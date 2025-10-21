Schimbări ușoare de temperatură și cer parțial noros pe 22 octombrie 2025

Ziarul National, 21 octombrie 2025 21:30

Ziua de marți aduce o tranziție lină de la cer senin la un cer înnorat în majoritatea regiunilor din Republica Moldova. Temperaturile încep să crea...

Acum 30 minute
21:30
Acum 2 ore
20:30
Ucraina își întărește apărarea cu un buget istoric de aproape 71 de miliarde de dolari Ziarul National
Parlamentul ucrainean a aprobat marți o nouă rectificare bugetară, prin care cheltuielile pentru apărare cresc cu 325 de miliarde de grivne (aproxi...
Acum 4 ore
18:30
Ministrul Junghietu în discuții cheie la Consiliul Energiei UE: Reformele energetice moldovenești și sprijinul european în prim-plan Ziarul National
21.10.2025, Luxemburg - La reuniunea Consiliului formAl Transport, Telecomunicații și Energie al Uniunii Europene, desfășurată în Luxemburg, minist...
18:30
Crește numărul celor care declară româna ca limbă maternă în Republica Moldova, conform noului recensământ Ziarul National
Numărul locuitorilor din Republica Moldova care declară „româna” ca limbă maternă a crescut semnificativ față de acum zece ani. Simultan, proporția...
18:30
Maia Sandu va susține un discurs la deschiderea noului Parlament și deputații își aleg conducerea Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va lua parte miercuri, 22 octombrie, la prima reuniune a noului Parlament, ales recent pe 28 septembrie....
Acum 6 ore
17:30
Summitul Putin-Trump amânat: Moscova ezită să stabilească un calendar concret pentru întâlnirea din Budapesta Ziarul National
Rusia a redus marți șansele ca un summit între Vladimir Putin și Donald Trump să aibă loc în viitorul apropiat, subliniind că „nu a fost stabilit n...
17:30
Se înființează o Cameră de Comerț România-Ucraina-Moldova pentru reconstrucția Ucrainei Ziarul National
O Cameră de Comerț trilaterală între România, Ucraina și Republica Moldova este planificată să fie creată în viitorul apropiat. Noua structură va c...
17:30
Polonia îl avertizează pe Putin să evite spațiul său aerian pentru summitul cu Trump, Bulgaria ar putea permite tranzitul Ziarul National
Polonia a avertizat marți pe liderul rus Vladimir Putin să evite traversarea spațiului său aerian pentru a participa la summitul planificat în Unga...
Acum 8 ore
14:00
Moldova, partener de încredere în cadrul energetic european: progrese și perspective promițătoare Ziarul National
Republica Moldova a primit pentru prima dată invitația de a participa la Consiliul Energiei TTE al Uniunii Europene, desfășurat la Luxemburg. Repre...
14:00
Titlu propus: Mediatori educaționali pentru incluziunea copiilor romi testați în Edineț, Otaci și Soroca Ziarul National
Pentru a asigura accesul și incluziunea educațională a tuturor copiilor, inclusiv a celor din comunitățile rome, în trei localități – Edineț, Otaci...
Acum 12 ore
13:00
Ala Nemerenco nu va face parte din echipa guvernamentală a lui Alexandru Munteanu Ziarul National
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, nu se va regăsi în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Despre această decizie a anunțat chiar ea pe pagin...
13:00
Republica Moldova, în premieră la Consiliul Energiei UE: Pași spre independența energetică și integrarea europeană Ziarul National
Republica Moldova a fost invitată pentru prima dată să participe la Consiliul Energiei TTE al Uniunii Europene, care a avut loc luni la Luxemburg. ...
12:00
Alexandru Munteanu anunță formarea completă a echipei guvernamentale până la sfârșitul săptămânii: Profesionalism și integritate, criterii esențiale în selecția miniștrilor Ziarul National
Echipa guvernamentală va fi completă până la sfârșitul acestei săptămâni, conform declaratiei candidatului Partidului Acțiune și Solidaritate pe...
12:00
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, inaugurează noul curs esențial pentru viitorii judecători și procurori la INJ Ziarul National
La 20 octombrie 2025, Procurorul General interimar, dl Alexandru Machidon, a participat la lansarea oficială a noului curs de formare inițială pent...
12:00
Viitorul premier al Republicii Moldova pregătește noua echipă guvernamentală: reformele trebuie să continue, spune Alexei Buzu Ziarul National
Alexei Buzu, ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, nu a confirmat dacă va continua să conducă instituția, dar a subliniat că este...
12:00
Copiii refugiați din Ucraina se integrează în Moldova prin lecții de limbă română susținute de profesori dedicați Ziarul National
Cum o profesoară schimbă viețile elevilor refugiați din UcrainaGalina Plăcintă, profesor de limbă română la Liceul Teoretic „Mihai Grecu” din Chi...
