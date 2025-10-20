Alexandru Munteanu: SUA vede în Moldova un partener important, investiții de 130 milioane de dolari pentru viitorul energiei
Ziarul National, 20 octombrie 2025 23:00
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, afirmă că Republica Moldova rămâne un partener...
• • •
Acum o oră
23:00
Israelul a lansat duminică "153 de tone de bombe" în Fâșia Gaza, a anunțat premierul israelian Benjamin Netanyahu luni. Aceasta a fost o reacție la...
23:00
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, afirmă că Republica Moldova rămâne un partener...
23:00
UE aprobă un împrumut de 140 miliarde € pentru Ucraina din activele rusești blocate # Ziarul National
O susţinere substanţială există în Uniunea Europeană pentru mobilizarea activelor ruseşti blocate, cu scopul de a acorda Ucrainei un împrumut de 14...
Acum 2 ore
22:00
Aripa armată a mișcării islamiste palestiniene Hamas, cunoscută sub numele de Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunță luni că va preda rămășițele unui ...
22:00
Expert: PAS domină segmentul proeuropean, dar trebuie să deschidă porțile democrației interne # Ziarul National
Partidul Acțiune și Solidaritate, un partid proeuropean, mai are de lucru când vine vorba de deschiderea față de alte partide și democrația internă...
Acum 4 ore
21:00
Prognoza METEO pentru 21 Octombrie 2025. Temperaturile cresc cu cel puțin 10 grade # Ziarul National
Se anunță o zi răcoroasă pentru data de 21 octombrie 2025 în Republica Moldova, cu o amplitudine semnificativă a temperaturilor de-a lungul zil...
21:00
ULTIMA ORĂ // Cine sunt MINIȘTRII din Guvernul Recean care își vor pătra funcțiile în Executivul condus de Alexandru Munteanu # Ziarul National
Cel puțin patru miniștri din Guvernul Recean își vor păstra funcțiile și în Executivul condus de Alexandru Munteanu, propus de Partidului Acți...
20:00
ULTIMA ORĂ // Veste BUNĂ pentru cei care intenționează să-și cumpere un automobil în următoarele luni. Aplicarea TVA la importul autovehiculelor va fi AMÂNATĂ până la aderarea R. Moldova la UE # Ziarul National
Reprezentanții viitoarei majorității parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) vor propune în Parlament amânarea intrării în vigoa...
Acum 6 ore
19:00
Zelenski declară succes după întâlnirea cu Trump: Ucraina negociază achiziționarea a 25 de sisteme Patriot pentru apărarea aeriană # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că întâlnirea sa de săptămâna trecută cu Donald Trump a fost un succes, ducând la progrese în ...
19:00
Putin, vizită la Budapesta pentru summit cu Trump – Franța cere armistițiu imediat în Ucraina # Ziarul National
O vizită la Budapesta a președintelui rus Vladimir Putin pentru a se întâlni cu omologul său american Donald Trump este considerată ”utilă” doar da...
18:00
Zelenski pregătit să discute cu Trump și Putin la Budapesta, dar cere 25 de sisteme antiaeriene PATRIOT pentru a proteja Ucraina # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că este gata să participe la întâlnirea planificată în curând la Budapesta între președinții am...
18:00
Comisarul european: România și Bulgaria, piloni esențiali pentru un Schengen mai sigur și o Uniune Europeană protejată # Ziarul National
Comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, a declarat că România și Bulgaria joacă un rol important în crearea unui spa...
Acum 8 ore
17:00
Mihai Popșoi dezbate viitoarele pași ai Moldovei spre aderarea la UE cu comisarul european Marta Kos # Ziarul National
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, cu ocazia reuniunii miniștrilor afaceri...
16:00
În Parlamentul de legislatura a-XII-a va fi instituită o nouă Comisie. Despre acest lucru anunță reprezentanții formațiunii PAS, cei care au ob...
Acum 12 ore
15:30
Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au stabilit orarul examenelor naționale de absolvire...
15:30
Uniunea Europeană aprobă oprirea importului de gaze din Rusia până în 2027: pași decisivi pentru independența energetică # Ziarul National
Interdicţia de a importa gaze naturale din Rusia în Uniunea Europeană până la sfârşitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor me...
15:30
În Parlamentul de legislatura a-XII-a va fi instituită o nouă Comisie. Despre acest lucru anunță reprezentanții formațiunii PAS, cei care au obț...
