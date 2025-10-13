19 angajați maib la Bucharest Marathon 2025: câți kilometri au alergat bancherii?
Banca Mea, 13 octombrie 2025 12:00
19 angajați maib la Bucharest Marathon 2025: câți kilometri au alergat bancherii?
Cât costă un an de muncă în 2025: CNAS permite plata retroactivă a stagiului de cotizare # Banca Mea
Persoanele care nu au acumulat suficient stagiu de cotizare pentru pensia de limită de vârstă pot achita contribuțiile lipsă retroactiv, începând cu anul 1999, potrivit Moldova1.md. Pentru pensia completă este necesar un stagiu de 34 de ani, iar cei care au muncit cel puțin 15 ani pot primi pensie parțială. Costul unui an de stagiu pentru 2025 este de 20.518 lei, iar o lună – 1.709,84...
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul național pentru digitalizarea procedurilor vamale și interconectarea sistemelor informaționale ale Serviciului Vamal cu cele ale Uniunii Europene. Până în 2030, autoritățile își propun modernizarea infrastructurii, implementarea echipamentelor și sistemelor IT avansate, precum și instruirea personalului pentru utilizarea noilor...
Moldindconbank a finanțat prima etapă de modernizare a Liceului „Ivan Vazov” din Taraclia # Banca Mea
Prima etapă a lucrărilor de modernizare a Liceului „Ivan Vazov” din Taraclia s-a încheiat. Au fost renovate vestiarele, blocurile sanitare și culoarele adiacente, ceea ce asigură elevilor condiții mai bune pentru activitățile sportive și un mediu școlar sigur. Proiectul este realizat prin programul național „Moldova pentru Educație”, al Ministerului Educației și Cercetării, cu sprijinul...
În septembrie 2025, prețurile medii de consum au crescut cu 0,1% față de luna august, iar rata anuală a inflației a atins 6,9%, potrivit Biroului Național de Statistică. De la începutul anului, scumpirile cumulate sunt de 4,9%, fiind generate în special de creșterea prețurilor la servicii prestate populației , în timp ce produsele alimentare s-au majorat cu 4,6%, iar mărfurile nealimentare – cu...
În perioada 13–14 octombrie 2025, mai multe localități din Republica Moldova — inclusiv municipiul Chișinău, orașele Briceni, Rezina, Florești, Vulcănești și satul Varnița — vor marca Hramul localității. În acest context, băncile comerciale au anunțat modificări în programul de activitate al sucursalelor și agențiilor din aceste regiuni. EuroCreditBank Cu ocazia Hramului Orașului Chișinău,...
Aplicația mobilă maibank a ajuns la 900 000 de utilizatori activi, confirmând ritmul constant al transformării digitale promovate de maib. Potrivit Prim-vicepreședintei maib, Aliona Stratan, banca apreciază încrederea clienților și investește continuu în îmbunătățirea experienței digitale. Recent au fost modernizate secțiunile de carduri și conturi, iar în aplicație au fost integrate servicii...
Declarațiile TVA vor fi verificate automat: formularele cu erori nu vor mai putea fi trimise # Banca Mea
Din 10 octombrie 2025, sistemul electronic al Serviciului Fiscal de Stat va verifica automat Declarațiile TVA, iar cele care conțin erori critice nu vor mai putea fi depuse. Scopul schimbării este simplificarea procesului și reducerea numărului de corectări ulterioare. Pentru a evita respingerea declarațiilor, contribuabilii trebuie să verifice:perioada fiscală – să fie corectă și...
154 de afaceri agricole beneficiază de finanțări avantajoase prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură # Banca Mea
În primele nouă luni ale anului 2025, Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură a sprijinit 154 de afaceri din sectorul agricol, cu finanțări în valoare totală de 157,6 milioane lei, dintre care 31,41 milioane lei au fost acordate în luna septembrie. Din această sumă, 20,6 milioane lei constituie granturi nerambursabile aferente părții de împrumut; 137 milioane lei reprezintă...
Creditul Retail Simplu de la EuroCreditBank: soluția accesibilă pentru planurile personale # Banca Mea
B.C. „EuroCreditBank” S.A. oferă clienților săi posibilitatea de a-și transforma planurile în realitate prin Creditul Retail Simplu, un produs destinat persoanelor fizice care caută o finanțare rapidă și avantajoasă. Creditul poate fi utilizat pentru diverse necesități: renovarea locuinței, achiziția de bunuri sau alte scopuri personale și este disponibil în condiții flexibile: rata dobânzii –...
