Un avocat din Chișinău, trimis după gratii pentru trafic de influență
Subiectul Zilei, 21 octombrie 2025 18:50
Astăzi, 21 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui avocat găsit vinovat de trafic de influență. Potrivit probatoriului, în perioada ianuarie 2021 – februarie 2023, avocatul a pretins și primit sume totale de 6.750 euro, de la mai multe persoane, sub pretextul că poate determina adoptarea unor soluții favorabile
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 30 minute
18:50
Acum 2 ore
17:30
După aproximativ 265 de ani de activitate continuă, Antico Caffè Greco din Roma s-a închis definitiv. Fondat în 1760 pe Via Condotti, acesta era considerat una dintre cele mai vechi cafenele din capitala italiană, devenind de-a lungul secolelor un veritabil salon literar frecventat de artiști, scriitori și filosofi, printre care se numără şi Nikolai Gogol.
Acum 4 ore
17:00
Dosar major de abuz în instituţia medicală din Bălţi: fostul director cercetat pentru trafic de influenţă şi achiziţii ilegale # Subiectul Zilei
Fostul director al Spitalul Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, se află în centrul unui dosar penal în care este suspectat de abuz în serviciu, trafic de influenţă şi corupere pasivă. În urma percheziţiilor şi reţinerii de către autorităţi, Judecătoria Bălţi a dispus plasarea sa în arest preventiv pentru 30 de zile. Conform anchetei, Brînza ar fi
16:00
Atac cu cuțit și pistol într-un local fast-food: Inculpatul a primit 7 ani de detenție # Subiectul Zilei
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, informează Procuratura Generală. În noaptea de 16 iunie 2025, inculpatul a pătruns într-un restaurant de tip fast-food din sectorul Ciocana, Chișinău, înarmat cu un cuțit și un pistol, și a atacat angajatul, cerând banii
15:40
ALTERNATIVA cere soluții urgente pentru capitală: legea parcărilor, centura și infrastructura # Subiectul Zilei
Blocul ALTERNATIVA afirmă că proiectele de legi care vizează municipiul Chișinău nu mai pot fi amânate, subliniind necesitatea unei abordări responsabile și eficiente pentru dezvoltarea capitalei. Potrivit formațiunii, Chișinăul are nevoie urgentă de o poliție locală eficientă, de o lege clară privind parcările, de centura de ocolire a orașului, precum și de investiții consistente în infrastructură, pentru a răspunde nevoilor reale ale
15:30
Un accident rutier tragic a avut loc în localitatea Glina, județul Călărași, soldându-se cu decesul unui motociclist. Conform informațiilor disponibile, motociclistul a pierdut controlul vehiculului și a fost proiectat pe carosabil, suferind leziuni incompatibile cu viața. Comunitatea motocicliștilor din Călărași și din împrejurimi este profund îndurerată de această pierdere. Prietenii și colegii săi au transmis
15:30
Un bărbat de 57 de ani din localitatea Alava, raionul Ștefan Vodă, a fost reținut de Poliție după ce și-ar fi înjunghiat colegul de pahar în timpul unui conflict izbucnit în propria locuință. Incidentul s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 22:20. Potrivit surselor, victima, un bărbat de 52 de ani, ar fi fost în
Acum 6 ore
14:40
Peste 300 de întrevederi cu cetățenii: ALTERNATIVA promite soluții reale în Parlament # Subiectul Zilei
Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA afirmă că în campania electorală au discutat direct cu cetățenii din toate regiunile Republicii Moldova – din raioane, municipii, orașe și sate, dar și cu conaționalii stabiliți peste hotare. În total, au fost organizate peste 300 de întrevederi în cadrul cărora au fost ascultate problemele, ideile și propunerile oamenilor. Formațiunea subliniază că toate aceste discuții vor
14:30
Opt deputați ai Blocului ALTERNATIVA intră în Parlament cu o agendă socială puternică # Subiectul Zilei
Blocul ALTERNATIVA își începe activitatea parlamentară, promițând să fie o opoziție veritabilă și vocea cetățenilor în Legislativ. Formațiunea, care a obținut încrederea alegătorilor la scrutinul din 28 septembrie, va fi reprezentată în Parlament de opt deputați cu experiență în domenii precum economia, justiția, educația, domeniul social, administrația publică și reintegrarea. Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA afirmă că vor lucra exclusiv în interesul statului
