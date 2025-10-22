Contrabanda cu țigări în baloane a dus la închiderea celui mai mare aeroport din Lituania: „Belarusul să-și asume responsabilitatea”
SafeNews, 22 octombrie 2025 13:10
Autoritățile lituaniene au închis spațiul aerian deasupra capitalei Vilnius după ce „câteva zeci” de baloane au fost observate pe cer marți seară, în cadrul unei operațiuni de contrabandă cu țigări, potrivit Politico. Prim-ministrul Inga Ruginienė a declarat, miercuri dimineață, într-o conferință de presă, că organizează un summit la nivel înalt pentru a discuta această problemă, acuzând Belarusul. „Astăzi […] Articolul Contrabanda cu țigări în baloane a dus la închiderea celui mai mare aeroport din Lituania: „Belarusul să-și asume responsabilitatea” apare prima dată în SafeNews.
• • •
Acum 10 minute
13:20
PAS anunță 10 acțiuni prioritare pentru primele 100 de zile de la formarea fracțiunii în Parlament # SafeNews
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat oficial formarea fracțiunii sale în Parlamentul Republicii Moldova, prezentând un plan ambițios de acțiuni pentru primele 100 de zile de activitate legislativă. Potrivit unui comunicat al formațiunii, PAS își propune să implementeze 10 măsuri prioritare, axate pe infrastructură, educație, sprijin social și stimularea economiei locale: Articolul PAS anunță 10 acțiuni prioritare pentru primele 100 de zile de la formarea fracțiunii în Parlament apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
13:10
13:00
Dorin Recean, la Platforma Anticorupție: „Avem obligația să acționăm hotărât – persoane fără integritate nu trebuie să mai decidă soarta dosarelor de corupție” # SafeNews
Rezultatele cooperării interinstituționale în lupta împotriva corupției electorale, eforturile pentru asigurarea integrității procesului electoral și direcțiile viitoare ale reformei justiției au fost principalele teme discutate în cadrul ședinței Platformei Anticorupție, prezidate de prim-ministrul Dorin Recean. Premierul a reiterat angajamentul ferm al Guvernului în implementarea celei mai ambițioase și complexe reforme a justiției din istoria Republicii […] Articolul Dorin Recean, la Platforma Anticorupție: „Avem obligația să acționăm hotărât – persoane fără integritate nu trebuie să mai decidă soarta dosarelor de corupție” apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
12:50
Avocat condamnat la 3 ani de închisoare pentru trafic de influență, a cerut mii de euro ca să “aranjeze” dosare. Clientul său, sancționat cu 125.000 lei amendă # SafeNews
Un avocat din Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare, dintre care un an și șase luni cu executare în penitenciar, pentru comiterea a două episoade de trafic de influență. Totodată, instanța i-a interzis exercitarea profesiei de avocat pentru o perioadă de cinci ani. Clientul acestuia, implicat în dosar, a fost sancționat cu […] Articolul Avocat condamnat la 3 ani de închisoare pentru trafic de influență, a cerut mii de euro ca să “aranjeze” dosare. Clientul său, sancționat cu 125.000 lei amendă apare prima dată în SafeNews.
12:40
România, cu mâinile legate în fața unui atac rusesc asupra Republicii Moldova. Comandorul Mateiu: „Ar pierde protecția NATO” # SafeNews
România nu va interveni militar direct pentru a ajuta Republica Moldova, în cazul în care această țară ar fi atacată de Rusia, afirmă comandorul Sandu Valentin Mateiu, ofiţer cu activitate de 20 de ani în informaţiile militare. El a explicat, într-un interviu pentru News.ro, că o astfel de acțiune ar face ca România să piardă […] Articolul România, cu mâinile legate în fața unui atac rusesc asupra Republicii Moldova. Comandorul Mateiu: „Ar pierde protecția NATO” apare prima dată în SafeNews.
