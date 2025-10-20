Șase regiuni ale Rusiei, la un pas de faliment: rezervele bugetare s-au epuizat aproape complet
20 octombrie 2025
O criză bugetară de proporții se apropie de mai multe regiuni ale Rusiei, care în 2025 s-au confruntat cu o scădere semnificativă a veniturilor din taxe și au fost nevoite să își folosească toate rezervele pentru a acoperi obligațiile de cheltuieli. La 1 septembrie, șase subiecți ai Federației Ruse aveau în conturi bancare sume ce acopereau mai puțin de 1% din bugetul aprobat pentru anul în curs - adică fonduri suficiente doar pentru 2-3 zile de cheltuieli, potrivit datelor agenției de rating „Expert RA”, citate de publicația The Moscow Times.
Tenismenii Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud și Daniil Medvedev speră să se califice la Turneul Campionilor # Moldova1
Canadianul Felix Auger-Aliassime, norvegianul Casper Ruud și Daniil Medvedev, tenismen care evoluează sub drapel neutru, continuă să spere în calificarea la Turneul Campionilor, ce va avea loc la Torino în perioada 9 - 16 noiembrie, deși nu au progresat prea mult în clasamentul jucătorilor profesioniști de tenis, dat publicității luni, 20 octombrie.
The Economist: Rusia va avea nevoie de încă cinci ani pentru a ocupa complet Donbasul și alte regiuni ucrainene # Moldova1
Pentru ca Rusia să ocupe complet regiunile Luhansk, Donețk, Herson și Zaporijjie, acțiunile militare ar trebui să continue până în iunie 2030, având în vedere actualul ritm de avansare a armatei ruse. Totodată, pentru ocuparea întregului teritoriu al Ucrainei, ar fi necesari încă 103 ani, arată estimările The Economist.
„Starea familială nu-mi permite”: Nici Nicolae Botgros nu va prezida prima ședință a Parlamentului, deși se declara „onorat” să accepte misiunea # Moldova1
Ședința de constituire a noului Parlament, care va avea loc pe 22 octombrie curent, va fi prezidată de socialista Zinaida Greceanîi, după refuzul decanului de vârstă, Vladimir Voronin (84 de ani), și al dirijorului Nicolae Botgros (73 de ani). Astfel, Zinaida Greceanîi, în vârstă de 69 de ani, va reveni la tribuna centrală a Parlamentului, după ce a condus forul legislativ al R. Moldova în perioada anilor 2019 – 2021.
Ministra de Externe a României: „Putin trebuie să ceară permisiunea pentru survolarea spațiului aerian” # Moldova1
Niciun zbor nu a fost confirmat și nicio cerere nu a fost depusă deocamdată pentru a oferi acces la spațiul aerian al României președintelui rus Vladimir Putin, ca să ajungă la Budapesta, a declarat ministra de Externe de la București, Oana Țoiu.
INTERVIU | De ce rezerviștii sunt chemați, periodic, la exerciții de instruire: Explicațiile Ministerului Apărării # Moldova1
Ministerul Apărării organizează, periodic, exerciții de instruire pentru rezerviști cu scopul de a menține pregătirea militară a cetățenilor care au făcut serviciul militar sau au o specialitate relevantă pentru apărarea națională. Autoritățile susțin că aceste activități contribuie la consolidarea capacității de reacție a Forțelor Armate și la întărirea securității în situații de criză.
Val de condamnări pentru „trădare de stat” în Rusia: peste o sută de persoane doar în primele șase luni ale anului # Moldova1
În primele șase luni ale anului 2025, în Rusia au fost condamnați 105 oameni în baza articolului privind trădarea de stat (articolul 275 din Codul Penal al Federației Ruse), potrivit calculelor realizate de Sever.Realii pe baza datelor Curții Supreme de la Moscova, transmite Currenttime.tv.
Banii oferiți de părinți, între mită și sprijin legal: 403 școli și grădinițe sunt conectate la sistemul de donații legale # Moldova1
Pentru ca o donație destinată unei instituții de învățământ să nu fie interpretată drept mită, aceasta trebuie să respecte procedurile legale. Într-un reportaj realizat de jurnalista Alina Chiperi, pentru emisiunea „Zi de zi”, de la Radio Moldova, Angela Prisăcaru, șefă adjunctă de direcție la Ministerul Educației și Cercetării, a explicat cum pot părinții sprijini în mod transparent școlile și grădinițele.
