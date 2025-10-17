Deputatul, Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru – Cel mai indicat lucru ar fi ca noul Parlament să modifice legislația electorală pentru a evita haosul din recentele alegeri parlamentare

10:10

Candidatul înaintat de Partidul Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că noua echipă guvernamentală este aproape finalizată. Potrivit acestuia, structura Cabinetului de miniștri este conturată în proporție de 80-90%. „Jumătate din persoanele cu care discut nu sunt membri de partid. Încercăm să venim cu idei, cu oameni cunoscuți sau mai ... Mesajul confuz a lui Alexandru Munteanu privind durata mandatului său la Guvern – „Să vedem, patru ani, voi încerca să-mi fac misiunea mai repede și în momentul în care îmi termin misiunea cred că pot să mă ocup cu alte lucruri” The post Mesajul confuz a lui Alexandru Munteanu privind durata mandatului său la Guvern – „Să vedem, patru ani, voi încerca să-mi fac misiunea mai repede și în momentul în care îmi termin misiunea cred că pot să mă ocup cu alte lucruri” appeared first on Politik.