(live/update) Noul Parlament, în ședință. Liderul „Democrația Acasă”: Ne declarăm în opoziție pro-europeană, față de majoritatea pro-europeană
UNIMEDIA, 22 octombrie 2025 12:10
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
12:20
(live/update) Noul Parlament, în ședință. Liderul „Democrația Acasă”: Ne declarăm în opoziție pro-europeană, față de o guvernare pro-europeană # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
Acum 15 minute
12:10
(live/update) Noul Parlament, în ședință. Liderul „Democrația Acasă”: Ne declarăm în opoziție pro-europeană, față de majoritatea pro-europeană # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
Acum 30 minute
12:00
(video) Vasile Tarlev va fi deputat neafiliat, după destrămarea BEP: „Regret că colegii mei au decis așa cum au decis” # UNIMEDIA
Vasile Tarlev, ales pe lista Blocului „Patriotic”, a anunțat că va fi deputat independent, după ce PSRM și PCRM au decis să formeze fracțiuni separate în noul Parlament. „Regret că colegii mei au decis așa cum au decis, însă respect deciziile lor”, a spus Tarlev de la tribuna Legislativului.
Acum o oră
11:50
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, l-a ironizat pe Vasile Tarlev, declarând că acesta „va cânta cucu singur” în Parlament, după ce Blocul Electoral Patriotic s-a destrămat, iar PCRM și PSRM au decis să formeze fracțiuni separate.
11:50
(video) „Am aruncat destule pietre”. Liderul PSRM, Igor Dodon către PAS în plenul Parlamentului: Știți bine prin ce metode și câte abuzuri ați ajuns din nou la putere # UNIMEDIA
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) va avea 17 deputați, a anunțat liderul formațiunii, Igor Dodon, în plenul Parlamentului. Fostul șef de stat a fost ales președinte al fracțiunii, în timp ce Zinaida Greceanîi va deține funcția de vicepreședinte, iar Alla Darovannaia – pe cea de secretar.
11:40
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, l-a ironizat pe Vasile Tarlev, declarând că acesta „va cânta cucul singur” în Parlament, după ce Blocul Electoral Patriotic s-a destrămat, iar PCRM și PSRM au decis să formeze fracțiuni separate.
11:30
(live/update) Noul Parlament, în ședință. Greceanîi: Vă rog să nu-mi faceți observații măcar astăzi. Hai, cu pace și liniște # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
11:30
(video) „Dacă va fi... , dar dacă nu-i, nu-i”: Ar vrea Andrei Spînu să revină în Guvern? Cum răspunde fostul ministru # UNIMEDIA
„Am alte angajamente și, acum, nu am discutat despre revenirea mea la Guvern” așa a răspuns Andrei Spînu, fostul ministru al Infrastructurii și fost vicepreședinte PAS, întrebat la Onetv, dacă a fost invitat în vreo funție în noul Executiv.
Acum 2 ore
11:20
(video) Maia Sandu, la tribuna Parlamentului, despre războiul de la hotar, războiul hibrid, Moscova și integrare europeană: „La treabă!” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a ținut un discurs, în debutul ședinței de constituire a Parlamentui ales pe 28 septembrie 2025. „Moldova are nevoie de unitate și devotament. Are nevoie ca fiecare dintre cei care, începând de astăzi ocupă un loc în această sală, să-și îndeplinească mandatul cu onoare, bună-credință, să acționeze exclusiv în interesul Republicii Moldova”, a declarat șefa statului.
11:10
(live/update) Noul Parlament, în ședință. Igor Dodon: „Cred că noua componență a Parlamentului va da dovada de mult caracter și curaj” # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
11:00
(live/update) Noul Parlament, în ședință. Fracțiunile, cu declarațiile de constituire: „Suntem gata, doamna președintă!” # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
11:00
(video) „Ce suntem la pușcărie, cu limbaj special?!”: Scandal în Parlament. Vasile Costiuc, indignat de biroul oferit fracțiunii: Lângă WC? Voi pune masa pe hol # UNIMEDIA
Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, s-a arătat indignat după ce a primit un birou la etajul 8 al Parlamentului, vizavi de WC. „Noi am lucram în acești ani fără birou și o să o facem și în continuare”, a menționat Costiuc.
