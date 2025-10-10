Nicolae Timofti, Oazu Nantoi și Ala Nemerenco, distinși cu Ordinul Republicii
Albasat, 10 octombrie 2025 19:30
Fostul președinte al Republicii Moldova Nicolae Timofti, deputatul Oazu Nantoi și ministra Sănătății, Ala Nemerenco, au primit Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova, transmite IPN. Potrivit decretului semnat de președinta Maia Sandu, distincția se conferă „pentru contribuții deosebite la consolidarea statului, realizări remarcabile în diverse...
• • •
Acum o oră
19:30
Acum 6 ore
15:10
Avertizorii de integritate în Republica Moldova: Progrese modeste după șapte ani de aplicare a legii # Albasat
Republica Moldova a adoptat, în 2018, un cadru legislativ dedicat avertizorilor de integritate, conceput pentru a le oferi angajaților din sectorul public și privat posibilitatea de a raporta, în siguranță, corupția, abuzurile sau alte practici care pun în pericol interesul public. Deși legea a fost îmbunătățită ulterior, prin modificările din...
Acum 12 ore
10:20
The post LIVE | Finalizarea proiectului pentru acces sigur la instituțiile medicale din Nisporeni appeared first on ALBASAT.
Ieri
16:10
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6982 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9359 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4087 Leu romanesc 946 RON 1 3.8654 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2084 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8086 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6382 Coroana islandeza 352 ISK... Cursul valutar oficial la 09.10.2025
16:10
Inspectoratul de Poliție Nisporeni solicită sprijinul populației pentru găsirea lui Damian Nicolae, născut în 1980, domiciliat în satul Boldurești, raionul Nisporeni, cunoscut de localnici sub numele de „Colea". Bărbatul este persoană cu dizabilitate și se află în evidența medicului psihiatru. Potrivit autorităților, la data de 4 octombrie 2025, în jurul...
16:10
În aceste zile la Iași are loc pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Până joi dimineața, în a doua zi de manifestație, la racla cu moaște au fost peste 24 de mii de pelerini. Ploaia și frigul nu i-a descurajat pe mii de credincioși să aștepte la Catedrală, transmite IPN....
16:10
Președintele Franței, Emmanuel Macron, va desemna un nou prim-ministru în termen de 48 de ore, a anunțat miercuri seară Palatul Élysée. Decizia vine în urma consultărilor finale dintre premierul demisionar, Sébastien Lecornu, și mai multe forțe politice, în contextul eforturilor de a depăși actualul blocaj politic, transmite IPN. Sébastien Lecornu...
16:10
După nouă ani de trai în Italia, într-un oraș modern și cu infrastructură dezvoltată, primarul orașului Nisporeni, Dan Negel, spune că dorul de casă și dorința de a vedea schimbarea în propria comunitate l-au determinat să revină acasă și să se implice activ în transformarea orașului. „De fiecare dată când...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Platforma de tranzacționare „Tux" a început să se destrame, după ce marți seara utilizatorii din Republica Moldova au primit un mesaj alarmant prin aplicație. Potrivit notificării, pentru a-și menține conturile active, aceștia erau obligați să depună 100 USDT în termen de 24 de ore. În caz contrar, sistemul amenința cu...
16:10
Moldova își modernizează sistemul de control alimentar, prin actualizarea sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje, astfel încât acesta să fie compatibil cu standardele europene. Hotărârea, aprobată astăzi de Guvern, țintește o reacție mai rapidă în caz de risc alimentar, prin schimb operativ de informații, intensificarea controalelor și o...
12:40
Ploile torențiale și furtuna care au lovit noaptea trecută Bucureștiul și alte 16 județe din România au provocat pagube semnificative, printre care străzi, curți și locuințe inundate, copaci prăbușiți și autoturisme avariate sau luate de viitură. Salvatorii au intervenit în cel puțin 43 de localități, inclusiv în capitala română, transmite...
12:10
Zece personalități marcante din domeniile artei, științei, literaturii, culturii și sportului vor primi Premiul Național pentru performanțele obținute pe parcursul anului trecut. Lista laureaților a fost aprobată astăzi de Guvern, iar printre ei se numără acordeonistul Radu Rățoi, judocanul Denis Vieru, etnografa Varvara Buzilă, dar și dirijorul Mihail Agafița, transmite...
09:30
Ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că este foarte posibil să-și continue activitatea în fruntea ministerului și după învestirea noului guvern. Oficialul a subliniat că proiectele lansate de echipa MIDR trebuie duse la bun sfârșit și extinse în următorii ani, transmite IPN. „Din discuțiile preliminare pe care...
