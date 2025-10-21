Ucraina își întărește apărarea cu un buget istoric de aproape 71 de miliarde de dolari
Acum 4 ore
18:30
Ministrul Junghietu în discuții cheie la Consiliul Energiei UE: Reformele energetice moldovenești și sprijinul european în prim-plan # Ziarul National
21.10.2025, Luxemburg - La reuniunea Consiliului formAl Transport, Telecomunicații și Energie al Uniunii Europene, desfășurată în Luxemburg, minist...
18:30
Crește numărul celor care declară româna ca limbă maternă în Republica Moldova, conform noului recensământ # Ziarul National
Numărul locuitorilor din Republica Moldova care declară „româna” ca limbă maternă a crescut semnificativ față de acum zece ani. Simultan, proporția...
18:30
Maia Sandu va susține un discurs la deschiderea noului Parlament și deputații își aleg conducerea # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va lua parte miercuri, 22 octombrie, la prima reuniune a noului Parlament, ales recent pe 28 septembrie....
17:30
Summitul Putin-Trump amânat: Moscova ezită să stabilească un calendar concret pentru întâlnirea din Budapesta # Ziarul National
Rusia a redus marți șansele ca un summit între Vladimir Putin și Donald Trump să aibă loc în viitorul apropiat, subliniind că „nu a fost stabilit n...
17:30
Se înființează o Cameră de Comerț România-Ucraina-Moldova pentru reconstrucția Ucrainei # Ziarul National
O Cameră de Comerț trilaterală între România, Ucraina și Republica Moldova este planificată să fie creată în viitorul apropiat. Noua structură va c...
17:30
Polonia îl avertizează pe Putin să evite spațiul său aerian pentru summitul cu Trump, Bulgaria ar putea permite tranzitul # Ziarul National
Polonia a avertizat marți pe liderul rus Vladimir Putin să evite traversarea spațiului său aerian pentru a participa la summitul planificat în Unga...
Acum 8 ore
14:00
Moldova, partener de încredere în cadrul energetic european: progrese și perspective promițătoare # Ziarul National
Republica Moldova a primit pentru prima dată invitația de a participa la Consiliul Energiei TTE al Uniunii Europene, desfășurat la Luxemburg. Repre...
14:00
Titlu propus: Mediatori educaționali pentru incluziunea copiilor romi testați în Edineț, Otaci și Soroca # Ziarul National
Pentru a asigura accesul și incluziunea educațională a tuturor copiilor, inclusiv a celor din comunitățile rome, în trei localități – Edineț, Otaci...
13:00
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, nu se va regăsi în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Despre această decizie a anunțat chiar ea pe pagin...
13:00
Republica Moldova, în premieră la Consiliul Energiei UE: Pași spre independența energetică și integrarea europeană # Ziarul National
Republica Moldova a fost invitată pentru prima dată să participe la Consiliul Energiei TTE al Uniunii Europene, care a avut loc luni la Luxemburg. ...
Acum 12 ore
12:00
Alexandru Munteanu anunță formarea completă a echipei guvernamentale până la sfârșitul săptămânii: Profesionalism și integritate, criterii esențiale în selecția miniștrilor # Ziarul National
Echipa guvernamentală va fi completă până la sfârșitul acestei săptămâni, conform declaratiei candidatului Partidului Acțiune și Solidaritate pe...
12:00
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, inaugurează noul curs esențial pentru viitorii judecători și procurori la INJ # Ziarul National
La 20 octombrie 2025, Procurorul General interimar, dl Alexandru Machidon, a participat la lansarea oficială a noului curs de formare inițială pent...
12:00
Viitorul premier al Republicii Moldova pregătește noua echipă guvernamentală: reformele trebuie să continue, spune Alexei Buzu # Ziarul National
Alexei Buzu, ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, nu a confirmat dacă va continua să conducă instituția, dar a subliniat că este...
12:00
Copiii refugiați din Ucraina se integrează în Moldova prin lecții de limbă română susținute de profesori dedicați # Ziarul National
Cum o profesoară schimbă viețile elevilor refugiați din UcrainaGalina Plăcintă, profesor de limbă română la Liceul Teoretic „Mihai Grecu” din Chi...
11:00
Mihai Popșoi reafirmă angajamentul Republicii Moldova către integrarea în UE, în cadrul întâlnirilor cu oficiali europeni la Luxemburg # Ziarul National
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a participat la o serie de întrevederi cu înalți demnitari europeni în cadrul reuniunii miniștrilor ded...
