Schimbări meteorologice la nivel național pentru duminică, 19 octombrie 2025

Ziarul National, 18 octombrie 2025 22:00

Un front de aer rece aduce schimbări semnificative în vremea din Republica Moldova pentru duminică, 19 octombrie 2025. După o sâmbătă cu temperatur...

Acum 2 ore
22:00
Acum 6 ore
19:00
ULTIMA ORĂ // S-a ales praful din ,,patrioții" Moscovei în R. Moldova. Voronin îi aplică lovitura de grație lui Dodon, după ce în plină campanie a dezvăluit că socialistul ar fi luat 860 de mii de euro de la Plahotniuc Ziarul National
Comunistul Vladimir Voronin părăsește așa-zisul bloc ,,patriotic", după ce a acces în Parlament. Comitetul Central al Partidului Comuniștilor d...
18:00
Austria renunță la opoziție și sprijină sancțiunile UE împotriva Rusiei Ziarul National
Austria a anunţat sâmbătă că va sprijini cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Această decizie a fost luată după...
Acum 8 ore
17:00
Se reiau reparațiile la centrala nucleară Zaporojie după stabilirea zonelor de încetare a focului în Ucraina Ziarul National
Lucrările de reparație la liniile de alimentare externe ale centralei nucleare Zaporojie din Ucraina au început sâmbătă, după o pauză de patru săpt...
Acum 12 ore
12:00
Guvernatoarea BNM promovează echitatea de gen ca factor de eficiență și competitivitate la nivel internațional Ziarul National
Echitatea de gen și incluziunea financiară sunt factori esențiali pentru competitivitatea și sustenabilitatea economică, a subliniat guvernatoarea ...
12:00
Hamas se opune dezarmării și menține controlul securității în Gaza în perioada de tranziție Ziarul National
Hamas intenționează să mențină controlul asupra securității din Fâșia Gaza pe durata unei perioade de tranziție și nu promite dezarmarea, a declara...
Acum 24 ore
09:00
Israelul primește sicriul unui ostatic decedat, anunță biroul prim-ministrului Ziarul National
Israelul a primit un sicriu care conține trupul unui ostatic decedat, a anunțat biroul prim-ministrului într-un comunicat difuzat vineri seară.
09:00
Zelenski nu obține sprijin clar pentru rachetele Tomahawk după discuțiile cu Trump la Casa Albă Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski nu pare să fi obţinut ceea ce îşi dorea la întâlnirea de la Casa Albă. Preşedintele SUA, Donald Trump, pare că nu e...
09:00
Horoscopul zilei 18.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecCu toate că obstacolele pot apărea neașteptat, determinarea și voința ta sunt cheia succesului. Energia pozitivă pe care o emani va atrag...
17 octombrie 2025
23:45
Zelenski și Trump la Casa Albă: Liderul ucrainean speră la ajutor american pentru a încheia războiul cu Rusia Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află la Casa Albă, vineri, pentru o întâlnire importantă cu liderul american Donald Trump. Zelenski a ...
23:45
Tunelul controversat „Putin-Trump” sub strâmtoarea Bering: Reacțiile lui Trump și Zelenski la propunerea Kremlinului Ziarul National
Rusia și Statele Unite ar putea să colaboreze pentru construirea unui tunel feroviar „Putin-Trump” sub strâmtoarea Bering, idee care ar putea facil...
Ieri
21:45
Zelenski insistă pe garanții de securitate pentru Ucraina, în timp ce Trump speră la pace fără rachete Tomahawk Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat vineri că garanțiile bilaterale de securitate pentru Ucraina reprezintă „cel mai important lu...
21:45
Cum poate ajunge Putin la Budapesta: Provocările „Kremlinului zburător” în fața interdicțiilor aeriene UE Ziarul National
Summitul dintre Vladimir Putin şi Donald Trump nu este încă definitiv stabilit, dar, dacă Putin va merge la Budapesta pentru a se întâlni cu preşed...
21:45
Zelenski caută sprijin de la Trump pentru pacea în Ucraina. Liderul american, ezitant în fața lui Putin. Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află la Casa Albă, vineri, pentru a se întâlni cu liderul american Donald Trump. Zelenski a subliniat ...
20:45
Vremea se schimbă pe 18 octombrie 2025: ploi ușoare și temperaturi mai ridicate Ziarul National
Pe 18 octombrie 2025, vremea Republicii Moldova va aduce schimbări notabile. Temperaturile vor cunoaște o ușoară creștere, în unele regiuni diferen...
18:45
Întărirea cooperării judiciare internaționale: Delegația olandeză vizitează Procuratura Generală a Republicii Moldova Ziarul National
La 17 octombrie 2025, Procuratura Generală a Republicii Moldova a găzduit o vizită oficială din partea unei delegații a Ministerului Justiției și S...
