Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu: „Republica Moldova prezintă interes pentru SUA”

Moneda unică europeană începe săptămâna curentă cu o valoare oficială de 19 lei și 69 de bani, după o apreciere de cinci bani, transmite MOLDPRES. Pe de altă parte, cotația dolarului scade ușor. Acesta ajunge la nivelul de 16 lei și 84 de bani, fi...