14:30
Blocul ALTERNATIVA promite să fie vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova # Subiectul Zilei
Blocul ALTERNATIVA a anunțat că va fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-și rolul de a reprezenta și apăra interesele cetățenilor și ale statului. Reprezentanții formațiunii au subliniat că vor munci în exclusivitate pentru binele public și vor promova o politică responsabilă, bazată pe soluții concrete și dialog. Potrivit declarației, agenda Blocului ALTERNATIVA va fi axată pe problemele
14:30
Serviciul 112: Intervenții record în ultima săptămână — 6.027 de persoane transportate la spital # Subiectul Zilei
În perioada 5–11 mai 2025, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din Republica Moldova a intervenit la 14.816 solicitări, dintre care 1.735 au fost pentru copii. Dintre acestea, 6.027 de persoane, inclusiv 1.036 de copii, au fost transportate la spitale pentru tratament de specialitate. Cele mai frecvente intervenții au fost cauzate de urgențe cardiovasculare
14:00
Municipiul Chișinău a înregistrat în 2024 cea mai mare creștere a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din ultimii cinci ani, de 6,9% față de anul precedent. La finele anului trecut, în Capitală activau peste 41.000 de întreprinderi din acest sector, potrivit informațiilor prezentate de Roman Vitiuc, șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. IMM-urile reprezintă 99,1% din totalul întreprinderilor din
13:30
În Edineț, un BMW derapat a provocat un accident grav — şoferul este în stare gravă # Subiectul Zilei
Un grav accident rutier a avut loc în raionul Edineț, în urma căruia şoferul unui automobil marca BMW a rămas blocat între fiare. Coliziunea a avut loc după ce vehiculul a derapat, și-a pierdut controlul sau a ieșit în afara carosabilului — circumstanţele exacte sunt încă investigate. La locul evenimentului au intervenit echipaje de descarcerare
Acum 8 ore
13:00
Primarul Chișinăului s-a întâlnit cu Ambasadorul Italiei pentru consolidarea relațiilor bilaterale # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău a avut o întrevedere de curtoazie cu Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Excelența Sa Giuseppe Maria Perricone. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale și identificarea unor noi domenii de cooperare între Capitală și comunitățile italiene. Până în prezent, Chișinăul are deja parteneriate cu mai multe orașe și regiuni din Italia, dezvoltând proiecte
12:40
Flux intens la frontieră şi nereguli în creştere: peste 54 000 de treceri în ultimele 24 de ore # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane în punctele de trecere a frontierei a atins peste 54.000 de traversări. În acelaşi interval, autorităţile au depistat mai multe încălcări ale regimului frontierelor, inclusiv treceri ilegale, utilizarea de documente false şi nerespectarea regulilor de şedere şi intrare. Cele mai tranzitate puncte au fost aeroportul de la Chişinău,
12:30
Strada Braniștii și parcul „Dumitru Rîșcanu”, renovate pentru confortul cetățenilor # Subiectul Zilei
După zeci de ani în care a fost lăsat în paragină, Parcul „Dumitru Rîșcanu" de pe strada Braniștii a fost reamenajat și redeschis pentru vizitatori. Spațiul verde oferă acum locuri pentru recreere, terenuri pentru sport, zone de plimbare și locuri de joacă, fiind un loc sigur și modern pentru întreaga familie. În paralel, strada Braniștii
12:00
Un atac cibernetic major, atribuit grupului rus de hackeri Lynx, a compromis sistemele Ministerului Apărării al Regatului Unit (MoD), ducând la furtul și publicarea pe dark web a sute de documente militare sensibile. Printre informațiile expuse se numără date despre opt baze RAF și Royal Navy, inclusiv RAF Lakenheath, unde sunt staționate avioane F-35 ale
11:40
Un bărbat din Republica Moldova a fost reținut la granița cu România după ce a încercat să transporte freon ascuns în camionul său. Autoritățile române au descoperit substanța interzisă în timpul controlului de rutină efectuat la punctul de trecere a frontierei. Șoferul a declarat că nu avea intenția de a încălca legea, însă autoritățile au
Acum 12 ore
11:10
