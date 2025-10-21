FOTO Coliziune între două mașini în Capitală. O persoană a fost dusă la spital
Realitatea.md, 21 octombrie 2025 15:10
O persoană a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier. Impactul a avut loc astăzi, 21 octombrie, la intersecția străzii Mitropolit Bănulescu-Bodoni cu strada București. În coliziune au fost implicate două automobile, Toyota și Nissan, conduse de șoferi în vârstă de 58
Acum 5 minute
15:30
În anul 2024, municipiul Chișinău a înregistrat cea mai mare creștere a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din ultimii cinci ani – 6,9% față de anul precedent. Datele au fost prezentate de șeful Direcției generale Economie, Comerț și Turism, Roman Vitiuc, în cadrul ședinței Consiliului municipal Chișinău. Potrivit lui Vitiuc, la sfârșitul anului trecut,
15:30
VIDEO 300.000 de lei, estorcați de la o bătrână de 85 de ani. Femeii i s-a spus că fiica are nevoie de o intervenție # Realitatea.md
De la o bătrână au fost estorcați 300.000 de lei. Femeii i s-a spus că fiica sa a fost implicată într-un accident și are nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală. Polițiștii din Bălți au reținut trei persoane, cu vârste cuprinse între 18 și 31 de ani. Acestea sunt suspectate că fac parte dintr-un grup criminal
15:30
Specialiști feroviari din cadrul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" și „Grup Feroviar Român" au efectuat marți, 21 octombrie 2025, vizite de lucru la mai multe sucursale ale CFM. Scopul vizitelor a fost evaluarea stării tehnice a locomotivelor și vagoanelor, dar și identificarea necesităților de reabilitare a infrastructurii feroviare. Totodată, specialiștii au verificat calitatea
15:30
Furturi de peste 400.000 de lei la Chișinău: spărgea apartamente ziua în amiaza mare. Un cetățean străin a fost reținut # Realitatea.md
Un bărbat de 34 de ani, cetățean străin, este cercetat penal pentru comiterea a cel puțin două furturi și un jaf, toate săvârșite în sectorul Botanica al capitalei. Suspectul a fost reținut de polițiștii din Chișinău și a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul acționa în timpul zilei,
Acum 15 minute
15:20
VIDEO Regizorul Ivan Naniev a vorbit, la Radio Noroc, despre succesul cinematografic al filmului „Puterea Dragostei” # Realitatea.md
Regizorul Ivan Naniev, autorul peliculei „Puterea Dragostei", a fost invitatul emisiunii matinale „Dimineața cu noroc" de la Radio Noroc, moderată de Andrei Porubin și fiica sa, Sanda Porubin. Discuția a avut loc la scurt timp după premiera filmului, care face parte dintr-un amplu proiect cinematografic format din cinci producții reunite sub conceptul „Puterea". Naniev a
Acum 30 minute
15:10
Sergiu Prodan susține că nu mai vrea să fie ministru al Culturii. Oficialul în exercițiu a precizat că urmează să se concentreze pe activitatea de creație. Funcționarul a precizat că lucrează la un film care nu poate fi ținut pe pauză încă patru ani. Potrivit lui, filmarea producției este suspendată de când a venit ministru.
15:10
O persoană a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier. Impactul a avut loc astăzi, 21 octombrie, la intersecția străzii Mitropolit Bănulescu-Bodoni cu strada București. În coliziune au fost implicate două automobile, Toyota și Nissan, conduse de șoferi în vârstă de 58 […] Articolul FOTO Coliziune între două mașini în Capitală. O persoană a fost dusă la spital apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Ion Ceban, despre viitorul Guvern: Ajunge cu dominarea doar pe Facebook. Avem nevoie de profesioniști # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a comentat posibilele schimbări din componența viitorului Guvern, subliniind că echipa executivului trebuie să fie formată din specialiști dedicați și competenți, care să vină cu soluții concrete pentru fiecare domeniu. „Noul Guvern trebuie să fie unul profesionist, cu specialiști dedicați și care să vină cu soluții pentru fiecare domeniu. Ajunge
Acum o oră
15:00
Stop cadru! Ministra Finanțelor, Victoria Belous, întrebată dacă va rămâne în Guvernul Munteanu # Realitatea.md
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a fost întrebată, în cadrul unei conferințe de presă de totalizare, dacă va rămâne în funcție în Guvernul condus de Alexandru Munteanu. Șefa de la finanțate a refuzat să spună dacă își va păstra funcția, precizând că este de competența viitorului premier să anunțe echipa cabinetului de miniștri. La 31 iulie
Acum 2 ore
14:00
Născut în cămașă! Un copil, în pericol, după ce a pătruns pe teritoriul unei stații electrice ca să găsească mingea # Realitatea.md
Un copil și-a pus viața în pericol, după ce a pătruns pe teritoriul unei stații electrice de 110 kV. Minorul se juca cu alți doi prieteni și mingea a ajuns după gardul instalației, iar piciul a decis să o recupereze. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 13 octombrie, în sectorul Ciocana al Capitalei.