09:00
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6521 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.8341 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4074 Leu romanesc 946 RON 1 3.8591 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2051 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8077 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6322 Coroana islandeza 352 ISK... Cursul valutar oficial la 08.10.2025
7 octombrie 2025
21:30
Liderii de asociații, inițiatorii grupurilor civice și fondatorii centrelor educaționale din diaspora sunt încurajați să participe la cea de-a doua ediție a Programului „Diaspora Impact: creștem, consolidăm, capacităm", dedicat dezvoltării competențelor necesare pentru gestionarea eficientă a proiectelor locale și din diaspora, transmite IPN. Programul este organizat de Biroul Relații cu...
21:10
Autoritățile italiene au descins marți, 7 octombrie, într-o amplă operațiune care vizează o rețea de furturi de mașini de lux, coordonată de 24 de cetățeni originari din Europa de Est, în principal moldoveni, dar și ruși, români și ucraineni. Zece dintre figuranți au fost plasați în arest preventiv, iar alți...
17:50
Menținerea unei cooperări strânse în avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost convenită în cadrul unei întrevederi a vicepremierului Mihai Popșoi cu noua ambasadoare a UE în Moldova, Iwona Piórko. Părțile au stabilit să consolideze parteneriate în domeniile politic, economic și de securitate, transmite IPN....
17:50
Elevii din București nu vor frecventa lecțiile de miercuri, 8 octombrie, din cauza ploilor torențiale. Autoritățile au anunțat că prezența fizică la ore în cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar din capitala României va fi suspendată din cauza codului roșu de precipitații, transmite IPN. Într-o intervenție la postul român de televiziune...
13:50
Comisia pentru bugete a Parlamentului European propune o creștere de 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român, Siegfried Mureșan, care a menționat că această majorare este necesară pentru a compensa parțial decizia...
12:50
Meteorologii din România au emis mai multe avertizări de vreme severă, ce vizează aproape jumătate din țară. Bucureștiul, alături de alte cinci județe, se află sub cod roșu de ploi torențiale, în timp ce zeci de județe sunt vizate de coduri portocalii și galbene pentru precipitații abundente, vânt puternic și...
11:40
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi sunt laureații Premiului Nobel pentru Medicină, anunțat luni de Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia. Distincția le-a fost acordată pentru cercetările privind prevenirea efectelor negative ale acțiunii sistemului imunitar asupra organismului, transmite IPN. „Descoperirile laureaților au dat naștere domeniului...
09:40
UE propune sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect creat de Șor și banca de stat rusă PSB # Albasat
Uniunea Europeană propune impunerea de sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5, proiect creat de oligarhul fugar Ilan Șor și banca de stat rusă Promsvyazbank (PSB), conform unor documente consultate de publicația Bloomberg, citată de IPN. Potrivit sursei, blocul comunitar a propus impunerea de sancțiuni împotriva A7A5, un stable-coin susținut de ruble, dezvoltat...
09:00
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6493 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.8468 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4076 Leu romanesc 946 RON 1 3.8610 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2027 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8082 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6316 Coroana islandeza 352 ISK... Cursul valutar oficial la 07.10.2025
6 octombrie 2025
21:00
Povestea Valentinei Buhnă este un exemplu viu de cum pasiunea personală și inițiativa antreprenorială se pot transforma într-o afacere sustenabilă, cu impact asupra comunității. În urmă cu cinci ani, în perioada concediului de maternitate, Valentina a început să experimenteze rețete de gustări sănătoase pentru copilul și familia sa, iar astăzi...
20:10
Programul prelungit organizat în 113 școli din Chișinău este frecventat de 31 de mii de elevi # Albasat
În municipiul Chișinău, 113 instituții de învățământ primar și secundar organizează grupe cu program prelungit, frecventate de peste 31 de mii de elevi, transmite IPN. Potrivit Primăriei Chișinău, numărul instituțiilor care oferă program prelungit s-a menținut neschimbat în ultimii doi ani, însă numărul elevilor beneficiari este în continuă creștere. Majoritatea...
19:30
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni numirea unor noi consilieri care își vor prelua responsabilitățile în cadrul Administrației Prezidențiale începând cu lunile octombrie și noiembrie. Printre aceștia se numără și cetățeni ai Republicii Moldova, transmite IPN. Eurodeputatul Eugen Tomac, care deține și cetățenia Republicii Moldova, va ocupa, începând cu...
19:30
Comisia Electorală Centrală a transmis Curții Constituționale toate actele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși, transmite IPN. Potrivit CEC, dosarul transmis conține procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor, listele candidaților aleși și ale supleanților, precum și raportul general privind desfășurarea scrutinului. Curtea Constituțională...
