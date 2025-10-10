Nicolae Timofti, Oazu Nantoi și Ala Nemerenco, distinși cu Ordinul Republicii

14:10

Acoperișul care rămâne frumos fără bătăi de cap! El este prima linie de apărare a casei. Nimănui nu-i place să vadă pete de rugină, fisuri sau plăci care alunecă după o furtună. Dacă vrei liniște pe termen lung și un aspect care rămâne impecabil ani la rând, țigla metalică este... The post Țiglă metalică cu întreținere minimă și aspect impecabil appeared first on ALBASAT.