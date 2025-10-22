FOTO // Incendiu devastator la un autoservice din Briceni: patru mașini au ars complet, iar pompierii au prevenit explozia unei butelii de oxigen
SafeNews, 22 octombrie 2025 10:00
Un incendiu de proporții a distrus în noaptea de 22 octombrie 2025 un autoservice și un magazin de piese auto din orașul Briceni, provocând pagube semnificative și distrugând patru automobile aflate la reparație. Flăcările au izbucnit în jurul orei 02:16, pe strada Krîlov 7, iar la fața locului au intervenit de urgență cinci echipe ale […]
• • •
Acum 10 minute
10:10
Luptătorii moldoveni de stil greco-roman au avut o evoluție remarcabilă la Campionatul Mondial U-23, desfășurat în Novi Sad, Serbia. Într-o singură zi de competiție, sportivii Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei au adus acasă două medalii valoroase. Vitalie Eriomenco a obținut medalia de argint la categoria de greutate până la 63 kg. El a ajuns în […]
Acum 30 minute
10:00
FOTO // Incendiu devastator la un autoservice din Briceni: patru mașini au ars complet, iar pompierii au prevenit explozia unei butelii de oxigen # SafeNews
Un incendiu de proporții a distrus în noaptea de 22 octombrie 2025 un autoservice și un magazin de piese auto din orașul Briceni, provocând pagube semnificative și distrugând patru automobile aflate la reparație. Flăcările au izbucnit în jurul orei 02:16, pe strada Krîlov 7, iar la fața locului au intervenit de urgență cinci echipe ale […]
10:00
Articolul LIVE // Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova – Legislaturii a XII-a apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
09:40
Țigări de peste 7,7 milioane de lei, introduse ilegal în Moldova, au fost confiscate. O companie din Tiraspol, amendată și privată de dreptul la import pentru 4 ani # SafeNews
O companie din Tiraspol a fost sancționată de instanță cu o amendă de 500.000 de lei, interdicția de a importa mărfuri timp de patru ani, și obligată să achite peste 1.800.000 de lei – valoarea camioanelor folosite pentru transportul ilegal al țigărilor. Totodată, instanța a dispus confiscarea unui lot de țigări fără timbru de acciză, […]
09:30
Alexei Buzu: Înregistrarea pentru compensațiile la sezonul rece începe pe 3 noiembrie. Cetățenii trebuie să se înscrie din nou în sistem # SafeNews
Procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor la încălzire și energie electrică în sezonul rece va începe pe data de 3 noiembrie și va continua pe parcursul întregii luni. Anunțul a fost făcut de Alexei Buzu, ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RliveTV. La fel ca în anii […]
Acum 2 ore
09:20
„Act terorist calculat.” Ultimatum în Congresul american împotriva lui Vladimir Putin pentru cei 20.000 de copii ucraineni răpiți # SafeNews
Camera Reprezentanților și Senatul SUA fac presiuni pentru aplicarea celor mai severe sancțiuni, în timp ce legislatorii lansează un ultimatum cu privire la politica sistematică a lui Vladimir Putin de ștergere culturală și deportare forțată. Un grup bipartid de legiuitori americani a lansat marți o campanie puternică pentru a crește presiunea asupra președintelui rus, cerând […]
09:10
Trei bărbați au fost recent condamnați la pedepse cu închisoarea pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate cu grad avansat, în cazuri distincte înregistrate în raioanele Sîngerei și municipiul Chișinău. Toți cei trei inculpați se aflau la volan fără a deține permis de conducere, iar unul dintre ei a provocat un accident rutier. […]
09:00
FOTO // Accident mortal în raionul Sîngerei: Două persoane și-au pierdut viața după coliziunea dintre un VAZ și un Volkswagen # SafeNews