15:30
Zinaida Greceanîi prezidează deschiderea oficială a noii legislaturi parlamentare în Republica Moldova # Ziarul National
Zinaida Greceanîi, decanul supleant de vârstă al noii componențe a Parlamentului, va prezida ședința de constituire a Parlamentului. Acest anunț...
14:45
Îngrijorări europene față de o posibilă vizită a lui Putin la Budapesta: „Nu este plăcut” # Ziarul National
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a subliniat luni că este „neplăcut” ca preşedintele rus Vladimir Putin să vină în Ungaria, ...
14:45
Furturi senzaționale zguduie muzeele de renume: jafuri transformate în legende istorice! # Ziarul National
Furturi semnificative din muzee de renume au fost raportate și înainte de jaful recent de la Luvru din Paris, unde hoții au sustras bijuterii nepre...
14:45
Pană masivă de internet: site-uri majore și aplicații populare, inclusiv Amazon și Snapchat, nefuncționale din cauza defecțiunii AWS # Ziarul National
O întrerupere semnificativă a internetului a afectat mai multe site-uri web, jocuri online și aplicații, precum Amazon, Snapchat și Vodafone. Probl...
13:00
Condamnare pentru tentativă de omor în Chișinău: bărbatul primește 15 ani de detenție după un conflict spontan # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un bărbat de 44 de ani a fost condamnat printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiuc...
13:00
Ala Nemerenco, incertă cu privire la viitorul său în noul Guvern: Decizia aparține factorilor politici # Ziarul National
Actualul ministru al sănătății, Ala Nemerenco, a afirmat că nu cunoaște încă dacă va continua în noul Guvern. După spusele sale, decizia aparține f...
13:00
Plan inovator pentru extinderea UE: aderare fără drepturi de vot imediate pentru noii membri, în încercarea de a depăși blocajele actuale ale procesului # Ziarul National
O propunere de modificare a regulilor de aderare la Uniunea Europeană este în discuții, cu scopul ca noii membri să dobândească drepturi depline do...
12:00
Ofițer al Penitenciarului nr. 13 condamnat pentru facilitarea unei evadări orchestrate atent # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un tânăr de 24 de ani, ofițer supe...
12:00
Avocații poporului cer reluarea dialogului cu Găgăuzia și protejarea drepturilor în Transnistria după alegeri. # Ziarul National
Avocații poporului îndeamnă noul Parlament să reconstruiască dialogul instituțional cu UTA Găgăuzia și să întărească mecanismele de protecție a dre...
12:00
Germania avertizează: Ucraina trebuie sprijinită pentru a preveni posibile atacuri rusești în Moldova și statele baltice # Ziarul National
Europa trebuie să acționeze rapid și să ia măsuri financiare, militare și politice pentru a sprijini Ucraina în eforturile împotriva Rusiei, opinea...
11:00
Un atac cu dronă a provocat doi morți și un rănit în regiunea Belgorod din Rusia, a informat luni dimineața guvernatorul acestui teritoriu de front...
11:00
Vicepremierul Mihai Popșoi, întâlniri cruciale la reuniunea de la Luxemburg privind securitatea și conectivitatea europeană și interregională # Ziarul National
Vicepremierul Mihai Popșoi, în calitate de ministru al afacerilor externe, va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe axată pe securi...
Acum 24 ore
10:00
SUA facilitează un armistițiu tensionat: Israelul și Hamas reafirmă angajamentul, dar violențele persistă în Gaza # Ziarul National
Armistițiul mijlocit de SUA în Gaza pare să fi trecut primul său test major, Israelul și Hamas reafirmându-și angajamentul față de acord, chiar și ...
10:00
Întâlnire tensionată la Casa Albă: Trump face presiuni asupra lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei # Ziarul National
Donald Trump a exercitat presiuni asupra lui Volodimir Zelenski pentru ca acesta să accepte condițiile Rusiei în vederea încheierii războiului, înt...
09:00
Trump propune o soluție de compromis pentru Donbas: oprirea luptelor și împărțirea regiunii între Ucraina și Rusia # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a sugerat că cea mai bună cale de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „divizarea” Donbasului. A subliniat ...
09:00
♈️ BerbecEste momentul să-ți valorifici energia pentru a face un pas înainte în proiectele tale. Curajul și determinarea te vor ajuta să depășești...
