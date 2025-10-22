Bolea rupe tăcerea: Cine sunt cei patru miniștri care nu pleacă din noul Guvern
EA.md, 22 octombrie 2025 07:20
Ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a afirmat că își va păstra funcția și în noul Cabinet de Miniștri. Potrivit oficialului, alți trei colegi își vor continua activitatea în aceleași instituții. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Cinema 1. „Eu cred că asta va fi prerogativa prim-ministrului […] Articolul Bolea rupe tăcerea: Cine sunt cei patru miniștri care nu pleacă din noul Guvern apare prima dată în ea.md.
„De la vis la coșmar”: Valerie Lungu și iubitul, în impas cu noua locuință — „Am fost lăsați baltă!” # EA.md
Influencerița Valerie Lungu și iubitul ei, Alex, pot răsufla, în sfârșit, ușurați: casa visurilor lor e aproape gata! După un an și nouă luni de muncă și bătăi de cap, Valerie și Alex Glika au reușit să se mute. Doar că, deși aveau totul planificat până la ultimul detaliu, realitatea de pe șantier i-a lovit […] Articolul „De la vis la coșmar”: Valerie Lungu și iubitul, în impas cu noua locuință — „Am fost lăsați baltă!” apare prima dată în ea.md.
Elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal se pregătesc pentru vacanța de toamnă, care va dura 7 zile. Școala va fi reluată luni, 3 noiembrie. Articolul Toamna aduce relaxare pentru elevi: Află câte zile libere vor avea în această vacanță apare prima dată în ea.md.
La 17 ani, pe când alți adolescenți se bucurau de libertate și distracție, Nona Bianca din Drochia a primit vestea care i-a schimbat viața: limfom, un cancer al sistemului limfatic. „Am simțit o umflătură la gât, cât o minge de tenis. A doua zi am mers la medic. În extras scria limfom – cancer la […] Articolul Curaj fără limite: Tânăra din Drochia care a înfruntat cancerul de două ori apare prima dată în ea.md.
George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), și Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă (PPDA), au semnat luni, 20 octombrie, la Palatul Parlamentului din București, un Protocol de colaborare. Potrivit oficialilor, inițiativa marchează „refacerea legăturii dintre românii din Basarabia și cei din România”. „Prin acest parteneriat, consolidăm valorile comune ale identității, libertății și demnității […] Articolul George Simion și Vasile Costiuc își consolidează parteneriatul politic la București apare prima dată în ea.md.
(Video) Bunica Maria, analist politic pe TikTok, fascinează internetul cu dragostea ei pentru cărți # EA.md
Bunica Maria, din Republica Moldova, a câștigat popularitate pe TikTok după ce a prezentat într-un videoclip cele 12 cărți pe care le-a citit în doar două luni. Ea mărturisește că citește seara, după muncă: „Decât să pierd timpul la televizor, mai bine citesc.” Zilele de sărbătoare și duminicile le dedică, de asemenea, lecturii. Pe […] Articolul (Video) Bunica Maria, analist politic pe TikTok, fascinează internetul cu dragostea ei pentru cărți apare prima dată în ea.md.
Fostul deputat și sportiv Constantin Țuțu a făcut din nou senzație în fața presei, prezentându-se la ședința de judecată într-o ținută luxoasă semnată de brandul italian Billionaire. Constantin Țuțu, inculpat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență, a fost adus silit la Judecătoria Buiucani, în baza unei decizii luate anterior de magistratul Petru Păun. Astfel, […] Articolul Țuțu, la tribunal în stil mare: Geaca de brand costă 1.800 de euro apare prima dată în ea.md.
Principalele criterii pentru alegerea viitorilor miniștri în eventualul Guvern condus de Alexandru Munteanu vor fi profesionalismul și reputația. Totodată, o condiție esențială, mai degrabă implicită decât formală, este motivația candidaților. Viitorul candidat la funcția de prim-ministru din partea Partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Alexandru Munteanu, a răspuns la întrebările despre formarea noului Guvern la […] Articolul Munteanu, despre noul Guvern: „Nimeni nu-mi va dicta deciziile” apare prima dată în ea.md.
Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană au sprijinit luni propunerea de a interzice importurile de gaze ruseşti, impulsionând eforturile blocului comunitar de a reduce şi mai mult veniturile Rusiei de pe urma exporturilor de energie. „O Europă independentă energetic este o Europă mai puternică şi mai sigură. Deşi în ultimii ani am lucrat din greu şi […] Articolul UE spune „stop” gazelor rusești: Importurile interzise până în 2028 apare prima dată în ea.md.
