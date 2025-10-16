Sfat util. Cinci trucuri prin care poți aduce energie  pozitivă și prosperitate în locuință

Libertatea Cuvântului, 16 octombrie 2025 10:20

Toamna nu se numără doar bobocii, ci și lucrurile pe care poți să le schimbi acasă, în locuința ta, pentru a invita energia

Acum 30 minute
10:20
Acum 2 ore
09:30
Începutul lunii octombrie în regiunea Cernăuți a fost rece și cu precipitații abundente Libertatea Cuvântului
Iar temperatura aerului a fost semnificativ sub normă. Despre acest lucru informează Centrul Hidrometeorologic Regional Cernăuți. Temperatura medie a aerului la începutul lunii
09:20
Când se va termina războiul din Ucraina: au fost numite posibile date și premise Libertatea Cuvântului
În ultima lună, mai mulți parlamentari ucraineni din diferite forțe politice au făcut declarații conform cărora războiul Rusiei împotriva Ucrainei, operațiunile militare, s-ar
09:20
The Telegraph: Trump creează un fond pentru victoria Ucrainei, finanțat din tarifele pe China Libertatea Cuvântului
Donald Trump inițiază crearea unui fond de sprijin pentru Ucraina prin noi tarife asupra Chinei, urmărind să sporească presiunea asupra Moscovei și să
Acum 12 ore
23:10
Oraș din regiunea Cernăuți  cu cei mai mulți milionari Libertatea Cuvântului
Anul acesta, 462 de locuitori ai regiunii Cernăuți au declarat venituri de peste un milion de grivne. Este de aproape trei ori mai
22:50
Schimbarea statutului localității Crasna Libertatea Cuvântului
Deputații Consiliului Regional au susținut inițiativa locuitorilor din Crasna privind schimbarea statutului din orășel în oraș. De asemenea, va fi depusă o solicitare
22:50
Farmacii cu prețuri mai mici în spitalele din regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
În teritoriile spitalelor din regiune se vor deschide farmacii cu prețuri mai mici. Deputații Consiliului Regional Cernăuți au aprobat măsuri suplimentare pentru a
22:40
Duetul nouăsulițean „Neînvinșii” au cântat pentru cei neînvinși Libertatea Cuvântului
În Casa de Cultură din orașul Noua Suliță a avut loc un concert caritabil al duetului „Neînvinșii”. „A fost o seară plină de
22:20
Despre rachetele „Tomahawk” pentru Ucraina și întâlnirea „Ramstein” Libertatea Cuvântului
În timpul întâlnirii în formatul „Ramstein”, Ucraina a discutat cu SUA toate tipurile de rachete cu rază lungă de acțiune. După primirea lor,
Acum 24 ore
20:00
Concert caritabil al duetului „Neînvinșii” Libertatea Cuvântului
Astăzi, în Casa de Cultură din Noua Suliță, a avut loc un eveniment minunat — un concert caritabil al duetului „Neînvinșii”, care a
19:50
Viceprimarul unui oraș din regiunea Cernăuți ajuta bărbații, care se sustrăgeau de la mobilizare, să fugă peste hotare Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți a fost deconspirat viceprimarul orașului Secureni, care ajuta bărbații să fugă în străinătate. Acest lucru este anunțat de Procuratura Regională
19:40
Trump promite pacea, dar pierde pârghiile de influență asupra lui Putin: CNN despre ce nu au luat în considerare SUA în jocul cu Kremlinul Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în timpul unui discurs în Knessetul israelian că stabilirea păcii în Ucraina este următoarea sa prioritate. Cu
19:30
Iarăși fără curent: în Bucovina se aplică deconectări de urgență Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți s-au aplicat deconectări de urgență. Acest lucru este anunțat de „Cernivțioblenergo”. La comanda dispecerilor de la „Ukrenergo”, pe întreg teritoriul
Ieri
21:00
Cântecul popular scoate în lume noi talente Libertatea Cuvântului
Tinerii interpreți de muzică populară Bogdan Zgârciu și Ariana Moraru din Cernăuți au în activul lor mai multe mențiuni. Ei evoluează cu succes
20:40
La granița cu România a fost reținut un bărbat cu o colecție de monede vechi Libertatea Cuvântului
La granița cu România, polițiștii de frontieră au descoperit o colecție de monede vechi, informează Detașamentul de Grăniceri Cernăuți. Conform comunicatului, seara, un
19:30
Simpozion internațional de filologie la Kiev Libertatea Cuvântului
Pe data de 10 octombrie, Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Valeriu Chiveri, a participat la Simpozionul internațional de filologie cu ocazia jubileului de
19:30
Un echipament important pentru apărătorii noștri de pe  linia frontului Libertatea Cuvântului
