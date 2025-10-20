Fosta directoare a Grădiniței 32 ar putea rămâne fără grad didactic. Perciun: „Un sistem educațional trebuie să fie liber de corupție”
Agora.md, 20 octombrie 2025 20:20
Fosta directoare a Grădiniței 32 ar putea rămâne fără grad didactic. Perciun: „Un sistem educațional trebuie să fie liber de corupție”
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
20:40
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
19:50
Acum 2 ore
19:20
19:20
Acum 4 ore
18:20
18:10
18:00
17:20
17:20
Acum 6 ore
16:40
16:30
16:10
16:00
15:50
15:10
15:10
14:50
Acum 8 ore
14:40
14:40
14:20
14:10
14:00
13:40
13:30
13:10
13:00
12:50
Acum 12 ore
12:40
12:40
12:20
12:10
12:10
PeScurt // Peste 4.500 de abateri rutiere au fost înregistrate, în weekend, de polițiștii din întreaga țară. Cele mai frecvente încălcări: depășirea vitezei - 2.319 șoferi, neacordarea priorității sau semafoare ignorate - 794 cazuri, iar 60 de conducători auto au fost prinși sub influența alcoolului sau a drogurilor. # Agora.md
11:40
11:40
11:20
11:10
11:10
11:00
11:00
10:40
10:40
09:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.