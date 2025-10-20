UE aprobă un împrumut de 140 miliarde € pentru Ucraina din activele rusești blocate

Ziarul National, 20 octombrie 2025 23:00

O susţinere substanţială există în Uniunea Europeană pentru mobilizarea activelor ruseşti blocate, cu scopul de a acorda Ucrainei un împrumut de 14...

Acum o oră
23:00
Netanyahu anunță bombardamente masive în Gaza ca reacție la atacurile Hamasului Ziarul National
Israelul a lansat duminică "153 de tone de bombe" în Fâșia Gaza, a anunțat premierul israelian Benjamin Netanyahu luni. Aceasta a fost o reacție la...
23:00
Alexandru Munteanu: SUA vede în Moldova un partener important, investiții de 130 milioane de dolari pentru viitorul energiei Ziarul National
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, afirmă că Republica Moldova rămâne un partener...
23:00
Acum 2 ore
22:00
Hamas va înapoia Israelului rămășițele unui al 13-lea ostatic exhumat în Gaza Ziarul National
Aripa armată a mișcării islamiste palestiniene Hamas, cunoscută sub numele de Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunță luni că va preda rămășițele unui ...
22:00
Expert: PAS domină segmentul proeuropean, dar trebuie să deschidă porțile democrației interne Ziarul National
Partidul Acțiune și Solidaritate, un partid proeuropean, mai are de lucru când vine vorba de deschiderea față de alte partide și democrația internă...
Acum 4 ore
21:00
Prognoza METEO pentru 21 Octombrie 2025. Temperaturile cresc cu cel puțin 10 grade Ziarul National
Se anunță o zi răcoroasă pentru data de 21 octombrie 2025 în Republica Moldova, cu o amplitudine semnificativă a temperaturilor de-a lungul zil...
21:00
ULTIMA ORĂ // Cine sunt MINIȘTRII din Guvernul Recean care își vor pătra funcțiile în Executivul condus de Alexandru Munteanu ​ Ziarul National
Cel puțin patru miniștri din Guvernul Recean își vor păstra funcțiile și în Executivul condus de Alexandru Munteanu, propus de Partidului Acți...
20:00
ULTIMA ORĂ // Veste BUNĂ pentru cei care intenționează să-și cumpere un automobil în următoarele luni. Aplicarea TVA la importul autovehiculelor va fi AMÂNATĂ până la aderarea R. Moldova la UE Ziarul National
Reprezentanții viitoarei majorității parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) vor propune în Parlament amânarea intrării în vigoa...
Acum 6 ore
19:00
Zelenski declară succes după întâlnirea cu Trump: Ucraina negociază achiziționarea a 25 de sisteme Patriot pentru apărarea aeriană Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că întâlnirea sa de săptămâna trecută cu Donald Trump a fost un succes, ducând la progrese în ...
19:00
Putin, vizită la Budapesta pentru summit cu Trump – Franța cere armistițiu imediat în Ucraina Ziarul National
O vizită la Budapesta a președintelui rus Vladimir Putin pentru a se întâlni cu omologul său american Donald Trump este considerată ”utilă” doar da...
18:00
Zelenski pregătit să discute cu Trump și Putin la Budapesta, dar cere 25 de sisteme antiaeriene PATRIOT pentru a proteja Ucraina Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că este gata să participe la întâlnirea planificată în curând la Budapesta între președinții am...
18:00
Comisarul european: România și Bulgaria, piloni esențiali pentru un Schengen mai sigur și o Uniune Europeană protejată Ziarul National
Comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, a declarat că România și Bulgaria joacă un rol important în crearea unui spa...
Acum 8 ore
17:00
Mihai Popșoi dezbate viitoarele pași ai Moldovei spre aderarea la UE cu comisarul european Marta Kos Ziarul National
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, cu ocazia reuniunii miniștrilor afaceri...
16:00
Comisia pentru Integrarea Europeană, instituită în noul Parlament al R. Moldova Ziarul National
În Parlamentul de legislatura a-XII-a va fi instituită o nouă Comisie. Despre acest lucru anunță reprezentanții formațiunii PAS, cei care au ob...
Acum 12 ore
15:30
Ministerul Educației anunță orarul examenelor naționale pentru 2025-2026 Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au stabilit orarul examenelor naționale de absolvire...
15:30
Uniunea Europeană aprobă oprirea importului de gaze din Rusia până în 2027: pași decisivi pentru independența energetică Ziarul National
Interdicţia de a importa gaze naturale din Rusia în Uniunea Europeană până la sfârşitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor me...