13:50
Situația școlilor cu predare în română din Transnistria, discutată de Roman Roșca și un oficial român # Realitatea.md
Problemele celor opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană au fost discutate la Chișinău de vicepremierul Roman Roșca și un oficial din Guvernul României, Constantin-Valentin Răducanu. Roman Roșca a subliniat că autoritățile de la Chișinău, în colaborare cu partenerii români, vor continua să asigure sprijinul necesar pentru funcționarea acestor instituții, care rămân
13:40
VIDEO Accident evitat în ultimul moment: Un șofer a fost amendat după ce nu a acordat prioritate pietonilor # Realitatea.md
Un șofer din Chișinău a fost amendat de polițiști pentru neacordarea priorității pietonului, fapta sa generând o situație de accident. Imaginile video au devenit virale pe rețelele de socializare. Incidentul a avut loc vineri, 17 octombrie, pe bulevardul Dacia. „Polițiștii Secției patrulare Chișinău a INSP au identificat șoferul Range Rover-ului. Este vorba despre un bărbat
Acum 4 ore
13:30
Capitala României va fi legată de orașul Salonic din Grecia printr-o autostradă și o linie feroviară # Realitatea.md
Capitala României, București, va fi legată de orașul Salonic din Grecia printr-o autostradă și o linie feroviară. Acordul privind dezvoltarea acestei conexiuni strategice urmează să fie semnat în luna noiembrie de către România, Bulgaria și Grecia, transmite IPN. Potrivit publicației Business Daily, acordul urmează să fie semnat în cadrul unei reuniuni care va avea loc
13:30
A plecat cu mașina și nu s-a mai întors. Polițiștii caută un bărbat de 43 de ani din Sîngerei # Realitatea.md
Un bărbat de 43 de ani, din satul Mărinești, raionul Sîngerei, a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. Polițiștii au fost sesizați de fratele acestuia. Potrivit Inspectoratului de Poliție Sîngerei, bărbatul a plecat cu un automobil de model Dacia Logan, de culoare argintie, cu numărul de înmatriculare NYD 998, care
13:20
De mâine, adolescenții din Transnistria pot fi sancționați contravențional de la 14 ani # Realitatea.md
Începând cu 22 octombrie 2025, vârsta minimă pentru răspunderea contravențională în regiunea transnistreană scade de la 16 la 14 ani. Modificarea legislativă a fost semnată de liderul regiunii și va intra în vigoare mâine. Potrivit noii legi, adolescenții de 14 ani și mai mult pot fi sancționați pentru o serie de abateri administrative, inclusiv: consumul
13:20
BANI.MD: Moldovenii se sufocă în datorii. Soldul creditelor neperformante s-a majoarat cu 14% # Realitatea.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a raportat că rata creditelor neperformante (NPL) din sectorul bancar a înregistrat o creștere ușoară în trimestrul II 2025, ajungând la 4,5%, în urcare cu 0,3 puncte procentuale față de trimestrul precedent. Rata NPL pentru persoanele juridice s-a menținut la 5,6%, în timp ce rata pentru persoanele fizice a crescut
13:10
VIDEO Nicolas Sarkozy a ajuns la închisoarea La Santé. Ieșise din casă de mână cu soția sa, cântăreața Carla Bruni # Realitatea.md
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a ajuns marți, 21 octombrie curent, la închisoarea La Santé din Paris pentru a-și executa pedeapsa de cinci ani de închisoare, relatează Reuters. Sarkozy, care a fost președintele conservator al Franței între 2007 și 2012, a fost condamnat în septembrie la cinci ani de închisoare pentru conspirație criminală privind un
13:10
Biblioteca Națională a redeschis sala „Mihai Eminescu", complet modernizată printr-un proiect finanțat de Guvernul României. Sala, inaugurată marți, 21 octombrie, a fost transformată, după renovare, într-un spațiu multifuncțional, dedicat culturii, educației și dialogului intelectual. Proiectul de modernizare a inclus lucrări de reamenajare, instalarea unui sistem performant de sonorizare, echipamente de proiecție video, iluminat scenic, precum
13:00
Rectorul Emil Ceban ar putea renunța la mandatul de deputat: O să fac tot posibilul să mă întorc la USMF # Realitatea.md
Rectorul USMF Emil Ceban lasă de înțeles că va renunța la mandatul de deputat. Ales pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate, profesorul a declarat pentru Agora că va merge o lună la ședințele de parlament, apoi vrea să revină la activitate academică. Ceban a precizat că nu i s-a propus funcția de ministru al Sănătății
