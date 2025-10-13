CNPF avertizează asupra informațiilor false privind TUX și returnarea investițiilor

10:00

Persoanele care nu au acumulat suficient stagiu de cotizare pentru pensia de limită de vârstă pot achita contribuțiile lipsă retroactiv, începând cu anul 1999, potrivit Moldova1.md. Pentru pensia completă este necesar un stagiu de 34 de ani, iar cei care au muncit cel puțin 15 ani pot primi pensie parțială. Costul unui an de stagiu pentru 2025 este de 20.518 lei, iar o lună – 1.709,84...