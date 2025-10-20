„Autonomia avocaturii nu este negociabilă”: UARM ripostează dur la declarațiile Maiei Sandu despre vettingul apărătorilor: O ingerință directă în exercitarea profesiei
UNIMEDIA, 20 octombrie 2025 12:40
Uniunea Avocaților din Republica Moldova critică declarațiile recente ale președintei Maia Sandu privind posibilitatea aplicării unui proces de vetting pentru avocați, calificând o astfel de inițiativă drept „ilegală și periculoasă pentru democrație”. „Orice tentativă de control extern asupra profesiei constituie o ingerință în autonomia avocaturii și o amenințare la adresa dreptului la apărare. Astfel de practici ar apropia Republica Moldova de statele nedemocratice și ar pune în pericol parcursul său european”, notează UARM.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
12:50
(live) CMC continuă ședința: Ce subiecte au mai rămas pe agenda aleșilor, după 2 zile de dezbateri # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) continuă astăzi, 20 octombrie, ședința începută pe 15 octombrie. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte care urmează a fi examinate.
Acum 30 minute
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețuri noi la carburanți pentru mâine, 21 octombrie. Astfel, un litru de motorina va fi mai ieftin cu 3 bani, iar prețul benzinei crește cu un ban.
12:40
„Autonomia avocaturii nu este negociabilă”: UARM ripostează dur la declarațiile Maiei Sandu despre vettingul apărătorilor: O ingerință directă în exercitarea profesiei # UNIMEDIA
Uniunea Avocaților din Republica Moldova critică declarațiile recente ale președintei Maia Sandu privind posibilitatea aplicării unui proces de vetting pentru avocați, calificând o astfel de inițiativă drept „ilegală și periculoasă pentru democrație”. „Orice tentativă de control extern asupra profesiei constituie o ingerință în autonomia avocaturii și o amenințare la adresa dreptului la apărare. Astfel de practici ar apropia Republica Moldova de statele nedemocratice și ar pune în pericol parcursul său european”, notează UARM.
12:40
(live) CMC continuă ședința: Ce subiecte au mai rămas pe agenda aleșilor, duă 2 zile de dezbateri # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) continuă astăzi, 20 octombrie, ședința începută pe 15 octombrie. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte care urmează a fi examinate.
12:30
„Ai pupat Satana”: Alina Stoianov povestește despre experiența sa alături de Till, după ce a apărut semidezgolită în videoclipul „Prostitution”, care a scandalizat societatea # UNIMEDIA
Videoclipul piesei „Porstitution” al solistului trupei Rammstein, Till Lindemann, filmat recent la Chișinău, a stârnit reacții intense în societate, La rândul său, actrița Alina Stoianov a vorbit despre experiența sa de filmare alături Till, în care apare în scene intense, inclusiv secvențe în care este semidezgolită.
Acum o oră
12:10
„Să nu faceți politică, dar politici pentru toți”: Mesajul lui Ceban pentru viitorul premier # UNIMEDIA
Edilul Ion Ceban a adresat, în cadrul ședinței Primăriei Chișinău, un mesaj viitorului premier. „Tare vreau să cred că și vin cu un sfat pentru viitorul premier, dar și miniștri - să nu facă politică, ci politici pentru toți cetățenii în mod egal”, a menționat Ceban.
12:00
Angajatul Penitenciarului 13, care a ajutat o deținută ucraineană să fugă, condamnat la 3 ani: Ar fi făcut-o „din milă”. Cum a pregătit evadarea # UNIMEDIA
Un ofițer de la Penitenciarul nr. 13 a fost condamnat la 3 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de transmiterea ilegală de obiecte interzise unei deținute ucrainene și facilitarea evadării acesteia.
