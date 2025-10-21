PAS ia în calcul schimbări: numărul ministerelor ar putea fi modificat în viitorul Guvern
EA.md, 21 octombrie 2025 07:20
Numărul ministerelor din viitorul Guvern al Republicii Moldova ar putea suferi modificări. Despre aceasta a vorbit deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Dorian Istratii, în cadrul unei emisiuni televizate, menționând că structura Executivului ar putea fi ajustată în funcție de viziunea viitorului premier. Potrivit parlamentarului, nu este exclus ca noul Cabinet să vină cu
• • •
Acum 30 minute
07:20
07:20
Doina Dascăl, din satul Șuri, raionul Drochia, acuză autoritățile judiciare că au mușamalizat cazul accidentului în care și-a pierdut cei doi fii, în vârstă de 16 și 14 ani. Femeia susține că tragedia ar fi fost provocată de un echipaj de poliție. Tragicul accident a avut loc în satul Chetrosu, raionul Drochia, în seara de
07:20
Oleg Spînu îl contrazice pe tatăl Andreei Cuciuc. Povestește cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în noaptea când fiica lui Igor Cuciuc și-a pierdut viața # EA.md
Oleg Spînu rupe tăcerea și aduce la lumină noi detalii tulburătoare despre noaptea tragediei în care Andreea Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc, și-a pierdut viața. Artistul contrazice o parte dintre declarațiile făcute anterior de tatăl tinerei și oferă propria sa versiune despre ceea ce s-a întâmplat în acea seară fatidică, în încercarea de a clarifica
07:20
Vladimir Plahotniuc va sta încă 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată luni, 20 octombrie 2025, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Solicitarea a venit din partea procurorilor Anticorupție, care argumentează cererea prin faptul că Plahotniuc s-a eschivat de la justiție timp de șase ani, utilizând mai multe identități false, lucru care
07:20
„Strigă de parcă-s la protest” – Se aprinde scena showbiz-ului! Natalia Proca lansează săgeți către Magnat și Feoctist # EA.md
Un nou val de controverse zguduie scena muzicală din Republica Moldova. Interpreta Natalia Proca și-a exprimat recent dezamăgirea față de direcția industriei muzicale și selecția artiștilor care urcă pe marile scene. Pe Facebook, ea a comentat tranșant, făcând aluzii directe la Magnat și Feoctist prin fraza „Dă-mă mamă după Niura", făcănd aluzii la piesa „Dă-mă
Acum o oră
07:10
(Video) Roman Iagupov reinventează hitul „Dj Vasile” – duet surpriză cu o artistă din România! # EA.md
„Zdob și Zdub" readuce la viață hitul lor legendar „Dj Vasile", la 16 ani de lansare! De această dată, piesa capătă un suflu nou datorită unui duet inedit între solistul trupei, Roman Iagupov, și una dintre cele mai iubite voci din România – Loredana. Pe contul oficial de TikTok al trupei a apărut un
07:10
Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei" – formațiune a cărei activitate este suspendată temporar pe durata examinării unei cauze civile – a publicat pe pagina sa un editorial în care analizează rezultatele recente ale alegerilor. Potrivit acesteia, victoria nu aparține Partidului Acțiune și Solidaritate, ci mai degrabă reflectă eșecul opoziției, care „a pierdut singură
07:10
„Ai pupat Satana!” – Alina Stoianov dezvăluie culisele colaborării cu Till Lindemann, după apariția incendiară din videoclipul „Prostitution” care a zguduit internetul # EA.md
Videoclipul piesei „Prostitution", lansat de solistul trupei Rammstein, Till Lindemann, și filmat recent la Chișinău, a provocat numeroase reacții în spațiul public. Actrița Alina Stoianov, care apare în producție în scene puternice și provocatoare, inclusiv unele în care este semidezgolită, a povestit despre experiența sa de filmare alături de artistul german. „Colaborarea cu Till
07:10
O femeie și-a pierdut viața luni dimineața, după ce a fost lovită de un automobil Dacia Logan pe șoseaua de centură din municipiul Bălți. Conform tvn.md, victima ar fi traversat strada neregulamentar, în afara trecerii pentru pietoni. În urma impactului puternic, femeia a decedat pe loc. La fața locului au intervenit polițiștii, care urmează