13:00
VIDEO Curieri și consumatori de droguri depistați la Botanica și Ciocana: Mai multe pachețele confiscate # Realitatea.md
Mai multe persoane implicate în păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul Capitalei au fost identificate de oamenii legii. În sectorul Botanica, a fost reținut un tânăr de 22 de ani, curier de droguri, care avea asupra sa 31 de pachețele cu PVP (sare). O minoră de 17 ani și un bărbat de 34 de
12:50
TikTok în Moldova face bilanțul: Peste 134.000 de conturi false eliminate în timpul alegerilor parlamentare # Realitatea.md
Platforma TikTok a publicat un raport detaliat despre acțiunile întreprinse pentru a proteja integritatea platformei în timpul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care au avut loc pe 28 septembrie 2025. Potrivit companiei, în perioada 1 iulie – 28 septembrie, echipele sale au eliminat peste 9.300 de conținuturi care încălcau regulile privind integritatea civică, dezinformarea și
12:50
Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtuna, a promovat evaluarea externă. Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat astăzi raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, care a concluzionat că nu există abateri de integritate în activitatea acestuia, transmite IPN. În raportul Comisiei se menționează că toate neclaritățile din declarația depusă și informațiile
12:30
Dacă va tranzita Polonia, avionul lui Putin va fi forțat să aterizeze. Varșovia este gata să îl aresteze pe liderul rus # Realitatea.md
Avionul lui Vladimir Putin va fi adus la sol, iar liderul rus – arestat, dacă aeronava va încerca să tranziteze Polonia, în drum spre Budapesta. Avertizarea a fost făcută de ministrul de Externe Radoslaw Sikorski. Oficialul a punctat la un post de radio local din Polonia că autoritățile vor acționa în conformitate cu mandatul de
12:30
VIDEO Intervenție la Orhei! O lebădă rătăcită a fost salvată și eliberată în habitatul ei natural # Realitatea.md
O lebădă rătăcită a fost salvată după ce s-a rătăcit în satul Seliște, raionul Orhei. Autoritățile au fost alertate de un localnic. Ajunși la fața locului, inspectorii de mediu au constatat că pasărea fusese găsită pe traseul din preajma satului de către aceeași persoană. Aceasta a luat lebăda acasă pentru a o îngriji, observând că
12:20
Start campaniei de vaccinare a vulpilor împotriva rabiei! ANSA vine cu recomandări către cetățeni # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dat start campaniei de vaccinare a vulpilor împotriva rabiei, desfășurată în perioada 20 octombrie – 2 noiembrie 2025, prin distribuirea manuală a momelilor vaccinale antirabice. „Momelile vor fi distribuite manual de către medicii veterinari ai ANSA, în cooperare cu colaboratori din cadrul întreprinderilor silvice și ai Societății Vânătorilor
12:20
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Hîncești și un medic cu funcție de conducere din cadrul Spitalului Raional sunt cercetați penal pentru implicare într-o schemă de eliberare necorespunzătoare a adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor de conducere. Cazul a fost documentat de ofițerii SPIA și procurorii PCCOCS, care au stabilit că adeverințele erau eliberate ilegal,
12:20
Alexei Buzu, ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, nu a confirmat dacă va rămâne în fruntea instituției, dar a subliniat că, indiferent cine va prelua portofoliul, este esențial ca reformele deja începute în domeniu să continue, scrie voceabasarabiei.md. El a declarat, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei, că viitorul premier al
12:20
Naţionalista Sanae Takaichi, preşedinta Partidului Liberal Democrat (PLD), a fost confirmată marţi, 21 octombrie curent, ca prim-ministru al Japoniei, devenind prima femeie din istoria ţării care ocupă această funcţie, graţie unei coaliţii parlamentare formate cu o zi înainte în urma unor negocieri de ultim moment. Camera inferioară a Parlamentului japonez a confirmat-o pe Sanae Takaichi,
12:20
