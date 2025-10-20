Care e temperatura ideală în casă pe timpul iernii, dacă ai centrală. Termostatul ar trebui setat diferit, în funcție de cameră
Ziarul National, 20 octombrie 2025 08:00
Odată cu scăderea temperaturilor, apare întrebarea firească: care este temperatura ideală în casă iarna, astfel încât să ne bucurăm de confort f...
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
08:00
Acum 12 ore
22:45
Zelenski îndeamnă la acțiuni mai ferme în fața lui Putin și se arată dispus să participe la întâlnirea de la Budapesta # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o poziție mult mai fermă față de Vladimir Putin. Zelenski a afir...
Acum 24 ore
19:15
Vremea generală pentru următoarele zile în Republica Moldova va prezenta temperaturi moderate, în mare parte cu cer parțial noros și câteva zile cu...
18:15
Autoritățile anunță emiterea unei alerte meteo de cod galben pentru înghețuri, valabilă în perioada 20-21 octombrie 2025.Pe 20 octombrie, înghețuri...
17:15
Rusia, lovită de un atac cu drone ucrainene: Cel mai mare combinat de procesare a gazului întrerupe fluxul din Kazahstan # Ziarul National
Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalație de acest tip din lume, a suspendat preluarea gazului din Kazahstan după ce ...
13:15
Ministrul de Externe Oana Țoiu, la reuniunea UE: discuții despre Ucraina, Orientul Mijlociu și Indo-Pacific # Ziarul National
Ministrul de Externe Oana Țoiu este prezentă luni la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele UE. Pe agendă se află agresiunea Rusiei î...
13:15
Atac cu drone ucrainene asupra unei rafinării de gaz din Rusia provoacă incendiu în Orenburg # Ziarul National
Drone ucrainene au atacat o instalație de procesare a gazului din regiunea rusă Orenburg. Atacul a provocat un incendiu într-un atelier al uzinei, ...
12:15
PCRM își face propria cale: Fracțiune separată în Parlament și apel la coaliție de opoziție # Ziarul National
Partidul Comuniștilor a confirmat decizia de a forma o fracțiune parlamentară proprie, distinctă de ceilalți membri ai Blocului Electoral Patriotic...
11:15
Israelul confirmă că rămășițele lui Ronen Engel, ostatic ucis de Hamas, au fost repatriate # Ziarul National
Autoritățile israeliene au anunțat duminică dimineață că au identificat rămășițele lui Ronen Engel, unul dintre cei doi ostatici decedați predați c...
11:15
Mişcarea palestiniană Hamas a respins duminică declaraţia Departamentului de Stat al SUA. Aceasta invocase „rapoarte credibile” potrivit cărora gru...
10:15
Președintele rus, Vladimir Putin, ar fi solicitat cedarea Ucrainei a regiunii Donețk, o zonă de importanță strategică, ca o condiție pentru oprirea...
09:15
♈️ BerbecO zi plină de provocări se arată la orizont, dar cu atitudinea potrivită, totul va deveni mai ușor de gestionat. Creativitatea și determi...
Ieri
08:15
Israelul recuperează cadavre în cadrul acordului de încetare a focului cu Hamas: Rămășițe umane, în drum spre identificare # Ziarul National
Israelul a recuperat cadavrele a doi ostatici predate de Hamas în Fâșia Gaza, în cadrul acordului de încetare a focului susținut de Statele Unite. ...
08:15
Departamentul de Stat avertizează: Hamas pregătește un atac impotriva civililor din Gaza, riscând să încalce armistițiul stabilit # Ziarul National
Departamentul de Stat a anunţat sâmbătă că are „informaţii credibile” privind un atac iminent organizat de mişcarea islamistă palestiniană Hamas as...
18 octombrie 2025
22:00
Un front de aer rece aduce schimbări semnificative în vremea din Republica Moldova pentru duminică, 19 octombrie 2025. După o sâmbătă cu temperatur...
19:00
ULTIMA ORĂ // S-a ales praful din ,,patrioții" Moscovei în R. Moldova. Voronin îi aplică lovitura de grație lui Dodon, după ce în plină campanie a dezvăluit că socialistul ar fi luat 860 de mii de euro de la Plahotniuc # Ziarul National
Comunistul Vladimir Voronin părăsește așa-zisul bloc ,,patriotic", după ce a acces în Parlament. Comitetul Central al Partidului Comuniștilor d...
18:00
Austria a anunţat sâmbătă că va sprijini cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Această decizie a fost luată după...
