Câte cetățenii deține candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu? Pe una a refuzat-o

18:40

Fostul deputat democrat Constantin Țuțu ajuns la o nouă şedinţă de judecată sub escorta trupelor speciale de la "Fulger", după ce magistraţii au dispus aducerea lui silită. A obţinut însă o nouă amânare după ce primul lui avocat a lipsit, iar al doilea şi cel din oficiu au spus că nu au apucat să vadă dosarul. Procurorii anticorupţie afirmă că ar fi vorba de o tergiversare.