Candidatul PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu, deține cetățenie triplă: Republica Moldova, România și SUA. Informația a fost confirmată de acesta la emisiunea „Новая неделя” la TV8. Mai mult, Munteanu spune că i s-a propus și a refuzat cetățenia Franței pentru că „era deja prea mult”, scrie agora.md. Alexandru Munteanu deține cetățenie americană din […] Articolul Candidatul PAS la funcția de premier deține trei cetățenii: Totul este legal apare prima dată în ea.md.
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a dezvăluit cum își organizează fostul lider politic timpul în Penitenciarul nr. 13. Conform declarațiilor sale, Plahotniuc parcurge dosarele aflate în anchetă, deja completând studiul a peste 30 de volume dintr-un total de 97. „În fiecare zi, avocații îi transmit câte cinci volume pentru a le studia”, a […] Articolul Vladimir Plahotniuc, dezvăluiri despre viața din Penitenciarul 13 apare prima dată în ea.md.
De la politică la muzică: Botgros, după ce a refuzat să conducă prima ședință a Parlamentului, urcă seara pe scena Palatului într-un concert grandios # EA.md
Maestrul Nicolae Botgros are o zi plină pe 22 octombrie 2025 — de la Parlament, direct pe scenă. În noua sa calitate de deputat PAS, celebrul dirijor ar trebui să participe la prima ședință a Legislativului ales pe 28 septembrie, însă seara îl prinde la Palatul Național, unde va susține un concert grandios alături de […] Articolul De la politică la muzică: Botgros, după ce a refuzat să conducă prima ședință a Parlamentului, urcă seara pe scena Palatului într-un concert grandios apare prima dată în ea.md.
Tragedie la Orhei: Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost strivit de o scară metalică căzută dintr-o remorcă # EA.md
Tragedie la Orhei: Un bărbat de 72 de ani a murit după ce o scară metalică dintr-o remorcă l-a lovit mortal. Vehiculul, un Peugeot, era condus de un șofer fără permis de conducere. „La data de 20 octombrie 2025, în jurul orei 11:30, pe o stradă din satul Vatici, municipiul Orhei, s-a produs un […] Articolul Tragedie la Orhei: Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost strivit de o scară metalică căzută dintr-o remorcă apare prima dată în ea.md.
Nicolae Botgros dezvăluie motivul pentru care a refuzat să conducă prima ședință a noului Parlament # EA.md
Deși dimineața zilei de 20 octombrie își exprimase „onorarea” de a deschide prima ședință a Parlamentului, maestrul Nicolae Botgros și-a schimbat decizia rapid. Viitorul deputat PAS a explicat că are „mai multe necazuri pe cap”, de aceea, nu poate prezida ședința, transmite tv8.md. „Eu sunt afectat acum și am și copilul în spital, am […] Articolul Nicolae Botgros dezvăluie motivul pentru care a refuzat să conducă prima ședință a noului Parlament apare prima dată în ea.md.
Câștigă 9.692 USD zilnic venit pasiv: minează BTC, DOGE, SOL și ETH — viitorul simplu și fără stres al mineritului de criptomonede # EA.md
În trecut, mineritul de criptomonede era considerat un hobby pentru cunoscători. Bitcoin, DOGE, SOL și ETH necesitau echipamente costisitoare, zgomotoase și greu de întreținut. Acea epocă a trecut. Astăzi, o nouă platformă schimbă modul în care oamenii câștigă bani din criptomonede. HashJ este una dintre cele mai reputate și inovatoare companii din domeniul cloud mining. […] Articolul Câștigă 9.692 USD zilnic venit pasiv: minează BTC, DOGE, SOL și ETH — viitorul simplu și fără stres al mineritului de criptomonede apare prima dată în ea.md.
Ce trebuie să știi despre munca de model peste hotare: discuție cu curatorul agenției Prestige Model Agency # EA.md
Industria modei pare mereu puțin glamuroasă și chiar misterioasă. Însă atunci când vine vorba de o activitate reală în străinătate, apar multe întrebări – de la documente și contracte până la cele mai practice detalii. Pentru a clarifica toate aspectele, am discutat cu Agenția de Modele Prestige și cu un curator care în fiecare zi […] Articolul Ce trebuie să știi despre munca de model peste hotare: discuție cu curatorul agenției Prestige Model Agency apare prima dată în ea.md.