07:10
Maia Sandu îl pune la respect pe Gheorghe Gonţa: „Îmi cere 100.000 de lei ca să șterg imagini și să îmi cer scuze public!” # EA.md
Președinta Maia Sandu solicită jurnalistului Gheorghe Gonța 100.000 de lei pentru prejudiciu moral, susținând că acesta a făcut afirmații defăimătoare într-un editorial video. În caz că cererea nu va fi onorată, șefa statului intenționează să îl acționeze în justiție, a declarat Gonța. „Maia Sandu îmi cere 100 de mii de lei. Prin intermediul avocatului său,
07:10
Scene șocante din Ucraina: Un bărbat fuge cu o femeie rănită în brațe, în timp ce civili sunt împușcați de ruși pe străzile din Pokrovsk # EA.md
Un bărbat a fugit cu o femeie rănită în brațe către militarii ucraineni, după ce trupele ruse au deschis focul asupra civililor pe străzile din Pokrovsk. Scene dramatice au fost surprinse de un militar ucrainean cu ajutorul unei drone Mavic, scrie adevarul.ro. Imaginile au fost făcute publice de prezentatorul TV ucrainean Denis Hristov pe canalul
07:10
Soroceanul Robert Gatman, cetățean de onoare al Iașului, parte din echipa care a creat cea mai mică inimă artificială pentru copii! # EA.md
Doi tineri moldoveni, Robert Gatman și Vlad Onceanu, studenți la medicină în Iași, au fost desemnați cei mai tineri cetățeni de onoare ai municipiului, în semn de recunoaștere pentru o realizare deosebită în domeniul medicinei. Cei doi fac parte din echipa MAVIS Artificial Heart, care a dezvoltat cea mai mică inimă artificială din lume destinată
07:10
Șoșoacă amenință: „Îi rup picioarele lui Zelenski” — discurs incendiar la un eveniment pro-rus # EA.md
Întoarsă de la gala aniversară a postului Russia Today, Diana Șoșoacă a fost invitată, ca vorbitor principal, la reuniunea Asociației Internaționale „Prietenii Rusiei" — Pietro Stramezzi, scrie adevarul.ro. La eveniment, aceasta s-a lăudat că l-a întâlnit pe Vladimir Putin, la aniversarea a 20 de ani de când a fost lansat postul de propagandă rusească Russia
07:10
„Cerere disperată de dreptate!” Familia fetei din Bălți, căzută de la etajul 7, solicită redeschiderea cazului # EA.md
Familia Sandrei Carii cere dreptate în cazul morții fiicei de 23 de ani, care ar fi căzut de la etajul șapte al unui bloc de locuit din Bălți, după ce aceasta a mers în vizită la o prietenă. Familia crede că nu a fost un incident și cere procuraturii redeschiderea cazului, scrie nordinfo.md. „De ce
07:10
(Video) „Văi, urodule, te fărâm!” – Scenă halucinantă la o benzinărie din Botanica: o femeie s-a năpustit asupra unui tânăr și i-a făcut praf mașina # EA.md
Scene tensionate, în miez de noapte, la o benzinărie din sectorul Botanica al capitalei. O femeie, supărată după ce ar fi zgâriat mașina unui tânăr, a explodat de furie, lovind automobilul și adresând înjurături minute în șir. Totul a fost surprins într-un video care a ajuns pe rețelele de socializare, scrie UNIMEDIA. Martorii spun că
Acum 24 ore
16:10
Într-o relație de cuplu este nevoie de multă înțelegere și…dragoste! Dar iată că, se pare că există anumite zodii care sunt mai dificil de iubit, vezi în rândurile ce urmează care sunt acestea și de ce e atât de dificil să le iubești. Fecioara Persoanele născute în zodia Fecioară sunt, de departe, cele mai independente
15:00
De la numerar la criptomonede: Cum își schimbă românii obiceiurile financiare în 2025 România trăiește o revoluție financiară tăcută, dar profundă. În 2025, tot mai mulți români se îndepărtează de plățile tradiționale în numerar și adoptă soluții digitale – de la plăți contactless și portofele electronice până la investiții în criptomonede. Această transformare nu
Ieri
07:20
Liderul „Partidului Nostru", Renato Usatîi, afirmă că nu va renunța la mandatul de deputat și că formațiunea sa este pregătită să fie o opoziție responsabilă în Parlament. Deși susține că partidul nu vizează funcții, Usatîi spune că s-ar vedea lucrând eficient în viitoarea comisie pentru integrare europeană. „Noi nu mergem pentru funcții, dar pentru
07:20