O coliziune violentă între două automobile a curmat viețile a două persoane aseară, în jurul orei 22:00, pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca, în raionul Sîngerei. Potrivit poliției, impactul s-a produs între un VAZ și un Volkswagen, care circulau din direcții opuse. În urma accidentului, șoferul autoturismului VAZ, un bărbat de 58 de […]
08:50
Poliția Națională anunță că, în cursul zilei de astăzi, în raionul Hîncești vor avea loc exerciții tactice desfășurate de Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger". Potrivit autorităților, aceste instruiri sunt parte a planului de acțiuni al instituției și se organizează periodic, cu scopul de a perfecționa abilitățile de intervenție ale polițiștilor în situații speciale. […]
08:40
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, miercuri, prima lansare în câteva luni, cu doar o săptămână înainte ca liderii mondiali, inclusiv preşedintele SUA, Donald Trump, să ajungă în Coreea de Sud pentru un summit, transmite AFP. Şefii de Stat Major din Seul au declarat că au „detectat mai multe proiectile, considerate a […]
08:30
Rachete balistice ruseşti au provocat incendii în Kiev. Ucraina a lovit o uzină chimică cu rachete britanice Storm Shadow # SafeNews
Primarul oraşului Kiev, Vitali Klitschko, a anunţat că rachetele ruseşti lansate pe timp de noapte au aprins incendii în mai multe districte şi au împrăştiat resturi, spărgând sticlă şi avariind maşinile. De cealaltă parte, Ucraina a lovit o uzină chimică din Rusia cu rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie. Klitschko, care a postat pe […]
Acum 4 ore
08:20
FOTO // Pilot al United Airlines, rănit după ce avionul s-a ciocnit în aer cu un obiect care i-a fisurat parbrizul. Ipotezele anchetatorilor # SafeNews
Un avion de tip Boeing 737 MAX 8 aparţinând companiei United Airlines care asigura o legătură de la Detroit la Los Angeles a fost redirecţionat la Salt Lake City după ce s-a descoperit o fisură în parbrizul cockpitului, iar potrivit CBS News anchetatori de la National Transportation Safety Board (NTSB) urmează să stabilească dacă aeronava […]
08:00
Condamnați la căsătorie. Decizie luată de un tribunal din Nigeria împotriva a două celebrități de pe TikTok # SafeNews
Un tribunal din Nigeria, cel mai mare oraş din nordul Nigeriei, i-a ordonat Poliţiei islamice locale să oficieze căsătoria între două celebrităţi de pe TikTok care au publicat un videoclip considerat indecent, au declarat marţi pentru AFP două surse judiciare şi poliţieneşti, transmite Agerpres. Luni, un judecător i-a ordonat Poliţiei Shariei din Kano, denumită Hisbah, […]
07:50
Polonia îl amenință pe Putin cu arestarea dacă va survola spațiul său aerian în drum spre Ungaria # SafeNews
Polonia l-a avertizat marți, 21 octombrie 2025, pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, să nu călătorească prin spațiul său aerian pentru summitul din Ungaria cu președintele american Donald Trump. Reprezentanții țării afirmând că ar putea fi nevoită să pună în aplicare un mandat internațional de arestare dacă acesta ar face-o, relatează Reuters. Bulgaria, în schimb, s-ar […]
07:40
În Estonia se dorește ridicarea imunității unui deputat pentru deturnarea cardurilor de combustibil. # SafeNews
Procurorul general al Estoniei, Eneli Laurits, s-a adresat cancelarului justiției cu o solicitare de a-l lipsi pe deputatul parlamentului țării (Riigikogu), Kalle Gruntal, de imunitatea parlamentară. Gruntal este suspectat că a folosit cardurile de combustibil emise de parlament în scopuri personale, transmite eurointegration.com.ua. Potrivit datelor procuraturii, în anul 2023 Gruntal a folosit cardurile pentru alimentarea propriului […]
07:30
Hoțul unui tablou al lui Rembrandt a sfătuit jefuitorii Luvrului să vândă obiectele furate înapoi muzeului. # SafeNews