Chișinăuienii, îndemnați să raporteze autorităților persoanele fără adăpost: 27 de boschetari, spitalizați cu suspiciuni de tuberculoză # Moldova1
Chișinăuienii sunt îndemnați să raporteze reprezentanților Centrului municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil cazurile persoanelor aflate în dificultate sau care necesită sprijin. Unele dintre acestea ajung în situații critice, necesitând spitalizare de urgență atât din cauza stării de sănătate precare, cât și a riscului pe care îl pot prezenta pentru cei din jur. Pe parcursul anului curent, echipa mobilă a Centrului a transportat 27 de astfel de persoane la spital, cu suspiciuni de tuberculoză.
O jurnalista de la Radio Moldova Comrat, atacată pe rețelele sociale: organizații media cer intervenția autorităților # Moldova1
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și alte opt organizații de media condamnă campania de hărțuire online la adresa jurnalistei Elena Celac de la Radio Moldova Comrat și solicită organelor de drept să sancționeze autorii injuriilor și atacurilor verbale. Potrivit declarației comune, jurnalista a devenit ținta unor injurii, etichetări jignitoare și acuzații nefondate lansate pe rețelele sociale, după o emisiune în care deputatul Adunării Populare de la Comrat, Nicolai Dudoglo, a părăsit studioul drept reacție la solicitarea moderatoarei de a-și susține afirmațiile cu probe.
Serviciile municipale din Chișinău dau asigurări că sunt pregătite să intervină în caz de ninsori și polei # Moldova1
Autoritățile municipale din Chișinău anunță că serviciile responsabile sunt pregătite să acționeze în caz de ninsori și polei. Întreprinderile municipale dispun de echipamentele necesare de intervenție, iar stocurile de material antiderapant sunt în proces de completare.
Programul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025–2026 a fost stabilit de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Toate probele vor începe la ora 9:00, indiferent de disciplină sau centrul de examen în care se desfășoară.
Marta Kos: Republica Moldova trebuie să mențină ritmul reformelor pe calea aderării la UE # Moldova1
Autoritățile Republicii Moldova sunt încurajate să mențină ritmul implementării reformelor necesare pentru avansarea în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la întrevederea cu viceprim-ministrul în exercițiu, Mihai Popșoi, desfășurată luni, 20 octombrie, în marja reuniunii miniștrilor Afacerilor Externe privind securitatea și conectivitatea interregională.
A former employee of the Public Services Agency (ASP) was detained for 72 hours by officers of the National Anticorruption Center (CNA), jointly with Chisinau prosecutors, in the criminal case targeting systemic corruption in the issuance of driving licenses in the Calarasi district. Law enforcement officers have documented dozens of cases of issuing driving licenses for amounts ranging between 500 and 700 euros.
Cancelarul german: „Dacă Ucraina cedează, Rusia ar putea ataca altă țară. Poate Moldova”. Expert: „Nu s-ar opri nici la Coasta de Azur” # Moldova1
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia „în 24 de ore” dacă Kievul ar înceta luptele și ar ceda teritoriile sale Federației Ruse, consideră cancelarul german Friedrich Merz, care a avertizat însă că o altă țară, cum ar fi Republica Moldova, ar putea deveni următoarea țintă a Moscovei. Analistul moldovean Artur Leșcu, expert militar WatchDog.MD, a comentat în context că, dacă nu va fi oprită, Rusia nu se va opri nici la granițele Ucrainei, nici la Republica Moldova.
Echipa națională de fotbal a Suediei are un nou selecționer. În urma rezultatelor dezastruoase din preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026, danezul Jon Dahl-Tomasson a fost demis. În locul acestuia, la timonă a fost instalat un tehnician cu experiență în fotbalul englez - Graham Potter. Antrenorul de 50 de ani va conduce selecționata Suediei în ultimele două meciuri din calificări: cu Elveția în deplasare și cu Slovenia pe teren propriu, dar și în eventualele partide din play-off în luna martie a anului viitor.
Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană (UE) au convenit asupra poziției de negociere privind un nou regulament care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, cu aplicare integrală de la 1 ianuarie 2028. Măsura este parte a planului REPowerEU, menit să reducă dependența energetică a UE. Decizia a fost luată în cadrul reuniunii ministeriale de profil a Consiliului, care se desfășoară luni, 20 octombrie, la Bruxelles.
