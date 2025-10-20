Circa 94% din populația R. Moldova se declară de religie ortodoxă. Iar 1,5% spun că nu aparțin vreunei confesiuni

Circa 94% din populația R. Moldova se declară de religie ortodoxă. Iar 1,5% spun că nu aparțin vreunei confesiuni

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md