Constantin Șușu, procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a fost adus silit în fața instanței pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de influență și abuz în serviciu. Potrivit procurorilor, Șușu ar fi solicitat și primit bani de la un inculpat pentru a interveni în favoarea acestuia în cadrul unui
10:40
Moldovean rănit în accident rutier, transportat de urgență cu elicopterul SMURD la Chișinău # Subiectul Zilei
În după-amiaza zilei de 20 octombrie 2025, un bărbat moldovean în vârstă de 47 de ani a fost transportat de urgență de la Iași la Chișinău cu un elicopter SMURD, în urma unui accident rutier în care a suferit politraumatism. Echipa aero-medicală română a monitorizat constant starea pacientului pe parcursul zborului. La aterizarea pe stadionul
10:10
Ministerul Educației cere retragerea gradului didactic al unei directoare de grădiniță condamnate pentru corupție # Subiectul Zilei
Ministerul Educației din Republica Moldova, condus de Dan Perciun, a anunțat intenția de a solicita retragerea gradului didactic al Dinei Pavaleanu, fosta directoare a Grădiniței nr. 32 din Chișinău. Această măsură vine ca urmare a condamnării sale pentru corupție pasivă, după ce ar fi perceput taxe ilegale pentru admiterea copiilor la grădiniță. Pavaleanu a fost
09:10
Constantin Țuțu, fost deputat democrat și actual inculpat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență, a fost adus în fața instanței la Judecătoria Buiucani, în baza unei decizii a magistratului Petru Păun. În timpul audierilor, Țuțu a purtat o geacă de brand italian Billionaire, evaluată la aproximativ 1.800 de euro. Această piesă vestimentară a fost
Ieri
19:00
Circulația rutieră a fost închisă oficial, începând de luni, pe drumurile montane Transfăgărășan (DN7C) și Transalpina (DN67C), pentru sezonul rece. Decizia a fost luată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a riscurilor asociate, cum ar fi ninsori abundente, viscol, avalanșe, căderi de pietre, viituri, alunecări de
18:30
Tragedie în pădurea din Sângerei: un bărbat a murit după ce o creangă s-a prăbușit # Subiectul Zilei
Într-o zonă împădurită din raionul Sângerei, localitatea Soldănești, a avut loc o tragedie: un bărbat și-a pierdut viața după ce o creangă s-a desprins de un arbore și l-a lovit mortal în timpul muncii sau efectuării unei activități în pădure. Incidentul a generat mobilizarea serviciilor de urgență, care au ajuns la fața locului, însă din
18:00
Peste 1.200 de bucătari din instituțiile municipale felicitați de Ion Ceban: «Munca voastră este esențială pentru copiii noștri» # Subiectul Zilei
De Ziua Internațională a Bucătarului, marcată astăzi, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de apreciere și recunoștință celor peste 1.200 de angajați care muncesc zilnic în blocurile alimentare ale instituțiilor municipale din capitală. Edilul a subliniat importanța muncii acestora, menționând că datorită profesionalismului și dedicației lor, mai mult de 83.000 de elevi
17:50
Chișinăul se pregătește de iarnă – Ceban cere verificarea utilajelor și a stocurilor pentru intervenții # Subiectul Zilei
În contextul apropierii iernii, primarul Ion Ceban a anunțat că autoritățile municipale au început pregătirile pentru sezonul rece. Ion Ceban a cerut responsabililor să verifice toate utilajele și echipamentele pentru deszăpezire și să se asigure că există suficiente materiale antiderapante pentru a interveni eficient în caz de ninsoare sau polei. „Chișinăul trebuie să fie pregătit din
17:40
Ceban, mesaj înainte de debutul noului Legislativ: oamenii așteaptă acțiuni concrete, nu promisiuni # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că va participa miercuri la prima ședință a noului Parlament. Edilul a precizat că va lua cuvântul de la tribuna Legislativului pentru a transmite propunerile, solicitările și așteptările cetățenilor față de noul for legislativ. „Miercuri începe activitatea noului Parlament. Voi participa și voi vorbi de la tribună despre ceea ce își
17:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu un mesaj tranșant privind independența sistemului de justiție. Acesta susține că, după ani de presiuni și influențe politice, singura soluție reală pentru reformarea justiției este separarea totală a politicului de actul judecătoresc.