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile. Procurorii spun că riscurile inițiale rămân valabile # Moldova1
Vladimir Plahotniuc va sta încă 30 de zile în arest preventiv. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis luni, 20 octombrie, demersul procurorilor anticorupție și au dispus prelungirea mandatului de arest pe numele fostului lider al Partidului Democrat.
Chișinăul ar putea rămâne fără bucătari în școli și grădinițe: vârsta înaintată și salariile mici, printre principalele motive # Moldova1
Chișinăul s-ar putea confrunta, în câțiva ani, cu o penurie semnificativă de bucătari în instituțiile educaționale. Acest lucru se datorează, în principal, vârstei înaintate a personalului actual, precum și salariilor mici, în condițiile unui program solicitant și ale unui volum mare de muncă.
Uniunea Avocaților, reacție la declarațiile Maiei Sandu privind un eventual vetting în cazul apărătorilor: „Autonomia avocaturii nu este negociabilă” # Moldova1
Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM) critică în termeni duri ideea președintei Maia Sandu potrivit căreia și avocații ar trebui să fie supuși evaluării externe, la fel ca judecătorii și procurorii. Instituția califică propunerea ca fiind „o ingerință directă în activitatea profesională a apărătorilor” și afirmă că „introducerea unui asemenea mecanism ar contraveni principiilor statului de drept și dreptului constituțional la apărare”.
Sentință în incidentul cu armă din strada Ismail: 15 ani de închisoare pentru tentativă de omor # Moldova1
Un bărbat din Chișinău, care a deschis focul în stradă și a rănit un vecin beat, în aprilie anul trecut, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis. Sentința i-a fost aplicată pentru tentativă de omor, la care s-a adăugat parțial o pedeapsă neexecutată anterior pentru o infracțiune legată de droguri.
Trump, „regele” în zbor: clip AI cu avion de vânătoare și protestatari acoperiți de noroi # Moldova1
Donald Trump a publicat un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care este prezentat pilotând un avion de vânătoare cu inscripția „Regele Trump”. Pe cap poartă o coroană, iar în timp ce zboară deasupra protestatarilor din New York, avionul aruncă peste ei noroi, scrie Meduza Live.
Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. După ce a câștigat etapele disputate în orașul croat Poreț și în cel grecesc Katerini, sportiva originară din Sărăteni, raionul Leova, și-a încheiat evoluția la Campionatele Mondialele la lupte pe plajă cu o victorie în ultima etapă, ce a avut loc în orașul Alexandria din Egipt.
Cancerul mamar nu doare și nu prezintă simptome la început: controalele regulate salvează vieți # Moldova1
Tot mai multe femei din Republica Moldova sunt diagnosticate anual cu cancer mamar, una dintre cele mai agresive, dar și tratabile forme de cancer, dacă este descoperită în stadiu incipient. În 2024, peste 1.200 de femei au fost diagnosticate cu cancer mamar, iar în prezent, aproximativ 12 mii de paciente se află la evidența medicilor oncologi. Specialiștii avertizează că boala este asimptomatică la început, iar controlul preventiv, efectuat o dată la șase luni sau un an, poate salva vieți.
Capitala, în continuare fără buget aprobat pentru 2025: Primarul Ceban dă din nou vina pe consilierii PAS și PSRM # Moldova1
Anul 2025 se va încheia peste două luni și câteva zile, iar municipiul Chișinău nu are nici acum un buget aprobat. După eșuarea celei de-a opta tentative de a vota bugetul pentru anul 2025, primarul capitalei, Ion Ceban, a acuzat din nou consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ai Partidului Socialiștilor (PSRM) că au „blocat” subiectul la ultima ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC).
Mai multe aplicații populare funcționează cu întreruperi din cauza unei defecțiuni la serviciul de găzduire Amazon Web Services (AWS), transmite BBC News.
Olandezul Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, a 19-a etapă a Campionatului Mondial de automobilism Formula 1, disputată pe circuitul din orașul Austin, statul Texas. Pornit de pe prima poziție a grilei de start, pilotul de la Red Bull l-a devansat cu aproape 8 secunde pe britanicul Lando Norris de la McLaren și cu 15 secunde pe monegascul Charles Leclerc de la Ferrari.
Fost angajat al ASP, reținut de CNA în dosarul de corupție privind eliberarea a zeci de permise de conducere la Călărași # Moldova1
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, în cauza penale ce vizează corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Oamenii legii au documentat zeci de cazuri de eliberare a permiselor de conducere contra unor sume cuprinse între 500 și 700 de euro.
