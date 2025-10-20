Tragedie în Bălți: părinții vor o nouă anchetă în cazul fiicei decedate
Subiectul Zilei, 20 octombrie 2025 09:30
Familia unei tinere de 23 de ani din Bălți, care a murit după ce a căzut de la etajul șapte al unui bloc de locuințe, solicită redeschiderea anchetei. Rudele nu acceptă concluziile inițiale ale autorităților, potrivit cărora tânăra ar fi căzut accidental, fiind în stare de ebrietate. Mama victimei susține că fiica ei era o […] Articolul Tragedie în Bălți: părinții vor o nouă anchetă în cazul fiicei decedate apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 30 minute
09:30
Familia unei tinere de 23 de ani din Bălți, care a murit după ce a căzut de la etajul șapte al unui bloc de locuințe, solicită redeschiderea anchetei. Rudele nu acceptă concluziile inițiale ale autorităților, potrivit cărora tânăra ar fi căzut accidental, fiind în stare de ebrietate. Mama victimei susține că fiica ei era o […] Articolul Tragedie în Bălți: părinții vor o nouă anchetă în cazul fiicei decedate apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum o oră
09:00
Judecătoria Chișinău a anulat amenda aplicată activistei Angelica Frolov, una dintre organizatoarele marșului Pride 2025. Instanța a stabilit că sancțiunea fusese nejustificată și că nu au existat încălcări ale legislației privind întrunirile publice. Conform deciziei, Frolov nu a comis nicio contravenție atunci când a refuzat să modifice traseul marșului sau să deblocheze strada la solicitarea […] Articolul Instanţa anulează amenda dată lui Frolov pentru marşul Pride apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
În ultimele zile, autorităţile sanitare au înregistrat şapte cazuri de intoxicaţie alimentară cauzate de consumul de ciuperci colectate din natură. Victimele provin din localități diferite, iar starea lor variază de la simptome uşoare până la complicaţii care necesită supraveghere medicală. Cauza incidentelor este, cel mai probabil, consumul de ciuperci nerecunoscute sau asemanătoare cu specii comestibile. […] Articolul Șapte persoane, spitalizate după ce s-au intoxicat cu ciuperci culese din pădure apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Patru șoferi, opriți de poliție pentru alcool la volan în Edineț, Râșcani, Bălți și Florești # Subiectul Zilei
Patrulele Direcției Patrulare Nord din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică au depistat patru conducători auto care au pus în pericol siguranța rutieră conducând sub influența alcoolului. Incidentele au avut loc în ultimele 24 de ore, în patru localități diferite: Edineț, Râșcani, Bălți și Florești. Toate cele patru persoane au fost înlăturate de la volan și documentate […] Articolul Patru șoferi, opriți de poliție pentru alcool la volan în Edineț, Râșcani, Bălți și Florești apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Municipiul Bălți s-a transformat într-un adevărat tomberon în aer liber. Locuitorii mai multor cartiere se plâng că întreprinderea responsabilă de evacuarea deșeurilor golește tomberoanele, dar lasă gunoiul aruncat în jurul platformelor de colectare. Un locuitor din Bălți spune că, de aproximativ două săptămâni, gunoiul nu a mai fost evacuat din zonă. Acesta afirmă că, anterior, […] Articolul Bălțiul, sufocat de gunoaie. Direcția responsabilă vrea mai mulți bani apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Un studiu recent a arătat că infecția cu SARS-CoV-2 poate modifica moleculele de ARN din spermă, ceea ce duce la defecte genetice și schimbări de comportament la descendenții născuți ulterior. Cercetătorii care au studiat masculi de șoarece infectați cu SARS-CoV-2 au descoperit că virusul poate altera sperma, provocând modificări comportamentale la urmașii acestora. Deși concluziile […] Articolul COVID-19 poate afecta genele părinților: Impactul vizibil și la nepoți apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Cazul contrabandei cu aproape un milion de țigări, descoperite la postul vamal Leușeni-Albița, capătă noi dimensiuni. Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că ancheta ar putea scoate la iveală o grupare criminală mai extinsă. Iacub a spus că documentarea acestui caz a durat două luni și nu exclude […] Articolul Iacub, detalii despre contrabanda cu un milion de țigări: Un vameș, suspectat apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Deputatul Partidului Nostru propune echivalarea resursei administrative cu corupția electorală # Subiectul Zilei
Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, cel mai indicat să se ocupe în noul Parlament de îmbunătățirea legislației electorale pentru a evita haosul din recentele alegeri parlamentare! Alexandr Berlinschii, ales deputat din partea Partidului Nostru, a prezentat un set de propuneri pentru reformarea legislației electorale, menite să elimine abuzurile și haosul din scrutinele naționale. Propunerile […] Articolul Deputatul Partidului Nostru propune echivalarea resursei administrative cu corupția electorală apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Un bărbat de 26 de ani și-a dat foc în fața Clinicii de Oncologie Medicală a Spitalului Municipal Timișoara, România, unde era internată soția sa. Bărbatul a recurs la acest gest după ce a pierdut la păcănele banii împrumutați pentru tratamentul femeii, care l-a amenințat cu divorțul. Pe trotuarul din fața spitalului unde soția sa […] Articolul Un român și-a dat foc după ce a pierdut banii pentru tratamentul soției apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Explozie devastatoare într-un bloc din București: două etaje spulberate, cel puțin 2 morți și 12 răniți # Subiectul Zilei
O explozie puternică a avut loc vineri dimineață într-un bloc de 8 etaje situat pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația a distrus complet etajele 5 și 6 ale imobilului, iar suflul exploziei a afectat și un bloc vecin, precum și geamurile liceului din apropiere. În urma incidentului, […] Articolul Explozie devastatoare într-un bloc din București: două etaje spulberate, cel puțin 2 morți și 12 răniți apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:20
Blocul „Alternativa” promite sprijin pentru proiectele de interes public și condamnă închiderea arbitrară a instituțiilor Blocul ALTERNATIVA anunță că va susține în Parlament toate proiectele care țin de interesul oamenilor, indiferent de inițiatorul lor. Reprezentanții formațiunii afirmă că nu mai pot fi acceptate decizii arbitrare de închidere a instituțiilor de învățământ sau de sănătate, subliniind importanța protejării […] Articolul „Mergem în Parlament pentru oameni”: mesajul Blocului ALTERNATIVA către cetățeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Fiscul solicită suplimentar 1,35 milioane lei din cauza erorilor în declarațiile TVA # Subiectul Zilei
Autoritatea fiscală a emis o notificare prin care solicită unor contribuabili plata suplimentară de 1,35 milioane lei, invocând erori și neconcordanțe identificate în declarațiile lor privind taxa pe valoare adăugată (TVA). Conform documentelor primite, inspectorii au găsit diferențe între sumele declarate și cele constatate în controalele fiscale, în special la deducerea TVA-ului pentru achiziții și […] Articolul Fiscul solicită suplimentar 1,35 milioane lei din cauza erorilor în declarațiile TVA apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, solicită cooperare între fracțiuni pentru un guvern profesionist # Subiectul Zilei
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru – apel către noua majoritate parlamentară: Să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un guvern din profesioniști! Renato Usatîi a făcut apel către PAS, formațiunea care deține majoritatea parlamentară, să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un guvern […] Articolul Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, solicită cooperare între fracțiuni pentru un guvern profesionist apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Sfârșit cumplit pe un drum din Hâncești: un tânăr de 37 de ani a murit după ce motocicleta i-a scăpat de sub control # Subiectul Zilei
Un grav accident rutier s-a produs în raionul Hâncești, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce motocicleta pe care o conducea a derapat și a ajuns într-un șanț. Tragedia a avut loc în apropierea localității Mingir, în seara zilei de joi. Potrivit datelor preliminare, bărbatul, în vârstă de 37 de ani, se deplasa cu […] Articolul Sfârșit cumplit pe un drum din Hâncești: un tânăr de 37 de ani a murit după ce motocicleta i-a scăpat de sub control apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Situație tensionată pe Aeroportul din Chișinău: zboruri perturbate din cauza bagajului suspect # Subiectul Zilei