17:30
Ion Ceban cheamă viitorul Guvern la rațiune și conlucrare: «Cu toții muncim pentru oameni și locuim în Chișinău» # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un apel public către viitorul prim-ministru și cabinetul de miniștri, îndemnându-i la rațiune, conlucrare și o abordare profesionistă în guvernare. Într-o declarație recentă, edilul a subliniat importanța cooperării între administrația locală și cea centrală pentru binele cetățenilor. „Chem viitorul premier și cabinetul de miniștri la rațiune, conlucrare și, tare sper, […] Articolul Ion Ceban cheamă viitorul Guvern la rațiune și conlucrare: «Cu toții muncim pentru oameni și locuim în Chișinău» apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Acțiune comună ANTA-INSP: șapte șoferi sancționați pentru transport ilegal de călători la Călărași # Subiectul Zilei
La Călărași, șapte șoferi au fost sancționați pentru transport ilicit de pasageri, în urma unei acțiuni comune desfășurate de Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP). Acțiunea a fost organizată ca răspuns la sesizările unui operator de taxi local, care a semnalat concurența neloială generată de transportul ilegal de călători. […] Articolul Acțiune comună ANTA-INSP: șapte șoferi sancționați pentru transport ilegal de călători la Călărași apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Sâmbătă seară, în localitatea Ohrincea, doi frați gemeni s-au implicat într-un conflict violent care s-a soldat cu rănirea gravă a unuia dintre ei. În timpul altercației, unul dintre frați a folosit un cuțit, provocând leziuni severe în zona toracică a victimei. Tânărul rănit a fost transportat imediat la spital, unde medicii au intervenit de urgență, […] Articolul Ceartă la cuțite între gemeni: unul ajunge în stare gravă la spital apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
O explozie puternică produsă într-un imobil din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei, a generat o situaţie alarmantă pentru locatarii afectaţi, care au fost evacuaţi de urgenţă din bloc. Imobilul prezintă avarii grave, ceea ce a impus restricţii de acces până la finalizarea expertizei tehnice şi punerea în siguranţă a clădirii. Pentru a permite totuşi […] Articolul Locatarii blocului din Rahova îşi recuperează bunurile sub escortă după explozie apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
O seară de distracție s-a transformat într-un moment de panică pentru un grup de studenți americani, după ce balconul pe care se aflau s-a prăbușit brusc, lăsându-i la un pas de o tragedie. Incidentul a avut loc într-un cartier studențesc din orașul Cincinnati, acolo unde tinerii sărbătoreau sfârșitul examenelor. Martorii povestesc că totul s-a întâmplat […] Articolul Balconul s-a prăbușit în timpul petrecerii: Studenți aproape de tragedie în SUA apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Control la frontieră: 17 acte cu semne de falsificare identificate într-o săptămână # Subiectul Zilei
În decursul ultimei săptămâni, forțele de frontieră din Republica Moldova au detectat 17 documente de călătorie cu semne evidente de falsificare.Cazurile au fost înregistrate atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, în mai multe puncte de trecere a frontierei. Detalii privind distribuția punctelor de control: Toate documentele suspecte au fost reținute și transmise […] Articolul Control la frontieră: 17 acte cu semne de falsificare identificate într-o săptămână apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Incident la graniţă: automobil cu număr ucrainean intră ilegal în R. Moldova prin Otaci # Subiectul Zilei