12:40
O mașină a intrat în poarta de securitate din fața Casei Albe. O persoană a fost arestată, a anunțat Serviciul Secret # SafeNews
Un șofer a intrat cu mașina într-o poartă de securitate din fața Casei Albe marți seara, a declarat Serviciul Secret, relatează The New York Times. Persoana a fost arestată imediat după accident, care a avut loc puțin după ora 22:30, la bariera situată lângă intersecția străzilor 17 și E. Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Secret, […] Articolul O mașină a intrat în poarta de securitate din fața Casei Albe. O persoană a fost arestată, a anunțat Serviciul Secret apare prima dată în SafeNews.
12:30
AUDIO // CNA prezintă probe în dosarul de delapidare de la ocolul silvic din subordinea „Hîncești-Silva” # SafeNews
Șapte angajați ai unui ocol silvic din subordinea Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva” sunt cercetați într-un dosar penal pentru delapidare de fonduri și fals în acte publice. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi prejudiciat statul cu sute de mii de lei printr-o schemă ce presupunea angajări fictive și vânzări ilegale de masă lemnoasă. Citește aici: FOTO // […] Articolul AUDIO // CNA prezintă probe în dosarul de delapidare de la ocolul silvic din subordinea „Hîncești-Silva” apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
12:20
Noua configurație politică: PAS rămâne singura formațiune la guvernare, restul partidelor trec în opoziție # SafeNews
După ședința inaugurală a noului Parlament ales pe 28 septembrie 2025, s-a conturat clar noua configurație politică: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) rămâne singura formațiune aflată la guvernare, beneficiind de o majoritate parlamentară proeuropeană formată din 55 de deputați – suficient pentru a controla voturile esențiale în Legislativ. Toate celelalte partide reprezentate în Parlament – […] Articolul Noua configurație politică: PAS rămâne singura formațiune la guvernare, restul partidelor trec în opoziție apare prima dată în SafeNews.
12:10
Structura fracțiunilor din noul Parlament, prezentată în plen: șase fracțiuni și un deputat independent # SafeNews
În cadrul ședinței plenare a Parlamentului de legislatura a XII-a au fost prezentate procesele verbale de constituire a fracțiunilor parlamentare. Astfel, în noul legislativ vor activa șase fracțiuni și un deputat independent. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va avea cea mai numeroasă fracțiune, cu 55 de deputați. Conducerea acesteia a fost încredințată Doinei Gherman, iar […] Articolul Structura fracțiunilor din noul Parlament, prezentată în plen: șase fracțiuni și un deputat independent apare prima dată în SafeNews.
12:00
FOTO // Prinsă cu valiza plină de țigări pe Aeroportul din Chișinău: O femeie cu cetățenie italiană, oprită înainte de zborul spre Roma # SafeNews
O tentativă de contrabandă a fost dejucată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, unde o femeie în vârstă de 65 de ani, cetățean italian, a fost prinsă cu sute de pachete de țigări ascunse în bagajul de cală. Femeia se pregătea să urce într-un avion cu destinația Roma și a trecut pe la culoarul […] Articolul FOTO // Prinsă cu valiza plină de țigări pe Aeroportul din Chișinău: O femeie cu cetățenie italiană, oprită înainte de zborul spre Roma apare prima dată în SafeNews.
11:50
Asociația Promo-LEX a transmis un apel public către noul Parlament al Republicii Moldova, ales în urma alegerilor din 28 septembrie, îndemnând deputații să trateze cu responsabilitate mandatul primit și să consolideze democrația prin transparență, respectarea legii și dialog real cu cetățenii. Potrivit Promo-LEX, noua legislatură are datoria de a asigura funcționarea corectă a instituțiilor democratice […] Articolul Promo-LEX cere noului Parlament responsabilitate, transparență și respect față de lege apare prima dată în SafeNews.
11:40
Republica Moldova rămâne extrem de vulnerabilă pe piața îngrășămintelor minerale, într-un context geopolitic tensionat și cu riscuri economice tot mai mari. În primele nouă luni ale anului 2025, țara a importat peste 153.000 de tone de îngrășăminte, la un preț mediu de aproape 10.000 de lei pe tonă — cu 15% mai mult decât în […] Articolul Moldova, dependentă de Rusia pentru îngrășăminte: un blocaj ar putea lovi agricultura apare prima dată în SafeNews.
