Ministrul Dan Perciun după condamnarea unei foste directoare de grădiniță: „MEC va continua să aplice o politică de toleranță zero față de corupție”
Moldpres, 20 octombrie 2025 19:20
Ministerul Educației și Cercetării va solicita retragerea gradului didactic al fostei directoare de la grădinița nr. 32 din sectorul Ciocana al capitalei, condamnată recent într-un dosar de corupție, transmite MOLDPRES.„Un sistem educațional integru și ...
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
19:30
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor ar putea fi amânată până la aderarea R. Moldova la UE, anunță deputatul Radu Marian # Moldpres
Deputatul Radu Marian a anunțat că aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA) la importul autovehiculelor în Republica Moldova va fi amânată. Decizia vine în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal și urmează să fie propusă Parl...
Acum o oră
19:20
Pasajul peste calea ferată din apropierea orașului Bălți va fi reparat capital. Lucrările vor costa 37,5 milioane de lei # Moldpres
Pasajul peste calea ferată din proximitatea municipiului Bălți, pe drumul public R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,20, va fi reparat capital. Lucrările vor costa 37,5 milioane de lei și ar urma să fie finalizate în vara anului viitor, informează MOLDPRES.Admini...
19:20
Acum 2 ore
18:40
În perioada 21 - 22 octombrie 2025, în intervalul 09.00 - 20.00, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Maria Dragan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă şi Ciocana din capitală, transmite MOLDPRES.Potrivit Pri...
18:30
O nouă misiune aero-medicală SMURD: un bărbat de 47 de ani a fost transportat de urgență de la Iași la Institutul de Medicină Urgentă din capitală # Moldpres
Un echipaj aero-medical SMURD Iași a efectuat astăzi după-amiază o misiune de urgență pentru transportarea unui bărbat de 47 de ani, cetățean al Republicii Moldova, de la Iași la Chișinău, după ce acesta a suferit un politraumatism în urma unui accident rutier,...
18:10
VIDEO // Mihai Popșoi la Luxemburg: „Republica Moldova mizează pe sprijinul Uniunii Europene pentru deschiderea clustere-lor de negocieri” # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe a declarat, în cadrul reuniunii miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, că Republica Moldova contează pe sprijinul statelor membre ale Uniuni...
18:00
Peste 360 de blocuri sanitare modernizate în școli, cu o investiție de circa 60 de milioane de lei # Moldpres
Circa 60 de milioane de lei au fost investite în ultimii trei ani în modernizarea a peste 360 de blocuri sanitare din școli, în cadrul Programului de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățămâ...
Acum 4 ore
17:20
VIDEO // Un tânăr de 18 ani, cercetat pentru realizarea substanțelor narcotice și psihotrope. Polițiștii au ridicat droguri în sumă de 1 milion de lei # Moldpres
Un tânăr de 18 ani este cercetat pentru realizarea substanțelor narcotice și psihotrope în nordul țării. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat droguri în sumă de peste 1 milion de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului Genera...
16:50
Rezultate finale ale Recensământului din 2024: BNS a prezentat date privind caracteristicile etnoculturale ale populației # Moldpres
Biroul Național de Statistică (BNS) a prezentat astăzi date privind caracteristicile etnoculturale ale populației obținute în urma Recensământului din 2024. Acestea relevă că din totalul persoanelor recenzate, 76,7 la sută s-au declarat moldoveni, iar al...
16:50
CNAS desfășoară campania de informare „Prestații sociale în orice colț al lumii”. Programul vizitelor în localitățile țării # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) desfășoară campania de informare „Prestații sociale în orice colț al lumii”. În cadrul acesteia, specialiștii instituției vor merge în fiecare raion pentru a vorbi cu cetățenii despre modalităț...
16:30
Curtea Constituțională a României declară neconstituțională legea privind pensiile magistraților # Moldpres
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind legea pensiilor magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. CCR a stabilit că actul normat...
Acum 6 ore
15:40
Vicepremierul Mihai Popșoi, întrevedere cu Marta Kos, Comisarul European pentru Extindere: „Suntem pregătiți să trecem la deschiderea clusterelor de negociere” # Moldpres
Republica Moldova este pregătită să treacă la deschiderea clusterelor de negociere, în contextul în care țara a finalizat cu succes etapa de screening bilateral. Mesajul a fost transmis astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, în cadrul unei întreveder...
15:30
VIDEO // Ucraina a creat un nou interceptor de drone, capabil să distrugă Shahed-urile rusești # Moldpres
Compania ucraineană de tehnologie militară General Chereshnia a anunțat crearea unei drone „anti-Shahed” numită General Chereshnia Bullet, transmite digi24.ro, preluat de MOLDPRES.Dezvoltatorii au subliniat că drona accelerează până la o viteză de pe...
