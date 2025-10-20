Volodimir Zelenski a cerut prelungirea stării de urgență: Rada Supremă urmează să examineze proiectele de lege
UNIMEDIA, 20 octombrie 2025 15:20
Președintele ucrainean Volodimr Zelenski a înaintat proiecte de lege către Rada Supremă (Parlamentul ucrainean) pentru prelungirea mobilizării și a legii marțiale cu 90 de zile, începând cu 5 noiembrie, scrie dig24.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
15:30
Șoferul Volkswagen-ului, implicat astăzi într-un accident la Buiucani, transportat la spital: Cum a avut loc impactul # UNIMEDIA
Șoferul Volkswagen-ului care a fost implicat astăzi într-un accident la Buiucani a fost transportat la spital. Potrivit Poliției, impactul a avut loc după ce aceasta a lovit un automobil de marca Ford, condus de un bărbat de 32 de ani, care ulterior a fost proiectat într-un obstacol.
15:30
(video) „Nu ne mai redirecționați la pagini!” O consilieră PAS către Vitiuc, la ședința CMC: Știm că sunteți buni la asta... # UNIMEDIA
În timpul ședinței Consiliului Municipal Chișinău din 20 octombrie, consiliera PAS, Diana Roșca a criticat modul în care Primăria gestionează contractele de comodat ale Regiei Transport Electric, cerând clarificări despre modificările aduse. „Era normal să anexați aici ambele contracte… Și să nu ne mai redirecționați la pagini, noi știm că voi sunteți buni la asta”, s-a adresat aceasta către raport, Roman Vitiuc, șef al Direcției Generale Economie, Comerț și Turism.
Acum 15 minute
15:20
Acum 30 minute
15:10
(video) Ședința CMC. Lebedinschi: Haideți să nu mai folosim cutuma asta aberantă. Ați pus la bătaie secretarul general # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) continuă astăzi, 20 octombrie, ședința începută pe 15 octombrie. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte care urmează a fi examinate.
15:10
Interdicţia de a importa gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană până la sfârşitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniştrilor europeni ai energiei care a avut loc la Luxemburg, scrie digi24.ro.
15:10
Nicolae Botgros sau Zinaida Greceanîi? Cine va prezida ședința de constituire a noului Parlament, după ce liderul PCRM a refuzat # UNIMEDIA
Noua legislatură își începe activitatea pe 22 octombrie, iar ședința de constituire a Parlamentului va fi prezidată de decanul supleant de vârstă, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin, cel mai vârstnic deputat, a refuzat această onoare.
Acum o oră
15:00
Ultima oră! Vladimir Plahotniuc rămâne după gratii încă 30 de zile. Decizia, luată în lipsa fostului lider PD # UNIMEDIA
Fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, rămâne în continuare după gratii. Magistrații au admis astăzi recursul procurorilor și au prelungit arestul cu încă 30 de zile.
14:50
(video) Constantin Țuțu, adus silit în fața instanței în dosarul de îmbogățire ilicită, însă ședința a fost amânată: Imagini din sala de judecată # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost adus forțat la o nouă ședință de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită, scrie tv8.md.
14:40
Pană majoră de internet la nivel global: Sunt afectate site-uri, aplicații, jocuri online și servicii bancare # UNIMEDIA
O întrerupere majoră a rețelelor online a paralizat luni, 20 octombrie, zeci de site-uri web, aplicații și platforme de gaming, printre care se numără Amazon, Snapchat, Roblox sau Coinbase, scrie adevărul.ro.
Acum 2 ore
14:30
(live/update) CMC continuă ședința. Lebedinschi: Haideți să nu mai folosim cutuma asta aberantă. Ați pus la bătaie secretarul general # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) continuă astăzi, 20 octombrie, ședința începută pe 15 octombrie. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte care urmează a fi examinate.
