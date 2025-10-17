Poliția georgiană a amendat-o pe șefa OSCE pentru că a vizitat un protest

08:40

Videoclipurile cu tinere iraniene care merg cu motocicleta în Teheran au devenit virale pe fondul unei dezbateri aprinse privind eliberarea permiselor de conducere pentru motociclete femeilor. În prezent, legea interzice femeilor să obțină permisul de conducere, lăsându-le fără acces la asigurare sau protecție legală. Un nou proiect de lege care vizează soluționarea acestei probleme este în curs de dezbatere....