14:00

Unități de cavalerie rusești au fost văzute în regiunea Donețk din Ucraina, iar comentatorii pro-Kremlin au lăudat presupusele avantaje ale utilizării cailor pe câmpul de luptă, susținând că aceștia „văd în întuneric” și „evită instinctiv minele”. Însă, în spatele bravadei legate de cavaleria de modă veche s-ar putea ascunde o penurie de vehicule de luptă, cauzată de pierderile grele suferite de Rusia de la invadarea Ucrainei în 2022....