Probleme cu noul iPhone 17 Pro Max? Un utilizator susține că telefonul i s-a decolorat — din oranj a devenit roz # EA.md
Un iPhone 17 Pro Max complet nou-nouț, aparent, și-a schimbat culoarea din portocaliu în roz, potrivit unui utilizator Reddit, scrie presa română. Până în prezent, nu a fost oferită nicio explicație concretă, dar există teorii despre coloranți defecți, expunere la UV sau radiații și chiar o farsă pură și simplu. Apple a introdus o nouă culoare, Cosmic
07:20
Veste mare pentru fanii Liei Tăburcean? Artista lasă să se înțeleagă că ar putea deveni mămică: „Mă rog să fie fetiță!” # EA.md
Cântăreața de muzică de petrecere și mamă a doi băieți, Lia Tăburcean, se pregătește intens pentru a deveni din nou mamă. Artista a mărturisit în cadrul emisiunii „O seară perfectă" că își dorește cu ardoare o fetiță. Pentru a-și pregăti corpul pentru a treia sarcină, Lia muncește constant la sala de forță și urmează un
07:20
(Video) Iuliana Beregoi și Cristian Porcari revin cu un duet plin de emoție — „Picătura de cerneală”. Fanii, siguri: „Între ei e mai mult decât muzică!” # EA.md
Iuliana Beregoi și Cristian Porcari fac din nou senzație cu noul lor duet „Picătura de cerneală". Videoclipul, lansat acum două zile, a adunat peste 115.000 de vizualizări și sute de comentarii entuziaste, iar chimia dintre cei doi artiști a stârnit deja reacții aprinse din partea fanilor. După succesul piesei „Vecinii de bloc", care a devenit
07:20
Salarii de 100.000 de lei, la stop? Șefa statului vrea să pună capăt lefurilor exagerate și să le „reechilibreze” # EA.md
Mai mulți șefi de agenții sau consilii au salarii de 100 de mii de lei sau chiar și mai mari. Asta în timp ce salariul mediu pe economie abia ajunge la 15 mii de lei, iar cel minim este de 5 500 de lei. „Sunt de acord că în unele instituții sunt exagerate salariile", a
07:20
Violeta Gașițoi: „Nu vettingul, ci legea și instituțiile statului trebuie să fie cele care funcționează” # EA.md
Avocata Violeta Gașițoi explică, într-un comentariu amplu oferit pentru UNIMEDIA, de ce ideea unui vetting în domeniu atentează la independența apărătorilor și condamnă afirmația publică despre „interpretarea legii de către apărători ca să „scoată pe cineva din închisoare". „Rolul avocatului nu este să „interpreteze" legea pentru cineva, ci să o apere atunci când este abuzată.
07:20
Maia Sandu, revoltată: „M-au întrebat – a cui amantă sunt?” după articolele despre afacerile offshore ale viitorului premier # EA.md
Președinta Maia Sandu și-a exprimat indignarea față de modul în care anumite instituții media, anterior elogiate de reprezentanții puterii, l-au prezentat pe candidatul desemnat la funcția de premier. Șefa statului a povestit și despre experiența sa personală, când s-a întors în Moldova în funcție publică: „O instituție media m-a întrebat a cui amantă sunteți?! Am
07:20
Nicolae Botgros, mărturisiri sfâșietoare: luptele nepotului său cu drogurile și momentele grele prin care a trecut dirijorul # EA.md
Artistul Nicolae Botgros a făcut mărturisiri șocante despre problemele nepotului său cu drogurile. Acesta a explicat că a trecut printr-o perioadă extrem de grea. Iată cum și-a găsit puterea de a lupta în continuare, scrie presa română, pentru care dirijorul a făcut declarații. Nicolae Botgros a făcut declarații șocante, la Știrile Antena Stars, despre nepotul
07:20
Olesea Stamate despre demisia lui Recean: „Se spune că are un simț politic foarte dezvoltat și, atunci când simte pericol, alege să plece” # EA.md
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a organizat un live pe Facebook în care a răspuns întrebărilor internauților, inclusiv despre demisia lui Dorin Recean din funcția de prim-ministru. „ – Dorin Recean știe când și unde să se oprească și să plece erou. Doar a trecut prin biroul lui Plahotniuc", a menționat un internaut. –
07:20
PAS în fierbere: Maia Sandu vorbește despre adevărul din spatele zvonurilor privind luptele dintre clanuri # EA.md
