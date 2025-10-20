Volodimir Zelenski a cerut prelungirea stării de urgență: Rada Supremă urmează să examineze proiectele de lege

08:50

„Nu toți sunt transparenți la noi în țară”, afirmă fondatorul seriei „Pe patru roți”, Daniel Rachier, după ce mai multe persoane au refuzat invitația de a participa la proiectul său. Potrivit acestuia, printre cei care nu au dorit să-și prezinte mașinile se numără Cristian Cebotari și Gabriel Nebunu. „Se tem de întrebări, se tem de anumite chestii pe care nu ar vrea să le afle lumea”, a menționat acesta la emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.