(live/update) Noul Parlament, în ședință. Liderul „Democrația Acasă”: Ne declarăm în opoziție pro-europeană, față de majoritatea pro-europeană

09:20

Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe perioada examinării cauzei civile, consideră că noul Parlament, care se va întruni astăzi în prima ședință, nu are cum să livere rezultate pentru cetățeni. Despre aceasta ea scrie pe canalul său de telegram.