Acum 2 ore
11:50
La mulți ani, maestre! Fondatorul ansamblului „Plăieșii”, Nicolae Gribincea, este omagiat astăzi: Câți ani împlinește artistul # UNIMEDIA
Maestre Nicolae Gribincea își sărbătorete astăzi cea de-a 64 aniversare. Cu această ocazie, colegii interpretului, au ținut să-l felicite și să-i ureze cele mai calde urări de sănătate, inspirație și putere creatoare. „Vă mulțumim pentru dragostea prin care păstrați vie tradiția cântecului popular, pentru emoția și mândria pe care le aduceți în fiecare casă și pe fiecare scenă”, se arată într-un mesaj.
11:50
Europa trebuie să acționeze și să ia urgent măsuri financiare, militare și politice pentru a ajuta Ucraina și a determina Rusia să încheie războiul. Este de părere cancelarul Germaniei, care susține că recenta vizită la Washington a președintelui Volodimir Zelenski nu a fost un succes. Oficialul german mai avertizează că Rusia ar putea să atace alte țări europene dacă Ucraina nu va rezista, scrie euronews.ro.
11:40
La mulți ani, maestre! Fondatorul ansamblului „Plăieșii”, Nicolae Gribincea, este omagiat astăzi: Cât ani împlinește artistul # UNIMEDIA
Maestre Nicolae Gribincea își sărbătorete astăzi cea de-a 64 aniversare. Cu această ocazie, colegii interpretului, au ținut să-l felicite și să-i ureze cele mai calde urări de sănătate, inspirație și putere creatoare. „Vă mulțumim pentru dragostea prin care păstrați vie tradiția cântecului popular, pentru emoția și mândria pe care le aduceți în fiecare casă și pe fiecare scenă”, se arată într-un mesaj.
11:30
(video) Primele imagini cu jaful de la Luvru: Un vizitator al muzeului l-a filmat pe unul dintre hoți în acțiune # UNIMEDIA
Vânătoarea a început: după spectaculosul jaf de duminică dimineață de la Muzeul Luvru din Paris, poliția franceză este pe urmele a patru infractori care au fugit cu opt „bijuterii ale coroanei Franței”, transmite AFP. Canalele de știri franceze au transmis imagini, filmate cu un telefon mobil de un vizitator, în care se vede unul dintre hoți tăind geamul unei vitrine, scrie hotnews.ro.
11:30
O femeie și-a pierdut viața în această dimineață, după ce a fost lovită de un automobil de model Dacia Logan pe șoseaua de centură a municipiului Bălți.
11:20
Doi ani de la carnagiul de la Bahmut. Procurorul pe caz: „Experții din Moldova nu au oferit răspuns la toate întrebările, iar expertizele vor fi efectuate în România” # UNIMEDIA
Astăzi, 20 octombrie, se împlinesc doi ani de la tragedia de la Bahmut, unde, în urma unui accident teribil, și-au pierdut viața patru persoane din aceeași familie, inclusiv un copil. Procurorul pe caz, Nicolae Pîrîu, a declarat pentru UNIMEDIA că, pentru clarificarea tuturor detaliilor, urmează a fi numită o comisie rogatorie în România.
11:00
(video) Ședința Primăriei. Ceban: Un sfat pentru viitorul premier și miniștri. „Să nu faceți politică, dar politici petru toți cetățenii în mod egal” # UNIMEDIA
Serviciile municipale s-au întrunit astăzi în ședința săptămânală, condusă de primarul capitalei, Ion Ceban. Pe ordinea de zi au figurat 7 subiecte.
11:00
Maia Sandu îl ameninţă pe Gheorghe Gonţa cu judecata: „Îmi cere 100 mii lei, să şterg imagini cu persoana sa dintr-un editorial şi să-mi cer scuze publice” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu îi cere jurnalistului Gheorghe Gonța 100 de mii de lei pentru prejudiciu moral, după ce acesta ar fi făcut afirmații considerate defăimătoare într-un editorial video. În caz contrar, şefa statului îl va acţiona în judecată, a anunțat acesta.
Acum 4 ore
10:50
Un incident șocant a avut loc într-o localitate din raionul Criuleni. Potrivit informațiilor, un tânăr de 23 de ani a fost trasnsportat la spital, după ce a fost înjunghiat de fratele său.
