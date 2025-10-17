Deputatul Voronin refuză să prezideze prima ședință a Parlamentului: „Locul meu este alături de colegii mei și de alegători” – Cine va modera ședința inaugurală
17 octombrie 2025 16:10
Fostul președinte al Republicii Moldova, deputatul și liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a anunțat că refuză să prezideze prima ședință de constituire a Parlamentului de Legislatura a XII-a, chiar dacă, fiind decanul de vârstă, acest rol i-ar reveni conform Regulamentului. „Există tradiții și regulamente, dar există și demnitatea politică. Ea nu-mi permite să stau, nici ...
16:10
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a raportat o creștere semnificativă a veniturilor colectate pentru bugetul de stat. În perioada septembrie 2024 – octombrie 2025, instituția a virat 43,56 miliarde lei, dintre care 29,8 miliarde lei doar în primele nouă luni ale anului 2025 – cu 7,1% mai mult decât în perioada similară din 2024. Structura ...
16:10
Fostul ministru al muncii și protecției sociale, Marcel Spatari, anunță că va fi deputat și promite să susțină pe oricine va fi următorul ministru. La rândul său, Alexei Buzu, care exercită funcția până la desemnarea viitorului cabinet de miniștri, spune că nu știe deocamdată dacă rămâne în fruntea ministerului și că decizia în acest sens ...
16:10
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat în cadrul emisiunii „În Profunzime" că prioritatea noului Guvern trebuie să fie relansarea creșterii economice, nu reducerea rapidă a deficitului bugetar, notează bani.md „Părerea mea, din tot ce văd eu acum macroeconomic, chiar și deficitul bugetar nu e atât de critic pe cât creșterea economică. E ...
16:10
Igor Dodon rămâne deputat în Parlament,, iar PSRM urmează să fie reformat, Dodon mai spune că Blocul Patriotic nu va vota pentru noul Guvern, deși liderul PSRM are o părere pozitivă în raport cu candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, pe care-l numește „profesionist". Igor Dodon admite că Munteanu va deveni „Dragalin 2" și ...
16:10
Renumitul chitarist Alexandru Cazacu, una dintre figurile emblematice ale muzicii ușoare din Republica Moldova, membru al legendarei formații „Noroc", a încetat din viațǎ, a anunțat vineri, 17 octombrie, Ministerul Culturii. Nu a fost dezvǎluitǎ cauza morții. „Prin dispariția sa, cultura muzicală a Republicii Moldova pierde un artist de mare talent și rafinament, un om care ...
16:10
16:10
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese deputați pe listele Partidului Politic Partidul Nostru, nu vor merge în Parlament. Potrivit liderului formațiunii, Renato Usatîi, acestea vor rămâne în fruntea administrațiilor locale pentru a evita organizarea alegerilor locale noi. „Nu vor lăsa primăriile pentru a sta în opoziție", a declarat politicianul în ...
11:10
LIVE: Renato Usatîi, susține o conferință privind apelul Partidului Nostru către noul Parlament, după validarea alegerilor
10:10
Candidatul înaintat de Partidul Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că noua echipă guvernamentală este aproape finalizată. Potrivit acestuia, structura Cabinetului de miniștri este conturată în proporție de 80-90%. „Jumătate din persoanele cu care discut nu sunt membri de partid. Încercăm să venim cu idei, cu oameni cunoscuți sau mai ...
09:50
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Potrivit documentului, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie, la ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului. De asemenea, să inițieze procedurile pentru ...
22:00
Președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin la Budapesta, în Ungaria, pentru a „încerca să pună capăt războiului" din Ucraina. El a scris acest lucru pe aplicația TruthSocial, după convorbirea telefonică avută astăzi cu președintele rus, fără să precizeze însă o dată foarte clar. "Tocmai am ...
19:00
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Kenji Okamura, director general adjunct al Fondului Monetar Internațional (FMI), în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI, care se desfășoară la Washington în perioada 13–18 octombrie 2025. Discuțiile s-au concentrat pe perspectivele economice globale și regionale, pe reziliența economiei ...
17:50
Liderul Partidului „Democrașia Acasă", Vasile Costiuc a venit cu un mesaj către cetățeni după ce Curtea Constituțională a validat mandatele deputaților. Costiuc a promis că va reprezenta cu demnitate și cu mare grijă fiecare moldovean care a avut încredere în formațiunea pe care o conduce. „ Mai mult decât atât. Și cei care nu au ...