14:30
(video) „Vă rog frumos, stimă și respect!”. Consilierii PAS, așteptați o oră la ședința CMC: Aplauze # UNIMEDIA
Consilierii fracțiunii PAS au întârziat cu o oră la ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC), din 20 octombrie, fiind întâmpinați la intrarea în sală cu aplauze de colegii săi.
14:20
(video) Situație periculoasă în trafic: Un BMW a ieșit pe contrasens, a depășit o mașină, apoi a frânat brusc, provocând un accident. Șoferul care l-a lovit din spate avea cameră de bord # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs pe strada Ion Pelivan din capitală, după ce șoferul unui BMW a efectuat o manevră periculoasă în trafic. Acesta a depășit o altă mașină, fără a semnaliza, apoi a frânat brusc în fața acesteia.
14:00
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe perioada examinării cauzei civile, a publicat pe pagina sa un editorial, în care vorbește despre alegerile care au trecut și despre rolul opoziției. În opinia sa, nu Partidul Acţiune şi Solidaritate a câştigat alegerile, ci opoziţia le-a pierdut.
13:50
Un fost angajat al ASP, reținut de CNA în dosarul permiselor de conducere, la Călărași: Ofițerii au descins cu percheziții și la Ungheni # UNIMEDIA
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, în cadrul cauzei penale ce vizează corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărbatul a fost plasat în izolatorul de urmărire penală al CNA.
Acum 4 ore
13:30
(video) Un Volkswagen și un Ford Fusion, boțite într-un accident la Buiucani: Ambulanța, la fața locului # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc acum câteva clipe pe o stradă din sectorul Buiucani. Potrivit imaginilor, la fața locului a venit o ambulanță.
13:20
(live/update) CMC continuă ședința: Aleșii PAS, întâmpinați cu aplauze în sală, după o oră de întârziere # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) continuă astăzi, 20 octombrie, ședința începută pe 15 octombrie. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte care urmează a fi examinate.
13:10
Tensiuni între statele UE din cauza vizitei lui Putin în Ungaria: „Nu există loc pentru criminali de război în Europa” # UNIMEDIA
Liderul rus Vladimir Putin ar trebui împiedicat să participe la negocierile de mare importanță menite să înghețe războiul din Ucraina, a avertizat unul dintre cei mai importanți diplomați europeni, după ce președintele american Donald Trump a sugerat Ungaria ca țară gazdă, scrie adevarul.ro.
13:10
(video) „Vă regăsiți în noul Guvern sau conferința a fost de „La revedere”? Ala Nemerenco: Se va decide astăzi, după-amiază # UNIMEDIA
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a evitat să spună dacă se va regăsi în noul Guvern, menționând că decizia urmează să fie luată în cursul zilei de astăzi. „Este decizia politicienilor referitor la cine va fi viitorul ministru. Dacă o să am informații, vă promit că le voi face publice”, a declarat Nemerenco în cadrul conferinței de totalizare a activităților desfășurate în cei patru ani de mandat.
12:50
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) continuă astăzi, 20 octombrie, ședința începută pe 15 octombrie. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte care urmează a fi examinate.
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețuri noi la carburanți pentru mâine, 21 octombrie. Astfel, un litru de motorina va fi mai ieftin cu 3 bani, iar prețul benzinei crește cu un ban.
12:40
„Autonomia avocaturii nu este negociabilă”: UARM ripostează dur la declarațiile Maiei Sandu despre vettingul apărătorilor: O ingerință directă în exercitarea profesiei # UNIMEDIA
Uniunea Avocaților din Republica Moldova critică declarațiile recente ale președintei Maia Sandu privind posibilitatea aplicării unui proces de vetting pentru avocați, calificând o astfel de inițiativă drept „ilegală și periculoasă pentru democrație”. „Orice tentativă de control extern asupra profesiei constituie o ingerință în autonomia avocaturii și o amenințare la adresa dreptului la apărare. Astfel de practici ar apropia Republica Moldova de statele nedemocratice și ar pune în pericol parcursul său european”, notează UARM.