Președinta Maia Sandu, deși nu mai conduce PAS, a comentat la Realitatea TV zvonurile despre posibile tensiuni între grupări din partid, apărute după ce au fost făcute publice informații controversate despre candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. „Este fals și nu înțeleg cine insistă pe aceste falsuri. Aș vrea să ne concentrăm mai mult
07:10
„Nu vedeai lumină la capătul tunelului” – Adriana Ochișanu, despre clipele cutremurătoare în care a aflat că fiul ei ajunsese în spital # EA.md
Adriana Ochișanu a dezvăluit clipele dramatice în care a aflat că fiul ei, Cristian Botgros, era în stare gravă la spital, chiar în timp ce se întorcea cu avionul de la Barcelona spre Chișinău: „Nu știu cum a aterizat avionul și cum am ieșit din el. Nu țin minte nimic", a mărturisit artista îninterviul acordat
07:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că, pentru moment, nu există motive care să justifice creșterea tarifelor la energie electrică sau gaze naturale. Potrivit ministrului, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va analiza tarifele doar în funcție de consum, de condițiile meteorologice din iarnă și de situația regională, transmite deschide.md. „Dacă va fi o
07:10
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a votat anul
07:10
Președinta Maia Sandu a afirmat că autoritățile au muncit în ultimele luni pentru a menține stabilitatea energetică, însă viitorul energetic al malului stâng al Nistrului rămâne nesigur. Președinta a subliniat că cel mai important lucru care urmează să se întâmple este darea în exploatare a liniei de tensiune înaltă Chișinău–Vulcănești, informează Moldova1. „Sper să […] Articolul Maia Sandu: „Transnistria trebuie să fie pregătită pentru o eventuală criză a gazului” apare prima dată în ea.md.
07:10
Președintele rus Vladimir Putin a cerut, în convorbirea telefonică de săptămâna aceasta cu președintele Donald Trump, ca Ucraina să cedeze controlul total asupra Donețkului, o regiune strategică vitală din estul țării, ca o condiție pentru încheierea războiului, au declarat doi înalți oficiali familiarizați cu conversația, citați în exclusivitate de cotidianul The Washington Post. Interesul […] Articolul În discuția cu Trump, Putin a cerut ca Ucraina să cedeze teritorii-cheie apare prima dată în ea.md.
07:10
Tragedie în Colonița: un tânăr de 22 de ani, mort electrocutat la un atelier auto unde muncea fără contract. Familia acuză neglijență și cere dreptate. „Aici a avut loc tragedia, pe 9 octombrie, când a murit tânărul de 22 de ani. Familia acestuia nu cunoaște cum și de ce s-a întâmplat nenorocirea, dar presupune […] Articolul Tragedie la un atelier auto: un tânăr electrocutat, familia cere dreptate apare prima dată în ea.md.
07:10
PCRM se desprinde de Blocul „Patriotic”: partidul lui Voronin își formează propria fracțiune parlamentară, la doar o săptămână după anunțul făcut presei ruse. Reprezentanții PCRM au anunțat că pe 18 octombrie Comitetul Central al partidului a avut o ședință dedicată rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, transmite newsmaker.md. Conform partidului, cei prezenți la ședință […] Articolul Partidul lui Voronin își face jocul propriu: va avea fracțiune separată în Parlament apare prima dată în ea.md.
19 octombrie 2025
09:10
Iarna, frigul și aerul uscat pot transforma rapid pielea într-una ternă, uscată și lipsită de strălucire. Dar există soluții simple pentru a menține tenul hidratat și cu un aspect sănătos, glowy. Iată 7 produse esențiale: 1. Cremă hidratantă bogată O cremă nutritivă, potrivită tipului tău de ten, este baza unei pieli sănătoase. Caută formule cu […] Articolul 7 produse care îți redau tenului aspectul hidratat și radiant, chiar și iarna apare prima dată în ea.md.
09:10
Balonarea și metabolismul lent pot fi frustrante, dar câteva obiceiuri simple te pot ajuta să te simți mai ușor și mai energică. Iată 3 metode eficiente: 1. Hidratează-te corect Apa ajută digestia și eliminarea toxinelor, reducând retenția de apă care accentuează balonarea. Încearcă să bei cel puțin 1,5–2 litri de apă pe zi și evită […] Articolul 3 metode simple pentru a-ți accelera metabolismul și a scăpa de balonare apare prima dată în ea.md.