Celebrul hoț american de muzee Myles Connor le-a recomandat infractorilor care au jefuit Luvrul să returneze bunurile furate în schimbul unei recompense peste câțiva ani. Opinia sa a fost exprimată într-un interviu pentru postul de televiziune ABC. „Cel mai bun lucru pe care îl pot face, dacă vor să câștige măcar niște bani de pe […]
07:20
Primul Forum al Extinderii UE: Lideri europeni și ai țărilor candidate, inclusiv R. Moldova, vor discuta despre viitor # SafeNews
Comisia Europeană va organiza, pe 18 noiembrie 2025, la Bruxelles, prima ediție a Forumului Extinderii Uniunii Europene, un eveniment la care vor participa lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate, experți și tineri pentru a discuta viitorul Uniunii. Scopul evenimentului este să transforme extinderea într-un proiect comun al întregii societăți europene, notează Executivul european. Potrivit postului public de radio, […]
07:10
Moldova declară război coletelor din China. Vin taxe noi, iar milionarii din comerț aplaudă # SafeNews
Autoritățile analizează soluții similare celor aplicate în Uniunea Europeană pentru a reglementa fluxul tot mai mare de colete comandate online de pe platforme chineze precum TEMU, Shein sau AliExpress, care afectează vânzările comercianților locali, a declarat ministra Finanțelor, Victoria Belous în cadrul unei conferințe de presă. Întrebată despre plângerile agenților economici privind scăderea vânzărilor din […]
07:00
Fundația Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), sucursala din Republica Moldova, anunță lansarea concursului pentru Programul de burse KAS Sur-Place 2026, destinat studenților care combină performanțele academice solide cu implicarea civică și politică. Programul oferă tinerilor nu doar sprijin financiar, ci și mentorat, instruire și acces la o rețea de lideri și experți, contribuind la formarea unei noi generații […]
06:50
În perioada 1 iulie – 28 septembrie, TikTok a eliminat peste 9 300 de materiale video care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit reprezentanților companiei, 91% dintre acestea au fost eliminate proactiv, înainte de a fi raportate de utilizatori, transmite IPN. Platforma a anunțat că […]
06:40
Gigantul tehnologic Google este îngrijorat de infestarea cu ploșnițe, după ce duminică a fost descoperită prezența acestora în campusul său din Chelsea. O echipă ar fi efectuat o dezinsecție în campusul Google din Chelsea, duminică noapteaiar personalul a putut să se întoarcă luni, potrivit informațiilor obținute de Page Six, scrie stirileprotv.ro. Ar fi bine să folosească […]
06:30
Ministra Finanțelor a Republicii Moldova, Victoria Belous, a declarat că, dacă „examinăm obiectiv" creșterea prețurilor la apartamente, „lucrurile au evoluat". Potrivit ei, în componenta de preț se regăsesc majorările salariale și onorarea deplină a obligațiilor de către companiile de construcție. „Cu cinci ani în urmă, salariul declarat la Fisc de către o companie de construcție […]
Acum 6 ore
06:20
Trei minori și-au pus viața în pericol, iar unul a fost salvat la timp, după ce au urcat pe gardul unei staţii electrice din sectorul Ciocana # SafeNews
Trei minori și-au pus viața în pericol, iar unul a fost salvat la timp, după ce au urcat pe gardul unei staţii electrice din sectorul Ciocana din Chișinău. Unul dintre ei a sărit în interiorul acesteia. Din fericire, un angajat alPremier Energy Distribution care trecea întâmplător pe acolo, a observat și a intervenit la timp. […]
06:10
Cursă de tren pentru pasagerii care merg sau vin dinspre Aeroportul Internațional Chișinău. Când ar putea fi lansată # SafeNews