Bilanțul activității Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în dezbateri! Alexei Buzu, invitat la Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul emisiunii este ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Realizările/insuccesele mandatului Prezența/absența lui Alexei Buzu […] Articolul Bilanțul activității Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în dezbateri! Alexei Buzu, invitat la Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Ala Nemerenco nu va mai fi ministră a Sănătății. Oficiala a făcut anunțul pe rețelele de socializare, în dimineața de 21 octombrie. Mesajul Alei Nemerenco a fost însoțit de o fotografie în care apar mai mulți ex-oficiali, alături de șefa statului. În imagine sunt surprinși Andrei Spînu și Natalia Gavrilița. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Ala Nemerenco nu va mai fi ministră a Sănătății: Nu mă regăsesc în listă apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
CSM a dat undă verde perchezițiilor în cazul unui fost judecător vizat într-un dosar de corupție # Realitatea.md
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, în ședința extraordinară din 21 octombrie 2025, solicitarea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, privind efectuarea unor acțiuni de urmărire penală asupra unui fost judecător. Hotărârea permite percheziționarea și aducerea silită a ex-magistratului, vizat într-un dosar penal pentru corupere pasivă și trafic de influență. Faptele ar fi fost comise în […] Articolul CSM a dat undă verde perchezițiilor în cazul unui fost judecător vizat într-un dosar de corupție apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:30
Accident în Edineț: un tânăr de 31 de ani a fost rănit după ce s-a izbit cu mașina de un copac # Realitatea.md
Un tânăr de 31 de ani a fost rănit, în după-amiaza zilei de 20 octombrie, după ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un copac, în satul Chiurt, raionul Edineț. Accidentul s-a produs în jurul orei 15:47. Potrivit primelor informații, șoferul unui BMW a pierdut controlul volanului, a derapat și a ajuns cu […] Articolul Accident în Edineț: un tânăr de 31 de ani a fost rănit după ce s-a izbit cu mașina de un copac apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Intoxicațiile, tot mai frecvente: 52 de cazuri și peste 13.000 de apeluri la ambulanță într-o săptămână # Realitatea.md
În perioada 13 – 19 octombrie 2025, CNAMUP a înregistrat 52 de urgențe toxice: 19 cazuri de intoxicații cu medicamente, 11 cu alcool, 6 de altă geneză și 4 cu monoxid de carbon. În aceeași perioadă, ambulanța a fost solicitată de 13.303 de persoane, dintre care 435 au fost inutile. Totodată, echipele de asistență medicală […] Articolul Intoxicațiile, tot mai frecvente: 52 de cazuri și peste 13.000 de apeluri la ambulanță într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Candidatul PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu, explică cum vede reintegrarea regiunii transnistrene: „Poate fi realizată pe cale economică” # Realitatea.md
Reintegrarea regiunii transnistrene este posibilă pe cale pașnică, prin mecanisme economice și nu prin mijloace militare, a declarat Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, în cadrul emisiunii Новая неделя с Анатолием Голя, citată de Agora.md. „Considerăm că regiunea transnistreană este parte a Republicii Moldova, iar acolo locuiesc cetățenii noștri. […] Articolul Candidatul PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu, explică cum vede reintegrarea regiunii transnistrene: „Poate fi realizată pe cale economică” apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Trotinetele electrice, interzise pe străzile din Praga: Noi reguli intră în vigoare din 2026 # Realitatea.md
O capitală europeană cu peste 8 milioane de turiști va interzice complet închirierea trotinetelor electrice începând cu ianuarie 2026. Un viceprimar al orașului a criticat utilizarea acestora, afirmând că provoacă haos pe trotuare și afectează siguranța pietonilor. Consilierii locali din Praga au aprobat luni o serie de modificări ale reglementărilor privind transportul partajat în capitala […] Articolul Trotinetele electrice, interzise pe străzile din Praga: Noi reguli intră în vigoare din 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Vladimir Plahotniuc a primit ieri încă 30 de zile de arest preventiv în dosarul privind frauda bancară, aflat pe masa magistraților. Celelalte cauze în care este vizat urmează să fie examinate la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Este vorba despre