Primarul Chișinăului mizează pe o cooperare bună cu viitorul Guvern: „O abordare pragmatică, fără blocaje administrative” # Moldova1
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a anunțat că renunță la mandatul de deputat obținut la alegerile din 28 septembrie, mizează pe o colaborare bună cu noul Guvern, bazată pe „o abordare pragmatică” și „fără blocaje administrative”.
„A fost greu, dar plin cu realizări”: Aflată la final de mandat, ministra Sănătății își dorește continuitate pentru proiectele inițiate în domeniul medical # Moldova1
„A fost greu, dar plin cu realizări”, așa își descrie ministra Sănătății în exercițiu, Ala Nemerenco, mandatul de patru ani în fruntea instituției. Într-un bilanț făcut public luni, 20 octombrie, Nemerenco a afirmat că și-a atins obiectivele propuse, iar sistemul medical din Republica Moldova a trecut prin „una dintre cele mai ample și profunde transformări din istorie”, fiind supus unui amplu proces de modernizare. Singura restanță indicată de ministră este digitalizarea sistemului.
Escrocherii online cu prejudiciu de peste patru de milioane de lei: Patru bărbați care ar fi promis câștiguri rapide din investiții virtuale, reținuți # Moldova1
Ar fi promis câștiguri rapide din pretinse investiții virtuale, dar și-ar fi însușit banii „clienților”. Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 51 de ani, au fost reținuți de angajații Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție Chișinău, fiind bănuiți de comiterea unor escrocherii online prin care ar fi provocat un prejudiciu de peste patru milioane de lei.
Examinarea în fond a cauzei privind limitarea activității partidului Irinei Vlah începe pe 14 noiembrie # Moldova1
Examinarea în fond a cauzei privind limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei" va începe pe 14 noiembrie. Până pe 24 octombrie, urmează să fie prezentate probe suplimentare în dosar, a anunțat avocatul formațiunii, Fadei Nagacevschi, după ședința din 20 octombrie la Curtea de Apel Centru, care a fost una de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare.
Luvrul nu s-a deschis după jaful de duminică. Un grup format din 60 de anchetatori lucrează la identificarea infractorilor. Conform versiunii principale, atacul asupra celui mai important muzeu al Franței, comis în plină zi, a fost planificat și executat de o grupare criminală organizată, posibil de origine străină, transmite DW.
SIS versus „organizația extremistă Eurasia”: Ședința de judecată, amânată pentru a doua oară # Moldova1
Curtea de Apel Centru a amânat, pentru a doua oră, ședința de judecată în cazul inițiat de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) împotriva organizației „Eurasia”. Programată, inițial, să aibă loc pe 6 octombrie și apoi pe 20 octombrie, ședința a fost amânată și astăzi, deja pentru data de 14 noiembrie.
Cine colectează datele de la contoarele de gaze și ce trebuie să faceți, dacă datele din factură sunt incorecte: Precizările Energocom # Moldova1
SA Energocom vine cu precizări privind citirea contoarelor de gaze și corectitudinea facturilor, în contextul tranziției serviciilor de furnizare către companie. Potrivit Energocom, datele de consum sunt colectate exclusiv de operatorii de distribuție din teritoriu, iar furnizorul nu are acces direct la contoare.
Marocul a cucerit Cupa Mondială pentru tineret. În finală, echipa din nordul Africii a învins Argentina cu 2-0 pe stadionul din Santiago, capitala statului Chile. Vedeta meciului a fost Yassir Zabiri, atacant legitimat la clubul portughez Famalicao. El a marcat ambele goluri, unul din lovitură liberă, în minutul 12, iar apoi încă unul, în minutul 29.
Angajat al Penitenciarului nr. 13 din Chișinău, condamnat pentru că a ajutat „din milă” o deținută să evadeze # Moldova1
Un fost ofițer, angajat la Penitenciarul nr. 13 Chișinău, a fost condamnat pentru transmiterea obiectelor interzise unei deținute, pe care a ajutat-o să evadeze. Prin sentința emisă de Judecătoria Chișinău, tânărul a fost condamnat la trei ani de detenție, o parte din pedeapsă fiind suspendată condiționat. De asemenea, acesta nu va mai putea exercita activități în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor timp de patru ani.