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău s-a confruntat joi dimineață cu o alertă de securitate după ce a fost depistat un bagaj suspect în care ar putea să se afle o substanță explozivă. Echipe ale Poliției de Frontieră și ale structurilor specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au intervenit imediat la fața locului pentru verificări […] Articolul Situație tensionată pe Aeroportul din Chișinău: zboruri perturbate din cauza bagajului suspect apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Jimmy Donaldson, cunoscut publicului internațional drept MrBeast, face un pas surprinzător în domeniul financiar, anunțând lansarea propriei sale bănci digitale, „MrBeast Financial”. Acesta intenționează să creeze o aplicație bancară mobilă care să ofere utilizatorilor servicii moderne și inovative, incluzând tranzacții cu criptomonede, investiții, emiterea de carduri de credit și consultanță financiară personalizată. Prin această inițiativă, […] Articolul MrBeast își lansează propria bancă digitală și intră în domeniul financiar apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Locuitorii din Racovăț se confruntă cu drumuri noroioase; Primăria promite soluții # Subiectul Zilei
Locuitorii satului Racovăț din raionul Soroca se plâng de starea deplorabilă a drumurilor, care au devenit impracticabile din cauza ploilor abundente și a lucrărilor la apeduct. Aceștia afirmă că deplasările cotidiene, cum ar fi mersul la magazin sau la școală, au devenit extrem de dificile din cauza nămolului. Primarul Oxana Fedco recunoaște disconfortul creat și […] Articolul Locuitorii din Racovăț se confruntă cu drumuri noroioase; Primăria promite soluții apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Naționala masculină de tenis de masă a Republicii Moldova a încheiat parcursul la Campionatul European din Croația, fiind eliminată în optimile de finală de selecționata Sloveniei. Echipa tricoloră a reușit să câștige un meci, dar a cedat în celelalte două, scorul final fiind 3-1 în favoarea Sloveniei. În ciuda eliminării, echipa Moldovei a obținut o […] Articolul Tricolorii, eliminați din Campionatul European de Tenis de Masă apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Locuitorii raionului Căușeni au fost expuși unei campanii intense de dezinformare în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Mesaje false despre mobilizarea obligatorie a moldovenilor și despre un posibil război cu Ucraina au fost distribuite pe canale de Telegram afiliate Kremlinului, având scopul de a induce panică și de a submina încrederea în parcursul […] Articolul Locuitorii din Căușeni denunță manipulările și dezinformarea din alegeri apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
nspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (IGSU MAI) anunță cu profund regret trecerea în eternitate a doamnei Gavrilova Maria Ion, locotenent-colonel în rezervă. Aceasta și-a dedicat peste 30 de ani activității în cadrul serviciului de salvatori și pompieri, contribuind semnificativ la dezvoltarea unui sistem eficient de prevenire și lichidare a incendiilor. […] Articolul Doliu la IGSU: Locotenent-colonel Gavrilova Maria a decedat apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Spitalele din întreaga ţară se confruntă cu o criză majoră de anesteziologi, ce pune în pericol serviciile chirurgicale şi secţiile de Terapie Intensivă. Lipsa acestor specialişti afectează programările intervenţiilor, precum şi capacitatea spitalelor de a asigura gardă continuă pentru cazurile grave. Problema este agravată de faptul că foarte puţini medici tineri optează pentru specializarea în […] Articolul Criza de anesteziologi ameninţă spitalele din întreaga ţară apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Problema transportului spre și dinspre orașul Leova rămâne o sursă de nemulțumire pentru locuitorii raionului, care spun că serviciile oferite nu sunt suficiente și nu respectă nevoile cetățenilor, mai ales în orele de vârf. În paralel, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) iese în public cu precizări, susținând că modificările efectuate sunt în conformitate cu legea […] Articolul Leova cere transport public stabil: autoritățile între explicații și nemulțumiri apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Strada Chimiștilor din Durlești, sufocată de deșeuri: locuitorii cer soluții rapide # Subiectul Zilei
Locuitorii de pe Strada Chimiștilor din Durlești se confruntă cu o situație dificilă: gunoiul menajer rămâne necolectat de câteva zile, iar mormanele de deșeuri s-au strâns pe marginea drumului și pe trotuare, generând disconfort și riscuri sanitare. Cetățenii spun că au făcut sesizări către autorități, dar nu au primit niciun răspuns concret sau măsuri vizibile. […] Articolul Strada Chimiștilor din Durlești, sufocată de deșeuri: locuitorii cer soluții rapide apare prima dată în Subiectul Zilei.