Primarul CT Noua Suliță, Maria Nicorici, a predat unității în care își face serviciul, Ioan Gaba din Noua Suliță, un echipament important –
19:30
Om de afaceri și filantrop Libertatea Cuvântului
În aceste zile capricioase ale lui Brumărel avem pe Valea Siretului un eveniment deosebit. Anume în această perioadă își serbează ziua de naștere
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Sărbători creştine. Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea celor smeriți și rugători. Libertatea Cuvântului
Obiceiuri şi tradiţii Ca o zi de speranță, reculegere și întoarcere spre valorile simple, dar esențiale – credința, mila, și rugăciunea, la 14
10:00
O locuitoare din Cernăuți a descoperit pe balcon o colonie de lilieci: a fost nevoită să cheme  salvatorii Libertatea Cuvântului
O locuitoare din Cernăuți a văzut lilieci pe balconul apartamentului. Ei nu au apucat să adoarmă și scârțâiau plângăcios. Femeia a contactat salvatorii,
09:50
Spațiul de creștinare a Maicii Domnului Libertatea Cuvântului
La 14 octombrie, unii ortodocși din Ucraina, prăznuiesc pe stil vechi Acoperământul Maicii Domnului. Prima minune consemnată – din cele atribuite Sfântului Acoperământ
09:20
Căi ferate europene în Ucraina Libertatea Cuvântului
Fundația pentru Dezvoltarea Organizațiilor Publice „Centrul de Resurse al Ucrainei de Vest” implementează proiectul „Calea Ferată a Ucrainei către UE: Participarea Civică la
09:10
Șeful MAE german l-a îndemnat pe Trump să intensifice presiunea asupra lui Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina Libertatea Cuvântului
Ministrul federal de Externe al Germaniei, Johann Wadephul, i-a cerut Președintelui american, Donald Trump, după succesul său în medierea în Fâșia Gaza, să
09:00
FT: Trump s-ar putea întâlni cu Zelenski vineri – va ajuta asta la încheierea războiului? Libertatea Cuvântului
Potrivit informațiilor din presă, Trump plănuiește să-l primească pe Zelenski la Washington săptămâna aceasta. Vineri, 17 octombrie, ar putea avea loc la Washington
13 octombrie 2025
20:30
Volodymyr Zelenski confirmă întâlnirea cu Trump la Washington Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a anunțat că intenționează să se întâlnească cu Președintele SUA, Donald Trump, la Washington, pe 17 octombrie. Despre acest
20:10
Un aparat cu ultrasunete de ultimă generație, special conceput pentru examinarea bebelușilor, a fost donat Centrului Perinatal Regional Cernăuți de către medicii austrieci Libertatea Cuvântului
Hans Peter Wagentristl și Rotraut Hinterleitner – neonatologi la Spitalul Fraților Milostivi din Eisenstadt – au vizitat instituția, au discutat cu personalul și
20:00
În regiunea Cernăuți un bărbat a murit la volan, iar mașina sa s-a izbit de un copac Libertatea Cuvântului
Ieri, 12 octombrie, a avut loc un accident rutier tragic în Novodnistrovsk. Din nefericire, acesta a luat viața unui om. După cum a
19:50
În Bucovina se odihnesc copii din regiunea Sumy Libertatea Cuvântului
62 de copii și 5 adulți care îi însoțesc, din comuna Svesa din regiunea Sumî, au fost întâmpinați de reprezentanții  CT Iurkiviți. Oaspeții
19:50
Grănicerii din regiunea Cernăuți au reținut un grup de infractori care au cumpărat o „hartă de evadare” plătind mii de euro Libertatea Cuvântului
O patrulă de frontieră a înregistrat mișcarea unui grup de bărbați în direcția frontierei de stat cu Moldova, pe sectorul secției „Secureni”. Un
11:00
Tradiții și credințe populare.  Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut Libertatea Cuvântului
Fiecare lună din an este asociată cu o culoare specială, care simbolizează prosperitatea, bunăstarea și abundența. Potrivit tradițiilor și credințelor populare, purtarea acestei
10:00
CÂND PLÂNG CRIZANTEMELE TOAMNA… Libertatea Cuvântului
Vasile Izvoran Cernăuțeanu – in memoriam Luna lui Brumărel ne aduce întotdeauna bucurii și tristeți. Ne aduce sărbători în calendar, dintre care una
09:30
Severin Molodeanu: „În captivitate visam să beau apă din fântâna de acasă” Libertatea Cuvântului
Severin Molodeanu, în vârstă de 26 de ani, din satul Hreațca, CT Herța, s-a întors acasă după eliberarea din captivitatea rusească, unde a
09:10
Volodymyr Zelenski: „Dacă Rusia folosește arma nucleară — avem nevoie de o nouă planetă” Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a declarat într-un interviu pentru postul de televiziune Fox News că Rusia nu va îndrăzni să folosească arma nucleară,
09:00
