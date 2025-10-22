Contrabanda cu țigări în baloane a dus la închiderea celui mai mare aeroport din Lituania: „Belarusul să-și asume responsabilitatea”

16:20

Un călugăr rus, care trăia la mănăstirea de la Muntele Athos, a fost arestat pe Aeroportul Internațional „Macedonia" din Salonic pentru ședere ilegală în Grecia. Este vorba despre un cetățean rus, care locuia ilegal pe teritoriul grec, fiind călugăr la o mănăstire de la Muntele Athos. Acesta a fost identificat când i s-au controlat documentele, […]