10:50
(live/update) Noua legislatură a Parlamentului, în ședință. Greceanîi: Pauză de 5 minute. Vă rog să nu vă împrăștiați # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
10:50
(video) Noul Parlament, legal constituit. Greceanîi: Vă doresc înțelepciune tuturor. Să aveți respect față de oamenii din țară # UNIMEDIA
Legislatura a XII-a a Parlamentului Republicii Moldova a fost declarată legal constituită. În acest sens, Zinaida Greceanîi, care prezidează ședința de constituire, a venit cu un îndemn către deputați.
10:40
Ministrul Muncii, Alexei Buzu, a anunțat că procesul de înscriere în sistemul de compensații va începe pe data de 3 noiembrie. Potrivit informațiilor, toți doritorii de a beneficia de compensații vor fi nevoiți să scrie o nouă cerere indiferent dacă au beneficiat sau nu anul trecut de compensații.
10:30
(live/update) Noua legislatură a Parlamentului, în ședință de constituire. Maia Sandu: Vom putea apăra pacea doar dacă vom continua să ducem politica de partea binelui # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
Acum 4 ore
10:20
(live/update) Noua legislatură a Parlamentului, în ședință de constituire: 100 de deputați, prezenți în sală # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. De asemenea, și președinta Maia Sandu participă la ședință și va adresa un discurs în plen.
10:10
(live) Noua legislatură a Parlamentului, în ședință de constituire: Maia Sandu este așteptată cu un discurs în plen # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea va fi prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat această onoare. De asemenea, președinta Maia Sandu este așteptată să participe la ședință și să adreseze un discurs în plen.
09:40
(video) „O să împrumut de la Plahotniuc”. Gonța „caută” resurse pentru a-i plăti, eventual, despăgubiri Maiei Sandu: Sau îl sun pe Șor, la Moscova. Să o văd cum se va simți # UNIMEDIA
După ce Maia Sandu a cerut despăgubiri morale de 100.000 de lei de la jurnalistul Gheorghe Gonța, acesta a răspuns ironic că are „două variante”: să se împrumute de la Vladimir Plahotniuc sau Ilan Șor.
09:20
(video) Cursă nocturnă lângă Aeroport: Un șofer beat a ajuns cu Audi într-un indicator în timp ce fugea de Poliție # UNIMEDIA
Un accident a avut loc ieri noaptea pe bulevardul Dacia. Potrivit informațiilor, un șofer care era în stare de ebrietate a ajuns cu un Audi într-un indicator, în timp ce încerca să scape de Poliție.
09:20
Irina Vlah, despre noul Parlament: A fost ales în urma campanii murdareși nu are cum să livreze rezultate bune pentru ţară # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe perioada examinării cauzei civile, consideră că noul Parlament, care se va întruni astăzi în prima ședință, nu are cum să livere rezultate pentru cetățeni. Despre aceasta ea scrie pe canalul său de telegram.
09:10
Pe 22 octombrie, istoria a fost marcată de distrugerea Templului lui Apollo din Daphne și de inaugurarea Operei Metropolitan din New York.
08:50
Ministrul Muncii, Alexei Buzu, a fost întrebat în cadrul emisiunii „Rezoomat” dacă regretă sau nu faptul că a numit cetățenii „bîdle”. Acesta își asumă cuvintele și admite că exprimarea nu a fost potrivită.
08:40
Mascații „Fulger” desfășoară exerciții tactice la Hîncești: Cetățenii, îndemnați să-și păstreze calmul # UNIMEDIA
Poliția Națională informează că, astăzi, mascații Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” vor desfășura exerciții tactice în raionul Hîncești.
08:30
Scorpionii se confruntă cu reveniri neașteptate, iar Balanțele vor avea parte de momente frumoase: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce oportunități de creștere și înțelegere. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor ghida reacțiile noastre. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.
Acum 6 ore
08:10
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, în noaptea de marţi spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, scrie presa română.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
(foto) Alertă în spațiul aerian american: Un Boeing cu 140 de persoane la bord, deviat de urgență după impactul cu un obiect neidentificat # UNIMEDIA
Un avion de tip Boeing 737 MAX 8 aparţinând companiei United Airlines care asigura o legătură de la Detroit la Los Angeles a fost redirecţionat la Salt Lake City după ce s-a descoperit o fisură în parbrizul cockpitului, iar potrivit CBS News anchetatori de la National Transportation Safety Board (NTSB) urmează să stabilească dacă aeronava a fost lovită în zbor de un balon meteorologic, scrie news.ro.