11:40
Ieri după-amiază, carabinierii din cadrul Direcției Regionale „Centru” au fost alertați cu privire la dispariția unei minore în vârstă de 10 ani. Imediat după primirea sesizării, echipajele aflate în serviciu s-au mobilizat și au declanșat acțiuni de căutare în regim de urgență. Datorită reacției prompte și cooperării eficiente dintre forțele de ordine, fetița care se […] Articolul O fetiță de 10 ani, dispărută, a fost găsită și readusă în siguranță acasă apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
11:20
Maia Sandu, în fața noului Parlament: „Devotamentul față de țară este sacru” – apel la unitate națională și accelerarea integrării europene # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că apărarea păcii și consolidarea democrației sunt misiunile-cheie ale noului Parlament, în cadrul ședinței de constituire a Legislativului. Șefa statului a lansat un apel ferm la unitate națională, responsabilitate parlamentară și angajament pentru integrarea ireversibilă în Uniunea Europeană. În contextul regional tensionat, Maia Sandu a avertizat asupra pericolului […] Articolul Maia Sandu, în fața noului Parlament: „Devotamentul față de țară este sacru” – apel la unitate națională și accelerarea integrării europene apare prima dată în SafeNews.
11:00
FOTO // Șapte funcționari de la ocolul silvic „Hîncești-Silva”, bănuiți de delapidare și fals în acte publice: peste 100.000 de euro și 680.000 de lei, ridicați de CNA # SafeNews
Șapte angajați ai unui ocol silvic din subordinea Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva” sunt bănuiți că ar fi delapidat sute de mii de lei prin angajări fictive și vânzări ilegale de masă lemnoasă. În cadrul anchetei, ofițerii CNA și procurorii municipiului Chișinău au efectuat în această dimineață percheziții în raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia, în urma […] Articolul FOTO // Șapte funcționari de la ocolul silvic „Hîncești-Silva”, bănuiți de delapidare și fals în acte publice: peste 100.000 de euro și 680.000 de lei, ridicați de CNA apare prima dată în SafeNews.
11:00
Miercuri, 22 octombrie, la ora 10:23, un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter s-a produs în zona seismică Vrancea, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adâncime de 90 de kilometri. Conform INCDFP, cutremurul a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: 41 […] Articolul Cutremur de 4,2 în zona seismică Vrancea, resimțit și în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
10:30
Două cadre didactice riscă retragerea gradelor profesionale pentru corupție și implicare politică # SafeNews
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării a propus retragerea gradelor didactice și manageriale pentru două cadre din sistemul educațional, ca urmare a unor abateri grave de la normele de conduită și integritate profesională. Una dintre acestea este acuzată de perceperea ilegală de bani de la părinți, iar cealaltă – de implicare în activități […] Articolul Două cadre didactice riscă retragerea gradelor profesionale pentru corupție și implicare politică apare prima dată în SafeNews.
10:30
O manifestaţie în faţa unui hotel pentru solicitanţii de azil din Irlanda a degenerat în violenţe şi confruntări cu poliţia # SafeNews
Un poliţist a fost rănit şi şase persoane au fost arestate în timpul unei manifestaţii care a degenerat, marţi, în confruntări violente în apropiere de Dublin, în faţa unui hotel pentru solicitanţi de azil, relatează AFP şi Reuters. Cel puţin o mie de persoane s-au adunat în faţa unui hotel pentru solicitanţi de azil din […] Articolul O manifestaţie în faţa unui hotel pentru solicitanţii de azil din Irlanda a degenerat în violenţe şi confruntări cu poliţia apare prima dată în SafeNews.