În California, deasupra cortegiului vicepreședintelui american J.D. Vance, a explodat un obuz de artilerie de 155 mm, lansat în timpul unei demonstrații de tragere organizate cu ocazia aniversării a 250 de ani de la înființarea Corpului Pușcașilor Marini, la baza Camp Pendleton, scrie publicația The Moscow Times, cu referire la The New York Times (NYT) și Axios.
Rapid București a câștigat derby-ul cu Dinamo și a egalat la puncte liderul clasamentului Superligii românești de fotbal, FC Botoșani. Trupa lui Costel Gâlcă a câștigat meciul de pe Arena Națională cu 2-0.
Sikorski: Împrumutul UE pentru Ucraina din activele rusești, aproape de o „rezolvare favorabilă” # Moldova1
Problema privind acordarea unui credit din partea Uniunii Europene pentru Ucraina, finanțat din activele rusești înghețate, este aproape de „o rezolvare favorabilă”, a declarat ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, transmite DW.
Un pod aflat în exploatare de peste 50 de ani, situat la nord de municipiul Bălți, va fi supus unor lucrări de reabilitare capitală, care urmează să fie finalizate până în vara anului viitor. Valoarea estimată a contractului depășește 37.5 milioane de lei.
A 19-year-old man lost his life in an accident that occurred on Sunday, October 19, in the village of Căbăiești, Călărași district. According to the press officer of the General Inspectorate of Police, Mariana Bețivu, he was driving a motorcycle without license plates and he did not have a driver's license.
Gospodăriile casnice care și-au înlocuit frigiderele prin Programul „EcoVoucher” au economisit 3.8 milioane de lei # Moldova1
Familiile din R. Moldova care și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu unele mai eficiente energetic, prin Programul guvernamental „EcoVoucher”, au economisit milioane de lei în ultimii ani. Doar înlocuirea a 14 mii de frigidere a generat economii de aproape patru milioane de lei, anunță autoritățile.
Moldova este UE! Arcadie Scobioală: „Vinul nostru arată că Moldova poate ajunge la standarde europene” # Moldova1
Arcadie Scobioală este antreprenor, somelier și co-fondator al companiei Vinodor, dedicat promovării vinului și valorilor autentice ale Moldovei.
Accident la Călărași: un tânăr de 19 ani a murit după ce s-a izbit cu motocicleta de un gard # Moldova1
Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața într-un accident produs duminică, 19 octombrie, în satul Căbăiești, raionul Călărași. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General al Poliției, Mariana Bețivu, acesta conducea o motocicletă fără numere de înmatriculare și nu deținea permis de conducere.
UE caută soluții pentru extindere: ia în calcul aderarea unor țări fără drepturi de vot depline # Moldova1
Uniunea Europeană ia în calcul aderarea unor țări fără drepturi de vot depline în primă fază, într-o mișcare care i-ar putea face pe lideri ca Viktor Orban, premierul Ungariei, mai deschiși față de aderarea unor țări precum Ucraina la blocul comunitar, potrivit Mediafax.
Programul de relocare voluntară în Rusia își pierde popularitatea: numărul solicitărilor, cel mai mic din ultimul deceniu. Câți moldoveni au depus cereri # Moldova1
Circa 12,5 mii de cetățeni ruși care locuiesc în străinătate au depus, pe parcursul anului curent, cereri pentru a participa la programul de relocare voluntară în Federația Rusă, potrivit Serviciului de Migrație al Ministerului rus de Interne. Cifra este de aproape trei ori mai mică în comparație cu anul trecut, când au fost înregistrate 36,4 mii de solicitări.
Șeful diplomației de la Chișinău reprezintă R. Moldova la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe din statele UE # Moldova1
Securitatea și conectivitatea Europei vor fi principalele teme de discuție la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe, care are loc luni, 20 octombrie, la Luxemburg, sub egida Consiliului pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene. R. Moldova este reprezentată la eveniment de vicepremierul în exercițiu, Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe.
Granturi de până la un milion de dolari pentru fermierii din sectorul zootehnic: al IV-lea apel de finanțare AGGRI # Moldova1
Fermierii din sectorul zootehnic pot depune, începând de luni, 20 octombrie, dosarele de finanțare în cadrul celui de-al patrulea apel de granturi al Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială. Apelul este deschis până la 31 decembrie și este dedicat sprijinirii fermelor de bovine, ovine și caprine, orientate spre producția de lapte, carne sau mixtă.