Când va primi Ucraina rachete Tomahawk: expertul a prognozat momentul Libertatea Cuvântului
Ucraina așteaptă să primească de la americani rachete Tomahawk, capabile să lovească la distanță mare. O astfel de speranță a exprimat-o analistul militar
12 octombrie 2025
23:30
Turneu de fotbal în cinstea apărătorilor-eroi Libertatea Cuvântului
Duminică, 12 octombrie, pe stadionul din Dinăuți, CT Noua Suliță, s-a desfășurat turneul tradițional de fotbal în cinstea lui Dumitru Istratii și Ghenadie
22:50
Flacăra vie a memoriei Libertatea Cuvântului
12 octombrie 2025. Suburbia Roșa, Cernăuți. Ca în fiecare toamnă, în luna octombrie, când frunza ruginește și diminețile reci ne amintesc că vara
18:40
În familia Sofiei Rotaru – o triplă mărire: s-au născut trei bebeluși în aceeași zi Libertatea Cuvântului
În familia legendarei cântărețe ucrainene Sofia Rotaru  sunt două evenimente fericite deodată. Nepoatele ei, cântăreața Sonya Kay (numele real Sofia Hliabici) și Ana
18:20
De la căldură – la frig puternic: meteorologii au pronosticat cum ar putea fi iarna aceasta Libertatea Cuvântului
Începutul sezonului de iarnă va fi relativ blând, cu precipitații periodice. În ianuarie este așteptată o răcire treptată, care va trece în geruri
17:50
Pe 14 octombrie, în regiunea Cernăuți, va fi condus pe ultimul drum militarul Iurii Sumariuk, în vârstă de 20 de ani Libertatea Cuvântului
Despre aceasta anunță Consiliul Orășenesc Storojineț. Iurii și-a făcut serviciul în regimentul „Azov” și a suferit o rănire gravă pe 8 iulie anul
09:50
În regiunea Cernăuți lipsesc peste 130 de medici și asistente medicale Libertatea Cuvântului
Dotarea cu personal a unităților medicale din regiune este de 90%, comunică  Suspilne.  Conform răspunsului Direcției Regionale de Sănătate,  în total, în regiune
09:40
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a chemat la consolidarea apărării democrației de „noile amenințări” din partea Rusiei Libertatea Cuvântului
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Rusia va încerca să găsească noi metode de influență pentru a destabiliza situația în diferite țări
09:40
Repetițiile pentru noul spectacol continuă la Teatrul Muzical-Dramatic „Olga Kobylyanska”. Premiera va avea loc în noiembrie Libertatea Cuvântului
Pe scena principală a Teatrului cernăuțean continuă repetițiile pentru noua premieră – „Ioana D’Arc”, se menționează pe pagina de Facebook a teatrului. „Ioana
09:30
Politico: Trump devine „din ce în ce mai nerăbdător” față de Putin din cauza eforturilor blocate de a pune capăt războiului Libertatea Cuvântului
Președintele SUA este dezamăgit de blocarea eforturilor Moscovei de a pune capăt războiului total împotriva Ucrainei. Kievul și Washingtonul discută activ despre transferul
09:20
ISW: Rusia se pregătește pentru războiul cu NATO. „Scurse” dezvăluie planurile ambițioase ale Rusiei   Libertatea Cuvântului
De ce s-a redus numărul tancurilor rusești pe câmpul de luptă din Ucraina? Experții ISW cred că Federația Rusă le acumulează pentru un
11 octombrie 2025
22:10
RUSIA: CHELTUIELI ENORME PENTRU PROPAGANDĂ Libertatea Cuvântului
După invazia la scară largă din 24 februarie 2022, activitatea mediatică rusească în țările UE a devenit mai sofisticată și mai coordonată. Moscova
21:30
Cernăuți, începutul veacului XX Libertatea Cuvântului
Cernăuți este un oraș cu o istorie specială. La începutul secolului al XX-lea, era un adevărat centru cultural și administrativ al Bucovinei, care
21:10
Trump și Zelenski au discutat despre posibilitatea transferului de rachete Tomahawk către Ucraina Libertatea Cuvântului
Potrivit presei, decizia nu a fost încă luată, dar Kievul consideră că o astfel de armă ar putea forța Kremlinul să înceapă negocieri
21:00
A încercat să treacă peste graniță valută în valoare de 11 milioane grivne Libertatea Cuvântului
În Bucovina, șoferul unui autocar de cursă „Hmelnițki-Istanbul” a fost reținut. Acesta încerca să transporte peste graniță valută în valoare de 11 milioane
12:30
CRUCEA LIMBII MATERNE I-A ÎNSEMNAT DESTINUL Libertatea Cuvântului
La 4 octombrie a fost marcat jubileul de 150 de ani al Universității din Cernăuți. Istoria ei de un secol și jumătate poartă
12:10
Fostul director al CIA:  Acum este șansa de a demonta cu adevărat economia militară a Rusiei Libertatea Cuvântului
David Petraeus a menționat că astăzi există o oportunitate reală pentru introducerea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Acum există