Depozitul „Barocco” de la Comerțbank: dobândă flotantă de 7,35% pentru o perioadă de 25 de luni # Banca Mea
B.C. „Comerțbank” S.A. oferă persoanelor fizice depozitul „Barocco”, cu o dobândă flotantă de 7,35% anual și un termen de 25 de luni. Potrivit băncii, produsul este conceput pentru a oferi rate avantajoase de economisire și venituri maxime. Depozitul este disponibil în trei valute: lei moldovenești , dolari SUA și euro , cu sume minime de constituire de 1.000 MDL, 100 USD sau 100 EUR. Mai multe...
Puțini europeni mai verifică astăzi monedele din portofel, însă printre acestea se pot ascunde adevărate comori. O monedă de 2 euro emisă de Cipru la aniversarea a 20 de ani de la aderarea țării la Uniunea Europeană a devenit una dintre cele mai căutate piese de colecție din ultimii ani, ajungând să se vândă cu sume impresionante – de până la 26.000 de euro, potrivit Playtech.ro. Moneda, emisă...
maib își extinde prezența în nordul țării și deschide o nouă sucursală în municipiul Bălți, în incinta centrului comercial „City Mall”. Evenimentul de inaugurare va avea loc vineri, 10 octombrie, de la ora 14:00, la adresa str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 71. Noua unitate bancară oferă clienților servicii moderne, sigure și rapide, alături de o zonă self-service cu acces 24/7 în spațiul maib 365,...
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat acordarea titlului de parc industrial unei zone noi din satul Costești, raionul Ialoveni. Parcul industrial va fi amplasat pe un teren de 15,35 hectare în extravilanul localității și va fi dezvoltat de compania locală „Ionaș Estate”, cu o valoare totală a investițiilor private estimată la 400 milioane lei. Proiectul include infrastructură modernă, hale industriale de ultimă generație, un parc fotovoltaic pentru energie curată și spații...
Comisia Națională a Pieței Financiare avertizează populația cu privire la creșterea numărului de scheme frauduloase de „investiții” promovate agresiv în mediul online, în special pe fondul apariției unor platforme dubioase precum TUX. Potrivit autorității, escrocii vizează cetățenii prin intermediul WhatsApp, Telegram, Viber și altor aplicații de mesagerie, unde creează grupuri false de...
Moldindconbank susține eficiența energetică în blocurile rezidențiale: proiect-pilot implementat la Bălți # Banca Mea
Moldindconbank a finanțat un proiect-pilot destinat creșterii eficienței energetice în blocurile locative din Republica Moldova, contribuind la reducerea consumului de energie și a vulnerabilității energetice a gospodăriilor. Proiectul face parte din Programul de finanțare pentru eficiență energetică și energie regenerabilă în sectorul rezidențial , care oferă sprijin financiar direct...
maib și Mastercard lansează serviciul „Cash la casă” în stațiile Vento: numerar direct la casă, fără drum la bancomat # Banca Mea
Clienții persoane fizice ai maib pot retrage acum numerar direct la casa de plată din stațiile Vento, prin noul serviciu „Cash la casă”, dezvoltat în parteneriat cu Mastercard. Inovația oferă o modalitate rapidă și sigură de a obține bani lichizi atunci când faci cumpărături, fără a mai fi nevoie de o vizită la bancomat. Potrivit maib, serviciul a fost gândit pentru a aduce mai mult confort și...
JETOUR, premiul principal al campaniei lansate de Moldindconbank și Mastercard la PORT MALL # Banca Mea
Moldindconbank, în parteneriat cu Mastercard și PORT MALL, a lansat campania „Port Drive de Shopping”, care oferă clienților posibilitatea de a câștiga un automobil JETOUR. Pe parcursul a 12 luni, fiecare cumpărătură de minimum 500 de lei efectuată cu un card Mastercard emis de Moldindconbank la comercianții din PORT MALL va oferi șansa de a participa la extragerile lunare pentru premiile puse...
Banca Mondială: Economia Moldovei va crește cu 1,5% în 2025, susținută de investiții și reforme structurale # Banca Mea
Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere reală de 1,5% în 2025, după un avans aproape stagnant de 0,1% în 2024, potrivit raportului „Jobs and Prosperity. Europe and Central Asia Economic Update – Fall 2025” publicat de Banca Mondială. Ritmul ar urma să se accelereze treptat, la 2,7% în 2026 și 3,8% în 2027, pe fundalul redresării investițiilor și al sprijinului extern. La nivel...