11:00
Dezvăluiri incredibile despre felul în care Vladimir Putin își ELIMINĂ adversarii și cine a orchestrat anexarea Crimeei. Ofițer FSB: „Noi l-am otrăvit pe Navalnîi” # Ziarul National
Serviciul pentru protecția ordinii constituționale și lupta contra terorismului (SZKSBT), cunoscut și drept Serviciul Doi al FSB, a funcționat p...
11:00
Fermierii moldoveni solicită plăți de peste 43 milioane lei pentru sectorul zootehnic # Ziarul National
21 octombrie 2025, Chișinău - În intervalul 15 august – 17 octombrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a primit un nu...
11:00
Furt armat într-un fast-food din Chișinău: bărbatul condamnat la 7 ani după ce a amenințat vânzătorul cu arma # Ziarul National
În urma acțiunilor procesuale efectuate de procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condam...
10:30
ULTIMA ORĂ // Ala Nemerenco, OUT din viitorul Guvern al R. Moldova. Anunțul făcut de ministra Sănătății în exercițiu # Ziarul National
Ministra Sănătății în exercițiu, Ala Nemerenco, nu va face parte din noul Guvern al R. Moldova condus de Alexendru Munteanu. Anunțul a fost fă...
10:30
Summit între Trump și Putin sub semnul întrebării: întâlnirea preliminară Rubio-Lavrov amânată din cauza divergențelor privind Ucraina # Ziarul National
Speranțele președintelui Donald Trump de a avea foarte curând un summit cu liderul rus Vladimir Putin ar putea să nu se materializeze atât de rapid...
09:15
♈️ BerbecOportunități neașteptate apar la locul de muncă, oferindu-ți șansa să îți demonstrezi abilitățile. Păstrează-ți disponibilitatea de a col...
09:15
Alexandru Munteanu propus ca premier: Prioritatea noului Guvern - dezvoltarea economică până la sfârșitul lunii octombrie # Ziarul National
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern la sfârșitul lunii octombrie. Viceprim-ministrul în exercițiu, Vladimir Bolea, care este și ministrul...
Acum 24 ore
23:00
Israelul a lansat duminică "153 de tone de bombe" în Fâșia Gaza, a anunțat premierul israelian Benjamin Netanyahu luni. Aceasta a fost o reacție la...
23:00
Alexandru Munteanu: SUA vede în Moldova un partener important, investiții de 130 milioane de dolari pentru viitorul energiei # Ziarul National
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, afirmă că Republica Moldova rămâne un partener...
23:00
UE aprobă un împrumut de 140 miliarde € pentru Ucraina din activele rusești blocate # Ziarul National
O susţinere substanţială există în Uniunea Europeană pentru mobilizarea activelor ruseşti blocate, cu scopul de a acorda Ucrainei un împrumut de 14...
22:00
Aripa armată a mișcării islamiste palestiniene Hamas, cunoscută sub numele de Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunță luni că va preda rămășițele unui ...
22:00
Expert: PAS domină segmentul proeuropean, dar trebuie să deschidă porțile democrației interne # Ziarul National
Partidul Acțiune și Solidaritate, un partid proeuropean, mai are de lucru când vine vorba de deschiderea față de alte partide și democrația internă...
21:00
Prognoza METEO pentru 21 Octombrie 2025. Temperaturile cresc cu cel puțin 10 grade # Ziarul National
Se anunță o zi răcoroasă pentru data de 21 octombrie 2025 în Republica Moldova, cu o amplitudine semnificativă a temperaturilor de-a lungul zil...
21:00
ULTIMA ORĂ // Cine sunt MINIȘTRII din Guvernul Recean care își vor pătra funcțiile în Executivul condus de Alexandru Munteanu # Ziarul National
Cel puțin patru miniștri din Guvernul Recean își vor păstra funcțiile și în Executivul condus de Alexandru Munteanu, propus de Partidului Acți...
Ieri
20:00
ULTIMA ORĂ // Veste BUNĂ pentru cei care intenționează să-și cumpere un automobil în următoarele luni. Aplicarea TVA la importul autovehiculelor va fi AMÂNATĂ până la aderarea R. Moldova la UE # Ziarul National
Reprezentanții viitoarei majorității parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) vor propune în Parlament amânarea intrării în vigoa...
19:00
Zelenski declară succes după întâlnirea cu Trump: Ucraina negociază achiziționarea a 25 de sisteme Patriot pentru apărarea aeriană # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că întâlnirea sa de săptămâna trecută cu Donald Trump a fost un succes, ducând la progrese în ...