11:00
Mihai Popșoi reafirmă angajamentul Republicii Moldova către integrarea în UE, în cadrul întâlnirilor cu oficiali europeni la Luxemburg Ziarul National
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a participat la o serie de întrevederi cu înalți demnitari europeni în cadrul reuniunii miniștrilor ded...
11:00
​Dezvăluiri incredibile despre felul în care Vladimir Putin își ELIMINĂ adversarii și cine a orchestrat anexarea Crimeei. Ofițer FSB: „Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”​ Ziarul National
Serviciul pentru protecția ordinii constituționale și lupta contra terorismului (SZKSBT), cunoscut și drept Serviciul Doi al FSB, a funcționat p...
11:00
Fermierii moldoveni solicită plăți de peste 43 milioane lei pentru sectorul zootehnic Ziarul National
21 octombrie 2025, Chișinău - În intervalul 15 august – 17 octombrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a primit un nu...
11:00
Furt armat într-un fast-food din Chișinău: bărbatul condamnat la 7 ani după ce a amenințat vânzătorul cu arma Ziarul National
În urma acțiunilor procesuale efectuate de procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condam...
10:30
ULTIMA ORĂ // Ala Nemerenco, OUT din viitorul Guvern al R. Moldova. Anunțul făcut de ministra Sănătății în exercițiu Ziarul National
Ministra Sănătății în exercițiu, Ala Nemerenco, nu va face parte din noul Guvern al R. Moldova condus de Alexendru Munteanu. Anunțul a fost fă...
10:30
Summit între Trump și Putin sub semnul întrebării: întâlnirea preliminară Rubio-Lavrov amânată din cauza divergențelor privind Ucraina Ziarul National
Speranțele președintelui Donald Trump de a avea foarte curând un summit cu liderul rus Vladimir Putin ar putea să nu se materializeze atât de rapid...
09:15
Horoscopul zilei 21.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecOportunități neașteptate apar la locul de muncă, oferindu-ți șansa să îți demonstrezi abilitățile. Păstrează-ți disponibilitatea de a col...
09:15
Alexandru Munteanu propus ca premier: Prioritatea noului Guvern - dezvoltarea economică până la sfârșitul lunii octombrie Ziarul National
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern la sfârșitul lunii octombrie. Viceprim-ministrul în exercițiu, Vladimir Bolea, care este și ministrul...
Acum 24 ore
23:00
Netanyahu anunță bombardamente masive în Gaza ca reacție la atacurile Hamasului Ziarul National
Israelul a lansat duminică "153 de tone de bombe" în Fâșia Gaza, a anunțat premierul israelian Benjamin Netanyahu luni. Aceasta a fost o reacție la...
23:00
Alexandru Munteanu: SUA vede în Moldova un partener important, investiții de 130 milioane de dolari pentru viitorul energiei Ziarul National
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, afirmă că Republica Moldova rămâne un partener...
23:00
UE aprobă un împrumut de 140 miliarde € pentru Ucraina din activele rusești blocate Ziarul National
O susţinere substanţială există în Uniunea Europeană pentru mobilizarea activelor ruseşti blocate, cu scopul de a acorda Ucrainei un împrumut de 14...
22:00
Hamas va înapoia Israelului rămășițele unui al 13-lea ostatic exhumat în Gaza Ziarul National
Aripa armată a mișcării islamiste palestiniene Hamas, cunoscută sub numele de Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunță luni că va preda rămășițele unui ...
22:00
Expert: PAS domină segmentul proeuropean, dar trebuie să deschidă porțile democrației interne Ziarul National
Partidul Acțiune și Solidaritate, un partid proeuropean, mai are de lucru când vine vorba de deschiderea față de alte partide și democrația internă...
Ieri
21:00
Prognoza METEO pentru 21 Octombrie 2025. Temperaturile cresc cu cel puțin 10 grade Ziarul National
Se anunță o zi răcoroasă pentru data de 21 octombrie 2025 în Republica Moldova, cu o amplitudine semnificativă a temperaturilor de-a lungul zil...
21:00
ULTIMA ORĂ // Cine sunt MINIȘTRII din Guvernul Recean care își vor pătra funcțiile în Executivul condus de Alexandru Munteanu ​ Ziarul National
Cel puțin patru miniștri din Guvernul Recean își vor păstra funcțiile și în Executivul condus de Alexandru Munteanu, propus de Partidului Acți...
20:00
ULTIMA ORĂ // Veste BUNĂ pentru cei care intenționează să-și cumpere un automobil în următoarele luni. Aplicarea TVA la importul autovehiculelor va fi AMÂNATĂ până la aderarea R. Moldova la UE Ziarul National
Reprezentanții viitoarei majorității parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) vor propune în Parlament amânarea intrării în vigoa...
