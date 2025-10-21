Accident în Edineț: un tânăr de 31 de ani a fost rănit după ce s-a izbit cu mașina de un copac

13:50

Patru membri ai unui grup infracțional, cu vârste între 18 și 51 de ani, originari din Chișinău și raioanele Sîngerei și Orhei, au fost arestați de oamenii legii pentru escrocherii online, prin care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 4.000.000 de lei. Membrii grupului publicau anunțuri false pe rețelele de socializare, promițând câștiguri rapide […]