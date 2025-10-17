Poliția georgiană a amendat-o pe șefa OSCE pentru că a vizitat un protest
Europa Libera Moldova, 17 octombrie 2025 11:20
Poliția georgiană a amendat-o pe șefa OSCE pentru că a vizitat un protest
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
11:20
Acum 2 ore
10:10
Acum 4 ore
08:20
Acum 24 ore
17:40
15:40
15:00
13:50
Ieri
10:50
10:30
15 octombrie 2025
15:20
14:50
14:10
13:10
12:10
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
14 octombrie 2025
17:20
15:40
14:40
14:00
13:20
12:20
11:40
09:20
06:30
13 octombrie 2025
14:50
Un depozit strategic de petrol din Crimeea ocupată de ruși, lovit de ucraineni. Odesa, țintită din nou de Rusia # Europa Libera Moldova
Dronele ucrainene au lovit la 13 octombrie un terminal petrolier rusesc în orașul Feodosia, din Crimeea ocupată, provocând incendii mari. Este cea mai mare instalație de depozitare și expediere a țițeiului din teritoriul anexat ilegal de Moscova. Între timp, loviturile aeriene rusești au provocat daune și incendii la Odesa, rănind cel puțin o persoană....
14:00
Unități de cavalerie rusești au fost văzute în regiunea Donețk din Ucraina, iar comentatorii pro-Kremlin au lăudat presupusele avantaje ale utilizării cailor pe câmpul de luptă, susținând că aceștia „văd în întuneric” și „evită instinctiv minele”. Însă, în spatele bravadei legate de cavaleria de modă veche s-ar putea ascunde o penurie de vehicule de luptă, cauzată de pierderile grele suferite de Rusia de la invadarea Ucrainei în 2022....
13:40
13:10
11:50
11:40
09:50
09:00
Studenții anului patru ai Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” fac practica medicală folosind noile tehnologii. Ochelarii pentru realitate virtuală îi ajută să vadă anatomia umană în detalii, ca pe viitor să poată pună diagnostice cât mai precise și corecte....
12 octombrie 2025
16:20
14:00
Cum rezistă puținii civili rămași în Kosteantinivka, în ciuda bombardamentelor constante # Europa Libera Moldova
Ultimii locuitori rămași în Kosteantinivka trăiesc în clădiri bombardate și gătesc la foc deschis, în lipsa gazului și a electricității. Orașul distrus rămâne un punct cheie pe linia frontului din regiunea Donețk, Ucraina. Forțele ucrainene staționate aici continuă să respingă atacurile rusești cu ajutorul unei flote de drone, care asigură totodată aprovizionarea cu alimente și muniție....
13:10
10:40
09:10
11 octombrie 2025
19:40
16:50
14:20
13:20
12:10
11:00
10:20
Dincolo de Știri | De ce noua Strategie militară a R. Moldova enervează Moscova? # Europa Libera Moldova
Noua Strategie militară a Republica Moldova, adoptată de Guvern pentru următorii 10 ani, prevede modernizarea Forțelor Armate și integrarea lor în „arhitectura de securitate și apărare a UE”. Adoptarea acestei strategii este importantă cu deosebire în contextul războiului din Ucraina pornit de Federația Rusă, consideră analistul politic Nicolae Negru, unul din invitații permanenți ai podcastului „Dincolo de știri”. „Până la acest război toată lumea credea că trăim într-o epocă a păcii. Și unii z...
10:00
Negru și Boțan despre o nouă Strategie militară, când „ai noștri sunt aproape # Europa Libera Moldova
Noua Strategie militară a R. Moldova, adoptată la 8 octombrie, a stârnit reacții critice din partea opoziției, dar și dinspre Moscova. Strategia este, însă, cu atât mai importantă în contextul războiului din Ucraina, care a afectat și R. Moldova, susțin analiștii Nicolae Negru și Igor Boțan....
08:40
Motociclistele iraniene luptă pentru dreptul de a circula pe străzile din Teheran # Europa Libera Moldova
Videoclipurile cu tinere iraniene care merg cu motocicleta în Teheran au devenit virale pe fondul unei dezbateri aprinse privind eliberarea permiselor de conducere pentru motociclete femeilor. În prezent, legea interzice femeilor să obțină permisul de conducere, lăsându-le fără acces la asigurare sau protecție legală. Un nou proiect de lege care vizează soluționarea acestei probleme este în curs de dezbatere....
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.