Numărul ministerelor din viitorul Guvern al Republicii Moldova ar putea suferi modificări. Despre aceasta a vorbit deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Dorian Istratii, în cadrul unei emisiuni televizate, menționând că structura Executivului ar putea fi ajustată în funcție de viziunea viitorului premier. Potrivit parlamentarului, nu este exclus ca noul Cabinet să vină cu […] Articolul PAS ia în calcul schimbări: numărul ministerelor ar putea fi modificat în viitorul Guvern apare prima dată în ea.md.
Doina Dascăl, din satul Șuri, raionul Drochia, acuză autoritățile judiciare că au mușamalizat cazul accidentului în care și-a pierdut cei doi fii, în vârstă de 16 și 14 ani. Femeia susține că tragedia ar fi fost provocată de un echipaj de poliție. Tragicul accident a avut loc în satul Chetrosu, raionul Drochia, în seara de […] Articolul O femeie acuză poliția: „Mi-au ucis doi copii și au încercat să mușamalizeze cazul!” apare prima dată în ea.md.
Oleg Spînu îl contrazice pe tatăl Andreei Cuciuc. Povestește cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în noaptea când fiica lui Igor Cuciuc și-a pierdut viața # EA.md
Oleg Spînu rupe tăcerea și aduce la lumină noi detalii tulburătoare despre noaptea tragediei în care Andreea Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc, și-a pierdut viața. Artistul contrazice o parte dintre declarațiile făcute anterior de tatăl tinerei și oferă propria sa versiune despre ceea ce s-a întâmplat în acea seară fatidică, în încercarea de a clarifica […] Articolul Oleg Spînu îl contrazice pe tatăl Andreei Cuciuc. Povestește cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în noaptea când fiica lui Igor Cuciuc și-a pierdut viața apare prima dată în ea.md.
Vladimir Plahotniuc va sta încă 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată luni, 20 octombrie 2025, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Solicitarea a venit din partea procurorilor Anticorupție, care argumentează cererea prin faptul că Plahotniuc s-a eschivat de la justiție timp de șase ani, utilizând mai multe identități false, lucru care […] Articolul Plahotniuc, încă 30 de zile în arest preventiv! apare prima dată în ea.md.
„Strigă de parcă-s la protest” – Se aprinde scena showbiz-ului! Natalia Proca lansează săgeți către Magnat și Feoctist # EA.md
Un nou val de controverse zguduie scena muzicală din Republica Moldova. Interpreta Natalia Proca și-a exprimat recent dezamăgirea față de direcția industriei muzicale și selecția artiștilor care urcă pe marile scene. Pe Facebook, ea a comentat tranșant, făcând aluzii directe la Magnat și Feoctist prin fraza „Dă-mă mamă după Niura”, făcănd aluzii la piesa „Dă-mă […] Articolul „Strigă de parcă-s la protest” – Se aprinde scena showbiz-ului! Natalia Proca lansează săgeți către Magnat și Feoctist apare prima dată în ea.md.
(Video) Roman Iagupov reinventează hitul „Dj Vasile” – duet surpriză cu o artistă din România! # EA.md
„Zdob și Zdub” readuce la viață hitul lor legendar „Dj Vasile”, la 16 ani de la lansare! De această dată, piesa capătă un suflu nou datorită unui duet inedit între solistul trupei, Roman Iagupov, și una dintre cele mai iubite voci din România – Loredana. Pe contul oficial de TikTok al trupei a apărut un […] Articolul (Video) Roman Iagupov reinventează hitul „Dj Vasile” – duet surpriză cu o artistă din România! apare prima dată în ea.md.
Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei” – formațiune a cărei activitate este suspendată temporar pe durata examinării unei cauze civile – a publicat pe pagina sa un editorial în care analizează rezultatele recente ale alegerilor. Potrivit acesteia, victoria nu aparține Partidului Acțiune și Solidaritate, ci mai degrabă reflectă eșecul opoziției, care „a pierdut singură […] Articolul Editorial semnat de Irina Vlah: „Nu PAS a câștigat alegerile – opoziția le-a pierdut!” apare prima dată în ea.md.
