ANRE atenționează privind platforme neautorizate de investiții în proiecte energetice care promit câștiguri din tarife reglementate fixe
Moldpres, 20 octombrie 2025 15:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a atenționat astăzi cetățenii privind apariția, în spațiul public și pe rețelele de socializare, a unor anunțuri publicitare ce promovează platforme de investiții participative în proiecte...
Acum 10 minute
15:30
VIDEO // Ucraina a creat un nou interceptor de drone, capabil să distrugă Shahed-urile rusești # Moldpres
Compania ucraineană de tehnologie militară General Chereshnia a anunțat crearea unei drone „anti-Shahed” numită General Chereshnia Bullet, transmite digi24.ro, preluat de MOLDPRES.Dezvoltatorii au subliniat că drona accelerează până la o viteză de pe...
Acum 30 minute
15:20
15:10
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire pe data de 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de convocare a primei ședințe a Parlamentului nou-ales, după validarea re...
15:10
Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, a primit încă 30 de zile de arest. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Vladimir Plahotniuc nu a participat la ședința de judecată, informează MOLDPRES.Man...
Acum o oră
15:00
Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare” a fost inaugurat la Șoldănești, în memoria maestrului Grigore Zănoagă # Moldpres
Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare” a fost inaugurat la Șoldănești, adunând fanfare din mai multe raioane ale Republicii Moldova într-o celebrare a tradiției muzicale autohtone. Evenimentul a fost dedicat memoriei maestrului Gri...
14:40
Orarul examenelor naționale pentru anul de studii 2025-2026, stabilit de MEC. Când vor avea loc probele # Moldpres
Orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025-2026 a fost anunțat astăzi de Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, testarea națională pentru clasele primare va avea loc în perioada 12-21 mai, examenele de absolvire a gimnaziului vor fi org...
Acum 2 ore
14:20
Producția industrială (serie brută) s-a majorat în luna august curent cu 3,3 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de Statistică (BNS), transmite MOLDPRES.Potrivit sursei citate, majorarea pr...
14:20
VIDEO // Patru bărbați, cercetați pentru escrocherii prin intermediul platformelor de investiții. Victimele au fost prejudiciate cu peste 4 milioane de lei # Moldpres
Patru bărbați din municipiul Chișinău, raioanele Sângerei și Orhei sunt cercetați pentru escrocherii online prin intermediul platformelor de investiții. Suspecții au cauzat victimelor un prejudiciu de peste 4 milioane de lei, informează MOLDPRES.Potrivit Inspec...
14:10
Kaja Kallas critică posibila vizită a lui Vladimir Putin în Ungaria: „Este neplăcut să vezi un inculpat al Curții Penale Internaționale într-o țară UE” # Moldpres
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a calificat drept „neplăcută” eventuala vizită a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, în Ungaria, pentru discuții privind războiul din Ucraina,...
14:00
Am construit o armată modernă și vom continua investițiile în apărare și securitate. Declarațiile au fost făcute de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în cadrul unei conferințe de presă, comunică MOLDPRES.În discursul său, ministrul a ...
14:00
Un bărbat, în vârstă de 44 de ani, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Acesta urmează să-și ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip închis, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, sentinț...
Acum 4 ore
13:30
Fermierii pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari. Cererile sunt recepționate la sediile AIPA # Moldpres
Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari pentru modernizarea fermelor. Cererile de solicitare a finanțării pot fi depuse începând cu ziua de luni, 20 octombrie, la sediile teritoriale ale Agenției de ...
13:20
Perioada 2021–2025 marchează una dintre cele mai semnificative etape de transformare a sistemului de sănătate cu investiții de peste 4 miliarde lei, susține Ala Nemerenco # Moldpres
Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, a prezentat astăzi raportul de activitate pentru perioada 2021–2025, menționând realizările majore din ultimii patru ani. În cadrul conferinței, șefa de la sănătate a evidențiat investițiile r...
13:20
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat peste 720 de milioane de lei la bugetul public național pe parcursul săptămânii trecute, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 13 - 17 octombrie, angajații SFS au efectuat 225 de vizite fiscale la 191 de contri...
13:00
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în cadrul unei ample cauze penale privind corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărb...
12:50
12:50
În zilele de odihnă, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 4 500 de abateri rutiere. În această perioadă, 60 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narc...
12:30
USMF „Nicolae Testemițanu” marchează 80 de ani de activitate. Rectorul Emil Ceban: „Universitatea oferă studenților oportunități de formare profesională conform celor mai înalte standarde europene” # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova marchează astăzi 80 de ani de activitate. Timp de opt decenii, instituția a reușit să se afirme drept un reper al educației medicale și farmaceutice, al cercetă...
