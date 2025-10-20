Coliziune fatală în Transnistria: Un polițist a murit, colegul său este grav rănit

09:40

Marina Tauber a reacționat după ce Procuratura Anticorupție a solicitat o pedeapsă mai severă în cazul ei, contestând sentința inițială. Fosta deputată afirmă că solicitarea este dovadă a unei persecuții politice, și că este pregătită să lupte pentru anularea deciziei prin toate căile legale. Tauber susține că pedepsele cerute — aproximativ 13 ani de închisoare pentru toate