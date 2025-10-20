SUA: Platformă de vânătoare cu vedere spre locul unde Donald Trump coboară din avion, descoperită de autorități (FOTO)

Agora.md, 20 octombrie 2025 14:20

SUA: Platformă de vânătoare cu vedere spre locul unde Donald Trump coboară din avion, descoperită de autorități (FOTO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 15 minute
14:20
SUA: Platformă de vânătoare cu vedere spre locul unde Donald Trump coboară din avion, descoperită de autorități (FOTO) Agora.md
Acum 30 minute
14:10
Judecătoria Buiucani: Țuțu ar fi fost adus la ședința de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită (UPDATE) Agora.md
Acum o oră
14:00
UE ar putea aproba al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 23 octombrie. Slovacia, singura țară care se opune Agora.md
13:40
„Frauda bancară”: Plahotniuc, din nou absent la ședința de judecată. UPDATE: Procurorii solicită prelungirea arestului preventiv Agora.md
Acum 2 ore
13:30
Prins cu droguri în valoare de peste un milion de lei. Un tânăr din Bălți, cercetat penal de oamenii legii Agora.md
13:10
Prins cu droguri de peste un milion de lei. Un tânăr din Bălți, cercetat penal de oamenii legii Agora.md
13:00
Escrocherii cu investiții false și prejudicii de peste patru milioane de lei. Trei persoane, plasate în arest preventiv (VIDEO) Agora.md
12:50
Până la 700 de euro pentru a promova examenele auto? Un fost angajat al ASP, reținut în cauza de corupție la eliberarea permiselor de conducere Agora.md
12:40
Ala Nemerenco, întrebată dacă va face parte din noul Guvern: „Decizia va fi anunțată astăzi” Agora.md
12:40
Marta Kos, despre deschiderea negocierilor pentru R. Moldova și Ucraina: Până în luna noiembrie, Consiliul va avea posibilitatea să deschidă toate cele șase clustere Agora.md
Acum 4 ore
12:30
„Frauda bancară”: Plahotniuc, din nou absent la ședința de judecată Agora.md
12:20
Ar fi ajutat, „din milă”, o deținută să evadeze. Un ofițer superior al Penitenciarului nr. 13, condamnat la trei ani de închisoare Agora.md
12:10
Irina Rîngaci, campioană la Beach Wrestling World Series Agora.md
12:10
Platforma de design grafic „Canva” a picat: „Ne confruntăm cu rate de eroare semnificativ crescute” Agora.md
12:10
PeScurt // Peste 4.500 de abateri rutiere au fost înregistrate, în weekend, de polițiștii din întreaga țară. Cele mai frecvente încălcări: depășirea vitezei - 2.319 șoferi, neacordarea priorității sau semafoare ignorate - 794 cazuri, iar 60 de conducători auto au fost prinși sub influența alcoolului sau a drogurilor. Agora.md
11:40
SHIFT HAPPENS: conferința care leagă leadershipul de AI-ul aplicat în business, cu networking prin aplicație dedicată Agora.md
11:40
Polonia a interzis creșterea animalelor pentru blană. Legea urmează să fie aplicată complet până în 2033 Agora.md
11:20
Trei vieți salvate la Spitalul „Sfânta Treime”. Medicii au realizat intervenții cardiace fără precedent Agora.md
11:10
Chișinăul anunță finalizarea pregătirilor pentru sezonul rece: Peste 140 de utilaje și mii de tone de materiale antiderapante, gata de intervenție Agora.md
11:10
Sandu îi cere lui Gonța să dezmintă afirmațiile făcute într-un clip video: „N-au nicio legătură cu realitatea” Agora.md
11:00
PeScurt // Cutremur cu magnitudinea de 3,3 la Brăila, România. Pe 20 octombrie, la ora 3:35, în Brăila, din regiunea Munteniei, s-a produs un cutremur slab. Agora.md
