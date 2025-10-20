Bulgaria, dispusă să permită trecerea avionului lui Putin către Budapesta pentru întâlnirea cu Trump

16:30

Influencerița Valerie Lungu și iubitul ei, Alex, pot răsufla, în sfârșit, ușurați: casa visurilor lor e aproape gata! După un an și nouă luni de muncă și bătăi de cap, Valerie și Alex Glika au reușit să se mute. Doar că, deși aveau totul planificat până la ultimul detaliu, realitatea de pe șantier i-a lovit din plin. S-au confruntat cu probleme serioase care și-au pus amprenta asupra lor. Au fost lăsați cu buza umflată de cei care ar fi trebuit să-i ajute, scrie cancan.ro.