07:30
(video) Două persoane au decedat, iar una rănită, după ce două mașini s-au lovit violent la Sîngerei: Imagini de la fața locului # UNIMEDIA
Un grav accident a avut loc ieri noapte în raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor, două persoane au decedat, iar una a fost rănită după ce două mașini s-au lovit violent.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant stabilă și lipsită de precipitații semnificative, cu cer parțial noros și temperaturi moderate, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
07:10
Cine sunt cei doi bărbați bănuiți că pregăteau acțiuni de sabotaj pentru Rusia, în România: Indivizii au fost capturați # UNIMEDIA
Doi ucraineni care plănuiau acțiuni de sabotaj pe teritorul României sub coordonarea Rusiei, cu ținte spre Ucraina și Republica Moldova au fost capturați în urma unei acțiuni spectaculoase a Serviciului Român de Informații (SRI), în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, scrie spynews.ro. Cine sunt cei doi indivizi.
Acum 24 ore
22:10
(doc) Marian îl amenință pe Costiuc cu judecata: „A spus că PAS și-ar fi „desenat” și falsificat rezultatul alegerilor. Dacă nu-și cere scuze, mergem în instanță” # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Radu Marian, îl acuză pe liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, de „răspândirea unor falsuri grave”, după ce acesta ar fi declarat într-o emisiune că Partidul Acțiune și Solidaritate „și-ar fi desenat” rezultatele la alegerile parlamentare.
22:00
Atenție! Trafic restricționat lângă Ivancea: Poliția a efectuat un experiment într-un dosar de accident mortal # UNIMEDIA
Poliția Națională anunță că, în această seară, începând cu ora 21:00, circulația rutieră va fi suspendată temporar pe o porțiune a traseului din apropierea localității Ivancea, raionul Orhei. Măsura este necesară pentru efectuarea unui experiment în cadrul unei cauze penale, deschise după un accident rutier soldat cu decesul unui pieton.(update 21:23) Circulația rutieră a fost reluată, a anunțat Poliția.
21:50
De la Soroca, la Cahul: Șapte tineri procurori, repartizați de CSP la locuri de muncă, după ce au depus jurământul # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a găzduit astăzi ceremonia solemnă de depunere a jurământului de către șapte noi procurori, care își vor începe activitatea în mai multe procuraturi teritoriale din țară.
21:30
Oficial ucrainean: Trump a făcut presiuni asupra lui Zelenski să cedeze Donbasul Rusiei, la întâlnirea de la Casa Albă. „Țara voastră va îngheța și va fi distrusă” # UNIMEDIA
Întâlnirea de vineri, 17 octombrie, dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski la Casa Albă a fost marcată de tensiuni, oficialii ucraineni susținând că președintele american a exercitat presiuni pentru ca Ucraina să cedeze regiunea Donbas către Rusia, scrie adevarul.ro.
21:20
(video) „Oare e un rus?” Daniela Costețchi iubește din nou. Când își va prezenta bloggerița noul iubit fanilor: „Nu-ți vom da pace...” # UNIMEDIA
După o perioadă de liniște în plan personal, Daniela Costețchi pare că trăiește din nou fiorii dragostei. Bloggerița a dat de înțeles, printr-un video postat pe rețelele de socializare, că în viața ei există un nou bărbat care i-a readus zâmbetul pe buze, scrie SHOK.md.
21:10
Șeful interimar al PCCOCS, Victor Furtună a trecut Vettingul: CSP a acceptat raportul de evaluare # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a validat raportul de evaluare externă al procurorului Victor Furtună, confirmând că acesta corespunde criteriilor de integritate financiară și etică și a trecut cu succes procedura de vetting.
20:40
(video) „Oare e rus?” Daniela Costețchi iubește din nou. Când își va prezenta bloggerița noul iubit fanilor: „Nu-ți vom da pace...” # UNIMEDIA
După o perioadă de liniște în plan personal, Daniela Costețchi pare că trăiește din nou fiorii dragostei. Bloggerița a dat de înțeles, printr-un video postat pe rețelele de socializare, că în viața ei există un nou bărbat care i-a readus zâmbetul pe buze, scrie SHOK.md.