09:00
„Admitem că s-au mai făcut niște greșeli, dar…” – Adriana Ochișanu vorbește despre speculațiile legate de starea gravă a lui Cristi la spital # EA.md
Adriana Ochișanu infirmă zvonurile: fiul ei, Cristian, nu a fost spitalizat din cauza unei supradoze de droguri. Artista spune că stilul său de viață nesănătos i-a afectat pancreasul. „Iubita lui mi-a spus că de mult timp avea probleme și lua pastile”, a declarat Ochișanu într-un interviu cu Dorin Galben. Cântăreața a mai explicat că starea […] Articolul „Admitem că s-au mai făcut niște greșeli, dar…” – Adriana Ochișanu vorbește despre speculațiile legate de starea gravă a lui Cristi la spital apare prima dată în ea.md.
09:00
Șoc în Italia: Un model celebru, înjunghiat de iubitul său de 24 de ori, a murit pe loc, sub privirile vecinilor # EA.md
Un model celebru în Italia a murit la 29 de ani. Femeia a fost înjunghiată de iubit, un om de afaceri, de 24 de ori, în apartamentul lor din Milano. Cei doi s-ar fi certat, iar mai apoi bărbatul ar fi atacat-o pe Pamela, care a murit pe loc, scrie spynews.ro. Un caz tulburător a […] Articolul Șoc în Italia: Un model celebru, înjunghiat de iubitul său de 24 de ori, a murit pe loc, sub privirile vecinilor apare prima dată în ea.md.
09:00
Fratele lui Gheorghe Cotorobai, acuzat de moartea unui copil, în fața instanței din nou: Procurorul susține că probele pentru condamnare sunt suficiente # EA.md
Alexei Cotorobai, fratele bărbatului condamnat la detenţie pe viaţă pentru omorul unei tinere însărcinate, a ajuns din nou în faţa instanţei. Acesta este învinuit că a luat viaţa unui bebeluş de 10 luni şi că a violat mama copilului. Printre ultimii martori audiaţi a fost şi bunica micuţului, scrie tvrmoldova. Alexei Cotorobai, acuzat de omor, […] Articolul Fratele lui Gheorghe Cotorobai, acuzat de moartea unui copil, în fața instanței din nou: Procurorul susține că probele pentru condamnare sunt suficiente apare prima dată în ea.md.
09:00
Tatăl Andreei Cuciuc, declarații emoționante: „Mă tem să nu îmi pierd soția…” – ce regrete îl frământă pe Igor Cuciuc # EA.md
Igor Cuciuc, tatăl Andreei Cuciuc, a făcut declarații tulburătoare după tragedia care i-a zguduit familia. Artistul a vorbit despre durerea pe care o trăiește de când și-a pierdut fiica, dar și despre teama de a nu-și pierde și soția, care este copleșită de suferință, scrie spynews.ro. Andreea Cuciuc s-a stins din viață la doar 17 […] Articolul Tatăl Andreei Cuciuc, declarații emoționante: „Mă tem să nu îmi pierd soția…” – ce regrete îl frământă pe Igor Cuciuc apare prima dată în ea.md.
09:00
(Video) Emilian Crețu trece la nivelul următor: actorul dezvoltă un parc și o pădure! Vezi locația proiectului # EA.md
Emilian Crețu, actor și influencer cunoscut pentru implicarea sa socială, demarează un nou proiect în beneficiul comunității, de această dată alături de instituțiile statului, în cadrul Programului Național de Împădurire inițiat de Maia Sandu. După ce a amenajat recent un parc în capitală, Crețu se apucă de un proiect mult mai amplu la Negureni, satul […] Articolul (Video) Emilian Crețu trece la nivelul următor: actorul dezvoltă un parc și o pădure! Vezi locația proiectului apare prima dată în ea.md.
09:00
Aplicarea unui ser poate părea simplă, dar chiar și cei mai experimentați pasionați de skincare fac greșeli care reduc eficiența produsului și… golesc portofelul. Iată patru erori comune pe care să le eviți: 1. Aplici prea mult produs Mai mult nu înseamnă mai bine. Doza recomandată de ser este, de obicei, câteva picături. Excesul nu […] Articolul 4 greșeli de skincare care te fac să irosești serumul și banii apare prima dată în ea.md.