17:45
ANALIZĂ // O altă întâlnire cu Putin prezintă un RISC semnificativ pentru Trump. Semnale periculoase pentru Ucraina și aliații europeni Ziarul National
Președinte american Donald Trump joacă din nou cartea negocierii directe cu Vladimir Putin, anunțând o posibilă întâlnire cu liderul de la Krem...
17:30
Republica Moldova primește un nou partener în programele de dezvoltare sustenabilă: birou italian de cooperare inaugurat la Chișinău Ziarul National
Republica Moldova va inaugura un birou al Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare. Acest nou birou va sprijini crearea unor programe de co...
17:30
Negocieri blocate între Rusia și Ucraina: J. D. Vance avertizează asupra obstacolelor în calea păcii, dar păstrează speranța unei soluții Ziarul National
Conflictul din Ucraina rămâne blocat, în ciuda lunilor întregi de negocieri, afirmă vicepreședintele american J. D. Vance într-un interviu cu postu...
17:30
Vladimir Bolea susține dezvoltarea urbană durabilă la Ungheni prin noi proiecte verzi și infrastructurale Ziarul National
La Ungheni, un proiect semnificativ de modernizare a spațiilor verzi urbane va fi implementat, contribuind la dezvoltarea durabilă a municipiului. ...
17:30
Tragedie la București: Explozie devastatoare a distrus două etaje, cauzată de scurgeri de gaze naturale Ziarul National
Trei persoane au murit și 13 au fost spitalizate după o explozie puternică ce a avut loc vineri dimineaţa în Bucureşti. Explozia ar fi fost provoca...
17:30
UE pune presiune pe giganții tech pentru protecția copiilor online: Apple, Google, SnapChat și YouTube sub lupa Bruxelles-ului Ziarul National
Uniunea Europeană a anunțat vineri că a trimis cereri de informații mai multor companii din domeniul tehnologiei pentru a verifica respectarea obli...
16:30
Studenții de la Drept descoperă secretele Procuraturii Generale în vizite educative Ziarul National
În datele de 10 și 17 octombrie 2025, Procuratura Generală a Republicii Moldova a primit vizita a două grupuri de studenți de la Facultatea de Drep...
16:30
Elevii de la Excelsis explorează de aproape strategiile energetice ale Republicii Moldova în vizită la Ministerul Energiei Ziarul National
Un grup de elevi de clasa a IX-a de la școala privată EXCELSIS a vizitat Ministerul Energiei. Aceștia au avut ocazia să poarte o discuție cu minist...
16:30
Forumul pedagogic din Taraclia: Inovație educațională și sprijin pentru minorități în prim-plan Ziarul National
Calitatea procesului educațional, rolul școlii în promovarea inovației și colaborării, alături de dezvoltarea multilingvismului, au fost subiectele...
14:45
Mentoratul: Cheia Succesului pentru Profesorii Debutanți în Gimnaziul "Mihai Viteazul" din Strășeni Ziarul National
"Prima zi ca învățătoare n-o voi uita niciodată. Intrând în clasă, acum un an, am fost copleșită de emoții, constatând că tot ce-am învățat în facu...
14:45
Nina Cereteu și Stela Onuțu rămân primari pentru a evita alegeri locale, fără loc în Parlament Ziarul National
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, care au fost alese deputate pe listele Partidului Politic Partidul Nostru, nu-și...
14:45
Distincții pentru profesori inovatori: șase cadre didactice din sudul țării premiate pentru inovație în educație Ziarul National
Șase cadre didactice din sudul țării au fost distinse cu titlul de „Profesor Inovator” și premiate cu câte 10.000 de lei fiecare, pentru excelență ...
14:45
Nicolae Botgros va prezida prima ședință a noului Parlament după refuzul lui Vladimir Voronin Ziarul National
Dirijorul Nicolae Botgros va prezida ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, după ce liderul PCRM, Vladimir Voronin, decan d...
14:45
Chișinău găzduiește Conferința SEEPAG: lupta împotriva corupției și crimei organizate în Europa de Sud-Est Ziarul National
În anul 2025, Procuratura Republicii Moldova a deținut Președinția Grupului Consultativ al Procurorilor din Sud-Estul Europei (SEEPAG), o platformă...
13:45
Igor Dodon promite colaborare constructivă în Parlament pentru binele cetățenilor Ziarul National
Președintele Partidului Socialiștilor și unul dintre liderii Blocului electoral Patriotic, Igor Dodon, a anunțat că va activa în Parlament ca deput...
13:45
Trump refuză livrarea rachetelor Tomahawk cerute de Ucraina pentru a nu afecta rezervele americane Ziarul National
Statele Unite nu-şi pot "sărăci" rezervele de rachete de croazieră tip Tomahawk, pe care Ucraina vrea să le achiziționeze de la Washington pentru a...