10:40
Aderare la UE, dar fără drepturi depline de vot: Scenariul luat în calcul pentru Republica Moldova și Ucraina # UNIMEDIA
Statele care vor adera în viitor la Uniunea Europeană ar putea fi lipsite de dreptul de veto, o mișcare care ar putea convinge politicieni sceptici precum Viktor Orbán să accepte extinderea, scrie Politico, citată de hotnews.ro.
10:20
(live) Primăria, în ședință. Ceban: Un sfat pentru viitorul premier și miniștri. „Să nu faceți politică, dar politici petru toți cetățenii în mod egal” # UNIMEDIA
Serviciile municipale se întrunesc astăzi în ședința săptămânală, condusă de primarul capitalei, Ion Ceban. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte.
10:20
(video) Scene cumplite în Ucraina: Un bărbat, surprins cum fuge cu o femeie rănită în brațe. Civili, împușcați de ruși pe străzile din Pokrovsk # UNIMEDIA
Un bărbat a fugit cu o femeie rănită în brațe către militarii ucraineni, după ce trupele ruse au deschis focul asupra civililor pe străzile din Pokrovsk. Scene dramatice au fost surprinse de un militar ucrainean cu ajutorul unei drone Mavic, scrie adevarul.ro.
10:20
(video) Jenika Guțu face milioane lunar. Dezvăluirile influenceriței despre venitul său: „Pe mine nimeni nu mă întreabă la cât mă trezesc și când mă culc” # UNIMEDIA
Influencerița și femeia de afaceri Eugenia Guțu, cunoscută în mediul online ca Jenika, a dezvăluit, în cadrul unui eveniment dedicat business-ului, că venitul ei lunar depășește două milioane de lei. Tânăra a subliniat că în spatele acestui succes se află muncă intensă și multă perseverență.
10:10
Serviciile municipale se întrunesc astăzi în ședința săptămânală, condusă de primarul capitalei, Ion Ceban. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte.
10:00
Donald Trump îi cere public lui Zelenski să cedeze Donbas: „Lăsați-o așa cum a căzut. Opriți luptele și plecați acasă” # UNIMEDIA
Donald Trump a sugerat că cel mai rapid mod de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „împărțirea” regiunii Donbas, lăsând cea mai mare parte sub control rusesc. Declarațiile au fost făcute după o întâlnire tensionată la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, care nu a reușit să obțină livrarea rachetelor Tomahawk, scrie The Guardian, citat de presa română.
09:50
Iubita lui CRBL, pregătită să devină mamă, la 24 de ani? Cum decurge relația cântărețului cu moldoveanca Olga Guțanu # UNIMEDIA
CRBL și iubita lui sunt împreună de mai bine de un an. Cei doi s-au cunoscut la o lună după ce artistul a anunțat divorțul de fosta soție, Elena, cu care are împreună și o fiică adolescentă. Între cei doi există o diferență de 23 de ani, însă pare că nu a fost o problemă în relația lor. Olga Guțanu a răspuns la întrebarea dacă se vede curând mamă, scrie spynews.ro.
09:30
Accident grav la Călărași: Un tânăr de 19 ani a murit, după ce a pierdut controlul ghidonului și a intrat cu motocicleta într-un gard. Nu avea permis # UNIMEDIA
Un tânăr de 19 ani a murit după ce s-a urcat pe o motocicletă, fără a deține permis de conducere. Acesta ar fi pierdut controlul ghidonului și a intrat într-un gard. Potrivit Poliției, accidentul a avut loc ieri, 19 octombrie, în raionul Călărași.
09:20
(video) Un avion cargo a derapat la aterizare în Hong Kong și a căzut în mare. Doi angajați ai aeroportului au fost uciși # UNIMEDIA
Doi angajați ai serviciului de securitate al aeroportului din Hong Kong au fost uciși luni dimineață, după ce un avion cargo ce venea din Dubai a derapat de pe pistă la aterizare, a intrat în coliziune cu vehiculul lor de patrulare și l-a împins în mare, a anunțat operatorul aeroportuar, scrie hotnews.ro.