17:10
Fermierii cer despăgubiri de la stat pentru peste 13 mii de hectare afectate de înghețurile din primăvară. Potrivt AIPA, în perioada 13 septembrie- 14 octombrie, au fost recepționate 690 de dosare pentru acordarea sprijinului financiar. Cele mai multe cereri s-au înregistrat în raioanele Nisporeni și Orhei, câte 40 fiecare. Acestea fiind urmate de Fălești, Cahul ...
17:10
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană a Republicii Moldova vor fi reluate integral începând cu 17 octombrie, a anunțat președintele Moldovagaz, Vadim Ceban. „Se reiau livrările integrale de gaze naturale în regiunea transnistreană, în volumele necesare pentru asigurarea consumului tuturor categoriilor de consumatori. Aceasta va permite reluarea furnizării apei calde și începutul sezonului de ...
16:50
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie a validat mandatele celor 101 de deputati și a supleanților. În următorul Parlament Partidul Acțiune și Solidaritate va deține 55 de mandate, Blocul electoral Patriotic – 26 de mandate, Blocul electoral Alternativa – 8 mandate, Partidul Politic Partidul Nostru și Partidul Politic Democrația Acasă vor ...
16:20
Foarte mulţi moldoveni se confruntă cu probleme de greutate, arată statisticile. În Republica Moldova peste 63,9% dintre adulți sunt supraponderali, iar 22,7% – obezi. În rândul adolescenților 16% sunt supraponderali și 4% obezi. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății, făcând referire la studiul STEPS 2021. Datele mai arată că 2,5% din populație se confruntă ...
16:20
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie, a anunțat vicepreședintele Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Victor Negrescu, notează Radio Chișinău. Potrivit eurodeputatului român, Metsola va sosi în Republica Moldova împreună cu o delegație a Parlamentului European, imediat după învestirea noului legislativ de la Chișinău. Ultima ...
14:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat sprijinul Alianței Nord-Atlantice pentru Republica Moldova, în cadrul conferinței de presă susținute după reuniunea miniștrilor apărării ai NATO, desfășurată miercuri la Bruxelles, notează caleaeuropeană.ro Răspunzând unei întrebări privind cooperarea dintre NATO și Chișinău, Mark Rutte a subliniat relațiile apropiate dintre Alianță și Republica Moldova și a exprimat ...
14:00
Uniunea Europeană analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice, într-un efort de a reduce consumul de tutun. De asemenea, este luată în considerare și interzicerea vânzării de țigări în magazine, benzinării și chioșcuri, notează euronews.ro Un proiect de lege elaborat de Consiliul Uniunii Europene va fi discutat la reuniunea Organizației Mondiale a Sănătății ...
13:30
Republica Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories", un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA). Astfel, țara noastră va avea o Antenă IA, devenind astfel parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială" Potrivit Minsiterului Educației și Cercetării, țara noastră va fi reprezentată de ...
13:30
Autoritățile de la Chișinău își propun să pregătească R. Moldova de aderarea la Uniunea Europeană (UE) către anul 2030, iar interesul național este ca acest pas să includă și regiunea transnistreană, a declarat vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, notează moldova1.md „Republica Moldova își propune să fie gata pentru aderare în anul 2030. Asta ar ...
12:30
Ambasada Irlandei la Chișinău va fi inauguratǎ oficial la sfârșitul acestui an 2025, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Deschiderea ambasadei va consolida prezența diplomatică și va facilita dialogul politic, economic și cultural între Republica Moldova și Irlanda, susțin autoritǎțile. În comunicat se precizeazǎ despre întrevederea viceprim-ministrului, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi avutǎ ...
12:20
Curtea Constituțională examinează astăzi sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor de deputat și a supleanților notează IPN. Comisia Electorală Centrală a centralizat rezultatele scrutinului pe 5 octombrie, constatând o prezență la vot de 52,24%, echivalentă cu 1 609 579 de alegători. Numărul voturilor valabil exprimate a ...
12:20
Serviciul Fiscal de Stat a blocat fondurile și a resursele economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, în baza unei decizii emise de Consiliul Interinstituțional de Supervizare. Decizia a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, notează info1.md „Tranzacția de înstrăinare a părții sociale din capitalul social al S.R.L. „AC Full-Service" este o tentativă ...
20:00
Fostul vicepremier Alecsandr Muravschi l-a numit pe candidatul la prim-ministru Alexandru Munteanu „un economist foarte bun, care are o înțelegere excelentă a modului în care funcționează economia atât la nivel macro, cât și micro". Comentând candidatura sa pentru funcția înaltă, expertul a subliniat că „este un manager puternic – nu genul de fotoliu, de tipul ...