17:00
Se reiau reparațiile la centrala nucleară Zaporojie după stabilirea zonelor de încetare a focului în Ucraina # Ziarul National
Lucrările de reparație la liniile de alimentare externe ale centralei nucleare Zaporojie din Ucraina au început sâmbătă, după o pauză de patru săpt...
12:00
Guvernatoarea BNM promovează echitatea de gen ca factor de eficiență și competitivitate la nivel internațional # Ziarul National
Echitatea de gen și incluziunea financiară sunt factori esențiali pentru competitivitatea și sustenabilitatea economică, a subliniat guvernatoarea ...
12:00
Hamas se opune dezarmării și menține controlul securității în Gaza în perioada de tranziție # Ziarul National
Hamas intenționează să mențină controlul asupra securității din Fâșia Gaza pe durata unei perioade de tranziție și nu promite dezarmarea, a declara...
09:00
Israelul a primit un sicriu care conține trupul unui ostatic decedat, a anunțat biroul prim-ministrului într-un comunicat difuzat vineri seară.
09:00
Zelenski nu obține sprijin clar pentru rachetele Tomahawk după discuțiile cu Trump la Casa Albă # Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski nu pare să fi obţinut ceea ce îşi dorea la întâlnirea de la Casa Albă. Preşedintele SUA, Donald Trump, pare că nu e...
09:00
♈️ BerbecCu toate că obstacolele pot apărea neașteptat, determinarea și voința ta sunt cheia succesului. Energia pozitivă pe care o emani va atrag...
Mai mult de 2 zile în urmă
23:45
Zelenski și Trump la Casa Albă: Liderul ucrainean speră la ajutor american pentru a încheia războiul cu Rusia # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află la Casa Albă, vineri, pentru o întâlnire importantă cu liderul american Donald Trump. Zelenski a ...
23:45
Tunelul controversat „Putin-Trump” sub strâmtoarea Bering: Reacțiile lui Trump și Zelenski la propunerea Kremlinului # Ziarul National
Rusia și Statele Unite ar putea să colaboreze pentru construirea unui tunel feroviar „Putin-Trump” sub strâmtoarea Bering, idee care ar putea facil...
21:45
Zelenski insistă pe garanții de securitate pentru Ucraina, în timp ce Trump speră la pace fără rachete Tomahawk # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat vineri că garanțiile bilaterale de securitate pentru Ucraina reprezintă „cel mai important lu...
21:45
Cum poate ajunge Putin la Budapesta: Provocările „Kremlinului zburător” în fața interdicțiilor aeriene UE # Ziarul National
Summitul dintre Vladimir Putin şi Donald Trump nu este încă definitiv stabilit, dar, dacă Putin va merge la Budapesta pentru a se întâlni cu preşed...
21:45
Zelenski caută sprijin de la Trump pentru pacea în Ucraina. Liderul american, ezitant în fața lui Putin. # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află la Casa Albă, vineri, pentru a se întâlni cu liderul american Donald Trump. Zelenski a subliniat ...
20:45
Pe 18 octombrie 2025, vremea Republicii Moldova va aduce schimbări notabile. Temperaturile vor cunoaște o ușoară creștere, în unele regiuni diferen...
18:45
Întărirea cooperării judiciare internaționale: Delegația olandeză vizitează Procuratura Generală a Republicii Moldova # Ziarul National
La 17 octombrie 2025, Procuratura Generală a Republicii Moldova a găzduit o vizită oficială din partea unei delegații a Ministerului Justiției și S...
17:45
ANALIZĂ // O altă întâlnire cu Putin prezintă un RISC semnificativ pentru Trump. Semnale periculoase pentru Ucraina și aliații europeni # Ziarul National
Președinte american Donald Trump joacă din nou cartea negocierii directe cu Vladimir Putin, anunțând o posibilă întâlnire cu liderul de la Krem...
17:30
Republica Moldova primește un nou partener în programele de dezvoltare sustenabilă: birou italian de cooperare inaugurat la Chișinău # Ziarul National
Republica Moldova va inaugura un birou al Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare. Acest nou birou va sprijini crearea unor programe de co...
17:30
Negocieri blocate între Rusia și Ucraina: J. D. Vance avertizează asupra obstacolelor în calea păcii, dar păstrează speranța unei soluții # Ziarul National
Conflictul din Ucraina rămâne blocat, în ciuda lunilor întregi de negocieri, afirmă vicepreședintele american J. D. Vance într-un interviu cu postu...