Asociația Băncilor din Moldova , alături de băncile membre, a participat la un seminar dedicat utilizării Inteligenței Artificiale în prevenirea și combaterea fraudei și criminalității financiare. Evenimentul a fost condus de expertul internațional Robin Goudappel și a reunit specialiști din domeniul financiar, IT și conformitate. Discuțiile au vizat:principalele categorii de atacuri frauduloase...
Reguli noi pentru bursele universitare: doar studenții cu media peste 6,5 vor primi sprijin financiar # Banca Mea
Guvernul a aprobat noi reguli de acordare a burselor universitare, aplicabile din 1 ianuarie 2026. De acum, doar studenții cu media academică de minimum 6,5 vor putea beneficia de bursă. Sunt introduse trei categorii: categoria I – media peste 8,5, categoria II – peste 7,5 și categoria III – peste 6,5. Valoarea burselor la licență variază între 1015 și 1295 lei, iar la master – 1390...
FinComBank te așteaptă la Târgul de Cariere: descoperă oportunități de angajare în banking # Banca Mea
FinComBank invită vizitatorii la standul său din cadrul Târgului de Cariere, care se va desfășura pe 10 și 11 octombrie, pentru a afla mai multe despre posturile disponibile și cultura organizațională a băncii. Participanții vor putea discuta direct cu reprezentanții FinComBank și vor descoperi ce înseamnă să lucrezi într-o instituție financiară care pune accent pe inovație, colaborare și...
ProCredit Bank încurajează economiile responsabile: contul FlexSave cu dobândă în lei, euro și dolari # Banca Mea
ProCredit Bank desfășoară în luna octombrie o campanie dedicată economisirii responsabile, prin care reamintește clienților avantajele contului de economii FlexSave – un produs care oferă siguranță, flexibilitate și acces permanent la fonduri. Contul FlexSave le permite deponenților să-și administreze banii eficient, oferind următoarele beneficii: depunerea și retragerea banilor oricând, fără...
Banca Mondială: fără locuri de muncă de calitate, economiile din Europa și Asia Centrală riscă să stagneze # Banca Mea
Creșterea economică în Europa și Asia Centrală este estimată la 2,4% în 2025, în scădere față de 3,7% în 2024, ca urmare a încetinirii expansiunii în Rusia. Excluzând aceasta, regiunea urmează să mențină un ritm de creștere de aproximativ 3,3% pe piața regională, potrivit celui mai recent raport al Băncii Mondiale. Analiza „Locuri de muncă și prosperitate” reflectă faptul că reformele...
Cum să economisești timp și bani în afacerea ta: Paynet Business transformă finanțele IMM-urilor din Moldova # Banca Mea
Timpul este cel mai valoros activ pentru orice antreprenor, iar pentru IMM-uri, fiecare oră pierdută înseamnă ocazii ratate și energie consumată pe birocrație. În Republica Moldova, deschiderea unui cont bancar pentru companie poate fi o adevărată provocare: drumuri interminabile la ghișee, documente care zboară între birouri și zile întregi de așteptare. Este momentul unei schimbări reale....
Programul global She’s Next Empowered by Visa revine în Republica Moldova cu cea de-a treia ediție, organizată de Visa și maib, în parteneriat cu Glia Impact Hub și susținut de UN Women Moldova și American Chamber of Commerce in Moldova. Ediția 2025 introduce un nou format – She’s Next Elevator Pitch, oferind femeilor antreprenoare posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile de pitching, de a...
Mai puține apartamente cumpărate în Chișinău: scădere de aproape 70% în ultimul trimestru # Banca Mea
În trimestrul III al anului 2025, în Chișinău s-au vândut 1.275 de apartamente, cu 69% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor Cadastrului Imobiliar, citate de Logos Press. Deși față de trimestrul anterior s-a înregistrat o creștere ușoară de 8%, piața rămâne sub nivelul de anul trecut. Și vânzările de case individuale s-au diminuat cu aproape 60%, la 205...