20:20
(foto) Cristian Botgros a fost externat. Prima fotografie a interpretului alături de tatăl său, după spital: „Vă salutăm cu drag!” # UNIMEDIA
După aproximativ o lună petrecută în spital, interpretul Cristian Botgros a fost externat. Tatăl interpretului, Corneliu Botgros, a publicat prima fotografie cu acesta, din fața Palatului Național.
20:00
Atenție! Trafic restricționat lângă Ivancea, peste o oră: Poliția va efectua un experiment într-un dosar de accident mortal # UNIMEDIA
Poliția Națională anunță că, în această seară, începând cu ora 21:00, circulația rutieră va fi suspendată temporar pe o porțiune a traseului din apropierea localității Ivancea, raionul Orhei. Măsura este necesară pentru efectuarea unui experiment în cadrul unei cauze penale, deschise după un accident rutier soldat cu decesul unui pieton.
19:50
Benzină și motorină un pic mai ieftine, mâine: TOP stații PECO unde găsești cele mai bune prețuri # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 22 octombrie 2025. Astfel, prețul benzinei va scădea cu 3 bani, iar motorina se va ieftini cu 4 bani.
19:50
Boala Lyme face ravagii în Cehia, unde s-a înregistrat un număr record de îmbolnăviri. Riscul rămâne crescut și în România # UNIMEDIA
Cehia se confruntă în 2025 cu cel mai mare număr de cazuri de boală Lyme de la începutul înregistrărilor oficiale. Specialiștii avertizează că și România rămâne vulnerabilă, după ce, în 2023, au fost raportate peste 1.200 de cazuri, scrie adevarul.ro.
19:20
PSRM a anunțat formarea fracțiunii Socialiștilor în Parlament: „Alegerile au fost nici libere, nici corecte. Noi vom fi o opoziție cu adevărat a poporului” # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a organizat astăzi ședința Consiliului Republican, în cadrul căreia a fost analizată situația politică de după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea susține că scrutinul „nu a fost nici liber, nici corect” și anunță crearea unei noi fracțiuni parlamentare.
18:50
Capcane online cu „profit garantat” din energie verde: Avertismentul ANRE asupra unor platforme ilegale de investiții # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) avertizează cetățenii cu privire la apariția unor platforme online neautorizate care promovează investiții în energie regenerabilă, promițând câștiguri garantate prin tarifele reglementate
18:20
Cine este judecătorul pe numele căruia a fost pornită urmărirea penală, după acordul CSM: A fost percheziționat și audiat de CNA # UNIMEDIA
Un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț a fost percheziționat de Centrul Național Anticorupție și de procurori într-un dosar de trafic de influență. Acțiunile au avut loc după ce Consiliul Suprem al Magistraturii a dat undă verde pentru inițierea urmăririi penale pe numele său.
18:00
Încă 30 de zile de arest pentru Plahotniuc în alte dosare: Cele trei demersuri ale procurorilor, admise de magistrați # UNIMEDIA
Magistrații au admis cele trei solicitări ale procurorilor de prelungire a arestului preventiv cu 30 de zile pentru fostul deputat PD, Vladimir Plahotniuc. Despre aceasta a anunțat Procuratura Anticorupție, într-un comunicat.
17:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 17 subiecte.
17:40
(video) După Maia Sandu, și Igor Grosu îl acuză pe Gheorghe Gonța de defăimare: „Îmi cere 100 mii de lei și iarăși aceleași scuze publice” # UNIMEDIA
După șefa statului Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, îl acuză pe Gheorghe Gonța de defăimare. Potrivit jurnalistului, Grosu i-ar fi cerut despăgubiri în valoare de 100 de mii de lei și scuze publice.
17:30
(video) Trei tineri, încătușați la Bălți, după ce au lăsat o femeie fără 300.000 de lei: I-au spus că fiica ei a fost rănită într-un accident # UNIMEDIA
Polițiștii din Bălți au reținut trei persoane, cu vârste între 18 și 31 de ani, suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii.
17:20
Noi reguli pentru permisele de conducere, aprobate de Parlamentul European. Ce trebuie să știe toți șoferii din UE # UNIMEDIA
Parlamentul European a adoptat, marți, o revizuire a normelor Uniunii Europene privind permisele de conducere, în scopul creșterii siguranței rutiere și reducerii numărului de accidente, care provoacă anual aproape 20.000 de decese în UE. Noile reguli introduc măsuri pentru șoferii începători, dar și pentru cei profesioniști, și o tranziție către permisele de conducere digitale, scrie digi24.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.