19:30
Republica Moldova va beneficia de sprijin financiar de peste 24 de milioane de lei din partea Cehiei pentru reformarea sistemului de asistență socială destinat persoanelor vulnerabile. Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, împreună cu Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale al Cehiei, au lansat un proiect comun pentru dezvoltarea reformei RESTART, care are scopul ...
19:30
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi afirmă că, Curtea Constituțională va valida mâine mandatele tuturor deputaților. Usatîi mai spune că Înalta Instanță nu ar merge pe un alt scenariu, implicit de invalidare a alegerilor pentru că PAS are majoritatea în Parlament „Curtea este a lor, iar „PAS are majoritatea". Usatîi mai anunță că formațiunea nu va ...
17:20
După ce presa de la Chișinău a scris că Alexandru Muteanu candidatul la funcția de premier ar avea legături cu companii din paradisuri fiscale acesta a venit cu un comentariu în spațiul public prin care a clarificat câteva aspecte. Munteanu
17:20
Construcția podului peste Nistru, Cosăuți-Iampol, a fost suspendată din lipsa fondurilor din partea Ucrainei, care prioritizează alte nevoi din cauza conflictului armat. Podul trebuia să fie finalizat până în 2027, însă realizarea acestui proiect moldo-ucrainean transfrontalier va trena în timp Costurile podului de pe Nistru, Cosăuți-Iampol, erau estimate la 200 de milioane de dolari, cu ... FOTO- VIDEO – Podul Cosăuți-Iampol, un proiect tranfrontalier moldo-ucrainean pus pe stop The post FOTO- VIDEO – Podul Cosăuți-Iampol, un proiect tranfrontalier moldo-ucrainean pus pe stop appeared first on Politik.
17:20
Fostul deputat, Alexandr Slusari îi sugerează viitorului premier că Moldova este în mare declin economic, care nu mai poate fi acoperit cu geopolitică. Prin urmare, spune Slusari, se impun niște măsuri neordinare economice prin participarea mai activă a statului după modelul mai multor statelor europene. Slusari spune că Moldova are nevoie de fonduri externe în ... Slusari îi sugerează viitorului premier că Moldova este în mare declin economic, care nu mai poate fi acoperit cu geopolitică The post Slusari îi sugerează viitorului premier că Moldova este în mare declin economic, care nu mai poate fi acoperit cu geopolitică appeared first on Politik.
16:20
Fondul Monetar Internațional a anunțat că se așteaptă ca economia Republicii Moldova să crească cu 1,7% în acest an, după o creștere marginală de 0,1% anul trecut. Această revizuire înseamnă o majorare cu 1,1 puncte procentuale față de proiecția sa din luna aprilie, notează IPN. Instituția financiară anticipează că produsul intern brut al Moldovei va ... FMI își revizuiește prognoza de creștere a economiei moldovenești, pentru 2025 The post FMI își revizuiește prognoza de creștere a economiei moldovenești, pentru 2025 appeared first on Politik.
16:20
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS),Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina, notează RISE.MD. Documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, consultate de reporterii RISE Moldova, arată că Munteanu figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor ... RISE Moldova – Candidatul la premier, Alexandru Munteanu și-a administrat o parte din afaceri în paradisuri fiscale The post RISE Moldova – Candidatul la premier, Alexandru Munteanu și-a administrat o parte din afaceri în paradisuri fiscale appeared first on Politik.
16:20
O nouă încercare de a vota proiectul bugetului municipal pentru anul 2025 al Primăriei Chișinău a eșuat. Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC) de miercuri, 15 octombrie, în urma votului fracțiunilor Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Fracţiunea PSRM a ... Chişinăul rămâne fără buget – Proiectul a fost retras de pe agenda consilierilor The post Chişinăul rămâne fără buget – Proiectul a fost retras de pe agenda consilierilor appeared first on Politik.
16:20
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificarea ajutorului de stat regional pentru investiții, majorând bugetul total de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei, ca urmare a creșterii cererii din partea mediului de afaceri și a sprijinului suplimentar venit din partea partenerilor europeni. Conform proiectului aprobat, din suma totală, 1 miliard de lei va fi ... Guvernul dublează ajutorul de stat pentru investiții la 4 miliarde de lei The post Guvernul dublează ajutorul de stat pentru investiții la 4 miliarde de lei appeared first on Politik.