17:30
Vladimir Bolea susține dezvoltarea urbană durabilă la Ungheni prin noi proiecte verzi și infrastructurale # Ziarul National
La Ungheni, un proiect semnificativ de modernizare a spațiilor verzi urbane va fi implementat, contribuind la dezvoltarea durabilă a municipiului. ...
17:30
Tragedie la București: Explozie devastatoare a distrus două etaje, cauzată de scurgeri de gaze naturale # Ziarul National
Trei persoane au murit și 13 au fost spitalizate după o explozie puternică ce a avut loc vineri dimineaţa în Bucureşti. Explozia ar fi fost provoca...
17:30
UE pune presiune pe giganții tech pentru protecția copiilor online: Apple, Google, SnapChat și YouTube sub lupa Bruxelles-ului # Ziarul National
Uniunea Europeană a anunțat vineri că a trimis cereri de informații mai multor companii din domeniul tehnologiei pentru a verifica respectarea obli...
16:30
Studenții de la Drept descoperă secretele Procuraturii Generale în vizite educative # Ziarul National
În datele de 10 și 17 octombrie 2025, Procuratura Generală a Republicii Moldova a primit vizita a două grupuri de studenți de la Facultatea de Drep...
16:30
Elevii de la Excelsis explorează de aproape strategiile energetice ale Republicii Moldova în vizită la Ministerul Energiei # Ziarul National
Un grup de elevi de clasa a IX-a de la școala privată EXCELSIS a vizitat Ministerul Energiei. Aceștia au avut ocazia să poarte o discuție cu minist...
16:30
Forumul pedagogic din Taraclia: Inovație educațională și sprijin pentru minorități în prim-plan # Ziarul National
Calitatea procesului educațional, rolul școlii în promovarea inovației și colaborării, alături de dezvoltarea multilingvismului, au fost subiectele...
14:45
Mentoratul: Cheia Succesului pentru Profesorii Debutanți în Gimnaziul "Mihai Viteazul" din Strășeni # Ziarul National
"Prima zi ca învățătoare n-o voi uita niciodată. Intrând în clasă, acum un an, am fost copleșită de emoții, constatând că tot ce-am învățat în facu...
14:45
Nina Cereteu și Stela Onuțu rămân primari pentru a evita alegeri locale, fără loc în Parlament # Ziarul National
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, care au fost alese deputate pe listele Partidului Politic Partidul Nostru, nu-și...
14:45
Distincții pentru profesori inovatori: șase cadre didactice din sudul țării premiate pentru inovație în educație # Ziarul National
Șase cadre didactice din sudul țării au fost distinse cu titlul de „Profesor Inovator” și premiate cu câte 10.000 de lei fiecare, pentru excelență ...
14:45
Nicolae Botgros va prezida prima ședință a noului Parlament după refuzul lui Vladimir Voronin # Ziarul National
Dirijorul Nicolae Botgros va prezida ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, după ce liderul PCRM, Vladimir Voronin, decan d...
14:45
Chișinău găzduiește Conferința SEEPAG: lupta împotriva corupției și crimei organizate în Europa de Sud-Est # Ziarul National
În anul 2025, Procuratura Republicii Moldova a deținut Președinția Grupului Consultativ al Procurorilor din Sud-Estul Europei (SEEPAG), o platformă...
13:45
Președintele Partidului Socialiștilor și unul dintre liderii Blocului electoral Patriotic, Igor Dodon, a anunțat că va activa în Parlament ca deput...
13:45
Trump refuză livrarea rachetelor Tomahawk cerute de Ucraina pentru a nu afecta rezervele americane # Ziarul National
Statele Unite nu-şi pot "sărăci" rezervele de rachete de croazieră tip Tomahawk, pe care Ucraina vrea să le achiziționeze de la Washington pentru a...
12:45
Comisia Europeană a salutat aderarea Republicii Moldova la SEPA, aceasta fiind una dintre primele patru țări partenere eligibile pentru Extindere c...
12:45
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale discută cu experții pentru o mai bună aplicare a normelor de urbanism # Ziarul National
Astăzi, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a avut loc un atelier de lucru cu verificatorii de proiecte acreditați în urbanism....
11:45
Alexei Buzu în așteptarea deciziei noului premier, Marcel Spatari se pregătește pentru rolul de deputat # Ziarul National
Fostul ministru al muncii și protecției sociale, Marcel Spatari, anunță că va deveni deputat și promite să susțină pe oricine va fi numit următorul...
09:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul pentru convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a....