15:20
ANRE atenționează privind platforme neautorizate de investiții în proiecte energetice care promit câștiguri din tarife reglementate fixe # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a atenționat astăzi cetățenii privind apariția, în spațiul public și pe rețelele de socializare, a unor anunțuri publicitare ce promovează platforme de investiții participative în proiecte...
15:10
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire pe data de 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de convocare a primei ședințe a Parlamentului nou-ales, după validarea re...
15:10
Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, a primit încă 30 de zile de arest. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Vladimir Plahotniuc nu a participat la ședința de judecată, informează MOLDPRES.Man...
15:00
Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare” a fost inaugurat la Șoldănești, în memoria maestrului Grigore Zănoagă # Moldpres
Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare” a fost inaugurat la Șoldănești, adunând fanfare din mai multe raioane ale Republicii Moldova într-o celebrare a tradiției muzicale autohtone. Evenimentul a fost dedicat memoriei maestrului Gri...
14:40
Orarul examenelor naționale pentru anul de studii 2025-2026, stabilit de MEC. Când vor avea loc probele # Moldpres
Orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025-2026 a fost anunțat astăzi de Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, testarea națională pentru clasele primare va avea loc în perioada 12-21 mai, examenele de absolvire a gimnaziului vor fi org...
14:20
Producția industrială (serie brută) s-a majorat în luna august curent cu 3,3 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de Statistică (BNS), transmite MOLDPRES.Potrivit sursei citate, majorarea pr...
14:20
VIDEO // Patru bărbați, cercetați pentru escrocherii prin intermediul platformelor de investiții. Victimele au fost prejudiciate cu peste 4 milioane de lei # Moldpres
Patru bărbați din municipiul Chișinău, raioanele Sângerei și Orhei sunt cercetați pentru escrocherii online prin intermediul platformelor de investiții. Suspecții au cauzat victimelor un prejudiciu de peste 4 milioane de lei, informează MOLDPRES.Potrivit Inspec...
14:10
Kaja Kallas critică posibila vizită a lui Vladimir Putin în Ungaria: „Este neplăcut să vezi un inculpat al Curții Penale Internaționale într-o țară UE” # Moldpres
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a calificat drept „neplăcută” eventuala vizită a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, în Ungaria, pentru discuții privind războiul din Ucraina,...
14:00
Am construit o armată modernă și vom continua investițiile în apărare și securitate. Declarațiile au fost făcute de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în cadrul unei conferințe de presă, comunică MOLDPRES.În discursul său, ministrul a ...
14:00
Un bărbat, în vârstă de 44 de ani, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Acesta urmează să-și ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip închis, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, sentinț...
Acum 8 ore
13:30
Fermierii pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari. Cererile sunt recepționate la sediile AIPA # Moldpres
Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari pentru modernizarea fermelor. Cererile de solicitare a finanțării pot fi depuse începând cu ziua de luni, 20 octombrie, la sediile teritoriale ale Agenției de ...
13:20
Perioada 2021–2025 marchează una dintre cele mai semnificative etape de transformare a sistemului de sănătate cu investiții de peste 4 miliarde lei, susține Ala Nemerenco # Moldpres
Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, a prezentat astăzi raportul de activitate pentru perioada 2021–2025, menționând realizările majore din ultimii patru ani. În cadrul conferinței, șefa de la sănătate a evidențiat investițiile r...
13:20
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat peste 720 de milioane de lei la bugetul public național pe parcursul săptămânii trecute, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 13 - 17 octombrie, angajații SFS au efectuat 225 de vizite fiscale la 191 de contri...
13:00
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în cadrul unei ample cauze penale privind corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărb...
12:50
12:50
În zilele de odihnă, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 4 500 de abateri rutiere. În această perioadă, 60 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narc...
12:30
USMF „Nicolae Testemițanu” marchează 80 de ani de activitate. Rectorul Emil Ceban: „Universitatea oferă studenților oportunități de formare profesională conform celor mai înalte standarde europene” # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova marchează astăzi 80 de ani de activitate. Timp de opt decenii, instituția a reușit să se afirme drept un reper al educației medicale și farmaceutice, al cercetă...
12:30
Viitorul ministru al Sănătății, decis astăzi după-amiază. Ala Nemerenco: „Dacă voi primi informația, o voi face publică presei” # Moldpres
Astăzi după-amiază se va decide probabil cine va fi viitorul ministru al Sănătății, a declarat Ala Nemerenco, în cadrul conferinței unde a prezentat raportul de activitate, comunică MOLDPRES.„Dacă voi primi informația, o voi face publică presei&rdquo...
12:20
Ministra Sănătății a prezentat raportul de activitate pentru ultimii patru ani: „Investiții record, spitale modernizate și scăderea istorică a mortalității materne” # Moldpres
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, împreună cu echipa de secretari de stat, raportul de activitate pentru perioada 2021–2025, evidențiind progresele majore realizate în domeniul sănătății...