16:20
Locuitorii din Căușeni vor plăti mai mult pentru apa potabilă și canalizare. Noile tarife au fost aprobate, astăzi, de ANRE. Astfel, pentru apă potabilă, consumatorii vor plăti 27,24 lei/m3. Potrivit ANRE, tariful este mai mic cu 1,24 lei/m3 față de cel solicitat de operator. Comparativ cu tariful actual, acesta este mai mare cu 7,31 lei/m3 ... ANRE a aprobat tarife majorate la apă și canalizare la Căușeni The post ANRE a aprobat tarife majorate la apă și canalizare la Căușeni appeared first on Politik.
16:20
Guvernul a aprobat Programul de dezvoltare a sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2025–2027, document care stabilește viziunea strategică, prioritățile și inițiativele pentru accelerarea transformării digitale și interoperabilitatea cu sistemele fiscale ale Uniunii Europene. Principalele obiective vizează interconectarea cu sistemele UE, consolidarea protecției datelor, modernizarea infrastructurii tehnice, automatizarea și analiza datelor, precum ... Programul de digitalizare a Serviciului Fiscal de Stat va fi conectat cu sistemele fiscale europene – Decizia aprobată de Guvern The post Programul de digitalizare a Serviciului Fiscal de Stat va fi conectat cu sistemele fiscale europene – Decizia aprobată de Guvern appeared first on Politik.
16:20
Începând cu luna octombrie, la punctul de trecere Sculeni va fi instituit regimul de control coordonat între autoritățile Republicii Moldova și României, potrivit unei decizii aprobate de Guvern. Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră vor fi efectuate o singură dată, într-un punct comun, ceea ce va reduce timpul de așteptare, ... Control coordonat la PTF Sculeni – Sculeni, dintre Republica Moldova și România The post Control coordonat la PTF Sculeni – Sculeni, dintre Republica Moldova și România appeared first on Politik.
16:20
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor în acest sens. Documentul stabilește modul de cooperare între instituțiile competente ... Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale The post Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale appeared first on Politik.
16:20
Crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” a fost aprobată de Executiv. Bursa reprezintă o instituție strategică, destinată dezvoltării pieței de capital și consolidării stabilității financiare a țării. Aceasta va avea un capital social inițial de 30 milioane de lei, iar statul, prin Agenția Proprietății Publice, va deține 20% din acțiuni. Noua bursă va ... Guvernul a aprobat crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” – Statul va deține 20% din acțiuni The post Guvernul a aprobat crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” – Statul va deține 20% din acțiuni appeared first on Politik.
16:20
În august 2025, exporturile Moldovei au însumat 332,6 milioane dolari SUA, în scădere cu 4,2% față de iulie, dar cu 22% mai mari comparativ cu august 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Importurile au totalizat 889,2 milioane dolari, în diminuare lunară de 1,8%, dar în creștere anuală de 20,8%. Deficitul comercial al lunii a ... Moldova tot mai dependentă de importuri – Deficitul comercial a urcat la 4,6 miliarde de dolari The post Moldova tot mai dependentă de importuri – Deficitul comercial a urcat la 4,6 miliarde de dolari appeared first on Politik.
11:00
Preşedintele Volodimir Zelenski a semnat marţi un decret prin care i-a retras cetăţenia primarului oraşului-port Odesa, Ghennadi Truhanov. Se întâmplă după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat că acesta ar deţine şi cetăţenie rusă. Truhanov respinge acuzaţiile şi afirmă că va contesta decizia în instanţă. Potrivit SBU, investigaţia a scos la iveală dovezi ... Zelenski i-a retras cetăţenia primarului din Odesa care deţine şi cetăţenia rusă The post Zelenski i-a retras cetăţenia primarului din Odesa care deţine şi cetăţenia rusă appeared first on Politik.
11:00
Mănăstirea Cosăuți și-a sărbătorit Hramul. Aflată la distanța de 170 km de Chișinău ea fost înființată în anul 1994 de către parohul satului Cosăuți, Ieronim Palii. Acesta a construit o biserică cu hramul Adormirii Maicii Domnului, după un proiect pus la dispoziției de Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Lăcașul sfânt a fost vizitat de sărbătoarea ... Mănăstirea Cosăuți și-a sărbătorit hramul Acoperământul Maicii Domnului The post Mănăstirea Cosăuți și-a sărbătorit hramul Acoperământul Maicii Domnului appeared first on Politik.