09:20
Un adversar vechi, o retorică și mai veche și o ofensivă nouă. George Soros, miliardarul născut în Ungaria și arhitectul uneia dintre cele mai influente rețele filantropice globale, se pregătește – alături de fiul său Alex – pentru un război de uzură cu administrația Trump. De această dată, nu doar în arena ideologică, ci și în cea fiscală și penală, scrie The Wall Street Journal, potrivit adevarul.ro.
09:10
Pe 20 octombrie, istoria a fost marcată de victoria creștină la Giurgiu în 1595 și de înțelegerea Churchill-Stalin din 1944 privind Balcanii.
09:10
Situație de alertă la vama Otaci: Un Lexus cu numere ucrainene ar fi lovit un autocar, apoi a accelerat și ar fi intrat ilegal în Moldova: Șoferul a fugit # UNIMEDIA
Un Lexus înmatriculat în Ucraina ar fi intrat ilegal în Republica Moldova, noaptea trecută, în jurul orei 034:10, prin Punctul de Trecere a Frontierei Otaci, susțin sursele pulsmedia.md.
Acum 6 ore
08:50
(video) Cine se teme să urce „Pe patru roți”? Daniel Rachier dă nume: „Cebotari nu vrea să-și arate mașina, Nebunu nu vine...” # UNIMEDIA
„Nu toți sunt transparenți la noi în țară”, afirmă fondatorul seriei „Pe patru roți”, Daniel Rachier, după ce mai multe persoane au refuzat invitația de a participa la proiectul său. Potrivit acestuia, printre cei care nu au dorit să-și prezinte mașinile se numără Cristian Cebotari și Gabriel Nebunu. „Se tem de întrebări, se tem de anumite chestii pe care nu ar vrea să le afle lumea”, a menționat acesta la emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
08:40
Rodrigo Paz a câştigat alegerile prezidenţiale din Bolivia. Primul preşedinte de centru-dreapta după 20 de ani de socialism # UNIMEDIA
Senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz a câştigat duminică, 19 octombrie, al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Bolivia, învingându-l pe rivalul său de dreapta Jorge „Tuto” Quiroga, scrie adevărul.ro.
08:30
Leii visează la obiective ambițioase, iar o problemă le împiedică pe Fecioare să progreseze: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi ne îndeamnă să ne ascultăm vocea interioară și să ne bazăm pe intuiție. Fie că este vorba de decizii personale sau profesionale, astrele ne îndrumă să căutăm echilibrul între rațiune și emoție. Ce secrete ne vor dezvălui horoscoapele zilnice? Descoperiți-le și aflați cum să navigați prin provocările și oportunitățile acestei zile.
08:10
(foto) Un nou succes pentru Irina Rîngaci: Luptătoarea a devenit campioană mondială la lupte pe plajă # UNIMEDIA
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, sportiva a obținut titlul după ce a câștigat ultima etapă a competiției, desfășurată în orașul Alexandria din Egipt.
08:10
Hailey Bieber, atac subtil la adresa Selenei Gomez: „Nu sunt competitivă cu oamenii care nu mă inspiră” # UNIMEDIA
Hailey Bieber a revenit în centrul atenției cu o serie de declarații care au reaprins tensiunile cu Selena Gomez, fosta iubită a soțului ei, Justin Bieber. Într-un interviu pentru revista WSJ, fondatoarea brandului Rhode Beauty a spus că este „enervant să fii pusă constant împotriva altor femei”, făcând aluzie directă la Selena, scrie profm.ro.