16 octombrie 2025
18:30
Scuarul Miorița, situat în cartierul Telecentru al municipiului Chișinău, a fost recent reamenajat într-un proiect realizat de Primăria Chișinău. Amenajarea a inclus crearea de alei pietonale, zone verzi, iluminat public modern, sistem de irigare automatizat, mobilier urban, teren de fitness, masă de tenis, teren de joacă pentru copii, pistă pentru bicicliști și camere de supraveghere […] Articolul Scuarul Miorița din Telecentru, inaugurat cu iluminat modern și spații verzi apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Părinții lui Sergiu Oală, tânărul din Bălți ucis în septembrie 2024, consideră pedeapsa de 22 de ani de închisoare aplicată lui Nicu Gherman, principalul inculpat, ca fiind prea blândă. Mama victimei, Ana Oală, a declarat că fiul ei nu va mai reveni și că nu acceptă pedeapsa aplicată, cerând închisoare pe viață pentru ucigaș. Tatăl […] Articolul Părinții lui Sergiu Oală cer închisoare pe viață pentru ucigașul fiului lor apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Primăria anunță finalizarea tuturor proiectelor din 2025, indiferent de blocajele politice # Subiectul Zilei
În cadrul emisiunii „Pe Față”, autoritățile au declarat că toate proiectele începute și programate pentru finalizare în acest an vor fi terminate, în ciuda blocajelor politice care au afectat implementarea unor inițiative. Potrivit oficialilor, portofoliul investițional al municipalității depășește 4 miliarde de lei și include lucrări esențiale pentru locuitori: reabilitarea drumurilor, modernizarea iluminatului public, amenajarea și consolidarea albiei […] Articolul Primăria anunță finalizarea tuturor proiectelor din 2025, indiferent de blocajele politice apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
În urma unui control efectuat de Consiliul Audiovizualului (CA), Televiziunea Găgăuzia a fost sancționată cu o amendă de 85.000 de lei pentru încălcarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. Sancțiunea a fost aplicată pentru difuzarea de informații false și permiterea discursului care incită la ură în cadrul unor programe audiovizuale. Această decizie face parte dintr-o serie […] Articolul Televiziunea Găgăuzia, amendată pentru abateri în campania electorală apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Chișinău investește în educație: condiții moderne pentru toate grădinițele și școlile # Subiectul Zilei
În cadrul emisiunii „Pe Față”, autoritățile municipale au subliniat că educația rămâne prioritatea statului și că municipalitatea depune toate eforturile pentru a face față creșterii populației școlare. În ultimii patru ani, numărul elevilor din Chișinău a crescut cu aproximativ 20.000 de copii, ceea ce a generat necesitatea extinderii și modernizării infrastructurii educaționale. În această perioadă, zeci de școli și grădinițe […] Articolul Chișinău investește în educație: condiții moderne pentru toate grădinițele și școlile apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Alexei Cotorobai, din nou în fața instanței: Procurorii susțin că au suficiente probe # Subiectul Zilei
Alexei Cotorobai a fost acuzat de omor, viol și răpire de persoane, fiind escortat în fața instanței. Acesta a declarat din nou că este nevinovat. Printre martorii audiați s-a numărat și mama victimei, care a afirmat că a fost amenințată de familia inculpatului, motiv pentru care a ezitat să facă publice cele două cazuri. Până […] Articolul Alexei Cotorobai, din nou în fața instanței: Procurorii susțin că au suficiente probe apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
În data de 14 octombrie 2025, s-a încheiat perioada de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar fermierilor afectați de fenomenele meteo extreme. Ajutorul vizează culturile de sfeclă de zahăr și plantațiile perene afectate de înghețurile târzii din primăvară, precum și pagubele înregistrate la vița-de-vie ca urmare a furtunii din raionul Cahul. În total, au […] Articolul Sprijin financiar pentru culturile afectate de îngheț și furtuni apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Un accident rutier grav s-a produs ieri, 15 octombrie 2025, în orașul Ialoveni, implicând un microbuz de rută, un camion și un autoturism Hyundai. Potrivit informațiilor oficiale, în timp ce efectua o manevră de mers cu spatele, șoferul camionului a lovit microbuzul, care a fost proiectat ulterior într-un Hyundai aflat în apropiere. În urma impactului, […] Articolul Accident grav în Ialoveni: microbuz lovit de camion, trei răniți apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Pompierii din Soroca sting un incendiu la platforma modulară de colectare a deșeurilor # Subiectul Zilei
În seara zilei de 15 octombrie 2025, pompierii din municipiul Soroca au intervenit prompt pentru a stinge un incendiu izbucnit la prima platformă modulară destinată colectării deșeurilor menajere, situată pe strada Constantin Negruzzi, în apropierea blocurilor locative. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au reușit să localizeze și […] Articolul Pompierii din Soroca sting un incendiu la platforma modulară de colectare a deșeurilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Tentativă de trecere ilegală a frontierei pe Nistru: un ucrainean reținut cu barca gonflabilă # Subiectul Zilei
