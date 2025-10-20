FOTO // Profesioniști locali din domeniul turismului și vizitatori internaționali au descoperit cultura și tradițiile Moldovei
Moldpres, 20 octombrie 2025 12:50
• • •
Acum 15 minute
13:00
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în cadrul unei ample cauze penale privind corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărb...
Acum 30 minute
12:50
12:50
În zilele de odihnă, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 4 500 de abateri rutiere. În această perioadă, 60 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narc...
Acum o oră
12:30
USMF „Nicolae Testemițanu” marchează 80 de ani de activitate. Rectorul Emil Ceban: „Universitatea oferă studenților oportunități de formare profesională conform celor mai înalte standarde europene” # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova marchează astăzi 80 de ani de activitate. Timp de opt decenii, instituția a reușit să se afirme drept un reper al educației medicale și farmaceutice, al cercetă...
12:30
Viitorul ministru al Sănătății, decis astăzi după-amiază. Ala Nemerenco: „Dacă voi primi informația, o voi face publică presei” # Moldpres
Astăzi după-amiază se va decide probabil cine va fi viitorul ministru al Sănătății, a declarat Ala Nemerenco, în cadrul conferinței unde a prezentat raportul de activitate, comunică MOLDPRES.„Dacă voi primi informația, o voi face publică presei&rdquo...
12:20
Ministra Sănătății a prezentat raportul de activitate pentru ultimii patru ani: „Investiții record, spitale modernizate și scăderea istorică a mortalității materne” # Moldpres
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, împreună cu echipa de secretari de stat, raportul de activitate pentru perioada 2021–2025, evidențiind progresele majore realizate în domeniul sănătății...
Acum 2 ore
11:50
Avocații Poporului cer noului Legislativ o reevaluare și resetare a mecanismelor democratice, în special în raporturile dintre puterea legislativă, executivă și judecătorească # Moldpres
Avocații Poporului au lansat un apel în care îndeamnă noul Parlament al Republicii Moldova să acționeze cu responsabilitate și echilibru în procesul de guvernare, solicitând o reevaluare profundă a mecanismelor democratice și o resetare a rela...
11:50
11:50
Republica Moldova a transmis pentru prima dată către UE rezultatele testelor la benzină și motorină # Moldpres
Republica Moldova a făcut un pas important în parcursul său european, trimițând pentru prima dată Comisiei Europene rapoartele privind calitatea carburanților din țară, transmite MOLDPRES.Analizele realizate la stații de alimentare și depozite arată că ...
11:30
Un ofițer de la Penitenciarul nr. 13 a fost condamnat la trei ani de închisoare după ce a facilitat evadarea unei deținute # Moldpres
Un ofițer superior în vârstă de 24 de ani, angajat al Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru înlesnirea evadării unei deținute originare din Ucraina și transmiterea ilegală de obiecte interzise în d...
Acum 4 ore
10:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu va scoate trupele din regiunile Donețk și Luhansk, în ciuda cererilor Rusiei de a se retrage complet din aceste teritorii, transmite MOLDPRES.Potrivit lui Zelenski, poziția Rusiei rămâne nes...
10:30
Rusia a lansat în noaptea de duminică spre luni mai multe atacuri asupra infrastructurii feroviare și portuare din Ucraina, a declarat viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba, citat de presa de la Kiev, transmite MOLDPRES.Potrivit oficialului, în regiunea Ce...
10:20
Serviciul Vamal a încasat în ultima săptămână peste 798,7 milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii și realizarea proiecte sociale, info...
09:50
Zilele Filmului Românesc s-au încheiat la Chișinău, festivalul continuă la Ungheni, Florești și Bălți # Moldpres
Cea de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc s-a încheiat la Chișinău, după patru zile dedicate cinematografiei românești. Evenimentul, desfășurat în perioada 16–19 octombrie la Cineplex Loteanu, a adus publicului o selecție de filme clas...
09:40
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raioanele Ungheni, Strășeni și Cantemir consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM...
