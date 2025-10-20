Tragedie în Bălți: părinții vor o nouă anchetă în cazul fiicei decedate

17:40

Ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal au contracarat două tentative de introducere ilicită a unor loturi de marfă de origine străină, fără deținerea actelor de proveniență legală/vamală. Primul caz a fost înregistrat în localitatea Țânțăreni, raionul Anenii Noi, unde ofițerii vamali au stopat pentru verificări un microbuz de marca Mercedes Viano, condus de un conațional […] Articolul Contrabandă cu articole vestimentare: Loturi de haine descoperite de autorități în două localități apare prima dată în Subiectul Zilei.