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Tudora-1” au dejucat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat. Oamenii legii au observat o persoană într-o barcă gonflabilă care se îndrepta spre malul moldovenesc din Ucraina. Ulterior, s-a stabilit că străinul este cetățean al Ucrainei, în vârstă de 35 de ani, care a […] Articolul Tentativă de trecere ilegală a frontierei pe Nistru: un ucrainean reținut cu barca gonflabilă apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Un bărbat de 38 de ani din raionul Râșcani a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor într-un conflict izbucnit în timpul consumului de alcool. Incidentul a avut loc pe 25 august 2022, într-o construcție auxiliară de pe proprietatea victimei. Agresorul și victima […] Articolul Bărbat din Râșcani condamnat la 10 ani pentru că și-a lovit prietenul cu toporul apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Rusia recurge la măsuri radicale pentru a asigura aprovizionarea internă cu combustibil # Subiectul Zilei
Rusia se confruntă cu o criză energetică severă, cauzată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor sale, care au dus la pierderea a aproximativ 40% din capacitatea de rafinare. Pentru a face față deficitului de combustibil și a asigura aprovizionarea internă, autoritățile ruse au adoptat măsuri radicale. Ministrul rus al Energiei, Serghei Țiviliov, a anunțat că lucrările […] Articolul Rusia recurge la măsuri radicale pentru a asigura aprovizionarea internă cu combustibil apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Autoritățile din raionul Drochia au efectuat recent percheziții la domiciliile mai multor suspecți, ocazie cu care au fost confiscate arme de foc, muniții și substanțe narcotice. Acțiunile forțelor de ordine fac parte dintr-o investigație penală pentru deținere și trafic ilicit. Printre bunurile ridicate s-au numărat arme cu țeavă ghintuită, muniții neidentificate, droguri de tip vegetal și accesorii pentru […] Articolul Arme, muniții și droguri ridicate în urma unor percheziții la Drochia apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Moldovean prins la Albița cu o mașină furată din Franța: „nu știam că este furată” # Subiectul Zilei
Un cetățean moldovean în vârstă de 50 de ani a fost prins de poliția de frontieră română la Punctul de Trecere Albița, în timp ce conducea o mașină care figura ca furată din Franța. Autoturismul, de ultimă generație, a generat suspiciuni datorită faptului că era înregistrat în bazele de date ca fiind bun urmărit pentru […] Articolul Moldovean prins la Albița cu o mașină furată din Franța: „nu știam că este furată” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
La 13 octombrie 2025, în jurul orei 12:00, a avut loc un incident armat la o piață situată pe strada Calea Basarabiei din Chișinău, în urma unui conflict între mai mulți indivizi. Potrivit surselor, cinci bărbați din Ialoveni s-ar fi deplasat la piață pentru a-și rezolva un conflict cu un bărbat de 33 de ani, […] Articolul Reglare de conturi la o piață din Chișinău: doi bărbați împușcați apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Trei bărbați au fost arestați pentru cultivarea și vânzarea de marijuana, după ce autoritățile au efectuat mai multe percheziții care au dus la capturarea substanțelor interzise și a mijloacelor folosite la activitățile ilegale. Investigațiile au arătat că cei reținuți cultivau plante de cannabis în laboratoare clandestine, folosind echipamente specializate pentru îngrijire, uscare și porționare. Pe […] Articolul Trei bărbați reținuți după captură de marijuana în laboratoare clandestine apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
Un inculpat din dosarul omorului lui Sergiu Oală a primit o condamnare — Mihail Cebotari, în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat la 17 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești. Sergiu Oală, un tânăr de circa 20–21 de ani, originar din Bălți, a fost dat dispărut la […] Articolul Unul dintre agresorii lui Sergiu Oală condamnat la 17 ani apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Confirmarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie în mâinile Curții Constituționale # Subiectul Zilei
Curtea Constituțională a Republicii Moldova examinează sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea rezultatelor alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie și confirmarea mandatelor de deputat pentru noile legislaturi. Decizia instanței este esențială pentru validitatea Parlamentului și pentru formarea oficială a majorității parlamentare care va guverna țara. Potrivit rezultatelor preliminare ale scrutinului, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 […] Articolul Confirmarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie în mâinile Curții Constituționale apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Marina Tauber a reacționat după ce Procuratura Anticorupție a solicitat o pedeapsă mai severă în cazul ei, contestând sentința inițială. Fosta deputată afirmă că solicitarea este dovadă a unei persecuții politice, și că este pregătită să lupte pentru anularea deciziei prin toate căile legale. Tauber susține că pedepsele cerute — aproximativ 13 ani de închisoare pentru toate […] Articolul Tauber reacționează: „Nu mă miră dacă mâine vor cere pentru mine 100 de ani” apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Madagascar: În urma protestelor, armata suspendă instituții și instituie guvern de tranziție # Subiectul Zilei
Situație tensionată în Madagascar, unde armata a preluat controlul total al țării, după ce președintele Andry Rajoelina a fugit în străinătate pe fondul unor proteste masive și al unei crize politice fără precedent. Potrivit autorităților militare, președintele a părăsit țara în grabă după ce mii de oameni au ieșit în stradă cerând demisia sa, acuzând corupția, sărăcia […] Articolul Madagascar: În urma protestelor, armata suspendă instituții și instituie guvern de tranziție apare prima dată în Subiectul Zilei.