12:40
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) continuă astăzi, 20 octombrie, ședința începută pe 15 octombrie. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte care urmează a fi examinate.
12:30
„Ai pupat Satana”: Alina Stoianov povestește despre experiența sa alături de Till, după ce a apărut semidezgolită în videoclipul „Prostitution”, care a scandalizat societatea # UNIMEDIA
Videoclipul piesei „Porstitution” al solistului trupei Rammstein, Till Lindemann, filmat recent la Chișinău, a stârnit reacții intense în societate, La rândul său, actrița Alina Stoianov a vorbit despre experiența sa de filmare alături Till, în care apare în scene intense, inclusiv secvențe în care este semidezgolită.
12:10
„Să nu faceți politică, dar politici pentru toți”: Mesajul lui Ceban pentru viitorul premier # UNIMEDIA
Edilul Ion Ceban a adresat, în cadrul ședinței Primăriei Chișinău, un mesaj viitorului premier. „Tare vreau să cred că și vin cu un sfat pentru viitorul premier, dar și miniștri - să nu facă politică, ci politici pentru toți cetățenii în mod egal”, a menționat Ceban.
12:00
Angajatul Penitenciarului 13, care a ajutat o deținută ucraineană să fugă, condamnat la 3 ani: Ar fi făcut-o „din milă”. Cum a pregătit evadarea # UNIMEDIA
Un ofițer de la Penitenciarul nr. 13 a fost condamnat la 3 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de transmiterea ilegală de obiecte interzise unei deținute ucrainene și facilitarea evadării acesteia.
11:50
La mulți ani, maestre! Fondatorul ansamblului „Plăieșii”, Nicolae Gribincea, este omagiat astăzi: Câți ani împlinește artistul # UNIMEDIA
Maestre Nicolae Gribincea își sărbătorete astăzi cea de-a 64 aniversare. Cu această ocazie, colegii interpretului, au ținut să-l felicite și să-i ureze cele mai calde urări de sănătate, inspirație și putere creatoare. „Vă mulțumim pentru dragostea prin care păstrați vie tradiția cântecului popular, pentru emoția și mândria pe care le aduceți în fiecare casă și pe fiecare scenă”, se arată într-un mesaj.
11:50
Europa trebuie să acționeze și să ia urgent măsuri financiare, militare și politice pentru a ajuta Ucraina și a determina Rusia să încheie războiul. Este de părere cancelarul Germaniei, care susține că recenta vizită la Washington a președintelui Volodimir Zelenski nu a fost un succes. Oficialul german mai avertizează că Rusia ar putea să atace alte țări europene dacă Ucraina nu va rezista, scrie euronews.ro.
11:40
Acum 6 ore
11:30
(video) Primele imagini cu jaful de la Luvru: Un vizitator al muzeului l-a filmat pe unul dintre hoți în acțiune # UNIMEDIA
Vânătoarea a început: după spectaculosul jaf de duminică dimineață de la Muzeul Luvru din Paris, poliția franceză este pe urmele a patru infractori care au fugit cu opt „bijuterii ale coroanei Franței”, transmite AFP. Canalele de știri franceze au transmis imagini, filmate cu un telefon mobil de un vizitator, în care se vede unul dintre hoți tăind geamul unei vitrine, scrie hotnews.ro.
11:30
O femeie și-a pierdut viața în această dimineață, după ce a fost lovită de un automobil de model Dacia Logan pe șoseaua de centură a municipiului Bălți.
11:20
Doi ani de la carnagiul de la Bahmut. Procurorul pe caz: „Experții din Moldova nu au oferit răspuns la toate întrebările, iar expertizele vor fi efectuate în România” # UNIMEDIA
Astăzi, 20 octombrie, se împlinesc doi ani de la tragedia de la Bahmut, unde, în urma unui accident teribil, și-au pierdut viața patru persoane din aceeași familie, inclusiv un copil. Procurorul pe caz, Nicolae Pîrîu, a declarat pentru UNIMEDIA că, pentru clarificarea tuturor detaliilor, urmează a fi numită o comisie rogatorie în România.