În noaptea trecută, în jurul orei 03:10, autorităţile de frontieră din Republica Moldova au fost puse în stare de alertă după ce un automobil înmatriculat în Ucraina a forţat bariera la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci şi a intrat pe teritoriul R. Moldova. Vehiculul, un model de marca Lexus, a pătruns cu viteză prin post […] Articolul Incident la graniţă: automobil cu număr ucrainean intră ilegal în R. Moldova prin Otaci apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Un bărbat care a fost condamnat pentru o crimă pe care nu a comis-o a fost eliberat după ce a petrecut 43 de ani în închisoare. Decizia instanţei de a anula condamnarea sau de a revizui cazul a venit în urma unor probe noi, care au demonstrat că nu există dovezi convingătoare împotriva sa. Pe […] Articolul Bărbat eliberat după 43 de ani de închisoare pentru o crimă necomisă apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Defectare rară: membru al armatei nord-coreene ajunge în Coreea de Sud prin zona demilitarizată # Subiectul Zilei
Un soldat al armatei nord-coreene a traversat duminică linia de demarcaţie militară care separă cele două Coree şi s-a predat autorităţilor sud-coreene, a anunţat statul major al Coreei de Sud. Militarul a intrat în custodia forţelor sud-coreene şi a declarat că doreşte să se stabilească în Coreea de Sud. Traversarea a avut loc în secţiunea centrală […] Articolul Defectare rară: membru al armatei nord-coreene ajunge în Coreea de Sud prin zona demilitarizată apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Șofer iresponsabil în sectorul Botanica: Pieton aproape lovit pe trecerea de pietoni # Subiectul Zilei
În seara zilei de vineri, 17 octombrie 2025, în sectorul Botanica din Chișinău, un incident rutier a fost evitat în ultimul moment. Un șofer care circula pe ultima bandă a drumului nu a redus viteza și nu s-a oprit, deși vehiculele de pe celelalte benzi cedaseră trecerea pentru a permite unui pieton să traverseze strada. […] Articolul Șofer iresponsabil în sectorul Botanica: Pieton aproape lovit pe trecerea de pietoni apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
În dimineața zilei de duminică, 19 octombrie 2025, Muzeul Luvru din Paris a fost închis de urgență după un jaf spectaculos în care hoții au reușit să fure bijuterii de o valoare inestimabilă. Incidentul a avut loc în jurul orei 9:30, la scurt timp după deschiderea muzeului pentru public. Hoții au pătruns în muzeu folosind […] Articolul Jaf spectaculos la Muzeul Luvru din Paris: Hoții au furat bijuterii regale apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Coliziune fatală în Transnistria: Un polițist a murit, colegul său este grav rănit # Subiectul Zilei
În dimineața zilei de 19 octombrie 2025, în jurul orei 8:30, un grav accident rutier a avut loc în apropiere de localitatea Caragaș, raionul Slobozia, în stânga Nistrului. Un echipaj al poliției rutiere din Slobozia se deplasa cu viteză spre Caragaș, iar la intrarea în sat, un automobil al unei școli auto a oprit pentru […] Articolul Coliziune fatală în Transnistria: Un polițist a murit, colegul său este grav rănit apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Proteste masive în SUA: zeci de oraşe s-au ridicat împotriva pretinsului „regim” Trump # Subiectul Zilei
Aproximativ șapte milioane de persoane au participat sâmbătă la manifestații în Statele Unite, sub sloganul „No Kings” („Fără Regi”), ca semn de opoziție față de agenda pe care o consideră autoritară a președintelui Donald Trump. Evenimentul a avut loc în marile orașe, inclusiv Washington, New York, Los Angeles, Chicago, Austin și Seattle, dar și în sute de […] Articolul Proteste masive în SUA: zeci de oraşe s-au ridicat împotriva pretinsului „regim” Trump apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Casă părăsită cuprinsă de flăcări la Bender – intervenție de două ore a pompierilor # Subiectul Zilei
În data de 18 octombrie 2025, în orașul Bender, o casă părăsită a fost cuprinsă de flăcări. Alarma a fost dată de un șofer care a observat fumul ieșind din locuință. La fața locului au intervenit pompierii, care au reușit să lichideze incendiul după două ore de intervenție. Datorită reacției rapide, răspândirea focului a fost […] Articolul Casă părăsită cuprinsă de flăcări la Bender – intervenție de două ore a pompierilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Familia unei tinere de 23 de ani din Bălți, care a murit după ce a căzut de la etajul șapte al unui bloc de locuințe, solicită redeschiderea anchetei. Rudele nu acceptă concluziile inițiale ale autorităților, potrivit cărora tânăra ar fi căzut accidental, fiind în