15:30
15:30
Zinaida Greceanîi prezidează deschiderea oficială a noii legislaturi parlamentare în Republica Moldova Ziarul National
Zinaida Greceanîi, decanul supleant de vârstă al noii componențe a Parlamentului, va prezida ședința de constituire a Parlamentului. Acest anunț...
14:45
Îngrijorări europene față de o posibilă vizită a lui Putin la Budapesta: „Nu este plăcut” Ziarul National
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a subliniat luni că este „neplăcut” ca preşedintele rus Vladimir Putin să vină în Ungaria, ...
14:45
Furturi senzaționale zguduie muzeele de renume: jafuri transformate în legende istorice! Ziarul National
Furturi semnificative din muzee de renume au fost raportate și înainte de jaful recent de la Luvru din Paris, unde hoții au sustras bijuterii nepre...
14:45
Pană masivă de internet: site-uri majore și aplicații populare, inclusiv Amazon și Snapchat, nefuncționale din cauza defecțiunii AWS Ziarul National
O întrerupere semnificativă a internetului a afectat mai multe site-uri web, jocuri online și aplicații, precum Amazon, Snapchat și Vodafone. Probl...
13:00
Condamnare pentru tentativă de omor în Chișinău: bărbatul primește 15 ani de detenție după un conflict spontan Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un bărbat de 44 de ani a fost condamnat printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiuc...
13:00
Ala Nemerenco, incertă cu privire la viitorul său în noul Guvern: Decizia aparține factorilor politici Ziarul National
Actualul ministru al sănătății, Ala Nemerenco, a afirmat că nu cunoaște încă dacă va continua în noul Guvern. După spusele sale, decizia aparține f...
13:00
Plan inovator pentru extinderea UE: aderare fără drepturi de vot imediate pentru noii membri, în încercarea de a depăși blocajele actuale ale procesului Ziarul National
O propunere de modificare a regulilor de aderare la Uniunea Europeană este în discuții, cu scopul ca noii membri să dobândească drepturi depline do...
12:00
Ofițer al Penitenciarului nr. 13 condamnat pentru facilitarea unei evadări orchestrate atent Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un tânăr de 24 de ani, ofițer supe...
12:00
Avocații poporului cer reluarea dialogului cu Găgăuzia și protejarea drepturilor în Transnistria după alegeri. Ziarul National
Avocații poporului îndeamnă noul Parlament să reconstruiască dialogul instituțional cu UTA Găgăuzia și să întărească mecanismele de protecție a dre...
12:00
Germania avertizează: Ucraina trebuie sprijinită pentru a preveni posibile atacuri rusești în Moldova și statele baltice Ziarul National
Europa trebuie să acționeze rapid și să ia măsuri financiare, militare și politice pentru a sprijini Ucraina în eforturile împotriva Rusiei, opinea...
11:00
Atac cu dronă în Belgorod: doi civili uciși și unul rănit în urma exploziilor Ziarul National
Un atac cu dronă a provocat doi morți și un rănit în regiunea Belgorod din Rusia, a informat luni dimineața guvernatorul acestui teritoriu de front...
11:00
Vicepremierul Mihai Popșoi, întâlniri cruciale la reuniunea de la Luxemburg privind securitatea și conectivitatea europeană și interregională Ziarul National
Vicepremierul Mihai Popșoi, în calitate de ministru al afacerilor externe, va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe axată pe securi...
Acum 24 ore
10:00
SUA facilitează un armistițiu tensionat: Israelul și Hamas reafirmă angajamentul, dar violențele persistă în Gaza Ziarul National
Armistițiul mijlocit de SUA în Gaza pare să fi trecut primul său test major, Israelul și Hamas reafirmându-și angajamentul față de acord, chiar și ...
10:00
Întâlnire tensionată la Casa Albă: Trump face presiuni asupra lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei Ziarul National
Donald Trump a exercitat presiuni asupra lui Volodimir Zelenski pentru ca acesta să accepte condițiile Rusiei în vederea încheierii războiului, înt...
09:00
Trump propune o soluție de compromis pentru Donbas: oprirea luptelor și împărțirea regiunii între Ucraina și Rusia Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a sugerat că cea mai bună cale de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „divizarea” Donbasului. A subliniat ...
09:00
Horoscopul zilei 20.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecEste momentul să-ți valorifici energia pentru a face un pas înainte în proiectele tale. Curajul și determinarea te vor ajuta să depășești...
08:00
Care e temperatura ideală în casă pe timpul iernii, dacă ai centrală. Termostatul ar trebui setat diferit, în funcție de cameră Ziarul National
Odată cu scăderea temperaturilor, apare întrebarea firească: care este temperatura ideală în casă iarna, astfel încât să ne bucurăm de confort f...