10:10
Luptătorii moldoveni de stil greco-roman au avut o evoluție remarcabilă la Campionatul Mondial U-23, desfășurat în Novi Sad, Serbia. Într-o singură zi de competiție, sportivii Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei au adus acasă două medalii valoroase. Vitalie Eriomenco a obținut medalia de argint la categoria de greutate până la 63 kg. El a ajuns în […] Articolul FOTO // Două medalii pentru Moldova la Campionatul Mondial de lupte U-23 din Serbia apare prima dată în SafeNews.
10:00
FOTO // Incendiu devastator la un autoservice din Briceni: patru mașini au ars complet, iar pompierii au prevenit explozia unei butelii de oxigen # SafeNews
Un incendiu de proporții a distrus în noaptea de 22 octombrie 2025 un autoservice și un magazin de piese auto din orașul Briceni, provocând pagube semnificative și distrugând patru automobile aflate la reparație. Flăcările au izbucnit în jurul orei 02:16, pe strada Krîlov 7, iar la fața locului au intervenit de urgență cinci echipe ale […] Articolul FOTO // Incendiu devastator la un autoservice din Briceni: patru mașini au ars complet, iar pompierii au prevenit explozia unei butelii de oxigen apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova – Legislaturii a XII-a apare prima dată în SafeNews.
09:40
Țigări de peste 7,7 milioane de lei, introduse ilegal în Moldova, au fost confiscate. O companie din Tiraspol, amendată și privată de dreptul la import pentru 4 ani # SafeNews
O companie din Tiraspol a fost sancționată de instanță cu o amendă de 500.000 de lei, interdicția de a importa mărfuri timp de patru ani, și obligată să achite peste 1.800.000 de lei – valoarea camioanelor folosite pentru transportul ilegal al țigărilor. Totodată, instanța a dispus confiscarea unui lot de țigări fără timbru de acciză, […] Articolul Țigări de peste 7,7 milioane de lei, introduse ilegal în Moldova, au fost confiscate. O companie din Tiraspol, amendată și privată de dreptul la import pentru 4 ani apare prima dată în SafeNews.
09:30
Alexei Buzu: Înregistrarea pentru compensațiile la sezonul rece începe pe 3 noiembrie. Cetățenii trebuie să se înscrie din nou în sistem # SafeNews
Procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor la încălzire și energie electrică în sezonul rece va începe pe data de 3 noiembrie și va continua pe parcursul întregii luni. Anunțul a fost făcut de Alexei Buzu, ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV. La fel ca în anii […] Articolul Alexei Buzu: Înregistrarea pentru compensațiile la sezonul rece începe pe 3 noiembrie. Cetățenii trebuie să se înscrie din nou în sistem apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
09:20
„Act terorist calculat.” Ultimatum în Congresul american împotriva lui Vladimir Putin pentru cei 20.000 de copii ucraineni răpiți # SafeNews
Camera Reprezentanților și Senatul SUA fac presiuni pentru aplicarea celor mai severe sancțiuni, în timp ce legislatorii lansează un ultimatum cu privire la politica sistematică a lui Vladimir Putin de ștergere culturală și deportare forțată. Un grup bipartid de legiuitori americani a lansat marți o campanie puternică pentru a crește presiunea asupra președintelui rus, cerând […] Articolul „Act terorist calculat.” Ultimatum în Congresul american împotriva lui Vladimir Putin pentru cei 20.000 de copii ucraineni răpiți apare prima dată în SafeNews.
09:10
Trei bărbați au fost recent condamnați la pedepse cu închisoarea pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate cu grad avansat, în cazuri distincte înregistrate în raioanele Sîngerei și municipiul Chișinău. Toți cei trei inculpați se aflau la volan fără a deține permis de conducere, iar unul dintre ei a provocat un accident rutier. […] Articolul Trei șoferi vor sta doi ani în închisoare pentru că au condus băuți și fără permis apare prima dată în SafeNews.
