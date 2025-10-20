Crearea noului guvern a „avansat mult”, dar încă nu destul

13:50

O cântăreață rusă în vârstă de 18 ani, Diana Loghinova, cu numele de scenă Naoko, a fost condamnată la 13 zile de închisoare pe 16 octombrie, după ce a interpretat cântece anti-regim la un concert de stradă la Sankt Petersburg. Motivul condamnării – organizare de întruniri neautorizate. Un videoclip al formației sale, Stoptime, în care interpretează cântecului unui artist rus exilat care se opune războiului din Ucraina, a devenit viral....