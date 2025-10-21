Trump spune că discuțiile despre pacea în Ucraina continuă. Ucraina și UE fac propriile mutări

10:10

„Avem anumite sclipiri, lucrurile totuși încep să se echilibreze”, spune invitatul permanent al podcastului „Dincolo de Știri”, dar „de acum înainte trebuie pornit motorul economic la turații maxime”. Deși se anunță anumite creșteri, cu sprijin din partea partenerilor europeni, „e totuși puțin raportat la ce avem noi de recuperat. Adică trebuie ceva revoluționar. Și de unde încep revoluțiile? De la ...cadre...”, spune Nicolae Negru, referindu-se la așteptările față de potențialul nou premier. Pe...