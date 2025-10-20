Renato Usatîi dezvăluie ce comisie parlamentară vizează: „Acolo pot fi cel mai util”

07:20

Mai mulți șefi de agenții sau consilii au salarii de 100 de mii de lei sau chiar și mai mari. Asta în timp ce salariul mediu pe economie abia ajunge la 15 mii de lei, iar cel minim este de 5 500 de lei. „Sunt de acord că în unele instituții sunt exagerate salariile", a […]