09:40
ANTA și INSP, operațiune comună la Călărași pentru combaterea transportului ilicit de călători # Moldpres
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) și cei ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au desfășurat o operațiune comună de verificare a vehiculelor care efectuează transport ilicit de călători în orașul Călărași. Acțiunea a fo...
Acum 6 ore
09:10
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit titlul de campioană mondială la lupte pe plajă. Sportiva din Republica Moldova s-a impus în etapele desfășurate la Poreč (Croația) și Katerini (Grecia), iar triumful final l-a obținut la Alexandria (Egipt), u...
09:10
Șeful diplomației moldovenești va discuta la Luxemburg cu oficiali europeni despre extinderea și securitatea UE # Moldpres
Viceprim-ministrul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, va participa astăzi la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, pe marginea reuniunii Consiliului pentru aface...
08:50
Noile state ale UE ar putea adera fără drept deplin de veto. Bruxelles caută o formulă pentru extinderea „fără blocaje” # Moldpres
Uniunea Europeană analizează o propunere care ar permite noilor state membre, inclusiv Republicii Moldova și Ucrainei, să adere inițial fără drept deplin de veto în procesul decizional. Măsura ar fi temporară și ar urma să fie ridicată după integrarea completă...
08:10
Moneda unică europeană începe săptămâna curentă cu o valoare oficială de 19 lei și 69 de bani, după o apreciere de cinci bani, transmite MOLDPRES. Pe de altă parte, cotația dolarului scade ușor. Acesta ajunge la nivelul de 16 lei și 84 de bani, fi...
Acum 24 ore
18:20
La Mereni, raionul Anenii Noi, stația de pompieri voluntari va beneficia de un spațiu de recreere dedicat salvatorilor. Proiectul prevede amenajarea unui vestiar, a unei zone de odihnă și a unui colț de cafea – un loc unde pompierii se vor putea reface după intervenț...
15:40
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, îndeamnă cetățenii moldoveni stabiliți în SUA să contribuie la modernizarea Republicii Moldova: „Este momentul ca toți cei plecați să simtă că țara lor evoluează” # Moldpres
Integrarea europeană este un proiect de amploare, iar fiecare cetățean moldovean poate fi parte din această construcție. Mesajul a fost transmis de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul întrevederii cu moldovenii stabiliți în S...
14:40
MOLDAGROTECH& FARMER // Premiile „Noutatea Anului” și „Fermier Lider” 2025, înmânate la Chișinău. Lista câștigătorilor # Moldpres
Companiei IS ITA MECAGRO este câştigătoarea concursului „Noutatea Anului” şi deţinătoarea Trofeului Grand Prix. Compania a fost premiată pentru maşina de efectuat rigole. Diplome și trofeele pentru concursurile „Noutatea Anului” și...
14:20
Bijuterii au fost sustrase duminică dimineață la Muzeul Louvre din Paris, în cadrul unui jaf comis de răufăcători care au reușit să fugă, au anunțat Ministerul Culturii și o sursă apropiată anchetei. Ca urmare a incidentului, muzeul, cel mai vizitat din lume, a...
14:10
Ziua Națională a Spaniei, marcată la Chișinău: „Sărbătorim prietenia și legăturile solide care ne unesc” # Moldpres
Ziua Națională a Spaniei a fost celebrată la Chișinău printr-un eveniment organizat de Ambasada Regatului Spaniei în România și Republica Moldova. La ceremonie au participat ambasadorul Spaniei în Republica Moldova, cu sediul la București, José Ant...
Ieri
13:10
VIDEO // Soarele devine sursă de energie în comuna Mereni, Anenii Noi, cu sprijinul Uniunii Europene # Moldpres
Localnicii din Mereni vor beneficia în curând de propria energie electrică produsă de stația fotovoltaică, construită cu sprijinul nerambursabil al Uniunii Europene. Parcul fotovoltaic va fi dat în exploatare până la finele lunii noiembrie curent, tr...
11:40
10:50
Putin ar fi cerut, într-o discuţie cu Trump, controlul deplin asupra Doneţkului drept condiţie pentru încetarea războiului din Ucraina # Moldpres
Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează ...