Banca Centrală Europeană: Rețelele sociale pot provoca prăbușirea unei bănci în câteva ore # Banca Mea
Banca Centrală Europeană avertizează că platforme precum X sau Instagram pot accelera colapsul unei bănci în situații de criză, iar monitorizarea acestora trebuie inclusă în gestionarea riscurilor bancare, transmite Agerpres. Pedro Machado, membru al Consiliului de Supraveghere al BCE, a declarat la o conferință la Frankfurt că rețelele sociale pot amplifica panica, iar aplicațiile mobile și...
EuroCreditBank își extinde prezența în sudul țării: Agenția nr. 2 Cahul și-a reluat activitatea # Banca Mea
EuroCreditBank a anunțat reluarea activității Agenției nr. 2 a Sucursalei Cahul, într-un spațiu modern, situat pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt 17a/8, începând cu 6 octombrie 2025. Noua agenție este destinată persoanelor fizice și oferă servicii bancare esențiale, precum deschiderea și gestionarea depozitelor, efectuarea transferurilor și operațiuni de schimb valutar. Potrivit băncii, spațiul...
Energbank aduce clienților o soluție care face diferența atunci când contează: transferuri în euro prin SEPA la tarife transparente și avantajoase. Fie că vorbim despre nevoile personale sau despre cele de business, acum ai la îndemână un instrument sigur și digital pentru a trimite bani în țările europene. Situațiile nu așteaptă. Nici transferurile tale. Plata universității, o factură urgentă...
De Ziua Internațională a Experienței Clienților , mai multe bănci din Republica Moldova au transmis mesaje de recunoștință și apreciere pentru clienții lor – cei care inspiră și motivează echipele să evolueze constant. EnergBank a publicat un video dedicat clienților, prin care a subliniat: „celebrăm forța care ne motivează să mergem mai departe – oamenii care ne inspiră în fiecare zi”. Banca a...
maib a fost desemnată unul dintre cele mai iubite trei branduri din Republica Moldova, potrivit primei cercetări cantitative realizate de compania Xplane în 15 sectoare-cheie ale economiei. Banca ocupă prima poziție în sectorul bancar, fiind apreciată de clienți atât pentru experiența oferită, cât și pentru încrederea și siguranța pe care le inspiră. Studiul indică faptul că banca se remarcă...
OTP Bank oferă instruire gratuită pentru tinerii care vor să-și înceapă cariera în domeniul bancar. Programul de formare pentru Operator Ghișeu Universal este dedicat persoanelor care își doresc să înțeleagă și să aplice în practică principiile activității bancare. Cursanții vor însuși prevederile legislative și normative din domeniu, vor afla cum se efectuează operațiunile cu numerar și prin...
Mai mulți bani în buget: încasările au crescut cu aproape 14% în primele 9 luni ale anului 2025 # Banca Mea
Încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au însumat circa 59,9 miliarde de lei în perioada ianuarie–septembrie 2025, în creștere cu 7,3 miliarde de lei sau 13,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor operative prezentate de instituție. Cele mai mari contribuții au fost înregistrate la Bugetul de stat, unde veniturile au ajuns la 24,8...
BC „EuroCreditBank” SA a lansat campania „Economii cu recoltă de premii”, prin care clienții care deschid un depozit beneficiază de un Welcome Bonus de 500 MDL și intră automat în tombola cu premii speciale. Campania este valabilă până la 15 decembrie 2025, iar depozitele pot fi deschise atât online, cât și la orice sucursală EuroCreditBank. Detalii complete sunt disponibile pe ecb.md sau la...
Ministerul Finanțelor a deschis o nouă perioadă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat , disponibilă pe platforma online eVMS.md în intervalul 06–15 octombrie 2025. Aceasta este prima sesiune din cele trei planificate pentru trimestrul IV al anului curent. În această rundă, persoanele fizice pot investi în obligațiuni de stat cu maturități de 2 ani și 3 ani . Dobânda este fixă și se...
maib și BERD majorează la 35 milioane EUR sprijinul comun pentru întreprinderile mici și mijlocii # Banca Mea
maib și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare își extind parteneriatul pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Plafonul facilității de partajare a riscurilor a fost majorat de la 20 milioane EUR la 35 milioane EUR, ceea ce va permite maib să acorde noi finanțări de până la 70 milioane EUR companiilor locale. Acordul a fost semnat de Giorgi...
Republica Moldova a intrat oficial în SEPA: plăți în euro rapide, sigure și la costuri reduse # Banca Mea
De astăzi, 6 octombrie 2025, Republica Moldova devine parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro , infrastructura care reunește 41 de țări europene și permite transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, similare celor din Uniunea Europeană. Banca Națională a Moldovei a coordonat procesul de aderare împreună cu Asociația Băncilor din Moldova. SEPA oferă condiții identice de...