10:10
Guvernul condus de Dorin Recean se întrunește astăzi în ultima ședință de lucru. Cabinetul de miniștri va activa în regim de interimat până la învestirea unui nou executiv, odată cu validarea rezultatelor alegerilor parlamentare. Premierul Dorin Recean, aflat la conducerea Guvernului din februarie 2023, a anunțat luni că se retrage din politică și nu va ... LIVE: Ultima ședință de Guvern condusă de Dorin Recean – După constituirea noului Parlament, executivul intră în interimat The post LIVE: Ultima ședință de Guvern condusă de Dorin Recean – După constituirea noului Parlament, executivul intră în interimat appeared first on Politik.
10:10
Termenul-limită pentru finalizare a vettingului în justiție a fost prelungit până la sfârșitul lui 2026. Anunțul a fost făcut de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în cadrul unui interviu oferit pentru Radio Moldova. Potrivit ei, evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor este un proces complex, iar procedurile durează. ”O restanță este faptul că nu a fost ... Finalizarea vettingului în justiție, prelungit până la sfârșitul lui 2026 – Ce spune ministrul Mihailov-Moraru The post Finalizarea vettingului în justiție, prelungit până la sfârșitul lui 2026 – Ce spune ministrul Mihailov-Moraru appeared first on Politik.
23:20
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Igor Grosu, a confirmat că omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, va fi propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Grosu a precizat că PAS va aștepta validarea alegerilor parlamentare de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței parlamentului de către președintele Maia ... Igor Grosu confirmă – După validarea mandatelor și constituirea legală a Parlamentului, PAS îl va propune pe Alexandru Munteanu la funcţia de premier The post Igor Grosu confirmă – După validarea mandatelor și constituirea legală a Parlamentului, PAS îl va propune pe Alexandru Munteanu la funcţia de premier appeared first on Politik.
19:20
Guvernul urmează să adopte o hotărâre privind aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic raional și interraional, care va intra în vigoare la 1 martie 2026. Documentul stabilește reguli unice pentru modul în care vor fi calculate, aprobate și aplicate tarifele, având scopul de a crea ... Din 2026, tarifele pentru transportul rutier ar putea crește – Acestea vor fi calculate după o metodologie nouă The post Din 2026, tarifele pentru transportul rutier ar putea crește – Acestea vor fi calculate după o metodologie nouă appeared first on Politik.
19:20
Șoferii de autoturisme, SUV-uri și microbuze cu o greutate de până la 3,5 tone care vor circula sau tranzita Bulgaria pentru perioade scurte vor plăti, începând cu 1 ianuarie 2026, o taxă rutieră de 4,09 euro, potrivit unui decret emis de Guvernul de la Sofia,notează IPN. Noua taxă reprezintă o vinietă de o zi, introdusă ... Bulgaria introduce, din 2026, vinieta de o zi de 4,09 euro pentru șoferii aflați temporar în țară The post Bulgaria introduce, din 2026, vinieta de o zi de 4,09 euro pentru șoferii aflați temporar în țară appeared first on Politik.
19:20
Consiliul municipal Chișinău (CMC) urmează să se întrunească miercuri, 15 octombrie, pentru a discuta bugetul municipal pentru anul 2025, care va fi prezentat pentru a opta oară, anunțase anterior primarul Capitalei, Ion Ceban. Edilul a precizat că activitatea Primăriei se desfășoară normal, iar proiectele și programele planificate sunt implementate conform calendarului stabilit. Aprobarea bugetului municipal ... CMC va examina a opta oară bugetul pentru 2025 – Consilierul Denis Șova: Cel mai bun cadou de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei The post CMC va examina a opta oară bugetul pentru 2025 – Consilierul Denis Șova: Cel mai bun cadou de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei appeared first on Politik.
13:40
Până la sfârșitul anului 2025, satul Catranîc din raionul Fălești urmează să beneficieze de o serie de investiții menite să îmbunătățească infrastructura și să susțină viața culturală a satului. Autoritățile locale au aprobat alocarea unor fonduri importante din soldul bugetar disponibil, direcționate către proiecte care vizează atât modernizarea spațiului public, cât și consolidarea identității comunitare. ... Investiții în infrastructură în satul Catranîc, Fălești – Până la finele anului 2025, localitatea va beneficia de modernizări importante The post Investiții în infrastructură în satul Catranîc, Fălești – Până la finele anului 2025, localitatea va beneficia de modernizări importante appeared first on Politik.