09:00
Puloverele sunt piesele de bază ale garderobei de toamnă și iarnă. Ele nu doar că oferă căldură, dar pot transforma orice ținută într-una stylish. Iată 5 pulovere pe care merită să le ai, indiferent de tendințele momentului: 1. Puloverul clasic din lână sau cașmir Un pulover simplu, într-o nuanță neutră, precum bej, gri sau negru, […] Articolul 5 pulovere esențiale pe care orice garderobă trebuie să le aibă, indiferent de trenduri apare prima dată în ea.md.
09:00
Când stresul devine copleșitor, poate fi greu să vezi partea plină a paharului. Totuși, există strategii simple care te pot ajuta să rămâi optimistă și să gestionezi mai bine tensiunea zilnică. Iată 7 trucuri eficiente: 1. Respiră adânc și conștient Câteva minute de respirație profundă reduc anxietatea și te ajută să recapeți claritatea mentală. 2. […] Articolul 7 trucuri eficiente pentru a rămâne optimistă chiar și în perioadele de stres intens apare prima dată în ea.md.
09:00
Constipația poate fi inconfortabilă și poate afecta starea de bine, dar unele băuturi simple pot stimula digestia și ajuta la reglarea tranzitului intestinal. Iată 5 opțiuni eficiente: 1. Apă călduță cu lămâie Această combinație stimulează digestia și ajută la mișcările intestinale. Consumă dimineața pe stomacul gol pentru rezultate mai bune. 2. Ceai de mentă Menta […] Articolul 5 băuturi care te ajută să scapi rapid de constipație apare prima dată în ea.md.
08:50
„«Băiat bun» nu e meserie!” Dodon despre Munteanu: „E un specialist bun, dar rămâne de văzut dacă va performa sau va deveni un Dragalin 2.” # EA.md
Igor Dodon, liderul PSRM, a comentat candidatura lui Munteanu la funcția de premier, apreciindu-l ca „un specialist bun”, dar a atras atenția că rămâne de văzut dacă va performa cu adevărat sau dacă va ajunge un „Dragalin 2”. „Eu îl cunosc pe Munteanu în timpul guvernării 2006-2009, poate el ține minte că am avut […] Articolul „«Băiat bun» nu e meserie!” Dodon despre Munteanu: „E un specialist bun, dar rămâne de văzut dacă va performa sau va deveni un Dragalin 2.” apare prima dată în ea.md.
08:50
Maia Sandu propune „vetting” pentru avocați: să-și justifice sursa veniturilor, după ce unii au fost implicați în multiple abuzuri # EA.md
Președinta Maia Sandu vrea reformarea avocaturii, fiind nemulțumită de aceatsă ramură. „Au fost comise multe abuzuri și unii dintre avocați au participat la acestea”, a declarat președinta la RealitateaTV. „Nu vă supărați, dar cred că ar trebui să facem un vetting și avocaților. Și avocații trebui să fie oameni onești, să-și demonstreze sursa veniturilor. Trebuie […] Articolul Maia Sandu propune „vetting” pentru avocați: să-și justifice sursa veniturilor, după ce unii au fost implicați în multiple abuzuri apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Frumusețea începe din interior, iar hidratarea corectă poate face minuni pentru tenul tău. Iată câteva băuturi pe care ar trebui să le incluzi în rutina zilnică pentru a obține un ten radiant și sănătos: 1. Apă plată Hidratarea este esențială pentru a menține pielea suplă și elastică. Bea cel puțin 1,5–2 litri de apă pe […] Articolul Băuturi zilnice pentru un ten luminos și sănătos apare prima dată în ea.md.
09:30
Balonarea poate fi incomodă și poate influența felul în care te simți în hainele tale. Alegerea vestimentației potrivite poate face diferența între disconfort și confort. Iată câteva recomandări utile: 1. Alege materiale lejere și elastice Bumbacul, inul și alte țesături naturale permit pielii să respire și nu strâng excesiv abdomenul. Evită hainele foarte strâmte, mai […] Articolul Cum să te îmbraci dacă ești predispusă la balonare: sfaturi practice apare prima dată în ea.md.
09:30
Vitamina D este esențială pentru sănătatea oaselor, imunitate și starea generală de bine, însă nu toate formele sunt la fel. Iată 3 diferențe importante între vitamina D2 și D3: 1. Originea D2 (ergocalciferol): provine în principal din surse vegetale și suplimente fortificate. D3 (colecalciferol): se găsește în surse animale și este produsă în piele sub […] Articolul Vitamina D2 vs D3: 3 diferențe pe care trebuie să le cunoști apare prima dată în ea.md.