09:00
FOTO // Accident mortal în raionul Sîngerei: Două persoane și-au pierdut viața după coliziunea dintre un VAZ și un Volkswagen # SafeNews
O coliziune violentă între două automobile a curmat viețile a două persoane aseară, în jurul orei 22:00, pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca, în raionul Sîngerei. Potrivit poliției, impactul s-a produs între un VAZ și un Volkswagen, care circulau din direcții opuse. În urma accidentului, șoferul autoturismului VAZ, un bărbat de 58 de […] Articolul FOTO // Accident mortal în raionul Sîngerei: Două persoane și-au pierdut viața după coliziunea dintre un VAZ și un Volkswagen apare prima dată în SafeNews.
08:50
Poliția Națională anunță că, în cursul zilei de astăzi, în raionul Hîncești vor avea loc exerciții tactice desfășurate de Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Potrivit autorităților, aceste instruiri sunt parte a planului de acțiuni al instituției și se organizează periodic, cu scopul de a perfecționa abilitățile de intervenție ale polițiștilor în situații speciale. […] Articolul Mascații „Fulger” în acțiune la Hîncești! Poliția face antrenamente tactice apare prima dată în SafeNews.
08:40
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, miercuri, prima lansare în câteva luni, cu doar o săptămână înainte ca liderii mondiali, inclusiv preşedintele SUA, Donald Trump, să ajungă în Coreea de Sud pentru un summit, transmite AFP. Şefii de Stat Major din Seul au declarat că au „detectat mai multe proiectile, considerate a […] Articolul Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, prima lansare în câteva luni apare prima dată în SafeNews.
08:30
Rachete balistice ruseşti au provocat incendii în Kiev. Ucraina a lovit o uzină chimică cu rachete britanice Storm Shadow # SafeNews
Primarul oraşului Kiev, Vitali Klitschko, a anunţat că rachetele ruseşti lansate pe timp de noapte au aprins incendii în mai multe districte şi au împrăştiat resturi, spărgând sticlă şi avariind maşinile. De cealaltă parte, Ucraina a lovit o uzină chimică din Rusia cu rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie. Klitschko, care a postat pe […] Articolul Rachete balistice ruseşti au provocat incendii în Kiev. Ucraina a lovit o uzină chimică cu rachete britanice Storm Shadow apare prima dată în SafeNews.
08:20
FOTO // Pilot al United Airlines, rănit după ce avionul s-a ciocnit în aer cu un obiect care i-a fisurat parbrizul. Ipotezele anchetatorilor # SafeNews
Un avion de tip Boeing 737 MAX 8 aparţinând companiei United Airlines care asigura o legătură de la Detroit la Los Angeles a fost redirecţionat la Salt Lake City după ce s-a descoperit o fisură în parbrizul cockpitului, iar potrivit CBS News anchetatori de la National Transportation Safety Board (NTSB) urmează să stabilească dacă aeronava […] Articolul FOTO // Pilot al United Airlines, rănit după ce avionul s-a ciocnit în aer cu un obiect care i-a fisurat parbrizul. Ipotezele anchetatorilor apare prima dată în SafeNews.
08:00
Condamnați la căsătorie. Decizie luată de un tribunal din Nigeria împotriva a două celebrități de pe TikTok # SafeNews
Un tribunal din Nigeria, cel mai mare oraş din nordul Nigeriei, i-a ordonat Poliţiei islamice locale să oficieze căsătoria între două celebrităţi de pe TikTok care au publicat un videoclip considerat indecent, au declarat marţi pentru AFP două surse judiciare şi poliţieneşti, transmite Agerpres. Luni, un judecător i-a ordonat Poliţiei Shariei din Kano, denumită Hisbah, […] Articolul Condamnați la căsătorie. Decizie luată de un tribunal din Nigeria împotriva a două celebrități de pe TikTok apare prima dată în SafeNews.
07:50
Polonia îl amenință pe Putin cu arestarea dacă va survola spațiul său aerian în drum spre Ungaria # SafeNews
Polonia l-a avertizat marți, 21 octombrie 2025, pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, să nu călătorească prin spațiul său aerian pentru summitul din Ungaria cu președintele american Donald Trump. Reprezentanții țării afirmând că ar putea fi nevoită să pună în aplicare un mandat internațional de arestare dacă acesta ar face-o, relatează Reuters. Bulgaria, în schimb, s-ar […] Articolul Polonia îl amenință pe Putin cu arestarea dacă va survola spațiul său aerian în drum spre Ungaria apare prima dată în SafeNews.