10:30
„Dracula” de Radu Jude închide Zilele Filmului Românesc, ediția XI-a, o satiră despre putere, frică și miturile naționale # Moldpres
Zilele Filmului Românesc se încheie duminică, 19 octombrie, cu pelicula „Dracula”, semnată de Radu Jude – o satiră istorică și contemporană care explorează modul în care legenda lui Dracula a fost folosită, reinterpretată și distorsio...
18 octombrie 2025
21:30
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la Washington: „Republica Moldova a reușit să mențină stabilitatea financiară, să reducă inflația și să continue reformele necesare pentru integrarea în piața europeană” # Moldpres
Republica Moldova a reușit să mențină stabilitatea financiară, să reducă inflația și să continue reformele necesare pentru integrarea în piața europeană într-un context global volatil. Afirmația a fost făcută de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldov...
21:10
Scriitoarea Ana Ropot a lansat la Chișinău antologia „88 de proverbe chinezești”: „E o cifră norocoasă” # Moldpres
O colecție remarcabilă de proverbe chinezești traduse în limba română a fost lansată la Chișinău. Întitulată „88 de proverbe chinezești care îți vor schimba viziunea asupra vieții”, antologia este semnată de conaționala Ana Ropot, ...
18:50
Curajul și solidaritatea au fost celebrate la Festivalul Pompierilor Voluntari, desfășurat în satul Gura Bîcului, Anenii Noi. La competiție au participat 20 de echipe din întreaga țară. Participanții s-au întrecut la probe specifice ac...
18:50
Moldovenii, atrași prin înșelăciune în trafic de persoane. „La Strada”: „Victimele se confruntă cu probleme de sănătate fizică și mintală” # Moldpres
Zece cetățeni ai Republicii Moldova au fost traficați în acest an și exploatați în activități infracționale, fiind obligați să participe la transportarea ilegală a migranților din Asia spre țările Uniunii Europene, potrivit datelor Centrului Internațion...
18:30
Rusia își continuă loviturile aeriene în Ucraina în paralel cu eforturile diplomatice ale SUA # Moldpres
Rusia a continuat să atace vineri noaptea sistemul energetic din Ucraina, după ce președintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite dpa. Înaintea întâlnirii respective, Trump discutase telefo...
18:20
Festivalul Pompierilor Voluntari și-a desemnat astăzi câștigătorii, după o zi plină de competiții și exerciții demonstrative. Trofeul festivalului a revenit echipelor din Capaclia, raionul Cantemir (categoria „seniori”) și Sadaclia, raionul Basarabeasc...
14:30
JCET 2025 // Militari din Republica Moldova și România se vor antrena la Centrele de Instrire ale Armatei Naționale # Moldpres
Armata Națională desfășoară exercițiul multinațional „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET), în perioada 20-31 octombrie. La activități vor participa și militari români, în cadrul unei tradiționale cooperări care are loc &ic...
14:30
Women Leaders’ Discussion // Guvernatoarea BNM: „Când femeile au acces egal la resurse financiare și la educație economică, întreaga societate are de câștigat” # Moldpres
Incluziunea financiară și echitatea de gen sunt condiții pentru o economie modernă, eficientă și rezilientă. Mesajul a fost transmis de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, care a participat la evenimentul „Women Leaders’ Discussion&rd...
13:40
Un liceu militar din Polonia a introdus în pregătirea elevilor un curs de pilotare a dronelor, relatează AFP. Agenția descrie o scenă cu adolescenții în uniforme îngrămădiți în jurul unui coleg, pe care îl îndeamnă să-i „vâ...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
FOTO // Festivalul Pompierilor Voluntari se desfășoară la Gura Bâcului: 20 de echipe concurează la probe de intervenție în situații de urgență # Moldpres
Cea de-a patra ediție a Festivalului Pompierilor Voluntari se desfășoară astăzi pe stadionul din satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi, reunind peste 150 de pompieri și salvatori voluntari din întreaga țară. Evenimentul, devenit deja o tradiție, pune î...
