Trump spune că discuțiile despre pacea în Ucraina continuă. Ucraina și UE fac propriile mutări

Europa Libera Moldova, 21 octombrie 2025 09:30

Trump spune că discuțiile despre pacea în Ucraina continuă. Ucraina și UE fac propriile mutări

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera Moldova

Acum 30 minute
09:30
Trump spune că discuțiile despre pacea în Ucraina continuă. Ucraina și UE fac propriile mutări Europa Libera Moldova
Acum 24 ore
17:40
Recensământ 2024: o țară majoritar ortodoxă, deși crește numărul ateilor și al celor fără religie Europa Libera Moldova
17:30
Crearea noului guvern a „avansat mult”, dar încă nu destul Europa Libera Moldova
16:50
Eforturi de pace în Orientul Mijlociu, pe fondul acuzațiilor reciproce legate de violarea armistițiului Europa Libera Moldova
16:10
România: Curtea Constituțională respinge reforma pensiilor magistraților, punând în pericol guvernarea Europa Libera Moldova
15:40
Dronele ucrainene forțează închiderea unei importante uzine rusești de prelucrat gaze Europa Libera Moldova
14:40
Plahotniuc rămâne încă 30 de zile în penitenciar, unde își citește „zi și noapte” dosarul Europa Libera Moldova
14:10
UE nu va mai importa gaze rusești din 2028, iar asta se aplică și Ungariei și Slovaciei Europa Libera Moldova
12:00
Școlile românești din stânga Nistrului: număr-record de elevi și multe probleme Europa Libera Moldova
12:00
„N-ar fi frumos”, spune șefa politicii externe UE despre o eventuală vizită a lui Putin la Budapesta Europa Libera Moldova
10:40
UE ar putea instrui militari chiar în Ucraina, ca parte a unei misiuni de sprijin extinse Europa Libera Moldova
10:00
Zelenski, „gata” să se întâlnească cu Trump și Putin la Budapesta, dacă summit-ul va avea loc   Europa Libera Moldova
Ieri
18:10
Investigație | Cum sunt recrutați cubanezii de ruși ca să lupte în Ucraina Europa Libera Moldova
16:10
Trebuie sau nu să le dăm copiilor suplimente pentru întărirea imunității Europa Libera Moldova
14:10
De la negare până la etalare: Coreea de Nord glorifică lupta sa împotriva Ucrainei Europa Libera Moldova
12:40
Moscova reia atacurile nocturne asupra Ucrainei, în timp ce Kievul lovește întreprinderi energetice din Rusia Europa Libera Moldova
12:10
Rolul Rusiei în Orientul Mijlociu scade pe zi ce trece după acordul lui Trump privitor la Israel și Gaza Europa Libera Moldova
11:00
R. Moldova creează o nouă bursă de valori pentru a dinamiza piața de capital Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Pakistanul și Afganistanul au ajuns la un acord privind un armistițiu imediat în timpul discuțiilor de la Doha Europa Libera Moldova
09:00
Un om cât un secol Europa Libera Moldova
18 octombrie 2025
17:20
Adolescenții ucraineni judecați ca „teroriști” în Rusia Europa Libera Moldova
16:20
„O să vă omorâm pe toți!”. Amenințările filmate ale unui etnic rus la adresa unei familii ucrainene-bieloruse, virale pe net Europa Libera Moldova
15:40
De la funcționari corupți la ambuteiaje. Ce probleme vor să dispară chișinăuienii din capitală Europa Libera Moldova
13:50
În interiorul unei fabrici de drone kamikaze din Bulgaria Europa Libera Moldova
12:20
Fost diplomat rus, implicat într-un scandal cu un agent FBI, condamnat la două luni de închisoare Europa Libera Moldova
10:40
Liderul opoziției maghiare, Magyar, declară pentru RFE/RL că importurile de energie din Rusia nu vor înceta curând Europa Libera Moldova
10:10
Dincolo de Știri | Despre cadre, nevoia de „motor economic la turații maxime” și de „ceva revoluționar”... Europa Libera Moldova
„Avem anumite sclipiri, lucrurile totuși încep să se echilibreze”, spune invitatul permanent al podcastului „Dincolo de Știri”, dar „de acum înainte trebuie pornit motorul economic la turații maxime”. Deși se anunță anumite creșteri, cu sprijin din partea partenerilor europeni, „e totuși puțin raportat la ce avem noi de recuperat. Adică trebuie ceva revoluționar. Și de unde încep revoluțiile? De la ...cadre...”, spune Nicolae Negru, referindu-se la așteptările față de potențialul nou premier. Pe...