19:00
Zelenski declară succes după întâlnirea cu Trump: Ucraina negociază achiziționarea a 25 de sisteme Patriot pentru apărarea aeriană Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că întâlnirea sa de săptămâna trecută cu Donald Trump a fost un succes, ducând la progrese în ...
19:00
Putin, vizită la Budapesta pentru summit cu Trump – Franța cere armistițiu imediat în Ucraina Ziarul National
O vizită la Budapesta a președintelui rus Vladimir Putin pentru a se întâlni cu omologul său american Donald Trump este considerată ”utilă” doar da...
18:00
Zelenski pregătit să discute cu Trump și Putin la Budapesta, dar cere 25 de sisteme antiaeriene PATRIOT pentru a proteja Ucraina Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că este gata să participe la întâlnirea planificată în curând la Budapesta între președinții am...
18:00
Comisarul european: România și Bulgaria, piloni esențiali pentru un Schengen mai sigur și o Uniune Europeană protejată Ziarul National
Comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, a declarat că România și Bulgaria joacă un rol important în crearea unui spa...
17:00
Mihai Popșoi dezbate viitoarele pași ai Moldovei spre aderarea la UE cu comisarul european Marta Kos Ziarul National
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, cu ocazia reuniunii miniștrilor afaceri...
16:00
Comisia pentru Integrarea Europeană, instituită în noul Parlament al R. Moldova Ziarul National
În Parlamentul de legislatura a-XII-a va fi instituită o nouă Comisie. Despre acest lucru anunță reprezentanții formațiunii PAS, cei care au ob...
15:30
Ministerul Educației anunță orarul examenelor naționale pentru 2025-2026 Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au stabilit orarul examenelor naționale de absolvire...
15:30
Uniunea Europeană aprobă oprirea importului de gaze din Rusia până în 2027: pași decisivi pentru independența energetică Ziarul National
Interdicţia de a importa gaze naturale din Rusia în Uniunea Europeană până la sfârşitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor me...
15:30
Comisia pentru Integrarea Europeană, instituită în noul Parlament al R. Moldova Ziarul National
În Parlamentul de legislatura a-XII-a va fi instituită o nouă Comisie. Despre acest lucru anunță reprezentanții formațiunii PAS, cei care au obț...
15:30
Zinaida Greceanîi prezidează deschiderea oficială a noii legislaturi parlamentare în Republica Moldova Ziarul National
Zinaida Greceanîi, decanul supleant de vârstă al noii componențe a Parlamentului, va prezida ședința de constituire a Parlamentului. Acest anunț...
14:45
Îngrijorări europene față de o posibilă vizită a lui Putin la Budapesta: „Nu este plăcut” Ziarul National
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a subliniat luni că este „neplăcut” ca preşedintele rus Vladimir Putin să vină în Ungaria, ...
14:45
Furturi senzaționale zguduie muzeele de renume: jafuri transformate în legende istorice! Ziarul National
Furturi semnificative din muzee de renume au fost raportate și înainte de jaful recent de la Luvru din Paris, unde hoții au sustras bijuterii nepre...
14:45
Pană masivă de internet: site-uri majore și aplicații populare, inclusiv Amazon și Snapchat, nefuncționale din cauza defecțiunii AWS Ziarul National
O întrerupere semnificativă a internetului a afectat mai multe site-uri web, jocuri online și aplicații, precum Amazon, Snapchat și Vodafone. Probl...
13:00
Condamnare pentru tentativă de omor în Chișinău: bărbatul primește 15 ani de detenție după un conflict spontan Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un bărbat de 44 de ani a fost condamnat printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiuc...
13:00
Ala Nemerenco, incertă cu privire la viitorul său în noul Guvern: Decizia aparține factorilor politici Ziarul National
Actualul ministru al sănătății, Ala Nemerenco, a afirmat că nu cunoaște încă dacă va continua în noul Guvern. După spusele sale, decizia aparține f...
13:00
Plan inovator pentru extinderea UE: aderare fără drepturi de vot imediate pentru noii membri, în încercarea de a depăși blocajele actuale ale procesului Ziarul National
O propunere de modificare a regulilor de aderare la Uniunea Europeană este în discuții, cu scopul ca noii membri să dobândească drepturi depline do...
12:00
Ofițer al Penitenciarului nr. 13 condamnat pentru facilitarea unei evadări orchestrate atent Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un tânăr de 24 de ani, ofițer supe...
12:00
Avocații poporului cer reluarea dialogului cu Găgăuzia și protejarea drepturilor în Transnistria după alegeri. Ziarul National
Avocații poporului îndeamnă noul Parlament să reconstruiască dialogul instituțional cu UTA Găgăuzia și să întărească mecanismele de protecție a dre...