19:00
Putin, vizită la Budapesta pentru summit cu Trump – Franța cere armistițiu imediat în Ucraina # Ziarul National
O vizită la Budapesta a președintelui rus Vladimir Putin pentru a se întâlni cu omologul său american Donald Trump este considerată ”utilă” doar da...
18:00
Zelenski pregătit să discute cu Trump și Putin la Budapesta, dar cere 25 de sisteme antiaeriene PATRIOT pentru a proteja Ucraina # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că este gata să participe la întâlnirea planificată în curând la Budapesta între președinții am...
18:00
Comisarul european: România și Bulgaria, piloni esențiali pentru un Schengen mai sigur și o Uniune Europeană protejată # Ziarul National
Comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, a declarat că România și Bulgaria joacă un rol important în crearea unui spa...
17:00
Mihai Popșoi dezbate viitoarele pași ai Moldovei spre aderarea la UE cu comisarul european Marta Kos # Ziarul National
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, cu ocazia reuniunii miniștrilor afaceri...
16:00
În Parlamentul de legislatura a-XII-a va fi instituită o nouă Comisie. Despre acest lucru anunță reprezentanții formațiunii PAS, cei care au ob...
15:30
Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au stabilit orarul examenelor naționale de absolvire...
15:30
Uniunea Europeană aprobă oprirea importului de gaze din Rusia până în 2027: pași decisivi pentru independența energetică # Ziarul National
Interdicţia de a importa gaze naturale din Rusia în Uniunea Europeană până la sfârşitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor me...
15:30
În Parlamentul de legislatura a-XII-a va fi instituită o nouă Comisie. Despre acest lucru anunță reprezentanții formațiunii PAS, cei care au obț...
15:30
Zinaida Greceanîi prezidează deschiderea oficială a noii legislaturi parlamentare în Republica Moldova # Ziarul National
Zinaida Greceanîi, decanul supleant de vârstă al noii componențe a Parlamentului, va prezida ședința de constituire a Parlamentului. Acest anunț...
14:45
Îngrijorări europene față de o posibilă vizită a lui Putin la Budapesta: „Nu este plăcut” # Ziarul National
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a subliniat luni că este „neplăcut” ca preşedintele rus Vladimir Putin să vină în Ungaria, ...
14:45
Furturi senzaționale zguduie muzeele de renume: jafuri transformate în legende istorice! # Ziarul National
Furturi semnificative din muzee de renume au fost raportate și înainte de jaful recent de la Luvru din Paris, unde hoții au sustras bijuterii nepre...
14:45
Pană masivă de internet: site-uri majore și aplicații populare, inclusiv Amazon și Snapchat, nefuncționale din cauza defecțiunii AWS # Ziarul National
O întrerupere semnificativă a internetului a afectat mai multe site-uri web, jocuri online și aplicații, precum Amazon, Snapchat și Vodafone. Probl...
13:00
Condamnare pentru tentativă de omor în Chișinău: bărbatul primește 15 ani de detenție după un conflict spontan # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un bărbat de 44 de ani a fost condamnat printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiuc...
13:00
Ala Nemerenco, incertă cu privire la viitorul său în noul Guvern: Decizia aparține factorilor politici # Ziarul National
Actualul ministru al sănătății, Ala Nemerenco, a afirmat că nu cunoaște încă dacă va continua în noul Guvern. După spusele sale, decizia aparține f...
13:00
Plan inovator pentru extinderea UE: aderare fără drepturi de vot imediate pentru noii membri, în încercarea de a depăși blocajele actuale ale procesului # Ziarul National
O propunere de modificare a regulilor de aderare la Uniunea Europeană este în discuții, cu scopul ca noii membri să dobândească drepturi depline do...
12:00
Ofițer al Penitenciarului nr. 13 condamnat pentru facilitarea unei evadări orchestrate atent # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un tânăr de 24 de ani, ofițer supe...
12:00
Avocații poporului cer reluarea dialogului cu Găgăuzia și protejarea drepturilor în Transnistria după alegeri. # Ziarul National
Avocații poporului îndeamnă noul Parlament să reconstruiască dialogul instituțional cu UTA Găgăuzia și să întărească mecanismele de protecție a dre...
12:00
Germania avertizează: Ucraina trebuie sprijinită pentru a preveni posibile atacuri rusești în Moldova și statele baltice # Ziarul National
Europa trebuie să acționeze rapid și să ia măsuri financiare, militare și politice pentru a sprijini Ucraina în eforturile împotriva Rusiei, opinea...