„Ai pupat Satana!” – Alina Stoianov dezvăluie culisele colaborării cu Till Lindemann, după apariția incendiară din videoclipul „Prostitution” care a zguduit internetul # EA.md
Videoclipul piesei „Prostitution”, lansat de solistul trupei Rammstein, Till Lindemann, și filmat recent la Chișinău, a provocat numeroase reacții în spațiul public. Actrița Alina Stoianov, care apare în producție în scene puternice și provocatoare, inclusiv unele în care este semidezgolită, a povestit despre experiența sa de filmare alături de artistul german. „Colaborarea cu Till […] Articolul „Ai pupat Satana!” – Alina Stoianov dezvăluie culisele colaborării cu Till Lindemann, după apariția incendiară din videoclipul „Prostitution” care a zguduit internetul apare prima dată în ea.md.
O femeie și-a pierdut viața luni dimineața, după ce a fost lovită de un automobil Dacia Logan pe șoseaua de centură din municipiul Bălți. Conform tvn.md, victima ar fi traversat strada neregulamentar, în afara trecerii pentru pietoni. În urma impactului puternic, femeia a decedat pe loc. La fața locului au intervenit polițiștii, care urmează […] Articolul O femeie a fost lovită mortal de un automobil pe șoseaua de centură din Bălți apare prima dată în ea.md.
Maia Sandu îl pune la respect pe Gheorghe Gonţa: „Îmi cere 100.000 de lei ca să șterg imagini și să îmi cer scuze public!” # EA.md
Președinta Maia Sandu solicită jurnalistului Gheorghe Gonța 100.000 de lei pentru prejudiciu moral, susținând că acesta a făcut afirmații defăimătoare într-un editorial video. În caz că cererea nu va fi onorată, șefa statului intenționează să îl acționeze în justiție, a declarat Gonța. „Maia Sandu îmi cere 100 de mii de lei. Prin intermediul avocatului său, […] Articolul Maia Sandu îl pune la respect pe Gheorghe Gonţa: „Îmi cere 100.000 de lei ca să șterg imagini și să îmi cer scuze public!” apare prima dată în ea.md.
Scene șocante din Ucraina: Un bărbat fuge cu o femeie rănită în brațe, în timp ce civili sunt împușcați de ruși pe străzile din Pokrovsk # EA.md
Un bărbat a fugit cu o femeie rănită în brațe către militarii ucraineni, după ce trupele ruse au deschis focul asupra civililor pe străzile din Pokrovsk. Scene dramatice au fost surprinse de un militar ucrainean cu ajutorul unei drone Mavic, scrie adevarul.ro. Imaginile au fost făcute publice de prezentatorul TV ucrainean Denis Hristov pe canalul […] Articolul Scene șocante din Ucraina: Un bărbat fuge cu o femeie rănită în brațe, în timp ce civili sunt împușcați de ruși pe străzile din Pokrovsk apare prima dată în ea.md.
Soroceanul Robert Gatman, cetățean de onoare al Iașului, parte din echipa care a creat cea mai mică inimă artificială pentru copii! # EA.md
Doi tineri moldoveni, Robert Gatman și Vlad Onceanu, studenți la medicină în Iași, au fost desemnați cei mai tineri cetățeni de onoare ai municipiului, în semn de recunoaștere pentru o realizare deosebită în domeniul medicinei. Cei doi fac parte din echipa MAVIS Artificial Heart, care a dezvoltat cea mai mică inimă artificială din lume destinată […] Articolul Soroceanul Robert Gatman, cetățean de onoare al Iașului, parte din echipa care a creat cea mai mică inimă artificială pentru copii! apare prima dată în ea.md.
Șoșoacă amenință: „Îi rup picioarele lui Zelenski” — discurs incendiar la un eveniment pro-rus # EA.md
Întoarsă de la gala aniversară a postului Russia Today, Diana Șoșoacă a fost invitată, ca vorbitor principal, la reuniunea Asociației Internaționale „Prietenii Rusiei” — Pietro Stramezzi, scrie adevarul.ro. La eveniment, aceasta s-a lăudat că l-a întâlnit pe Vladimir Putin, la aniversarea a 20 de ani de când a fost lansat postul de propagandă rusească Russia […] Articolul Șoșoacă amenință: „Îi rup picioarele lui Zelenski” — discurs incendiar la un eveniment pro-rus apare prima dată în ea.md.