12:30
Viitorul ministru al Sănătății, decis astăzi după-amiază. Ala Nemerenco: „Dacă voi primi informația, o voi face publică presei” # Moldpres
Astăzi după-amiază se va decide probabil cine va fi viitorul ministru al Sănătății, a declarat Ala Nemerenco, în cadrul conferinței unde a prezentat raportul de activitate, comunică MOLDPRES.„Dacă voi primi informația, o voi face publică presei&rdquo...
12:20
Ministra Sănătății a prezentat raportul de activitate pentru ultimii patru ani: „Investiții record, spitale modernizate și scăderea istorică a mortalității materne” # Moldpres
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, împreună cu echipa de secretari de stat, raportul de activitate pentru perioada 2021–2025, evidențiind progresele majore realizate în domeniul sănătății...
11:50
Avocații Poporului cer noului Legislativ o reevaluare și resetare a mecanismelor democratice, în special în raporturile dintre puterea legislativă, executivă și judecătorească # Moldpres
Avocații Poporului au lansat un apel în care îndeamnă noul Parlament al Republicii Moldova să acționeze cu responsabilitate și echilibru în procesul de guvernare, solicitând o reevaluare profundă a mecanismelor democratice și o resetare a rela...
11:50
11:50
Republica Moldova a transmis pentru prima dată către UE rezultatele testelor la benzină și motorină # Moldpres
Republica Moldova a făcut un pas important în parcursul său european, trimițând pentru prima dată Comisiei Europene rapoartele privind calitatea carburanților din țară, transmite MOLDPRES.Analizele realizate la stații de alimentare și depozite arată că ...
Acum 6 ore
11:30
Un ofițer de la Penitenciarul nr. 13 a fost condamnat la trei ani de închisoare după ce a facilitat evadarea unei deținute # Moldpres
Un ofițer superior în vârstă de 24 de ani, angajat al Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru înlesnirea evadării unei deținute originare din Ucraina și transmiterea ilegală de obiecte interzise în d...
10:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu va scoate trupele din regiunile Donețk și Luhansk, în ciuda cererilor Rusiei de a se retrage complet din aceste teritorii, transmite MOLDPRES.Potrivit lui Zelenski, poziția Rusiei rămâne nes...
10:30
Rusia a lansat în noaptea de duminică spre luni mai multe atacuri asupra infrastructurii feroviare și portuare din Ucraina, a declarat viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba, citat de presa de la Kiev, transmite MOLDPRES.Potrivit oficialului, în regiunea Ce...
10:20
Serviciul Vamal a încasat în ultima săptămână peste 798,7 milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii și realizarea proiecte sociale, info...
09:50
Zilele Filmului Românesc s-au încheiat la Chișinău, festivalul continuă la Ungheni, Florești și Bălți # Moldpres
Cea de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc s-a încheiat la Chișinău, după patru zile dedicate cinematografiei românești. Evenimentul, desfășurat în perioada 16–19 octombrie la Cineplex Loteanu, a adus publicului o selecție de filme clas...
09:40
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raioanele Ungheni, Strășeni și Cantemir consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM...
09:40
ANTA și INSP, operațiune comună la Călărași pentru combaterea transportului ilicit de călători # Moldpres
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) și cei ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au desfășurat o operațiune comună de verificare a vehiculelor care efectuează transport ilicit de călători în orașul Călărași. Acțiunea a fo...
Acum 8 ore
09:10
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit titlul de campioană mondială la lupte pe plajă. Sportiva din Republica Moldova s-a impus în etapele desfășurate la Poreč (Croația) și Katerini (Grecia), iar triumful final l-a obținut la Alexandria (Egipt), u...
09:10
Șeful diplomației moldovenești va discuta la Luxemburg cu oficiali europeni despre extinderea și securitatea UE # Moldpres
Viceprim-ministrul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, va participa astăzi la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, pe marginea reuniunii Consiliului pentru aface...
08:50
Noile state ale UE ar putea adera fără drept deplin de veto. Bruxelles caută o formulă pentru extinderea „fără blocaje” # Moldpres
Uniunea Europeană analizează o propunere care ar permite noilor state membre, inclusiv Republicii Moldova și Ucrainei, să adere inițial fără drept deplin de veto în procesul decizional. Măsura ar fi temporară și ar urma să fie ridicată după integrarea completă...
08:10
Moneda unică europeană începe săptămâna curentă cu o valoare oficială de 19 lei și 69 de bani, după o apreciere de cinci bani, transmite MOLDPRES. Pe de altă parte, cotația dolarului scade ușor. Acesta ajunge la nivelul de 16 lei și 84 de bani, fi...
Acum 24 ore
18:20
La Mereni, raionul Anenii Noi, stația de pompieri voluntari va beneficia de un spațiu de recreere dedicat salvatorilor. Proiectul prevede amenajarea unui vestiar, a unei zone de odihnă și a unui colț de cafea – un loc unde pompierii se vor putea reface după intervenț...