trei dosare aflate în faza de urmărire penală: un alt episod din frauda bancară, dosarul „Metalferos” […] Articolul Plahotniuc, din nou în vizorul procurorilor: se cere arestul în alte trei dosare apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Consiliul municipal Chișinău se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 21 octombrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 10:00 Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 21 octombrie 2025 11:00 Conferință de presă cu genericul: „Urmare a dezbaterii din 9 septembrie 2025, găzduită de Camera Deputaților din București, la solicitarea Aliantei Eurodeputaților din Europa de Est, a fost publicată […] Articolul Consiliul municipal Chișinău se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Alexandru Munteanu, despre noul Guvern: Lista miniștrilor urmează să fie stabilită, unele schimbări # Realitatea.md
Lista viitorilor miniștri ai Guvernului urmează să fie definitivată în această săptămână, iar unele dintre numele actuale ar putea fi reconfirmate în funcție, în timp ce sunt preconizate și unele schimbări. Declarația a fost făcută de candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. Acesta a menționat că, în discuțiile purtate cu actualii miniștri, a observat […] Articolul Alexandru Munteanu, despre noul Guvern: Lista miniștrilor urmează să fie stabilită, unele schimbări apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
07:30
Inundațiile și alunecările de teren din centrul și estul Mexicului, produse în urmă cu 10 zile, au provocat 76 de decese și 27 de persoane sunt în continuare dispărute, potrivit unui bilanț actualizat publicat de autoritățile mexicane. Acele dezastre, care s-au produs după mai multe zile marcate de ploi extrem de abundente, au izolat totodată […] Articolul Mexic, lovit de inundații și alunecări de teren: 76 de morți şi 27 de dispăruţi apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Luna Nouă din 21 octombrie pune reflectorul pe relații. Ce schimbări majore aduce acest moment pentru fiecare zodie # Realitatea.md
Ziua de 21 octombrie 2025 vine cu schimbări astrale importante. Luna Nouă are loc astăzi și aduce oportunități de reflecție, începuturi proaspete și reconectare cu propriile emoții. Este un moment bun pentru a regândi poziția în societate și a seta noi intenții, mai ales în sfera relațiilor și a păcii interioare. Berbec (21 martie – […] Articolul Luna Nouă din 21 octombrie pune reflectorul pe relații. Ce schimbări majore aduce acest moment pentru fiecare zodie apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursul oficial al principalelor valute pentru data de 21 octombrie. Euro se apreciază cu 4 bani și ajunge la 19 lei și 73 de bani. Dolarul american crește cu 9 bani, fiind cotat la 16 lei și 93 de bani. Leul românesc urcă ușor, cu 1 ban, până la […] Articolul Curs valutar 21 octombrie: Euro și dolarul continuă să crească apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Cer variabil și vreme fără precipitații. Temperaturile prognozate pentru astăzi, 21 octombrie # Realitatea.md
Astăzi, 21 octombrie, vom avea parte de o zi frumoasă, cu vreme specifică mijlocului toamnei. Temperaturile vor fi plăcute, între +3 și +13 grade Celsius. Cerul va fi senin, fără șanse de ploaie. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +11 grade, iar noaptea coboară până la +0 grade. În Centru, termometrele vor indica până la […] Articolul Cer variabil și vreme fără precipitații. Temperaturile prognozate pentru astăzi, 21 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Kevin Hassett, principalul consilier economic al Casei Albe, a declarat luni că blocajul guvernamental din Statele Unite este ”probabil să se încheie în cursul acestei săptămâni”, deşi administraţia Trump este pregătită să adopte ”măsuri mai ferme” dacă democraţii nu vor coopera, transmite CNBC. ”Există şanse reale ca situaţia să se rezolve foarte curând”, a spus […] Articolul SUA ar putea depăși blocajul guvernamental în această săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Spectacol rar pe cer. Cometa Lemmon poate fi văzută cu ochiul liber la cea mai mică distanță de Pământ # Realitatea.md