„Cerere disperată de dreptate!” Familia fetei din Bălți, căzută de la etajul 7, solicită redeschiderea cazului # EA.md
Familia Sandrei Carii cere dreptate în cazul morții fiicei de 23 de ani, care ar fi căzut de la etajul șapte al unui bloc de locuit din Bălți, după ce aceasta a mers în vizită la o prietenă. Familia crede că nu a fost un incident și cere procuraturii redeschiderea cazului, scrie nordinfo.md. „De ce […] Articolul „Cerere disperată de dreptate!” Familia fetei din Bălți, căzută de la etajul 7, solicită redeschiderea cazului apare prima dată în ea.md.
(Video) „Văi, urodule, te fărâm!” – Scenă halucinantă la o benzinărie din Botanica: o femeie s-a năpustit asupra unui tânăr și i-a făcut praf mașina # EA.md
Scene tensionate, în miez de noapte, la o benzinărie din sectorul Botanica al capitalei. O femeie, supărată după ce ar fi zgâriat mașina unui tânăr, a explodat de furie, lovind automobilul și adresând înjurături minute în șir. Totul a fost surprins într-un video care a ajuns pe rețelele de socializare, scrie UNIMEDIA. Martorii spun că […] Articolul (Video) „Văi, urodule, te fărâm!” – Scenă halucinantă la o benzinărie din Botanica: o femeie s-a năpustit asupra unui tânăr și i-a făcut praf mașina apare prima dată în ea.md.
Într-o relație de cuplu este nevoie de multă înțelegere și…dragoste! Dar iată că, se pare că există anumite zodii care sunt mai dificil de iubit, vezi în rândurile ce urmează care sunt acestea și de ce e atât de dificil să le iubești. Fecioara Persoanele născute în zodia Fecioară sunt, de departe, cele mai independente […] Articolul Se zice că e mai greu să iubești aceste 3 zodii. Vezi care sunt ele apare prima dată în ea.md.
De la numerar la criptomonede: Cum își schimbă românii obiceiurile financiare în 2025 România trăiește o revoluție financiară tăcută, dar profundă. În 2025, tot mai mulți români se îndepărtează de plățile tradiționale în numerar și adoptă soluții digitale – de la plăți contactless și portofele electronice până la investiții în criptomonede. Această transformare nu […] Articolul De la numerar la criptomonede: Cum își schimbă românii obiceiurile financiare în 2025 apare prima dată în ea.md.
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, afirmă că nu va renunța la mandatul de deputat și că formațiunea sa este pregătită să fie o opoziție responsabilă în Parlament. Deși susține că partidul nu vizează funcții, Usatîi spune că s-ar vedea lucrând eficient în viitoarea comisie pentru integrare europeană. „Noi nu mergem pentru funcții, dar pentru […] Articolul Renato Usatîi dezvăluie ce comisie parlamentară vizează: „Acolo pot fi cel mai util” apare prima dată în ea.md.
Probleme cu noul iPhone 17 Pro Max? Un utilizator susține că telefonul i s-a decolorat — din oranj a devenit roz # EA.md
Un iPhone 17 Pro Max complet nou-nouț, aparent, și-a schimbat culoarea din portocaliu în roz, potrivit unui utilizator Reddit, scrie presa română. Până în prezent, nu a fost oferită nicio explicație concretă, dar există teorii despre coloranți defecți, expunere la UV sau radiații și chiar o farsă pură și simplu. Apple a introdus o nouă culoare, Cosmic […] Articolul Probleme cu noul iPhone 17 Pro Max? Un utilizator susține că telefonul i s-a decolorat — din oranj a devenit roz apare prima dată în ea.md.
Veste mare pentru fanii Liei Tăburcean? Artista lasă să se înțeleagă că ar putea deveni mămică: „Mă rog să fie fetiță!” # EA.md
Cântăreața de muzică de petrecere și mamă a doi băieți, Lia Tăburcean, se pregătește intens pentru a deveni din nou mamă. Artista a mărturisit în cadrul emisiunii „O seară perfectă” că își dorește cu ardoare o fetiță. Pentru a-și pregăti corpul pentru a treia sarcină, Lia muncește constant la sala de forță și urmează un […] Articolul Veste mare pentru fanii Liei Tăburcean? Artista lasă să se înțeleagă că ar putea deveni mămică: „Mă rog să fie fetiță!” apare prima dată în ea.md.
