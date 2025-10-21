Câte cetățenii deține candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu? Pe una a refuzat-o
TVR Moldova, 21 octombrie 2025 13:40
Canditatul la funcţia de premier, Alexandru Munteanu, este cetățean a trei state. Republica Moldova, România și SUA.
19:40
Sezonul de toamnă vine la pachet cu plantarea pomilor fructiferi, a butașilor de viță de vie, florilor sau arbuștilor decorativi. Pietele au oferte variate si cumpăratori au de unde alege. Comercianţii se pling insa că în acest sezon vânzările au scăzut considerabil.
19:10
Curtea Constituțională cere măsuri urgente pentru reglementarea publicității electorale online # TVR Moldova
Curtea Constituţională din Republica Moldova solicita noului guvern măsuri urgente pentru reglementarea publicităţii electorale pe online. La alegerile din 28 septembrie au fost raportate o mulţime de cazuri de distribuire a informaţiilor false pe platformele de sociale amplificată de inteligenţa artificială cu utilizarea unor conturi neautentice.
18:40
Cod galben de înghețuri în toată țara, temperaturile vor coborî până la -3 grade Celsius # TVR Moldova
Toamna si-a intrat pe deplin in drepturi si vremea se răceste tot mai mult. Meteorologii au emis o nouă avertizare cod galben, în toată Republica Moldova, pentru următoarele zile.