07:40
În Estonia se dorește ridicarea imunității unui deputat pentru deturnarea cardurilor de combustibil. # SafeNews
Procurorul general al Estoniei, Eneli Laurits, s-a adresat cancelarului justiției cu o solicitare de a-l lipsi pe deputatul parlamentului țării (Riigikogu), Kalle Gruntal, de imunitatea parlamentară. Gruntal este suspectat că a folosit cardurile de combustibil emise de parlament în scopuri personale, transmite eurointegration.com.ua. Potrivit datelor procuraturii, în anul 2023 Gruntal a folosit cardurile pentru alimentarea propriului […] Articolul În Estonia se dorește ridicarea imunității unui deputat pentru deturnarea cardurilor de combustibil. apare prima dată în SafeNews.
07:30
Hoțul unui tablou al lui Rembrandt a sfătuit jefuitorii Luvrului să vândă obiectele furate înapoi muzeului. # SafeNews
Celebrul hoț american de muzee Myles Connor le-a recomandat infractorilor care au jefuit Luvrul să returneze bunurile furate în schimbul unei recompense peste câțiva ani. Opinia sa a fost exprimată într-un interviu pentru postul de televiziune ABC. „Cel mai bun lucru pe care îl pot face, dacă vor să câștige măcar niște bani de pe […] Articolul Hoțul unui tablou al lui Rembrandt a sfătuit jefuitorii Luvrului să vândă obiectele furate înapoi muzeului. apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
07:20
Primul Forum al Extinderii UE: Lideri europeni și ai țărilor candidate, inclusiv R. Moldova, vor discuta despre viitor # SafeNews
Comisia Europeană va organiza, pe 18 noiembrie 2025, la Bruxelles, prima ediție a Forumului Extinderii Uniunii Europene, un eveniment la care vor participa lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate, experți și tineri pentru a discuta viitorul Uniunii. Scopul evenimentului este să transforme extinderea într-un proiect comun al întregii societăți europene, notează Executivul european. Potrivit postului public de radio, […] Articolul Primul Forum al Extinderii UE: Lideri europeni și ai țărilor candidate, inclusiv R. Moldova, vor discuta despre viitor apare prima dată în SafeNews.
07:10
Moldova declară război coletelor din China. Vin taxe noi, iar milionarii din comerț aplaudă # SafeNews
Autoritățile analizează soluții similare celor aplicate în Uniunea Europeană pentru a reglementa fluxul tot mai mare de colete comandate online de pe platforme chineze precum TEMU, Shein sau AliExpress, care afectează vânzările comercianților locali, a declarat ministra Finanțelor, Victoria Belous în cadrul unei conferințe de presă. Întrebată despre plângerile agenților economici privind scăderea vânzărilor din […] Articolul Moldova declară război coletelor din China. Vin taxe noi, iar milionarii din comerț aplaudă apare prima dată în SafeNews.
07:00
Fundația Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), sucursala din Republica Moldova, anunță lansarea concursului pentru Programul de burse KAS Sur-Place 2026, destinat studenților care combină performanțele academice solide cu implicarea civică și politică. Programul oferă tinerilor nu doar sprijin financiar, ci și mentorat, instruire și acces la o rețea de lideri și experți, contribuind la formarea unei noi generații […] Articolul KAS oferă burse pentru studenții activi civic și politic din Moldova apare prima dată în SafeNews.
06:50
În perioada 1 iulie – 28 septembrie, TikTok a eliminat peste 9 300 de materiale video care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit reprezentanților companiei, 91% dintre acestea au fost eliminate proactiv, înainte de a fi raportate de utilizatori, transmite IPN. Platforma a anunțat că […] Articolul Mii de materiale șterse și conturi blocate de TikTok, în contextul electoral din Moldova apare prima dată în SafeNews.