15 octombrie 2025
18:00
Prețurile biletelor în transportul public vor crește cu 20% din martie 2026. Noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și internațional a fost aprobată astăzi de Guvern și va intra în vigoare din 1 martie 2026. Estimările din proiect arată că diferența dintre tarifele actuale și cele calculate […] Articolul Transportul public se scumpește cu până la 40% din martie 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Contrabandă cu articole vestimentare: Loturi de haine descoperite de autorități în două localități # Subiectul Zilei
Ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal au contracarat două tentative de introducere ilicită a unor loturi de marfă de origine străină, fără deținerea actelor de proveniență legală/vamală. Primul caz a fost înregistrat în localitatea Țânțăreni, raionul Anenii Noi, unde ofițerii vamali au stopat pentru verificări un microbuz de marca Mercedes Viano, condus de un conațional […] Articolul Contrabandă cu articole vestimentare: Loturi de haine descoperite de autorități în două localități apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Lucrările de reparație a străzii Nicolae H. Costin din sectorul Buiucani al Capitalei se apropie de finalizare. În aceste zile este aplicat ultimul strat de asfalt pe tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu, marcând o etapă importantă în modernizarea infrastructurii rutiere din zonă. Până la această fază, echipele de muncitori au efectuat frezarea asfaltului uzat, reparația și aducerea la […] Articolul Ultimul strat de asfalt, aplicat pe strada Nicolae H. Costin din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Procuratura Anticorupție a depus un apel la Curtea de Apel Centru, solicitând rejudecarea cauzei fostei deputate Marina Tauber și majorarea pedepsei aplicate acesteia. Procurorii consideră că pedeapsa de 7 ani și 6 luni de închisoare, pronunțată prin cumul parțial pentru patru capete de acuzare, este prea blândă și nu reflectă gravitatea faptelor comise. Astfel, aceștia […] Articolul Procurorii cer majorarea pedepsei pentru Marina Tauber la 13 ani de închisoare apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Într-o conferință de presă susținută pe 15 octombrie 2025, vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, a avertizat că regiunea transnistreană riscă să rămână fără gaze naturale, întrucât livrările asigurate de Moldovagaz s-au încheiat la 15 octombrie, iar nu există încă claritate privind volumele viitoare. Roșca a menționat că autoritățile de pe malul drept al Nistrului au […] Articolul Roman Roșca: Transnistria riscă să rămână fără gaze naturale apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Un bărbat de 60 de ani a ajuns la spital după ce a aprins un chibrit în propria locuință din satul Tașlîc, raionul Grigoriopol, provocând o explozie din cauza unei scurgeri de gaz. Incidentul a avut loc pe 15 octombrie 2025, iar deflagrația a fost cauzată de un furtun de gaz defect care conecta plita […] Articolul Scurgere de gaz și explozie într-o locuință din Tașlîc: un bărbat rănit apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Un cetățean ucrainean în vârstă de 29 de ani a fost reținut la punctul de trecere a frontierei Leușeni, în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova cu un autocar pe ruta Chișinău – București. În urma unui control suplimentar, polițiștii de frontieră au descoperit în borseta acestuia trei țigări confecționate manual, conținând o substanță […] Articolul Cetățean ucrainean reținut la Leușeni cu marijuana la bord apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.