15:40
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, îndeamnă cetățenii moldoveni stabiliți în SUA să contribuie la modernizarea Republicii Moldova: „Este momentul ca toți cei plecați să simtă că țara lor evoluează” # Moldpres
Integrarea europeană este un proiect de amploare, iar fiecare cetățean moldovean poate fi parte din această construcție. Mesajul a fost transmis de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul întrevederii cu moldovenii stabiliți în S...
Ieri
14:40
MOLDAGROTECH& FARMER // Premiile „Noutatea Anului” și „Fermier Lider” 2025, înmânate la Chișinău. Lista câștigătorilor # Moldpres
Companiei IS ITA MECAGRO este câştigătoarea concursului „Noutatea Anului” şi deţinătoarea Trofeului Grand Prix. Compania a fost premiată pentru maşina de efectuat rigole. Diplome și trofeele pentru concursurile „Noutatea Anului” și...
14:20
Bijuterii au fost sustrase duminică dimineață la Muzeul Louvre din Paris, în cadrul unui jaf comis de răufăcători care au reușit să fugă, au anunțat Ministerul Culturii și o sursă apropiată anchetei. Ca urmare a incidentului, muzeul, cel mai vizitat din lume, a...
14:10
Ziua Națională a Spaniei, marcată la Chișinău: „Sărbătorim prietenia și legăturile solide care ne unesc” # Moldpres
Ziua Națională a Spaniei a fost celebrată la Chișinău printr-un eveniment organizat de Ambasada Regatului Spaniei în România și Republica Moldova. La ceremonie au participat ambasadorul Spaniei în Republica Moldova, cu sediul la București, José Ant...
13:10
VIDEO // Soarele devine sursă de energie în comuna Mereni, Anenii Noi, cu sprijinul Uniunii Europene # Moldpres
Localnicii din Mereni vor beneficia în curând de propria energie electrică produsă de stația fotovoltaică, construită cu sprijinul nerambursabil al Uniunii Europene. Parcul fotovoltaic va fi dat în exploatare până la finele lunii noiembrie curent, tr...
11:40
10:50
Putin ar fi cerut, într-o discuţie cu Trump, controlul deplin asupra Doneţkului drept condiţie pentru încetarea războiului din Ucraina # Moldpres
Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează ...
10:30
„Dracula” de Radu Jude închide Zilele Filmului Românesc, ediția XI-a, o satiră despre putere, frică și miturile naționale # Moldpres
Zilele Filmului Românesc se încheie duminică, 19 octombrie, cu pelicula „Dracula”, semnată de Radu Jude – o satiră istorică și contemporană care explorează modul în care legenda lui Dracula a fost folosită, reinterpretată și distorsio...
18 octombrie 2025
21:30
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la Washington: „Republica Moldova a reușit să mențină stabilitatea financiară, să reducă inflația și să continue reformele necesare pentru integrarea în piața europeană” # Moldpres
Republica Moldova a reușit să mențină stabilitatea financiară, să reducă inflația și să continue reformele necesare pentru integrarea în piața europeană într-un context global volatil. Afirmația a fost făcută de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldov...
21:10
Scriitoarea Ana Ropot a lansat la Chișinău antologia „88 de proverbe chinezești”: „E o cifră norocoasă” # Moldpres
O colecție remarcabilă de proverbe chinezești traduse în limba română a fost lansată la Chișinău. Întitulată „88 de proverbe chinezești care îți vor schimba viziunea asupra vieții”, antologia este semnată de conaționala Ana Ropot, ...
18:50
Curajul și solidaritatea au fost celebrate la Festivalul Pompierilor Voluntari, desfășurat în satul Gura Bîcului, Anenii Noi. La competiție au participat 20 de echipe din întreaga țară. Participanții s-au întrecut la probe specifice ac...
18:50
Moldovenii, atrași prin înșelăciune în trafic de persoane. „La Strada”: „Victimele se confruntă cu probleme de sănătate fizică și mintală” # Moldpres
Zece cetățeni ai Republicii Moldova au fost traficați în acest an și exploatați în activități infracționale, fiind obligați să participe la transportarea ilegală a migranților din Asia spre țările Uniunii Europene, potrivit datelor Centrului Internațion...
18:30
Rusia își continuă loviturile aeriene în Ucraina în paralel cu eforturile diplomatice ale SUA # Moldpres
Rusia a continuat să atace vineri noaptea sistemul energetic din Ucraina, după ce președintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite dpa. Înaintea întâlnirii respective, Trump discutase telefo...
18:20
Festivalul Pompierilor Voluntari și-a desemnat astăzi câștigătorii, după o zi plină de competiții și exerciții demonstrative. Trofeul festivalului a revenit echipelor din Capaclia, raionul Cantemir (categoria „seniori”) și Sadaclia, raionul Basarabeasc...