11:00
Cauza organizației „Evrazia”, afiliată lui Șor: Ședința de judecată, amânată Agora.md
11:00
Sandu îi cere lui Gonța să dezmintă afirmațiile făcute într-un clip video: „Afirmațiile, fără nicio legătură cu realitatea” Agora.md
10:40
„O ingerință directă în exercitarea liberă a profesiei”: UA, după ce Sandu a spus că este necesar un vetting al avocaților Agora.md
10:40
Forvis Mazars sărbătorește lansarea oficială a operațiunilor sale în Republica Moldova Agora.md
Acum 6 ore
09:10
Peste 100 de școli din R. Moldova apelează la catering pentru a oferi prânzuri gratuite elevilor de gimnaziu Agora.md
09:10
PeScurt // R. Moldova, pe agenda unor importante reuniuni europene la Luxemburg. Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie discută astăzi, la Luxemburg, securitatea energetică și integrarea R. Agora.md
08:50
Trump i-ar fi spus lui Zelenski că va încerca să „încheie războiul pe linia actuală” într-o nouă întâlnire tensionată la Casa Albă Agora.md
08:40
Noii membri ai UE ar putea adera fără drepturi de vot depline Agora.md
Acum 24 ore
22:10
Reacția lui Trump la protestele din SUA: Video-uri generate cu inteligența artificială în care apare ca „rege” (VIDEO) Agora.md
21:10
Furnizarea gazelor naturale va fi sistată temporar în mai multe localități din raionul Strășeni Agora.md
19:30
Israelul acuză Hamas de încălcarea armistițiului din Fâșia Gaza Agora.md
17:50
Steve Wozniak, cofondatorul Apple, a devenit Doctor Honoris Causa al UTM Agora.md
16:10
Drone ucrainene ar fi atacat două uzine din Rusia. Incendii la rafinării din Orenburg și Novokuibîșevsk Agora.md
Ieri
14:30
Jaf la Muzeul Luvru din Paris: Ar fi fost furate bijuterii din colecția lui Napoleon Agora.md
12:50
Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, performanțe remarcabile pentru echipele de club Agora.md
12:50
Cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova Agora.md
12:30
Der Klassiker: Bayern câștigă derby-ul cu Dortmund și continuă seria perfectă Agora.md
12:20
Turneul bogaților: Jannik Sinner îl învinge pe Carlos Alcaraz în finală și câștigă un premiu uriaș Agora.md
11:10
Explozie într-un bloc din municipiul Bistrița. Un bărbat de 77 de ani, transportat la spital Agora.md
10:00
Proteste „No Kings” în SUA și Europa împotriva politicii lui Donald Trump Agora.md
18 octombrie 2025
18:20
La Strada atenționează: Crește număru persoanelor traficate pentru exploatare criminală. Poliția sesizează 10 cazuri în acest an Agora.md
17:20
Meteorologii atenționează: Nivelul apei din lacul de acumulare Dubăsari va crește până la 1,4 metri Agora.md
16:30
PCRM se detașează de Blocul Patriotic. Membrii partidului vor forma o fracțiune separată în Parlament Agora.md
16:20
PCRM se detașează de Blocul Patriotic. Membrii partidului va forma o fracțiune separată în Parlament Agora.md
16:00
China: Powerbank aprins la bordul unei aeronavei. Avionul a aterizat de urgență (VIDEO) Agora.md
15:10
Chișinău: Locuitorii și vizitatorii capitalei pot alege produse autohtone la târgurile de weekend (FOTO) Agora.md
14:40
Incendiu la subsolul unui bloc din București. Zeci de persoane au fost evacuate Agora.md
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Trump propune pace Ucrainei și Rusiei. Cererea de arme pentru Ucraina rămâne în așteptare Agora.md
13:20
BNM: Băncile au relaxat standardele de creditare, dar resping mai mult de jumătate dintre cererile online Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.