentru noi parteneriate cu companiile româneşti # Veridica.md
Exporturile pe care le fac sunt de ordinul sutelor de milioane de dolari.
13:00
DEZINFORMARE: Dificultățile în aprovizionarea cu gaze a Transnistriei sunt rezultatul unui război hibrid declanșat de UE # Veridica.md
Dificultățile apărute în efectuarea plăților pentru gazul rusesc prin intermediul băncilor europene nu reprezintă doar o chestiune de contabilitate, ci și rezultatul unui război hibrid din partea Bruxelles-ului, suține politologul și fostul „deputat” de la Tiraspol, Anatoli Dirun.
09:30
Pe lângă confirmarea rezultatelor alegerilor, Curtea urmează să valideze mandatele celor cinci concurenți electorali care au trecut pragul electoral.
15 octombrie 2025
22:30
După invazia rusă din Ucraina, lituanienii se tem că ar putea să devină una dintre următoarele ținte ale Moscovei.
20:40
Vicepremierul pentru reintegrare: Nu se știe dacă mâine va fi gaz în regiunea transnistreană # Veridica.md
Situația privind asigurarea regiunii transnistrene cu volumele necesare de gaze rămâne incertă. Guvernul a pregătit măsuri de sprijin în eventualitatea unei crize energetice.
20:10
Președintele Serbiei confirmă implicarea rușilor în tabăra unde au fost instruiți indivizi pentru destabilizări în R. Moldova # Veridica.md
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat prezența cetățenilor Federației Ruse în tabăra de instruire militară unde au fost antrenați cetățeni moldoveni pentru destabilizări în R. Moldova,
16:30
Anul trecut a fost, de asemenea, cel mai călduros înregistrat vreodată.