12:45
R. Moldova aderă la SEPA: O nouă etapă în apropierea de Uniunea Europeană Ziarul National
Comisia Europeană a salutat aderarea Republicii Moldova la SEPA, aceasta fiind una dintre primele patru țări partenere eligibile pentru Extindere c...
12:45
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale discută cu experții pentru o mai bună aplicare a normelor de urbanism Ziarul National
Astăzi, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a avut loc un atelier de lucru cu verificatorii de proiecte acreditați în urbanism....
11:45
Alexei Buzu în așteptarea deciziei noului premier, Marcel Spatari se pregătește pentru rolul de deputat Ziarul National
Fostul ministru al muncii și protecției sociale, Marcel Spatari, anunță că va deveni deputat și promite să susțină pe oricine va fi numit următorul...
09:30
Maia Sandu convoacă noul Parlament al R. Moldova pentru PRIMA ședință oficială Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul pentru convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a....
09:00
Horoscopul zilei 17.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecSe deschid noi oportunități care merită explorate. La locul de muncă, o idee îndrăzneață ar putea să impresioneze colegii. În plan person...
01:45
Rachetele Tomahawk grăbesc Moscova să redeschidă dialogul cu Ucraina: Zelenski, optimist înaintea discuțiilor cu Trump Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi, înaintea discuțiilor programate cu președintele american Donald Trump, că demersurile pent...
00:45
Rusia și SUA pregătesc un nou summit între Putin și Trump, în timp ce tensiunile cresc din cauza rachetelor Tomahawk furnizate Ucrainei Ziarul National
Kremlinul a comunicat că liderul rus Vladimir Putin l-a avertizat pe președintele SUA, Donald Trump, în cadrul unei convorbiri telefonice de joi, c...
00:45
Procurori români adună dovezi de genocid în Ucraina: mii de refugiați audiați în România Ziarul National
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a comunicat că mii de refugiaţi din Ucraina, care au ajuns în România odată cu izbucnirea conflictul...
16 octombrie 2025
23:45
"Structura noului Guvern: Alexandru Munteanu finalizează componența și analizează opțiuni cheie pentru viitor" Ziarul National
Candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că structura viitorului...
23:45
Donald Trump și Vladimir Putin pregătesc o întâlnire la Budapesta pentru a discuta despre încheierea războiului Rusia-Ucraina. Summitul ar putea deschide calea unei întâlniri directe Putin-Zelenski. Ziarul National
Președintele american Donald Trump a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma unei convorbiri telefonice. Ce...
23:45
Orban pregătește Budapesta pentru întâlnirea istorică Putin-Trump: „Suntem gata!” Ziarul National
Premierul Ungariei, Viktor Orban, care este un admirator al lui Donald Trump, a salutat vineri planurile președintelui american de a se întâlni la ...
Mai mult de 2 zile în urmă
22:45
Trump caută să surprindă lumea cu un nou summit între Putin și Zelenski: întâlnirea decisivă pentru pace se va ține la Budapesta? Ziarul National
Președintele Donald Trump consideră că încă există șanse să faciliteze o întâlnire directă între președinții rus, Vladimir Putin, și ucrainean, Vol...
21:45
Maia Sandu îl propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de premier, după refuzul lui Dorin Recean Ziarul National
Președintele Maia Sandu a avut o convorbire telefonică personală cu Alexandru Munteanu, căruia i-a propus funcția de premier. Această dezvăluire a ...
21:15
Prognoza meteo pentru 17.10.2025: Schimbări ușoare în Republica Moldova Ziarul National
Ziua de mâine, 17 octombrie 2025, aduce o continuitate a vremii plăcute în Republica Moldova, cu temperaturi ce se vor situa între 4°C dimineața și...
21:15
Moldova, un exemplu de stabilitate macroeconomică și determinare democratică la Washington Ziarul National
Republica Moldova oferă stabilitate macroeconomică, o bancă centrală independentă și un cadru de reglementare armonizat cu standardele europene. Ac...
19:45
Curtea Constituțională confirmă: abaterile din campania electorală nu au influențat alegerile parlamentare Ziarul National
Deși în perioada campaniei electorale au fost înregistrate anumite abateri, acestea nu au influențat în mod decisiv rezultatul final al alegerilor ...
18:45
ULTIMA ORĂ // Partidul lui Ion Chicu se DEZINTEGREAZĂ. Unul dintre greii formațiunii părăsește PDCM Ziarul National
Vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Alexandru Botnari, a demisionat și, totodată, părăsește formațiunea lu...
18:45
Mandatele deputaților aleși în Republica Moldova, validate de Curtea Constituțională Ziarul National
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat joi rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Partidul Acțiune și Solidaritate...