Din primăvara viitoare, pentru pasagerii care merg sau vin dinspre Aeroportul Internațional Chișinău ar putea fi lansată o cursă de tren, a anunțat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, care a precizat că cea mai apropiată stație de terminalul aerogării ar fi „Revaca". Aceasta se află la cel puțin peste un kilometru și jumătate, în zona șoselei […]
Acum 24 ore
18:10
ULTIMA ORĂ // Fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, percheziționat de CNA și procurori într-un dosar de trafic de influență # SafeNews
Ofițerii CNA, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, fostul președinte interimar ar fi pretins, acceptat și primit, prin intermediul unui bărbat […]
17:00
FOTO // Doi carabinieri moldoveni instruiți în Egipt în domeniul protecției VIP și al obiectivelor strategice # SafeNews
Doi angajați ai Inspectoratului General de Carabinieri au participat, recent, la un curs internațional de specializare în protecția demnitarilor și a infrastructurii critice „VIP and Vital Installation Protection", organizat în Republica Arabă Egipt. Instruirea s-a desfășurat la Academia de Poliție din Cairo, în cadrul International Security Training Center (ISTC), și a reunit participanți din peste […]
16:50
Deficitul bugetar al Republicii Moldova este “acceptabil” și susține dezvoltarea economică, afirmă ministra Finanțelor Victoria Belous # SafeNews
Deficitul bugetar al Republicii Moldova nu reprezintă un motiv de îngrijorare atât timp cât fondurile sunt orientate spre investiții care stimulează economia. Aceasta este poziția exprimată de ministra în exercițiu a Finanțelor, Victoria Belous, în cadrul prezentării raportului său de activitate la conducerea instituției. Belous a subliniat că nivelurile actuale ale deficitului — 4% în […]
16:40
Rusia exclude încetarea luptelor înaintea întâlnirii Putin-Trump. Lavrov: Ar însemna să uităm de cauzele primare ale conflictului # SafeNews
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a respins marţi o posibilă încetare a luptelor în perspectiva summitului de la Budapesta între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi SUA, Donald Trump, relatează EFE, preluată de Agerpres. „Dacă ne oprim pur şi simplu, ar însemna să uităm de cauzele primare ale conflictului", a afirmat Lavrov într-o conferinţă de […]
16:20
Un călugăr rus care a stat ilegal timp de 3 ani pe muntele Athos, arestat în Grecia: „Am vrut să plec, dar nu am mai găsit bilet” # SafeNews
Un călugăr rus, care trăia la mănăstirea de la Muntele Athos, a fost arestat pe Aeroportul Internațional „Macedonia" din Salonic pentru șed
16:10
Fetița-geniu a șahului britanic, de doar 10 ani, o învinge pe campioana mondială și se apropie de titlul de mare maestru # SafeNews
Bodhana Sivanandan, o fetiță britanică de doar 10 ani, a uimit lumea șahului după ce a învins-o pe fosta campioană mondială Mariya Muzychuk, în cadrul Cupei Europene a Cluburilor de Șah desfășurate la Rhodos, Grecia, potrivit The Times. Victoria spectaculoasă o aduce pe micuța „fată minune”, Bodhana Sivanandan, la un pas de a deveni cea […] Articolul Fetița-geniu a șahului britanic, de doar 10 ani, o învinge pe campioana mondială și se apropie de titlul de mare maestru apare prima dată în SafeNews.
15:50
Incendiu la cea mai mare rafinărie din Ungaria. Guvernul lui Orban ar putea apela la rezervele strategice de combustibil # SafeNews
Pompierii din Ungaria s-au luptat o întreagă noapte cu un incendiu care a izbucnit la principala rafinărie de petrol a țării, au anunțat marți autoritățile și compania energetică maghiară MOL. Nu au fost raportate victime. Incendiul a izbucnit luni seara într-o unitate de procesare a rafinăriei Danube din Százhalombatta, la sud de capitala Budapesta, a anunțat […] Articolul Incendiu la cea mai mare rafinărie din Ungaria. Guvernul lui Orban ar putea apela la rezervele strategice de combustibil apare prima dată în SafeNews.