Peste 57,6 milioane lei pentru investiții verzi: programul „FACEM Investiții BGK” sprijină IMM-urile # Banca Mea
Programul „FACEM Investiții BGK” sprijină întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova să dezvolte afaceri sustenabile prin finanțare preferențială pentru proiecte de eficiență energetică, tranziție verde și adaptare la schimbările climatice. Până acum, 30 de antreprenori au beneficiat de credite în valoare totală de 57,6 milioane lei, pentru proiecte investiționale de 107,1 milioane...
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat la Strasbourg lansarea unor programe publice de finanțare, în parteneriat cu investitori privați, dedicate startup-urilor europene de tehnologie aflate în expansiune. Scopul este ca firmele inovatoare din domenii precum inteligență artificială, cuantică sau biotehnologie să nu mai fie nevoite să caute capital în afara Uniunii...
Ziua Națională a Vinului 2025 are loc pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, iar băncile din Moldova au ales să marcheze creativ evenimentul. Parteneri ai evenimentului, maib și Mastercard au avut o zonă cu muzică live, cadouri pentru bonurile din cumpărături, surprize pentru cardurile deschise pe loc și cashback pentru achitările cu cardurile maib gama universal...
Cel mai tânăr investitor are 18 ani: subscrierile prin eVMS.md și profilul investitorilor # Banca Mea
Analiza evoluției emisiunilor de valori mobiliare de stat în perioada septembrie 2024 – august 2025, publicată de Ministerul Finanțelor, arată un interes în creștere, cu un vârf în decembrie 2024, când cererea a depășit de peste trei ori oferta disponibilă. Profilul investitorului tipic indică o vârstă medie de 42 de ani, cu predominanța segmentului 36–45 ani, preferință pentru maturități de...
Circa 70% dintre serviciile publice dedicate mediului de afaceri din Republica Moldova pot fi accesate online, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenției de Guvernare Electronică. Din totalul de 407 servicii pentru antreprenori, 284 sunt disponibile pe platformele EVO și servicii.gov.md. În ultimele luni au fost digitalizate încă 30 de servicii noi, din domenii...
OTP Bank extinde echipa Centrului de Contact Multimedia: fă pasul spre cariea în banking # Banca Mea
OTP Bank Moldova își mărește echipa și anunță locuri disponibile în cadrul Centrului de Contact Multimedia. Este o ocazie bună pentru cei care își doresc un start de carieră într-un mediu profesionist, dar totodată prietenos și energic. Banca oferă un mediu de lucru modern și beneficii atractive: - tichete de masă; - asigurare medicală; - bonusuri și acces la produse bancare în condiții...
Proiectul euro digital câștigă teren, iar discuțiile între statele membre ale zonei euro avansează. Banca Centrală Europeană vizează 2029 ca termen realist pentru lansarea monedei digitale, un instrument de plată online sprijinit de banca centrală, potrivit declarațiilor lui Piero Cipollone, membru în boardul executiv al BCE, la evenimentul „Viitorul finanțelor” organizat de Bloomberg,...
Educația juridică, susținută de maib: burse de merit și stagii pentru cei mai buni studenți # Banca Mea
Maib continuă să susțină excelența academică, investind pentru al 10-lea an consecutiv în educația juridică din Republica Moldova. Cinci burse de merit vor fi acordate celor mai buni studenți ai facultăților de drept din țară, iar în premieră, BAA Gladei și Partenerii, alături de maib, GRAWE Carat, Sandriliona și Moldcell, oferă câte o bursă academică integrală, echivalentă cu taxa de studii...
Victoriabank lansează Apple Pay pentru e-commerce: soluția rapidă pentru magazine online # Banca Mea
Victoriabank lansează Apple Pay pentru e-commerce: soluția rapidă pentru magazine online
Cum poate Open Banking transforma serviciile financiare: lecțiile unui atelier la Chișinău # Banca Mea
World Bank Group Moldova, împreună cu IFC – International Finance Corporation, FIAS și Asociația Băncilor din Moldova, a organizat un atelier tematic dedicat valorificării potențialului Open Banking pentru crearea de produse financiare inovatoare în Republica Moldova. Evenimentul a evidențiat modalitățile prin care acest concept poate stimula inovația și poate genera noi oportunități pentru...