(Video) Iuliana Beregoi și Cristian Porcari revin cu un duet plin de emoție — „Picătura de cerneală”. Fanii, siguri: „Între ei e mai mult decât muzică!” # EA.md
Iuliana Beregoi și Cristian Porcari fac din nou senzație cu noul lor duet „Picătura de cerneală”. Videoclipul, lansat acum două zile, a adunat peste 115.000 de vizualizări și sute de comentarii entuziaste, iar chimia dintre cei doi artiști a stârnit deja reacții aprinse din partea fanilor. După succesul piesei „Vecinii de bloc”, care a devenit […] Articolul (Video) Iuliana Beregoi și Cristian Porcari revin cu un duet plin de emoție — „Picătura de cerneală”. Fanii, siguri: „Între ei e mai mult decât muzică!” apare prima dată în ea.md.
Salarii de 100.000 de lei, la stop? Șefa statului vrea să pună capăt lefurilor exagerate și să le „reechilibreze” # EA.md
Mai mulți șefi de agenții sau consilii au salarii de 100 de mii de lei sau chiar și mai mari. Asta în timp ce salariul mediu pe economie abia ajunge la 15 mii de lei, iar cel minim este de 5 500 de lei. „Sunt de acord că în unele instituții sunt exagerate salariile”, a […] Articolul Salarii de 100.000 de lei, la stop? Șefa statului vrea să pună capăt lefurilor exagerate și să le „reechilibreze” apare prima dată în ea.md.
Violeta Gașițoi: „Nu vettingul, ci legea și instituțiile statului trebuie să fie cele care funcționează” # EA.md
Avocata Violeta Gașițoi explică, într-un comentariu amplu oferit pentru UNIMEDIA, de ce ideea unui vetting în domeniu atentează la independența apărătorilor și condamnă afirmația publică despre „interpretarea legii de către apărători ca să „scoată pe cineva din închisoare”. „Rolul avocatului nu este să „interpreteze” legea pentru cineva, ci să o apere atunci când este abuzată. […] Articolul Violeta Gașițoi: „Nu vettingul, ci legea și instituțiile statului trebuie să fie cele care funcționează” apare prima dată în ea.md.
Maia Sandu, revoltată: „M-au întrebat – a cui amantă sunt?” după articolele despre afacerile offshore ale viitorului premier # EA.md
Președinta Maia Sandu și-a exprimat indignarea față de modul în care anumite instituții media, anterior elogiate de reprezentanții puterii, l-au prezentat pe candidatul desemnat la funcția de premier. Șefa statului a povestit și despre experiența sa personală, când s-a întors în Moldova în funcție publică: „O instituție media m-a întrebat a cui amantă sunteți?! Am […] Articolul Maia Sandu, revoltată: „M-au întrebat – a cui amantă sunt?” după articolele despre afacerile offshore ale viitorului premier apare prima dată în ea.md.
Nicolae Botgros, mărturisiri sfâșietoare: luptele nepotului său cu drogurile și momentele grele prin care a trecut dirijorul # EA.md
Artistul Nicolae Botgros a făcut mărturisiri șocante despre problemele nepotului său cu drogurile. Acesta a explicat că a trecut printr-o perioadă extrem de grea. Iată cum și-a găsit puterea de a lupta în continuare, scrie presa română, pentru care dirijorul a făcut declarații. Nicolae Botgros a făcut declarații șocante, la Știrile Antena Stars, despre nepotul […] Articolul Nicolae Botgros, mărturisiri sfâșietoare: luptele nepotului său cu drogurile și momentele grele prin care a trecut dirijorul apare prima dată în ea.md.
Olesea Stamate despre demisia lui Recean: „Se spune că are un simț politic foarte dezvoltat și, atunci când simte pericol, alege să plece” # EA.md
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a organizat un live pe Facebook în care a răspuns întrebărilor internauților, inclusiv despre demisia lui Dorin Recean din funcția de prim-ministru. „ – Dorin Recean știe când și unde să se oprească și să plece erou. Doar a trecut prin biroul lui Plahotniuc”, a menționat un internaut. – […] Articolul Olesea Stamate despre demisia lui Recean: „Se spune că are un simț politic foarte dezvoltat și, atunci când simte pericol, alege să plece” apare prima dată în ea.md.