06:40
Gigantul tehnologic Google este îngrijorat de infestarea cu ploșnițe, după ce duminică a fost descoperită prezența acestora în campusul său din Chelsea. O echipă ar fi efectuat o dezinsecție în campusul Google din Chelsea, duminică noapteaiar personalul a putut să se întoarcă luni, potrivit informațiilor obținute de Page Six, scrie stirileprotv.ro. Ar fi bine să folosească […] Articolul Ploșnițele au invadat un sediu Google din SUA: Se recomandă un antivirus apare prima dată în SafeNews.
06:30
Ministra Finanțelor a Republicii Moldova, Victoria Belous, a declarat că, dacă „examinăm obiectiv” creșterea prețurilor la apartamente, „lucrurile au evoluat”. Potrivit ei, în componenta de preț se regăsesc majorările salariale și onorarea deplină a obligațiilor de către companiile de construcție. „Cu cinci ani în urmă, salariul declarat la Fisc de către o companie de construcție […] Articolul Cum explică ministra Finanțelor creșterea prețurilor la apartamente apare prima dată în SafeNews.
06:20
Trei minori și-au pus viața în pericol, iar unul a fost salvat la timp, după ce au urcat pe gardul unei staţii electrice din sectorul Ciocana # SafeNews
Trei minori și-au pus viața în pericol, iar unul a fost salvat la timp, după ce au urcat pe gardul unei staţii electrice din sectorul Ciocana din Chișinău. Unul dintre ei a sărit în interiorul acesteia. Din fericire, un angajat alPremier Energy Distribution care trecea întâmplător pe acolo, a observat și a intervenit la timp. […] Articolul Trei minori și-au pus viața în pericol, iar unul a fost salvat la timp, după ce au urcat pe gardul unei staţii electrice din sectorul Ciocana apare prima dată în SafeNews.
06:10
Cursă de tren pentru pasagerii care merg sau vin dinspre Aeroportul Internațional Chișinău. Când ar putea fi lansată # SafeNews
Din primăvara viitoare, pentru pasagerii care merg sau vin dinspre Aeroportul Internațional Chișinău ar putea fi lansată o cursă de tren, a anunțat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, care a precizat că cea mai apropiată stație de terminalul aerogării ar fi „Revaca”. Aceasta se află la cel puțin peste un kilometru și jumătate, în zona șoselei […] Articolul Cursă de tren pentru pasagerii care merg sau vin dinspre Aeroportul Internațional Chișinău. Când ar putea fi lansată apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:10
ULTIMA ORĂ // Fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, percheziționat de CNA și procurori într-un dosar de trafic de influență # SafeNews
Ofițerii CNA, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, fostul președinte interimar ar fi pretins, acceptat și primit, prin intermediul unui bărbat […] Articolul ULTIMA ORĂ // Fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, percheziționat de CNA și procurori într-un dosar de trafic de influență apare prima dată în SafeNews.
17:00
FOTO // Doi carabinieri moldoveni instruiți în Egipt în domeniul protecției VIP și al obiectivelor strategice # SafeNews
Doi angajați ai Inspectoratului General de Carabinieri au participat, recent, la un curs internațional de specializare în protecția demnitarilor și a infrastructurii critice „VIP and Vital Installation Protection”, organizat în Republica Arabă Egipt. Instruirea s-a desfășurat la Academia de Poliție din Cairo, în cadrul International Security Training Center (ISTC), și a reunit participanți din peste […] Articolul FOTO // Doi carabinieri moldoveni instruiți în Egipt în domeniul protecției VIP și al obiectivelor strategice apare prima dată în SafeNews.
16:50
Deficitul bugetar al Republicii Moldova este “acceptabil” și susține dezvoltarea economică, afirmă ministra Finanțelor Victoria Belous # SafeNews
Deficitul bugetar al Republicii Moldova nu reprezintă un motiv de îngrijorare atât timp cât fondurile sunt orientate spre investiții care stimulează economia. Aceasta este poziția exprimată de ministra în exercițiu a Finanțelor, Victoria Belous, în cadrul prezentării raportului său de activitate la conducerea instituției. Belous a subliniat că nivelurile actuale ale deficitului — 4% în […] Articolul Deficitul bugetar al Republicii Moldova este “acceptabil” și susține dezvoltarea economică, afirmă ministra Finanțelor Victoria Belous apare prima dată în SafeNews.