15:10
VIDEO // Trei persoane reținute la Bălți după ce au înșelat o bătrână cu 300.000 de lei printr-un apel fals despre un accident rutier # SafeNews
Trei persoane, cu vârste între 18 și 31 de ani, au fost reținute de polițiștii din Bălți, fiind suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii. Suspecții au acționat pe 17 octombrie, când au apelat o femeie în vârstă de 85 de ani și i-au spus că fiica ei ar fi fost […] Articolul VIDEO // Trei persoane reținute la Bălți după ce au înșelat o bătrână cu 300.000 de lei printr-un apel fals despre un accident rutier apare prima dată în SafeNews.
15:10
Vicepremierul pentru Reintegrare, în dialog cu oficiali români despre școlile din stânga Nistrului și sprijinul pentru reintegrare # SafeNews
Vicepremierul pentru reintegrare, Roman Roșca, a avut luni o întrevedere cu Constantin-Valentin Răducanu, reprezentant al Guvernului României, în cadrul căreia au fost abordate teme-cheie legate de relația bilaterală, situația din regiunea transnistreană și accesul la educație în limba română. Cei doi oficiali au reafirmat relațiile strânse dintre Republica Moldova și România, apreciind dialogul politic constant […] Articolul Vicepremierul pentru Reintegrare, în dialog cu oficiali români despre școlile din stânga Nistrului și sprijinul pentru reintegrare apare prima dată în SafeNews.
14:50
Sergiu Prodan se retrage de la conducerea Ministerului Culturii: „Revenirea la munca de creație e dorința mea cea mai mare” # SafeNews
Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a anunțat că nu își mai dorește să continue în funcția pe care a deținut-o în ultimii patru ani. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă de totalizare a activității ministerului, unde Prodan a subliniat că intenționează să se dedice din nou creației artistice. „Revenirea la munca de […] Articolul Sergiu Prodan se retrage de la conducerea Ministerului Culturii: „Revenirea la munca de creație e dorința mea cea mai mare” apare prima dată în SafeNews.
14:40
Bărbatul care l-a împușcat pe Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost condamnat pentru terorism. Pedeapsa primită # SafeNews
Marți, un tribunal slovac a decis că bărbatul care l-a împușcat și rănit pe premierul Robert Fico anul trecut este vinovat de terorism și l-a condamnat la 21 de ani de închisoare. Juraj Cintula, în vârstă de 72 de ani, a tras cinci focuri de armă asupra lui Fico de la o distanță de puțin […] Articolul Bărbatul care l-a împușcat pe Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost condamnat pentru terorism. Pedeapsa primită apare prima dată în SafeNews.
14:30
Un avion a aterizat de urgență, după ce pilotul a auzit o bătaie în ușă și nu a mai putut lua legătura cu însoțitorii de bord # SafeNews
Un avion al companiei American Airlines, a efectuat o aterizare de urgență în statul Nebraska luni seara, după ce piloții nu au putut lua legătura cu însoțitorii de zbor și au auzit pe cineva în afara ușii cabinei de pilotaj, potrivit Administrației Federale a Aviației, scrie CNN. Zborul a decolat de pe aeroportul Eppley din […] Articolul Un avion a aterizat de urgență, după ce pilotul a auzit o bătaie în ușă și nu a mai putut lua legătura cu însoțitorii de bord apare prima dată în SafeNews.
14:20
VIDEO // A pătruns în apartamente, a furat bijuterii și bani, apoi a agresat o proprietară: bărbat de 34 de ani, reținut pentru furturi și jaf în sectorul Botanica # SafeNews
Un bărbat de 34 de ani, cetățean străin, este cercetat penal după ce a comis două furturi și un jaf în sectorul Botanica al capitalei. Potrivit informațiilor preliminare, acesta acționa în timpul zilei, pătrunzând în apartamente prin metoda culegerii de chei. Din locuințele vizate, bărbatul ar fi sustras bijuterii din aur și sume de bani, […] Articolul VIDEO // A pătruns în apartamente, a furat bijuterii și bani, apoi a agresat o proprietară: bărbat de 34 de ani, reținut pentru furturi și jaf în sectorul Botanica apare prima dată în SafeNews.