11:00
Serviciile municipale s-au întrunit astăzi în ședința săptămânală, condusă de primarul capitalei, Ion Ceban. Pe ordinea de zi au figurat 7 subiecte.
11:00
Maia Sandu îl ameninţă pe Gheorghe Gonţa cu judecata: „Îmi cere 100 mii lei, să şterg imagini cu persoana sa dintr-un editorial şi să-mi cer scuze publice” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu îi cere jurnalistului Gheorghe Gonța 100 de mii de lei pentru prejudiciu moral, după ce acesta ar fi făcut afirmații considerate defăimătoare într-un editorial video. În caz contrar, şefa statului îl va acţiona în judecată, a anunțat acesta.
10:50
Un incident șocant a avut loc într-o localitate din raionul Criuleni. Potrivit informațiilor, un tânăr de 23 de ani a fost trasnsportat la spital, după ce a fost înjunghiat de fratele său.
10:40
Aderare la UE, dar fără drepturi depline de vot: Scenariul luat în calcul pentru Republica Moldova și Ucraina # UNIMEDIA
Statele care vor adera în viitor la Uniunea Europeană ar putea fi lipsite de dreptul de veto, o mișcare care ar putea convinge politicieni sceptici precum Viktor Orbán să accepte extinderea, scrie Politico, citată de hotnews.ro.
10:20
Serviciile municipale se întrunesc astăzi în ședința săptămânală, condusă de primarul capitalei, Ion Ceban. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte.
10:20
(video) Scene cumplite în Ucraina: Un bărbat, surprins cum fuge cu o femeie rănită în brațe. Civili, împușcați de ruși pe străzile din Pokrovsk # UNIMEDIA
Un bărbat a fugit cu o femeie rănită în brațe către militarii ucraineni, după ce trupele ruse au deschis focul asupra civililor pe străzile din Pokrovsk. Scene dramatice au fost surprinse de un militar ucrainean cu ajutorul unei drone Mavic, scrie adevarul.ro.
10:20
(video) Jenika Guțu face milioane lunar. Dezvăluirile influenceriței despre venitul său: „Pe mine nimeni nu mă întreabă la cât mă trezesc și când mă culc” # UNIMEDIA
Influencerița și femeia de afaceri Eugenia Guțu, cunoscută în mediul online ca Jenika, a dezvăluit, în cadrul unui eveniment dedicat business-ului, că venitul ei lunar depășește două milioane de lei. Tânăra a subliniat că în spatele acestui succes se află muncă intensă și multă perseverență.
10:10
10:00
Donald Trump îi cere public lui Zelenski să cedeze Donbas: „Lăsați-o așa cum a căzut. Opriți luptele și plecați acasă” # UNIMEDIA
Donald Trump a sugerat că cel mai rapid mod de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „împărțirea” regiunii Donbas, lăsând cea mai mare parte sub control rusesc. Declarațiile au fost făcute după o întâlnire tensionată la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, care nu a reușit să obțină livrarea rachetelor Tomahawk, scrie The Guardian, citat de presa română.
09:50
Iubita lui CRBL, pregătită să devină mamă, la 24 de ani? Cum decurge relația cântărețului cu moldoveanca Olga Guțanu # UNIMEDIA
CRBL și iubita lui sunt împreună de mai bine de un an. Cei doi s-au cunoscut la o lună după ce artistul a anunțat divorțul de fosta soție, Elena, cu care are împreună și o fiică adolescentă. Între cei doi există o diferență de 23 de ani, însă pare că nu a fost o problemă în relația lor. Olga Guțanu a răspuns la întrebarea dacă se vede curând mamă, scrie spynews.ro.
