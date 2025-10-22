Partidul Democrația Acasă și Partidul Nostru boicotează alegerea noului președinte al Parlamentului

08:00

Un tribunal din Nigeria, cel mai mare oraş din nordul Nigeriei, i-a ordonat Poliţiei islamice locale să oficieze căsătoria între două celebrităţi de pe TikTok care au publicat un videoclip considerat indecent, au declarat marţi pentru AFP două surse judiciare şi poliţieneşti, transmite Agerpres. Luni, un judecător i-a ordonat Poliţiei Shariei din Kano, denumită Hisbah,