14:20
La un pas de tragedie, după ce un copil a intrat într-o stație electrică de 110 kV, în sectorul Ciocana # SafeNews
Un incident grav a avut loc săptămâna trecută în sectorul Ciocana al capitalei, unde un copil și-a pus viața în pericol după ce a pătruns într-o stație electrică de înaltă tensiune (110 kV), informează Premier Energy Distribution. Potrivit companiei, în după-amiaza zilei de 13 octombrie, trei copii cu vârste între 6 și 8 ani se […] Articolul La un pas de tragedie, după ce un copil a intrat într-o stație electrică de 110 kV, în sectorul Ciocana apare prima dată în SafeNews.
14:10
LIVE // Conferința de presă susținută de ministra Finanțelor a Republicii Moldova, Victoria Belous # SafeNews
Articolul LIVE // Conferința de presă susținută de ministra Finanțelor a Republicii Moldova, Victoria Belous apare prima dată în SafeNews.
14:00
Judecătorul Serghei Pilipenco de la Curtea de Apel Sud, eliberat din funcție de CSM după ce a picat Vetting-ul # SafeNews
Judecătorul Serghei Pilipenco de la Curtea de Apel Sud a fost eliberat din funcție de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), după ce nu a promovat procesul de evaluare externă a integrității, cunoscut sub numele de Vetting. Decizia a fost adoptată în ședința de astăzi a plenului CSM, cu 10 voturi „pentru” și unul „împotrivă”. […] Articolul Judecătorul Serghei Pilipenco de la Curtea de Apel Sud, eliberat din funcție de CSM după ce a picat Vetting-ul apare prima dată în SafeNews.
13:40
Polonia și România au dejucat un complot rusesc privind trimiterea de colete explozive. Autoritățile de la Varșovia anunță că au arestat opt persoane care pregăteau mai multe acte de sabotaj # SafeNews
Polonia și România au reținut opt persoane suspectate de planificarea unor acte de sabotaj în numele Rusiei, au declarat marți autoritățile de la Varșovia, trei dintre arestări fiind legate de un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina, potrivit Reuters. România și Polonia au reținut opt persoane suspectate […] Articolul Polonia și România au dejucat un complot rusesc privind trimiterea de colete explozive. Autoritățile de la Varșovia anunță că au arestat opt persoane care pregăteau mai multe acte de sabotaj apare prima dată în SafeNews.
13:20
Alertă de dispariție în satul Mărinești, raionul Sîngerei: poliția caută un bărbat de 43 de ani # SafeNews
Polițiștii din Sîngerei desfășoară căutări pentru un bărbat în vârstă de 43 de ani, originar din satul Mărinești, care a plecat într-o direcție necunoscută la bordul unei Dacia Logan argintii, cu numărul de înmatriculare NYD 998, mașină ce nu a fost încă înregistrată oficial în trafic. Până în acest moment, bărbatul nu a revenit acasă. […] Articolul Alertă de dispariție în satul Mărinești, raionul Sîngerei: poliția caută un bărbat de 43 de ani apare prima dată în SafeNews.
13:10
VIDEO // Șofer identificat și sancționat de poliție pentru neacordarea priorității pietonului în urma unui incident periculos pe bulevardul Dacia # SafeNews
Un șofer al unui automobil de lux a fost surprins în timp ce nu a acordat prioritate unui pieton, generând o situație de accident pe bulevardul Dacia, în sectorul Botanica al capitalei. Incidentul a avut loc pe 17 octombrie și a fost documentat de către Poliția Secției patrulare Chișinău din cadrul INSP. Conducătorul auto, un […] Articolul VIDEO // Șofer identificat și sancționat de poliție pentru neacordarea priorității pietonului în urma unui incident periculos pe bulevardul Dacia apare prima dată în SafeNews.