07:40
„Fără regi”. Proteste masive în SUA împotriva tendințelor autoritare ale lui Donald Trump # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump este contestat în stradă de milioane de americani. Oamenii reclamă faptul că regimul lui e tot mai autoritar. În ziua protestelor, liderul de la Casa Allba a jucat golf la reşedinţa din Florida şi a postat mesaje sfidătoare pe reţelele sociale, scrie observatornews.ro.
07:40
La începutul acestei săptămâni, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de schimb care reflectă o ușoară slăbire a leului moldovenesc în raport cu euro, în timp ce dolarul american a înregistrat o scădere minoră.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, în întreaga țară, vremea va fi predominant stabilă, cu cer variabil și fără șanse semnificative de precipitații.
07:10
ChatGPT i-a adus unei femei din Michigan numerele câștigătoare la loto. Cât a câștigat și avertismentul Loteriei # UNIMEDIA
O femeie din Michigan, SUA, a devenit norocoasa câștigătoare a 100.000 de dolari la loteria Powerball, după ce a ales să joace o combinație de numere oferită de ChatGPT, scrie adevărul.ro.
Acum 24 ore
20:10
(video) „În loc să-mi salveze fiul, medicul...”. Ultimele clipe ale antrenorului de judo, Radu Malcic, prin ochii tatălui: „A stat o oră în secția de primire, până să-l ducă în reanimare” # UNIMEDIA
Iacob Malcic, tatăl lui Radu Malcic, antrenorul de judo ucis în accidentul de la Step Soci pe 11 septembrie, a povestit cu durere ultimele clipe ale fiului său. „A stat o oră în secția de primire și apoi l-au dus în reanimare și au mai așteptat încă o oră ca să vină medicii de la Chișinău, să-l opereze”, a mărturisit bărbatul în cadrul unui monolog pentru Dorin Galben, revoltat față de modul în care a fost tratat fiul său după tragicul accident. „În loc să-mi salveze fiul, medicul de pe ambulanță i-a furat lanțul de aur de la gât și l-a vândut”, a mărturisit părintele îndurerat.
19:50
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie # UNIMEDIA
Anchetatorii au început audierea martorilor. Printre cei care au dat declarații polițiștilor criminaliști sunt și locatari din blocul distrus. Unii dintre ei au susținut că o firmă privată ar fi deschis, joi seara, robinetul de gaze, sigilat dimineața de echipele Distrigaz. Procurorii fac verificări, scriu stirileprotv.ro.
19:20
Soroceanul care a devenit cetățean de onoare al Iașului: Robert Gatman, parte din echipa ce a creat cea mai mică inimă artificială pentru copii # UNIMEDIA
Doi tineri moldoveni, Robert Gatman și Vlad Onceanu, studenți la medicină în Iași, au fost desemnați cei mai tineri cetățeni de onoare ai municipiului, în semn de recunoaștere pentru o realizare deosebită în domeniul medicinei. Cei doi fac parte din echipa MAVIS Artificial Heart, care a dezvoltat cea mai mică inimă artificială din lume destinată copiilor. Proiectul a fost apreciat și premiat la nivel internațional pentru inovația sa și contribuția importantă în salvarea de vieți, scrie observatorul.md.
19:00
Cristiano Ronaldo a mai înscris trei goluri în această săptămână - două pentru Portugalia și altul sâmbătă, spectaculos, la Al-Nassr. CR7 va împlini 41 pe 5 februarie și nu pare aproape de retragere. Pregătirea fizică extraordinară îl ajută să reziste. Mental, e gata să continue, scrie presa română.
18:40
(video) Numărul ministerelor din noul Guvern va fi revizuit? Ce spune un deputat PAS: „Să vedem lista...” # UNIMEDIA
Numărul ministerelor din viitorul Guvern al Republicii Moldova ar putea fi revizuit, a declarat deputatul PAS, Dorian Istratii, în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu” de la TV8. Decizia finală va depinde de viziunea viitorului premier și de prioritățile politice ale coaliției.