PAS în fierbere: Maia Sandu vorbește despre adevărul din spatele zvonurilor privind luptele dintre clanuri # EA.md
Președinta Maia Sandu, deși nu mai conduce PAS, a comentat la Realitatea TV zvonurile despre posibile tensiuni între grupări din partid, apărute după ce au fost făcute publice informații controversate despre candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. „Este fals și nu înțeleg cine insistă pe aceste falsuri. Aș vrea să ne concentrăm mai mult […] Articolul PAS în fierbere: Maia Sandu vorbește despre adevărul din spatele zvonurilor privind luptele dintre clanuri apare prima dată în ea.md.
„Nu vedeai lumină la capătul tunelului” – Adriana Ochișanu, despre clipele cutremurătoare în care a aflat că fiul ei ajunsese în spital # EA.md
Adriana Ochișanu a dezvăluit clipele dramatice în care a aflat că fiul ei, Cristian Botgros, era în stare gravă la spital, chiar în timp ce se întorcea cu avionul de la Barcelona spre Chișinău: „Nu știu cum a aterizat avionul și cum am ieșit din el. Nu țin minte nimic”, a mărturisit artista îninterviul acordat […] Articolul „Nu vedeai lumină la capătul tunelului” – Adriana Ochișanu, despre clipele cutremurătoare în care a aflat că fiul ei ajunsese în spital apare prima dată în ea.md.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că, pentru moment, nu există motive care să justifice creșterea tarifelor la energie electrică sau gaze naturale. Potrivit ministrului, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va analiza tarifele doar în funcție de consum, de condițiile meteorologice din iarnă și de situația regională, transmite deschide.md. „Dacă va fi o […] Articolul Ce se întâmplă cu tarifele la gaz și lumină? Declarațiile lui Junghietu apare prima dată în ea.md.
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a votat anularea taxei de salubrizare pentru 2025. Hotărârea a fost adoptată pe 16 octombrie, cu sprijinul a 38 de consilieri municipali. Hotărârea vine după mai multe dezbateri între fracțiunile din CMC, unele argumentând că taxa este o povară suplimentară pentru populație, în timp ce altele au atenționat că anularea […] Articolul Chișinăuienii nu vor plăti dublu pentru salubrizare în 2025: Ion Ceban clarifică situația apare prima dată în ea.md.
Președinta Maia Sandu a afirmat că autoritățile au muncit în ultimele luni pentru a menține stabilitatea energetică, însă viitorul energetic al malului stâng al Nistrului rămâne nesigur. Președinta a subliniat că cel mai important lucru care urmează să se întâmple este darea în exploatare a liniei de tensiune înaltă Chișinău–Vulcănești, informează Moldova1. „Sper să […] Articolul Maia Sandu: „Transnistria trebuie să fie pregătită pentru o eventuală criză a gazului” apare prima dată în ea.md.
Președintele rus Vladimir Putin a cerut, în convorbirea telefonică de săptămâna aceasta cu președintele Donald Trump, ca Ucraina să cedeze controlul total asupra Donețkului, o regiune strategică vitală din estul țării, ca o condiție pentru încheierea războiului, au declarat doi înalți oficiali familiarizați cu conversația, citați în exclusivitate de cotidianul The Washington Post. Interesul […] Articolul În discuția cu Trump, Putin a cerut ca Ucraina să cedeze teritorii-cheie apare prima dată în ea.md.
Tragedie în Colonița: un tânăr de 22 de ani, mort electrocutat la un atelier auto unde muncea fără contract. Familia acuză neglijență și cere dreptate. „Aici a avut loc tragedia, pe 9 octombrie, când a murit tânărul de 22 de ani. Familia acestuia nu cunoaște cum și de ce s-a întâmplat nenorocirea, dar presupune […] Articolul Tragedie la un atelier auto: un tânăr electrocutat, familia cere dreptate apare prima dată în ea.md.
PCRM se desprinde de Blocul „Patriotic”: partidul lui Voronin își formează propria fracțiune parlamentară, la doar o săptămână după anunțul făcut presei ruse. Reprezentanții PCRM au anunțat că pe 18 octombrie Comitetul Central al partidului a avut o ședință dedicată rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, transmite newsmaker.md. Conform partidului, cei prezenți la ședință […] Articolul Partidul lui Voronin își face jocul propriu: va avea fracțiune separată în Parlament apare prima dată în ea.md.