Acum 8 ore
09:30
Accident grav la Călărași: Un tânăr de 19 ani a murit, după ce a pierdut controlul ghidonului și a intrat cu motocicleta într-un gard. Nu avea permis # UNIMEDIA
Un tânăr de 19 ani a murit după ce s-a urcat pe o motocicletă, fără a deține permis de conducere. Acesta ar fi pierdut controlul ghidonului și a intrat într-un gard. Potrivit Poliției, accidentul a avut loc ieri, 19 octombrie, în raionul Călărași.
09:20
(video) Un avion cargo a derapat la aterizare în Hong Kong și a căzut în mare. Doi angajați ai aeroportului au fost uciși # UNIMEDIA
Doi angajați ai serviciului de securitate al aeroportului din Hong Kong au fost uciși luni dimineață, după ce un avion cargo ce venea din Dubai a derapat de pe pistă la aterizare, a intrat în coliziune cu vehiculul lor de patrulare și l-a împins în mare, a anunțat operatorul aeroportuar, scrie hotnews.ro.
09:20
Un adversar vechi, o retorică și mai veche și o ofensivă nouă. George Soros, miliardarul născut în Ungaria și arhitectul uneia dintre cele mai influente rețele filantropice globale, se pregătește – alături de fiul său Alex – pentru un război de uzură cu administrația Trump. De această dată, nu doar în arena ideologică, ci și în cea fiscală și penală, scrie The Wall Street Journal, potrivit adevarul.ro.
09:10
Pe 20 octombrie, istoria a fost marcată de victoria creștină la Giurgiu în 1595 și de înțelegerea Churchill-Stalin din 1944 privind Balcanii.
09:10
Situație de alertă la vama Otaci: Un Lexus cu numere ucrainene ar fi lovit un autocar, apoi a accelerat și ar fi intrat ilegal în Moldova: Șoferul a fugit # UNIMEDIA
Un Lexus înmatriculat în Ucraina ar fi intrat ilegal în Republica Moldova, noaptea trecută, în jurul orei 034:10, prin Punctul de Trecere a Frontierei Otaci, susțin sursele pulsmedia.md.
08:50
(video) Cine se teme să urce „Pe patru roți”? Daniel Rachier dă nume: „Cebotari nu vrea să-și arate mașina, Nebunu nu vine...” # UNIMEDIA
„Nu toți sunt transparenți la noi în țară”, afirmă fondatorul seriei „Pe patru roți”, Daniel Rachier, după ce mai multe persoane au refuzat invitația de a participa la proiectul său. Potrivit acestuia, printre cei care nu au dorit să-și prezinte mașinile se numără Cristian Cebotari și Gabriel Nebunu. „Se tem de întrebări, se tem de anumite chestii pe care nu ar vrea să le afle lumea”, a menționat acesta la emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
08:40
Rodrigo Paz a câştigat alegerile prezidenţiale din Bolivia. Primul preşedinte de centru-dreapta după 20 de ani de socialism # UNIMEDIA
Senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz a câştigat duminică, 19 octombrie, al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Bolivia, învingându-l pe rivalul său de dreapta Jorge „Tuto” Quiroga, scrie adevărul.ro.
08:30
Leii visează la obiective ambițioase, iar o problemă le împiedică pe Fecioare să progreseze: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi ne îndeamnă să ne ascultăm vocea interioară și să ne bazăm pe intuiție. Fie că este vorba de decizii personale sau profesionale, astrele ne îndrumă să căutăm echilibrul între rațiune și emoție. Ce secrete ne vor dezvălui horoscoapele zilnice? Descoperiți-le și aflați cum să navigați prin provocările și oportunitățile acestei zile.
08:10
(foto) Un nou succes pentru Irina Rîngaci: Luptătoarea a devenit campioană mondială la lupte pe plajă # UNIMEDIA
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, sportiva a obținut titlul după ce a câștigat ultima etapă a competiției, desfășurată în orașul Alexandria din Egipt.