stare de ebrietate. Mama victimei susține că fiica ei era o […] Articolul Tragedie în Bălți: părinții vor o nouă anchetă în cazul fiicei decedate apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Judecătoria Chișinău a anulat amenda aplicată activistei Angelica Frolov, una dintre organizatoarele marșului Pride 2025. Instanța a stabilit că sancțiunea fusese nejustificată și că nu au existat încălcări ale legislației privind întrunirile publice. Conform deciziei, Frolov nu a comis nicio contravenție atunci când a refuzat să modifice traseul marșului sau să deblocheze strada la solicitarea […] Articolul Instanţa anulează amenda dată lui Frolov pentru marşul Pride apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
În ultimele zile, autorităţile sanitare au înregistrat şapte cazuri de intoxicaţie alimentară cauzate de consumul de ciuperci colectate din natură. Victimele provin din localități diferite, iar starea lor variază de la simptome uşoare până la complicaţii care necesită supraveghere medicală. Cauza incidentelor este, cel mai probabil, consumul de ciuperci nerecunoscute sau asemanătoare cu specii comestibile. […] Articolul Șapte persoane, spitalizate după ce s-au intoxicat cu ciuperci culese din pădure apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Patru șoferi, opriți de poliție pentru alcool la volan în Edineț, Râșcani, Bălți și Florești # Subiectul Zilei
Patrulele Direcției Patrulare Nord din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică au depistat patru conducători auto care au pus în pericol siguranța rutieră conducând sub influența alcoolului. Incidentele au avut loc în ultimele 24 de ore, în patru localități diferite: Edineț, Râșcani, Bălți și Florești. Toate cele patru persoane au fost înlăturate de la volan și documentate […] Articolul Patru șoferi, opriți de poliție pentru alcool la volan în Edineț, Râșcani, Bălți și Florești apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Municipiul Bălți s-a transformat într-un adevărat tomberon în aer liber. Locuitorii mai multor cartiere se plâng că întreprinderea responsabilă de evacuarea deșeurilor golește tomberoanele, dar lasă gunoiul aruncat în jurul platformelor de colectare. Un locuitor din Bălți spune că, de aproximativ două săptămâni, gunoiul nu a mai fost evacuat din zonă. Acesta afirmă că, anterior, […] Articolul Bălțiul, sufocat de gunoaie. Direcția responsabilă vrea mai mulți bani apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Un studiu recent a arătat că infecția cu SARS-CoV-2 poate modifica moleculele de ARN din spermă, ceea ce duce la defecte genetice și schimbări de comportament la descendenții născuți ulterior. Cercetătorii care au studiat masculi de șoarece infectați cu SARS-CoV-2 au descoperit că virusul poate altera sperma, provocând modificări comportamentale la urmașii acestora. Deși concluziile […] Articolul COVID-19 poate afecta genele părinților: Impactul vizibil și la nepoți apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Cazul contrabandei cu aproape un milion de țigări, descoperite la postul vamal Leușeni-Albița, capătă noi dimensiuni. Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că ancheta ar putea scoate la iveală o grupare criminală mai extinsă. Iacub a spus că documentarea acestui caz a durat două luni și nu exclude […] Articolul Iacub, detalii despre contrabanda cu un milion de țigări: Un vameș, suspectat apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Deputatul Partidului Nostru propune echivalarea resursei administrative cu corupția electorală # Subiectul Zilei
Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, cel mai indicat să se ocupe în noul Parlament de îmbunătățirea legislației electorale pentru a evita haosul din recentele alegeri parlamentare! Alexandr Berlinschii, ales deputat din partea Partidului Nostru, a prezentat un set de propuneri pentru reformarea legislației electorale, menite să elimine abuzurile și haosul din scrutinele naționale. Propunerile […] Articolul Deputatul Partidului Nostru propune echivalarea resursei administrative cu corupția electorală apare prima dată în Subiectul Zilei.