Ieri
22:45
Zelenski îndeamnă la acțiuni mai ferme în fața lui Putin și se arată dispus să participe la întâlnirea de la Budapesta Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o poziție mult mai fermă față de Vladimir Putin. Zelenski a afir...
19:15
Prognoza Meteo Moldova: 20-26 Octombrie 2025 Ziarul National
Vremea generală pentru următoarele zile în Republica Moldova va prezenta temperaturi moderate, în mare parte cu cer parțial noros și câteva zile cu...
18:15
Alertă Galbenă de Înghețuri: 20-21 Octombrie 2025 Ziarul National
Autoritățile anunță emiterea unei alerte meteo de cod galben pentru înghețuri, valabilă în perioada 20-21 octombrie 2025.Pe 20 octombrie, înghețuri...
17:15
Rusia, lovită de un atac cu drone ucrainene: Cel mai mare combinat de procesare a gazului întrerupe fluxul din Kazahstan Ziarul National
Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalație de acest tip din lume, a suspendat preluarea gazului din Kazahstan după ce ...
13:15
Ministrul de Externe Oana Țoiu, la reuniunea UE: discuții despre Ucraina, Orientul Mijlociu și Indo-Pacific Ziarul National
Ministrul de Externe Oana Țoiu este prezentă luni la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele UE. Pe agendă se află agresiunea Rusiei î...
13:15
Atac cu drone ucrainene asupra unei rafinării de gaz din Rusia provoacă incendiu în Orenburg Ziarul National
Drone ucrainene au atacat o instalație de procesare a gazului din regiunea rusă Orenburg. Atacul a provocat un incendiu într-un atelier al uzinei, ...
12:15
PCRM își face propria cale: Fracțiune separată în Parlament și apel la coaliție de opoziție Ziarul National
Partidul Comuniștilor a confirmat decizia de a forma o fracțiune parlamentară proprie, distinctă de ceilalți membri ai Blocului Electoral Patriotic...
11:15
Israelul confirmă că rămășițele lui Ronen Engel, ostatic ucis de Hamas, au fost repatriate Ziarul National
Autoritățile israeliene au anunțat duminică dimineață că au identificat rămășițele lui Ronen Engel, unul dintre cei doi ostatici decedați predați c...
11:15
Hamas neagă acuzațiile SUA de încălcare a armistițiului cu Israelul Ziarul National
Mişcarea palestiniană Hamas a respins duminică declaraţia Departamentului de Stat al SUA. Aceasta invocase „rapoarte credibile” potrivit cărora gru...
10:15
Putin negociază cu Trump: controlul Donețkului în schimbul păcii în Ucraina? Ziarul National
Președintele rus, Vladimir Putin, ar fi solicitat cedarea Ucrainei a regiunii Donețk, o zonă de importanță strategică, ca o condiție pentru oprirea...
09:15
Horoscopul zilei 19.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecO zi plină de provocări se arată la orizont, dar cu atitudinea potrivită, totul va deveni mai ușor de gestionat. Creativitatea și determi...
08:15
Israelul recuperează cadavre în cadrul acordului de încetare a focului cu Hamas: Rămășițe umane, în drum spre identificare Ziarul National
Israelul a recuperat cadavrele a doi ostatici predate de Hamas în Fâșia Gaza, în cadrul acordului de încetare a focului susținut de Statele Unite. ...
08:15
Departamentul de Stat avertizează: Hamas pregătește un atac impotriva civililor din Gaza, riscând să încalce armistițiul stabilit Ziarul National
Departamentul de Stat a anunţat sâmbătă că are „informaţii credibile” privind un atac iminent organizat de mişcarea islamistă palestiniană Hamas as...
Mai mult de 2 zile în urmă
22:00
Schimbări meteorologice la nivel național pentru duminică, 19 octombrie 2025 Ziarul National
Un front de aer rece aduce schimbări semnificative în vremea din Republica Moldova pentru duminică, 19 octombrie 2025. După o sâmbătă cu temperatur...
19:00
ULTIMA ORĂ // S-a ales praful din ,,patrioții" Moscovei în R. Moldova. Voronin îi aplică lovitura de grație lui Dodon, după ce în plină campanie a dezvăluit că socialistul ar fi luat 860 de mii de euro de la Plahotniuc Ziarul National
Comunistul Vladimir Voronin părăsește așa-zisul bloc ,,patriotic", după ce a acces în Parlament. Comitetul Central al Partidului Comuniștilor d...
18:00
Austria renunță la opoziție și sprijină sancțiunile UE împotriva Rusiei Ziarul National
Austria a anunţat sâmbătă că va sprijini cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Această decizie a fost luată după...