16:40
Rusia exclude încetarea luptelor înaintea întâlnirii Putin-Trump. Lavrov: Ar însemna să uităm de cauzele primare ale conflictului # SafeNews
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a respins marţi o posibilă încetare a luptelor în perspectiva summitului de la Budapesta între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi SUA, Donald Trump, relatează EFE, preluată de Agerpres. „Dacă ne oprim pur şi simplu, ar însemna să uităm de cauzele primare ale conflictului”, a afirmat Lavrov într-o conferinţă de […] Articolul Rusia exclude încetarea luptelor înaintea întâlnirii Putin-Trump. Lavrov: Ar însemna să uităm de cauzele primare ale conflictului apare prima dată în SafeNews.
16:20
Un călugăr rus care a stat ilegal timp de 3 ani pe muntele Athos, arestat în Grecia: „Am vrut să plec, dar nu am mai găsit bilet” # SafeNews
Un călugăr rus, care trăia la mănăstirea de la Muntele Athos, a fost arestat pe Aeroportul Internațional „Macedonia” din Salonic pentru ședere ilegală în Grecia. Este vorba despre un cetățean rus, care locuia ilegal pe teritoriul grec, fiind călugăr la o mănăstire de la Muntele Athos. Acesta a fost identificat când i s-au controlat documentele, […] Articolul Un călugăr rus care a stat ilegal timp de 3 ani pe muntele Athos, arestat în Grecia: „Am vrut să plec, dar nu am mai găsit bilet” apare prima dată în SafeNews.
16:10
Fetița-geniu a șahului britanic, de doar 10 ani, o învinge pe campioana mondială și se apropie de titlul de mare maestru # SafeNews
Bodhana Sivanandan, o fetiță britanică de doar 10 ani, a uimit lumea șahului după ce a învins-o pe fosta campioană mondială Mariya Muzychuk, în cadrul Cupei Europene a Cluburilor de Șah desfășurate la Rhodos, Grecia, potrivit The Times. Victoria spectaculoasă o aduce pe micuța „fată minune”, Bodhana Sivanandan, la un pas de a deveni cea […] Articolul Fetița-geniu a șahului britanic, de doar 10 ani, o învinge pe campioana mondială și se apropie de titlul de mare maestru apare prima dată în SafeNews.
15:50
Incendiu la cea mai mare rafinărie din Ungaria. Guvernul lui Orban ar putea apela la rezervele strategice de combustibil # SafeNews
Pompierii din Ungaria s-au luptat o întreagă noapte cu un incendiu care a izbucnit la principala rafinărie de petrol a țării, au anunțat marți autoritățile și compania energetică maghiară MOL. Nu au fost raportate victime. Incendiul a izbucnit luni seara într-o unitate de procesare a rafinăriei Danube din Százhalombatta, la sud de capitala Budapesta, a anunțat […] Articolul Incendiu la cea mai mare rafinărie din Ungaria. Guvernul lui Orban ar putea apela la rezervele strategice de combustibil apare prima dată în SafeNews.
15:10
VIDEO // Trei persoane reținute la Bălți după ce au înșelat o bătrână cu 300.000 de lei printr-un apel fals despre un accident rutier # SafeNews
Trei persoane, cu vârste între 18 și 31 de ani, au fost reținute de polițiștii din Bălți, fiind suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii. Suspecții au acționat pe 17 octombrie, când au apelat o femeie în vârstă de 85 de ani și i-au spus că fiica ei ar fi fost […] Articolul VIDEO // Trei persoane reținute la Bălți după ce au înșelat o bătrână cu 300.000 de lei printr-un apel fals despre un accident rutier apare prima dată în SafeNews.