13:10
VIDEO // Misiune specială de noapte a unui detașament ucrainean. Dimineața, ambuscadă întinsă trupelor ruse de rezervă # SafeNews
Forțele de operațiuni speciale (SOF) ale Ucrainei au raportat o misiune specială pe frontul nordic Slobozhanshchina, condusă de luptătorii din Grupul Alpha al Detașamentului 1 al Centrului 144 al Forțelor de operațiuni speciale, care a dus la uciderea a 13 soldați ruși. Soldații SOF s-au deplasat dincolo de pozițiile ucrainene cele mai îndepărtate și s-au […] Articolul VIDEO // Misiune specială de noapte a unui detașament ucrainean. Dimineața, ambuscadă întinsă trupelor ruse de rezervă apare prima dată în SafeNews.
13:00
FOTO // Descoperire șocantă în Dondușeni: 250 de arbori tăiați ilegal în zona de protecție forestieră # SafeNews
Inspectorii de mediu din Dondușeni, alături de angajații Ocolului Silvic local, au depistat o tăiere ilegală masivă de arbori în fâșia forestieră administrată de primăria Scăieni. În urma verificărilor, s-a constatat că aproximativ 250 de copaci din specii precum salcâm, frasin și ulm au fost doborâți fără autorizație. Volumul total al masei lemnoase tăiate se […] Articolul FOTO // Descoperire șocantă în Dondușeni: 250 de arbori tăiați ilegal în zona de protecție forestieră apare prima dată în SafeNews.
12:50
VIDEO // Trafic de droguri în capitală: mai multe persoane, inclusiv o minoră, depistate de polițiști cu substanțe narcotice # SafeNews
Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) din cadrul Direcției de Poliție Chișinău au identificat și reținut mai multe persoane implicate în activități ilegale de păstrare și distribuire a substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. Un tânăr de 22 de ani, suspectat că ar fi acționat ca și curier de droguri, a fost prins având […] Articolul VIDEO // Trafic de droguri în capitală: mai multe persoane, inclusiv o minoră, depistate de polițiști cu substanțe narcotice apare prima dată în SafeNews.
12:40
FOTO // Contrabandă dejucată la vama Sculeni: 2.500 de pachete de țigări ascunse într-un camion cu semințe # SafeNews
Un șofer de camion în vârstă de 44 de ani este cercetat de autoritățile vamale după ce a fost prins încercând să scoată ilegal din țară un lot considerabil de țigări. Incidentul a avut loc la postul vamal Sculeni, unde bărbatul s-a prezentat la volanul unui autocamion ce transporta, conform declarației, semințe de floarea-soarelui. În […] Articolul FOTO // Contrabandă dejucată la vama Sculeni: 2.500 de pachete de țigări ascunse într-un camion cu semințe apare prima dată în SafeNews.
12:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, în ședință extraordinară, cererea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, pentru începerea urmăririi penale împotriva unui fost judecător suspectat de acte de corupție, inclusiv trafic de influență și corupere pasivă. Decizia a fost luată astăzi, 21 octombrie, cu vot unanim în plenul format din 11 membri CSM. Procurorii au […] Articolul CSM autorizează ancheta penală împotriva unui fost judecător acuzat de corupție apare prima dată în SafeNews.
12:20
VIDEO // Un medic și un polițist, implicați într-o schemă de eliberare ilegală a adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor auto la Hâncești # SafeNews
Un conducător al Inspectoratului de Poliție din Hâncești și un medic sunt bănuiți că au eliberat adeverințe medicale false necesare reînnoirii permiselor auto, în schimbul unor sume de bani, fără ca persoanele vizate să fie supuse examenului medical obligatoriu. Potrivit procurorilor PCCOCS și ofițerilor SPIA, care au documentat cazul, schema ilegală prevedea obținerea documentelor medicale […] Articolul VIDEO // Un medic și un polițist, implicați într-o schemă de eliberare ilegală a adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor auto la Hâncești apare prima dată în SafeNews.
12:10
LIVE // Conferință de presă organizată de Ministerul Culturii al R. Moldova de totalizare a patru ani de activitate # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă organizată de Ministerul Culturii al R. Moldova de totalizare a patru ani de activitate apare prima dată în SafeNews.