Acum 12 ore
11:50
Avocații Poporului cer noului Legislativ o reevaluare și resetare a mecanismelor democratice, în special în raporturile dintre puterea legislativă, executivă și judecătorească # Moldpres
Avocații Poporului au lansat un apel în care îndeamnă noul Parlament al Republicii Moldova să acționeze cu responsabilitate și echilibru în procesul de guvernare, solicitând o reevaluare profundă a mecanismelor democratice și o resetare a rela...
11:50
11:50
Republica Moldova a transmis pentru prima dată către UE rezultatele testelor la benzină și motorină # Moldpres
Republica Moldova a făcut un pas important în parcursul său european, trimițând pentru prima dată Comisiei Europene rapoartele privind calitatea carburanților din țară, transmite MOLDPRES.Analizele realizate la stații de alimentare și depozite arată că ...
11:30
Un ofițer de la Penitenciarul nr. 13 a fost condamnat la trei ani de închisoare după ce a facilitat evadarea unei deținute # Moldpres
Un ofițer superior în vârstă de 24 de ani, angajat al Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru înlesnirea evadării unei deținute originare din Ucraina și transmiterea ilegală de obiecte interzise în d...
10:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu va scoate trupele din regiunile Donețk și Luhansk, în ciuda cererilor Rusiei de a se retrage complet din aceste teritorii, transmite MOLDPRES.Potrivit lui Zelenski, poziția Rusiei rămâne nes...
10:30
Rusia a lansat în noaptea de duminică spre luni mai multe atacuri asupra infrastructurii feroviare și portuare din Ucraina, a declarat viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba, citat de presa de la Kiev, transmite MOLDPRES.Potrivit oficialului, în regiunea Ce...
10:20
Serviciul Vamal a încasat în ultima săptămână peste 798,7 milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii și realizarea proiecte sociale, info...
09:50
Zilele Filmului Românesc s-au încheiat la Chișinău, festivalul continuă la Ungheni, Florești și Bălți # Moldpres
Cea de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc s-a încheiat la Chișinău, după patru zile dedicate cinematografiei românești. Evenimentul, desfășurat în perioada 16–19 octombrie la Cineplex Loteanu, a adus publicului o selecție de filme clas...
09:40
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raioanele Ungheni, Strășeni și Cantemir consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM...
09:40
ANTA și INSP, operațiune comună la Călărași pentru combaterea transportului ilicit de călători # Moldpres
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) și cei ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au desfășurat o operațiune comună de verificare a vehiculelor care efectuează transport ilicit de călători în orașul Călărași. Acțiunea a fo...
09:10
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit titlul de campioană mondială la lupte pe plajă. Sportiva din Republica Moldova s-a impus în etapele desfășurate la Poreč (Croația) și Katerini (Grecia), iar triumful final l-a obținut la Alexandria (Egipt), u...
09:10
Șeful diplomației moldovenești va discuta la Luxemburg cu oficiali europeni despre extinderea și securitatea UE # Moldpres
Viceprim-ministrul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, va participa astăzi la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, pe marginea reuniunii Consiliului pentru aface...
08:50
Noile state ale UE ar putea adera fără drept deplin de veto. Bruxelles caută o formulă pentru extinderea „fără blocaje” # Moldpres
Uniunea Europeană analizează o propunere care ar permite noilor state membre, inclusiv Republicii Moldova și Ucrainei, să adere inițial fără drept deplin de veto în procesul decizional. Măsura ar fi temporară și ar urma să fie ridicată după integrarea completă...
08:10
Moneda unică europeană începe săptămâna curentă cu o valoare oficială de 19 lei și 69 de bani, după o apreciere de cinci bani, transmite MOLDPRES. Pe de altă parte, cotația dolarului scade ușor. Acesta ajunge la nivelul de 16 lei și 84 de bani, fi...
Ieri
18:20
La Mereni, raionul Anenii Noi, stația de pompieri voluntari va beneficia de un spațiu de recreere dedicat salvatorilor. Proiectul prevede amenajarea unui vestiar, a unei zone de odihnă și a unui colț de cafea – un loc unde pompierii se vor putea reface după intervenț...
15:40
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, îndeamnă cetățenii moldoveni stabiliți în SUA să contribuie la modernizarea Republicii Moldova: „Este momentul ca toți cei plecați să simtă că țara lor evoluează” # Moldpres
Integrarea europeană este un proiect de amploare, iar fiecare cetățean moldovean poate fi parte din această construcție. Mesajul a fost transmis de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul întrevederii cu moldovenii stabiliți în S...
14:40
MOLDAGROTECH& FARMER // Premiile „Noutatea Anului” și „Fermier Lider” 2025, înmânate la Chișinău. Lista câștigătorilor # Moldpres
Companiei IS ITA MECAGRO este câştigătoarea concursului „Noutatea Anului” şi deţinătoarea Trofeului Grand Prix. Compania a fost premiată pentru maşina de efectuat rigole. Diplome și trofeele pentru concursurile „Noutatea Anului” și...