10:00
Negru și Boțan despre nevoia de „motor economic la turații maxime” și de „ceva revoluționar” Europa Libera Moldova
Aducerea în avanscena politică a economistului Alexandru Munteanu, candidatul președintei Maia Sandu și PAS pentru funcția de prim-ministru, ar trebui privită, înainte de toate, din perspectiva nevoii stringente de refacere și creștere economică a R.Moldova, susține analistul politic Nicolae Negru....
17 octombrie 2025
21:40
La Casa Albă, Trump îi spune lui Zelenski că Putin vrea pace și că speră să nu fie nevoie să dea Ucrainei rachete Tomahawk Europa Libera Moldova
15:50
Trump și Putin s-ar putea întâlni la Budapesta, cam în două săptămâni. UE nu s-ar opune, „de dragul păcii” în Ucraina Europa Libera Moldova
13:50
Cântăreață din Rusia, închisă pentru un concert de stradă antiregim Europa Libera Moldova
O cântăreață rusă în vârstă de 18 ani, Diana Loghinova, cu numele de scenă Naoko, a fost condamnată la 13 zile de închisoare pe 16 octombrie, după ce a interpretat cântece anti-regim la un concert de stradă la Sankt Petersburg. Motivul condamnării – organizare de întruniri neautorizate. Un videoclip al formației sale, Stoptime, în care interpretează cântecului unui artist rus exilat care se opune războiului din Ucraina, a devenit viral....
13:30
„O ingerință în independența breslei”. Avocații reacționează la ideea președintei de a fi trecuți prin vetting Europa Libera Moldova
12:30
Explozie puternică într-un bloc, la București, cu morți și răniți. Cauza probabilă: gazul Europa Libera Moldova
11:20
Poliția georgiană a amendat-o pe șefa OSCE pentru că a vizitat un protest Europa Libera Moldova
10:10
Noul Parlament se va întruni în ședința de constituire pe 22 octombrie Europa Libera Moldova
08:20
Dronele și rachetele rusești „încă terorizează Ucraina”, se plânge Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump Europa Libera Moldova
16 octombrie 2025
17:40
„Nu sunt membră a unei grupări criminale”. A doua inculpată din dosarul Evgheniei Guțul a depus mărturii la Curtea de Apel Europa Libera Moldova
15:40
Comisia Europeană aprobă „foaie de parcurs” pentru consolidarea apărării UE, inclusiv scut anti-dronă și scut spațial Europa Libera Moldova
15:00
În pragul sezonului de încălzire, în Transnistria se mențin incertitudinile în sectorul energetic Europa Libera Moldova
13:50
Guvernul Franței a supraviețuit la două moțiuni de cenzură, cu prețul amânării reformei pensiilor, dorită de Macron Europa Libera Moldova
10:50
Curtea Constituțională examinează rezultatele parlamentarelor și decide dacă validează mandatele deputaților aleși Europa Libera Moldova
10:30
Orbán spune că se va întâlni cu Trump, vor discuta „probleme economice” Europa Libera Moldova
08:40
Marea Britanie va trimite o echipă de experți în drone în Moldova Europa Libera Moldova
08:10
Trump afirmă că India s-a angajat să nu mai cumpere petrol rusesc Europa Libera Moldova
15 octombrie 2025
15:20
Mihaela Zaharia, printre puținii tineri care au ales să predea matematica în școală Europa Libera Moldova
Proaspătă absolventă a Universității Pedagogice „Ion Creangă”, Mihaela Zaharia predă matematica la Liceul „Alexandru cel Bun” din orașul Sângera. Este printre puținii tineri care au optat pentru o carieră în pedagogie, în special la științele exacte, unde e cea mai mare criză de profesori....
14:50
Zelenski pune Odesa sub administrație militară, după ce i-a retras cetățenia fostului primar Europa Libera Moldova
14:10
Președintele Serbiei confirmă că în tabăra tactico-militară organizată în țara sa pentru moldoveni activau cetățeni ruși Europa Libera Moldova
13:50
Oameni de-un secol. Numărul longevivilor crește în R. Moldova   Europa Libera Moldova
13:10
SUA își îndeamnă aliații să cumpere mai mult armament american pentru Ucraina Europa Libera Moldova
12:10
La primul summmit UE oficial după alegerile moldovene ar putea veni un semnal pozitiv pentru parcursul Moldovei Europa Libera Moldova
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.