10:10
Întâlnire Trump–Zelenski la Casa Albă: Moscova și Kievul „să se oprească acolo unde sunt” și să pună capăt războiului # Moldpres
Întâlnirea de la Casa Albă dintre președintele american Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski s-a încheiat cu un apel comun la pace. În pofida diferențelor de ton, ambii lideri au subliniat necesitatea de a pune capăt războiului. &bdqu...
09:30
Președintele american, Donald Trump, a declarat că intenționează să se întâlnească cu președintele rus, Vladimir Putin, în Ungaria, într-o discuție care va fi probabil bilaterală, adică fără participarea directă a Ucrainei, transmite MOLDPRES ...
09:20
Zelenski, rezervat privind discuţiile despre rachetele Tomahawk cu Trump, după întâlnirea de la Casa Albă # Moldpres
Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC, t...
09:10
Zilele Filmului Românesc: „Pădurea de molizi”, povestea unui destin colectiv, în regia lui Tudor Giurgiu # Moldpres
Cea de-a treia zi a Festivalului Filmului Românesc aduce pe marele ecran pelicula „Pădurea de molizi”, regizat de Tudor Giurgiu, inspirată din tragedia de la Fântâna Albă, petrecută pe 1 aprilie 1941, informează MOLDPRES.Proiecția va avea l...
17 octombrie 2025
22:30
Maib anunță că toate aplicațiile și serviciile bancare sunt disponibile, iar deficiențele tehnice au fost remediate # Moldpres
Banca comercială Maib anunță că toate aplicațiile și serviciile sunt disponibile. Precizările au fost făcute după ce, în această seară, unele servicii și aplicații bancare au întâmpinat deficiențe în funcționare, informează MOLDPRES.Ast...
22:00
Întâlnire Trump-Zelenski la Casa Albă. Președintele Ucrainei susține că Putin „nu e pregătit” pentru pace, iar Trump speră să nu fie nevoie de rachetele Tomahawk # Moldpres
Președintele american Donald Trump l-a primit astăzi la Casa Albă pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. Președintele Ucraine speră să-l convingă pe Donald Trump să livreze țării sale rachete Tomahawk, informează MOLDPRES, cu referire la AGERPRES, AFP și Reute...
21:20
Meteorologii prognozează ploi slabe pentru zilele de odihnă, iar la începutul următoarei săptămâni revin înghețurile # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă ploi slabe și cer noros. Luni, în orele nocturne, se prevăd înghețuri în aer cu intensitatea de -1..-2 grade Celsius, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, sâmbătă, ...
20:10
FOTO // Un nou contingent de carabinieri pleacă în misiunea internațională KFOR din Kosovo # Moldpres
Cel de-al patrulea contingent de carabinieri a fost detașat astăzi în misiunea internațională KFOR din Kosovo. Echipa, formată din trei persoane, va reprezenta cu onoare țara noastră pe scena internațională a păcii și securității, informează MOLDPRES.Pe pa...
19:50
USMF „Nicolae Testemițanu” va desfășura cea de-a VI-a ediție a Olimpiadei universitare de simulare SimOlympic 2025 # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” va desfășura cea de-a VI-a ediție a Olimpiadei universitare de simulare SimOlympic 2025. Competiția este organizată de Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUS...
19:30
Comisia de evaluare a procurorilor a audiat doi procurori anticorupție. Este vorba de procurorul anticorupție Grigore Clevadî și a procurorului anterior delegat în Procuratura Anticorupție, Irina Catan, informează MOLDPRES.Completul de evaluare nu a identific...
19:10
Trei persoane au decedat, iar 13 au fost rănite în urma exploziei produse într-un bloc de locuit din București # Moldpres
Trei persoane au decedat, iar 13 au fost rănite în urma exploziei produse într-un bloc de locuit din sectorul Rahova din București. Autoritățile activează conform planului roșu de intervenție, comunică MOLDPRES.Primarul interimar al capitalei, Stelian Bujd...