08:00
Care e temperatura ideală în casă pe timpul iernii, dacă ai centrală. Termostatul ar trebui setat diferit, în funcție de cameră # Ziarul National
Odată cu scăderea temperaturilor, apare întrebarea firească: care este temperatura ideală în casă iarna, astfel încât să ne bucurăm de confort f...
Ieri
22:45
Zelenski îndeamnă la acțiuni mai ferme în fața lui Putin și se arată dispus să participe la întâlnirea de la Budapesta # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o poziție mult mai fermă față de Vladimir Putin. Zelenski a afir...
19:15
Vremea generală pentru următoarele zile în Republica Moldova va prezenta temperaturi moderate, în mare parte cu cer parțial noros și câteva zile cu...
18:15
Autoritățile anunță emiterea unei alerte meteo de cod galben pentru înghețuri, valabilă în perioada 20-21 octombrie 2025.Pe 20 octombrie, înghețuri...
17:15
Rusia, lovită de un atac cu drone ucrainene: Cel mai mare combinat de procesare a gazului întrerupe fluxul din Kazahstan # Ziarul National
Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalație de acest tip din lume, a suspendat preluarea gazului din Kazahstan după ce ...
13:15
Ministrul de Externe Oana Țoiu, la reuniunea UE: discuții despre Ucraina, Orientul Mijlociu și Indo-Pacific # Ziarul National
Ministrul de Externe Oana Țoiu este prezentă luni la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele UE. Pe agendă se află agresiunea Rusiei î...
13:15
Atac cu drone ucrainene asupra unei rafinării de gaz din Rusia provoacă incendiu în Orenburg # Ziarul National
Drone ucrainene au atacat o instalație de procesare a gazului din regiunea rusă Orenburg. Atacul a provocat un incendiu într-un atelier al uzinei, ...
12:15
PCRM își face propria cale: Fracțiune separată în Parlament și apel la coaliție de opoziție # Ziarul National
Partidul Comuniștilor a confirmat decizia de a forma o fracțiune parlamentară proprie, distinctă de ceilalți membri ai Blocului Electoral Patriotic...
11:15
Israelul confirmă că rămășițele lui Ronen Engel, ostatic ucis de Hamas, au fost repatriate # Ziarul National
Autoritățile israeliene au anunțat duminică dimineață că au identificat rămășițele lui Ronen Engel, unul dintre cei doi ostatici decedați predați c...
11:15
Mişcarea palestiniană Hamas a respins duminică declaraţia Departamentului de Stat al SUA. Aceasta invocase „rapoarte credibile” potrivit cărora gru...
10:15
Președintele rus, Vladimir Putin, ar fi solicitat cedarea Ucrainei a regiunii Donețk, o zonă de importanță strategică, ca o condiție pentru oprirea...
09:15
♈️ BerbecO zi plină de provocări se arată la orizont, dar cu atitudinea potrivită, totul va deveni mai ușor de gestionat. Creativitatea și determi...
08:15
Israelul recuperează cadavre în cadrul acordului de încetare a focului cu Hamas: Rămășițe umane, în drum spre identificare # Ziarul National
Israelul a recuperat cadavrele a doi ostatici predate de Hamas în Fâșia Gaza, în cadrul acordului de încetare a focului susținut de Statele Unite. ...
08:15
Departamentul de Stat avertizează: Hamas pregătește un atac impotriva civililor din Gaza, riscând să încalce armistițiul stabilit # Ziarul National
Departamentul de Stat a anunţat sâmbătă că are „informaţii credibile” privind un atac iminent organizat de mişcarea islamistă palestiniană Hamas as...
Mai mult de 2 zile în urmă
22:00
Un front de aer rece aduce schimbări semnificative în vremea din Republica Moldova pentru duminică, 19 octombrie 2025. După o sâmbătă cu temperatur...
19:00
ULTIMA ORĂ // S-a ales praful din ,,patrioții" Moscovei în R. Moldova. Voronin îi aplică lovitura de grație lui Dodon, după ce în plină campanie a dezvăluit că socialistul ar fi luat 860 de mii de euro de la Plahotniuc # Ziarul National
Comunistul Vladimir Voronin părăsește așa-zisul bloc ,,patriotic", după ce a acces în Parlament. Comitetul Central al Partidului Comuniștilor d...
18:00
Austria a anunţat sâmbătă că va sprijini cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Această decizie a fost luată după...