16:40
Peste 150 de mii de vizitatori au participat, timp de două zile, la Ziua Națională a Vinului, desfășurată în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, evenimentul a atras oaspeți din peste 30 de țări. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare menționează că au fost vândute 9 100...
14:20
Timp de trei luni, Poliția Moldovei va desfășura pentru cetățeni o amplă campanie despre riscul escrocheriilor online, despre investițiile false, prevenirea și combaterea lor, transmite IPN. Datele oficiale, prezentate de IGP, arată că în primele nouă luni ale acestui an au fost comise 1 200 de infracțiuni cibernetice, cu prejudicii...
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6428 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7372 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4058 Leu romanesc 946 RON 1 3.8566 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2036 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8092 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6307 Coroana islandeza 352 ISK... Cursul valutar oficial la 06.10.2025
4 octombrie 2025
10:10
The post LIVE Nisporeni: Cum construim echilibrul în educația timpurie? appeared first on ALBASAT.
3 octombrie 2025
14:00
Ninge în continuare în zonele montane din România. La altitudini de peste 1 500 de metri s-a depus deja un strat de zăpadă de aproximativ jumătate de met
11:50
Raionul Nisporeni anunță o ofertă de peste 320 de locuri de muncă vacante în diverse domenii, conform datelor actualizate furnizate de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Nisporeni. Această gamă variată de posturi este adresată atât lucrătorilor calificați, cât și celor necalificați, cu cereri în sectoare precum comerț, servicii,... The post Peste 320 de locuri de muncă vacante în raionul Nisporeni appeared first on ALBASAT.
11:30
Liderii Uniunii Europene au salutat planul de pace propus de președintele american Donald Trump, privind încetarea războiului din Fâșia Gaza, transmite IPN. Într-o declarație comună, Consiliul European a salutat angajamentul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza – un demers care oferă o cale de... The post Uniunea Europeană susține planul de pace propus de Trump pentru Fâșia Gaza appeared first on ALBASAT.
11:10
Consumatorii de gaze vor începe să primească, de luni, 6 octombrie, primele facturi emise de SA Energocom, pentru consumul înregistrat în luna septembrie. Potrivit unui comunicat emis de companie, procesul de facturare rămâne neschimbat, iar facturile vor fi livrate prin poștă sau email, în funcție de opțiunea aleasă anterior de... The post Facturile pentru consumul de gaze vor fi emise de Energocom din 6 octombrie appeared first on ALBASAT.
09:00
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6237 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6982 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4045 Leu romanesc 946 RON 1 3.8611 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2053 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8092 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6282 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 03.10.2025 appeared first on ALBASAT.
2 octombrie 2025
16:50
Televiziunea ALBASAT caută un expert editorial care să dezvolte un plan de conținut în conformitate cu angajamentele și prioritățile editoriale ale instituției. Responsabilități: Cerințe: Procesul de aplicare:Documente necesare: Perioada de desfășurare: Octombrie -Noiembrie 2025Termen limită: 12 octombrie 2025 Cum aplici?Trimite documentele la adresa: albasat.nisporeni@gmail.com The post ALBASAT angajează: Expert editorial appeared first on ALBASAT.
10:50
Valentina Buhnă din Nisporeni: de la ideea născută în concediul de maternitate la o afacere cu gustări sănătoase # Albasat
Valentina Buhnă, antreprenoare din Nisporeni, a pornit în urmă cu cinci ani o afacere inspirată din dorința de a oferi copilului său gustări naturale și sănătoase. Astăzi, produce marmeladă doar din fructe, crackers din semințe încolțite fără gluten și chipsuri de fructe apreciate atât de copii, cât și de adulți.... The post Valentina Buhnă din Nisporeni: de la ideea născută în concediul de maternitate la o afacere cu gustări sănătoase appeared first on ALBASAT.
09:30
Integrarea în SEPA și parcursul european, discutate de guvernatoarea BNM cu vicepreședintele PE # Albasat
Sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova și rolul pe care îl are Banca Națională a Moldovei în procesul de integrare în Uniunea Europeană au fost discutate de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, cu vicepreședintele Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță, în cadrul vizitei sale de lucru la Bruxelles, transmite IPN. În cadrul întrevederii,... The post Integrarea în SEPA și parcursul european, discutate de guvernatoarea BNM cu vicepreședintele PE appeared first on ALBASAT.
09:10
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.5837 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7039 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4054 Leu romanesc 946 RON 1 3.8532 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2061 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8070 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6232 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 02.10.2025 appeared first on ALBASAT.