18:10
(video) Israel a atacat Gaza, acuzând Hamas de „încălcarea încetării focului”: Armistițiul de o săptămână, pus sub semnul întrebării # UNIMEDIA
Armata israeliană a lansat duminică atacuri aeriene în sudul Fâșiei Gaza, după ce armata a acuzat Hamas că i-ar fi atacat soldații, cele două părți acuzându-se reciproc de încălcarea armistițiului mediat de Statele Unite. Incidentul a provocat până acum 11 victime în enclavă și adâncește incertitudinea privind stabilitatea acordului de pace, scrie adevarul.ro.
17:40
(foto) Chișinăul, pictat de toamnă. Ion Ceban a publicat fotografii spectaculoase din octombrie: „Cât de frumos e, în cel mai drag oraș” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban a împărtășit pe rețele o serie de fotografii spectaculoase, surprinzând orașul în toată splendoarea sa autumnală. Imaginile, publicate pe rețelele de socializare, prezintă parcuri, străzi și clădiri emblematice ale Chișinăului, scăldate în nuanțe calde de galben, roșu și portocaliu.
17:10
Șoșoacă, discurs delirant la un eveniment pro-rus: „Dacă Zelenski vine în Parlamentul meu, îi rup picioarele!” # UNIMEDIA
Întoarsă de la gala aniversară a postului Russia Today, Diana Șoșoacă a fost invitată, ca vorbitor principal, la reuniunea Asociației Internaționale „Prietenii Rusiei” — Pietro Stramezzi, scrie adevarul.ro.
16:50
„Sănătate, perseverență și noi realizări”. Juriştii din Moldova îşi sărbătoresc ziua profesională. Ce le-au urat oficialii # UNIMEDIA
În fiecare an, pe 19 octombrie, se celebrează „Ziua juristului”. Cu acest prilej, mai mulți reprezentanți ai instituțiilor legale din Republica Moldova au transmis mesaje de felicitare pentru profesioniștii din domeniu.
16:10
Datoria publică globală ar urma să depăşească 100% din PIB până în 2029, ajungând la cel mai ridicat nivel începând din 1948 şi continuând tendinţa ascendentă, a apreciat FMI, cerând statelor să-şi consolideze rezervele de capital pentru a se proteja contra riscurilor economice, scrie adevrul.ro.
15:50
(video) Misiunea fatală de la Caragaș: Mașina de patrulare, cu semnalele pornite, s-a izbit de un copac, după ce a evitat coliziunea cu o Toyota # UNIMEDIA
Misiunea fatală de la Caragaș: echipajul se deplasa cu semnalele speciale pornite, când mașina a derapat și s-a izbit de un copac. Mașina de patrulare a încercat să evite un impact cu o Toyota ce ieșea de pe un drum secundar, scrie presa locală, care a publicat și momentul accidentului teribil.
15:20
Jaf în 7 minute la muzeul Luvru: Au fost furate bijuterii „inestimabile”. Cum au reușit hoții să intre în unul dintre cele mai păzite locuri din Paris și să fugă # UNIMEDIA
Muzeul Luvru din Paris a fost închis duminică în urma unui jaf, a anunțat ministrul culturii din Franța, relatează Sky News și AFP. Conform ministrului de interne, au fost furate bijuterii de o „valoare inestimabilă”. Muzeul, un simbol mondial al culturii franceze și unul dintre cele mai păzite locuri din Paris, este complet închis publicului pentru restul zilei, conform Le Figaro, citat de hotnews.ro.
14:50
(foto) Impact devastator la Caragaș: O mașină de patrulare s-a izbit de un copac. Un bărbat a decedat, iar colegul său - în stare gravă în reanimare # UNIMEDIA
Tragedie pe traseul spre Caragaș, din stânga Nistrului. Un echipaj al poliției rutiere a fost implicat într-un accident grav în această dimineață. Mașina de serviciu s-a izbit violent de un copac, după ce a derapat pe carosabilul umed. Un ofițer de 38 de ani a murit pe loc, iar colegul său, în vârstă de 26 de ani, se află în reanimare, scrie presa locală.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.