Este spectacol pe cer în aceste zile. Două comete străbat simultan bolta cerească, iar una dintre ele poate fi observată chiar și cu ochiul liber, relatează știrileprotv.ro. Cea mai spectaculoasă, Cometa Lemmon, ajunge la cea mai mică distanță de Pământ. Astronomii și cei pasionați de astre merg în locuri izolate, departe de luminile orașelor, pentru […] Articolul Spectacol rar pe cer. Cometa Lemmon poate fi văzută cu ochiul liber la cea mai mică distanță de Pământ apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Praga interzice închirierea trotinetelor electrice din ianuarie 2026 din cauza „haosului” de pe trotuare # Realitatea.md
Praga va interzice închirierea trotinetelor electrice, începând cu luna ianuarie 2026, viceprimarul criticând această modalitate de transport pentru „haosul” pe care îl provoacă pe trotuare, transmite agerpres.ro. Consilierii locali au aprobat luni, 20 octombrie curent, o revizuire a reglementărilor privind opțiunile de transport partajat în orașul cu aproape 1,4 milioane de locuitori, ale cărui străzi […] Articolul Praga interzice închirierea trotinetelor electrice din ianuarie 2026 din cauza „haosului” de pe trotuare apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Bulgaria ar putea permite avionului lui Putin să tranziteze spre Budapesta. „Eforturile pentru pace trebuie sprijinite” # Realitatea.md
Avionul preşedintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu preşedintele american Donald Trump ar putea primi autorizaţie să survoleze spaţiul aerian al Bulgariei, a declarat ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, informează digi24.ro. „Dacă se depun eforturi pentru a obţine pacea, dacă […] Articolul Bulgaria ar putea permite avionului lui Putin să tranziteze spre Budapesta. „Eforturile pentru pace trebuie sprijinite” apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Ministerul Educației și Cercetării va solicita retragerea gradului didactic al fostei directoare a Grădiniței nr. 32 din Chișinău, acuzată că a estorcat mită pentru înscrierea copiilor, ocolind procedurile legale. Cazul va fi examinat la următoarea ședință a Consiliului de Etică al Ministerului Educației și Cercetării, a anunțat ministrul educației în exercițiu, Dan Perciun, transmite IPN. […] Articolul MEC cere retragerea gradului didactic unei foste directoare acuzate luare de mită apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Patru nume confirmate, restul – sub tăcere. Ce a spus Vladimir Bolea despre noul Cabinet de miniștri # Realitatea.md
Vicepremierul Vladimir Bolea a anunțat numele unor membri ai actualului Cabinet care ar putea fi păstrați și în noul Guvern. Oficialul a precizat că el va rămâne în fruntea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, menționând totodată că anunțarea componenței complete a viitorului Executiv este responsabilitatea prim-ministrului. „Vorbim despre Mihai Popșoi la Externe, despre Dan Perciun […] Articolul Patru nume confirmate, restul – sub tăcere. Ce a spus Vladimir Bolea despre noul Cabinet de miniștri apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Radu Marian: Aplicarea TVA la importul mașinilor ar putea fi amânată până la aderarea Republicii Moldova la UE # Realitatea.md
Aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA) la importul autoturismelor în Republica Moldova, măsură planificată să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, ar putea fi amânată. Potrivit deputatului PAS Radu Marian, decizia survine în urma consultărilor dintre Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal. Propunerea urmează să fie înaintată spre aprobare următorului Parlament. „Deși au fost făcute […] Articolul Radu Marian: Aplicarea TVA la importul mașinilor ar putea fi amânată până la aderarea Republicii Moldova la UE apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Hamas anunță restituirea Israelului a rămășițelor unui al 13-lea ostatic, exhumat recent # Realitatea.md
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă luni, 20 octombrie, că restituie rămăşiţele unui ostatic pe care a anunţat că le-a găsit duminică, potrivit unui comunicat difuzat pe reţele de socializare, scrie News.ro. ”Brigăzile Ezzedin al-Qassam vor preda corpul unui deţinut israelian care a fost exhumat ieri (duminică) în Fâşia Gaza, […] Articolul Hamas anunță restituirea Israelului a rămășițelor unui al 13-lea ostatic, exhumat recent apare prima dată în Realitatea.md.