1 octombrie 2025
17:50
Integrarea europeană și democrația se completează reciproc, deschizând pentru Republica Moldova noi perspective de dezvoltare și consolidare a statului de drept. În cadrul acestui podcast realizat în studioul ALBASAT, discutăm despre modul în care parcursul european sprijină respectarea drepturilor fundamentale, transparența instituțională și implicarea activă a cetățenilor. Invitații ediției sunt... The post Democrația și integrarea europeană: Căi comune pentru progres (Emisiune TV) appeared first on ALBASAT.
16:10
Foști lideri ai Partidului Șor, condamnați la 5 ani de închisoare pentru finanțare ilegală # Albasat
Doi președinți ai oficiilor teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic Șor au fost condamnați la 5 ani în penitenciar de tip semiînchis. Ambii au fost găsiți vinovați de complicitate la acceptarea finanțării formațiunii de către un grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul... The post Foști lideri ai Partidului Șor, condamnați la 5 ani de închisoare pentru finanțare ilegală appeared first on ALBASAT.
10:10
Mandatul actualului Guvern încetează în ziua în care sunt validate alegerile parlamentare. Până atunci, executivul își exercită atribuțiile în deplinătatea lor. După validare și până la depunerea jurământului de către noul cabinet de miniștri, Guvernul în exercițiu rămâne în funcție, dar doar cu rol de administrare a treburilor curente. Precizările... The post Mandatul actualului Guvern încetează odată cu validarea alegerilor parlamentare appeared first on ALBASAT.
09:50
Președinta Maia Sandu va participa, în perioada 1-2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, organizat la Copenhaga. Șefa statului va susține o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii și, pe parcursul summitului, va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri europeni, șefi de stat și de guvern, transmite IPN.... The post Șefa statului participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga appeared first on ALBASAT.
09:40
1 octombrie – Ziua persoanelor vârstnice: Un sfert din populația țării are 60 de ani și peste # Albasat
Un sfert din populația Republicii Moldova, mai exact 25,9%, are vârsta de 60 de ani și peste. În cifre absolute, aceasta înseamnă peste 616 mii de persoane, potrivit datelor de la începutul acestui an. Femeile trăiesc, în medie, mai mult decât bărbații – anul trecut diferența a fost de 4... The post 1 octombrie – Ziua persoanelor vârstnice: Un sfert din populația țării are 60 de ani și peste appeared first on ALBASAT.
09:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6008 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6886 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4059 Leu romanesc 946 RON 1 3.8580 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2028 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8053 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6259 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 01.10.2025 appeared first on ALBASAT.
30 septembrie 2025
17:30
Vitalie Lazari: „Investițiile europene au schimbat fața agriculturii și a antreprenoriatului din raionul Nisporeni” # Albasat
Directorul Incubatorului de Afaceri din Nisporeni, Vitalie Lazari, a evidențiat impactul investițiilor europene asupra dezvoltării agriculturii și a mediului de afaceri local. Potrivit acestuia, sectorul agricol a înregistrat progrese semnificative în ultimii ani datorită proiectelor de susținere și granturilor oferite antreprenorilor din regiune. „Cea mai mult au avut de câștigat... The post Vitalie Lazari: „Investițiile europene au schimbat fața agriculturii și a antreprenoriatului din raionul Nisporeni” appeared first on ALBASAT.
17:20
15 elevi și studenți din țară au primit Bursa Prezidențială, acordată de Președinta Maia Sandu # Albasat
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 15 elevi și studenți cu rezultate deosebite vor beneficia, în anul de studii 2025–2026, de Bursa Președintelui Republicii Moldova. Distincția este oferită tinerilor care au demonstrat performanțe academice deosebite, s-au implicat în cercetare și au contribuit activ la viața socială... The post 15 elevi și studenți din țară au primit Bursa Prezidențială, acordată de Președinta Maia Sandu appeared first on ALBASAT.
14:10
Acoperișul care rămâne frumos fără bătăi de cap! El este prima linie de apărare a casei. Nimănui nu-i place să vadă pete de rugină, fisuri sau plăci care alunecă după o furtună. Dacă vrei liniște pe termen lung și un aspect care rămâne impecabil ani la rând, țigla metalică este... The post Țiglă metalică cu întreținere minimă și aspect impecabil appeared first on ALBASAT.
13:20
Noul legislativ, constituit după alegerile din 28 septembrie, va cuprinde cinci fracțiuni parlamentare. Listele celor cinci formațiuni politice care au trecut pragul electoral includ deputați din legislatura XI-a, printre care președintele Parlamentului, Igor Grosu, și membri ai cabinetului de miniștri, inclusiv premierul Dorin Recean. De asemenea, în noul Parlament ar... The post Cine intră în noul Parlament: deputați, miniștri, primari, artiști și sportivi appeared first on ALBASAT.
