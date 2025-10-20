Cancelarul german: „Dacă Ucraina cedează, Rusia ar putea ataca altă țară. Poate Moldova”. Expert: „Nu s-ar opri nici la Coasta de Azur”
20 octombrie 2025
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia „în 24 de ore” dacă Kievul ar înceta luptele și ar ceda teritoriile sale Federației Ruse, consideră cancelarul german Friedrich Merz, care a avertizat însă că o altă țară, cum ar fi Republica Moldova, ar putea deveni următoarea țintă a Moscovei. Analistul moldovean Artur Leșcu, expert militar WatchDog.MD, a comentat în context că, dacă nu va fi oprită, Rusia nu se va opri nici la granițele Ucrainei, nici la Republica Moldova.
• • •
„Eu îmi fac datoria": Nici Nicolae Botgros nu va prezida prima ședință a Parlamentului, deși era „onorat" să accepte misiunea
Ședința de constituire a noului Parlament, care va avea loc pe 22 octombrie curent, va fi prezidată de socialista Zinaida Greceanîi, după refuzul decanului de vârstă, Vladimir Voronin (84 de ani), și al dirijorului Nicolae Botgros (73 de ani).
A former employee of the Public Services Agency (ASP) was detained for 72 hours by officers of the National Anticorruption Center (CNA), jointly with Chisinau prosecutors, in the criminal case targeting systemic corruption in the issuance of driving licenses in the Calarasi district. Law enforcement officers have documented dozens of cases of issuing driving licenses for amounts ranging between 500 and 700 euros.
Cancelarul german: „Dacă Ucraina cedează, Rusia ar putea ataca altă țară. Poate Moldova". Expert: „Nu s-ar opri nici la Coasta de Azur"
Echipa națională de fotbal a Suediei are un nou selecționer. În urma rezultatelor dezastruoase din preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026, danezul Jon Dahl-Tomasson a fost demis. În locul acestuia, la timonă a fost instalat un tehnician cu experiență în fotbalul englez - Graham Potter. Antrenorul de 50 de ani va conduce selecționata Suediei în ultimele două meciuri din calificări: cu Elveția în deplasare și cu Slovenia pe teren propriu, dar și în eventualele partide din play-off în luna martie a anului viitor.
Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană (UE) au convenit asupra poziției de negociere privind un nou regulament care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, cu aplicare integrală de la 1 ianuarie 2028. Măsura este parte a planului REPowerEU, menit să reducă dependența energetică a UE. Decizia a fost luată în cadrul reuniunii ministeriale de profil a Consiliului, care se desfășoară luni, 20 octombrie, la Bruxelles.
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile. Procurorii spun că riscurile inițiale rămân valabile
Vladimir Plahotniuc va sta încă 30 de zile în arest preventiv. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis luni, 20 octombrie, demersul procurorilor anticorupție și au dispus prelungirea mandatului de arest pe numele fostului lider al Partidului Democrat.
Chișinăul ar putea rămâne fără bucătari în școli și grădinițe: vârsta înaintată și salariile mici, printre principalele motive
Chișinăul s-ar putea confrunta, în câțiva ani, cu o penurie semnificativă de bucătari în instituțiile educaționale. Acest lucru se datorează, în principal, vârstei înaintate a personalului actual, precum și salariilor mici, în condițiile unui program solicitant și ale unui volum mare de muncă.
Uniunea Avocaților, reacție la declarațiile Maiei Sandu privind un eventual vetting în cazul apărătorilor: „Autonomia avocaturii nu este negociabilă"
Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM) critică în termeni duri ideea președintei Maia Sandu potrivit căreia și avocații ar trebui să fie supuși evaluării externe, la fel ca judecătorii și procurorii. Instituția califică propunerea ca fiind „o ingerință directă în activitatea profesională a apărătorilor” și afirmă că „introducerea unui asemenea mecanism ar contraveni principiilor statului de drept și dreptului constituțional la apărare”.
Sentință în incidentul cu armă din strada Ismail: 15 ani de închisoare pentru tentativă de omor
Un bărbat din Chișinău, care a deschis focul în stradă și a rănit un vecin beat, în aprilie anul trecut, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis. Sentința i-a fost aplicată pentru tentativă de omor, la care s-a adăugat parțial o pedeapsă neexecutată anterior pentru o infracțiune legată de droguri.
Trump, „regele" în zbor: clip AI cu avion de vânătoare și protestatari acoperiți de noroi
Donald Trump a publicat un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care este prezentat pilotând un avion de vânătoare cu inscripția „Regele Trump”. Pe cap poartă o coroană, iar în timp ce zboară deasupra protestatarilor din New York, avionul aruncă peste ei noroi, scrie Meduza Live.
Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. După ce a câștigat etapele disputate în orașul croat Poreț și în cel grecesc Katerini, sportiva originară din Sărăteni, raionul Leova, și-a încheiat evoluția la Campionatele Mondialele la lupte pe plajă cu o victorie în ultima etapă, ce a avut loc în orașul Alexandria din Egipt.
Cancerul mamar nu doare și nu prezintă simptome la început: controalele regulate salvează vieți
Tot mai multe femei din Republica Moldova sunt diagnosticate anual cu cancer mamar, una dintre cele mai agresive, dar și tratabile forme de cancer, dacă este descoperită în stadiu incipient. În 2024, peste 1.200 de femei au fost diagnosticate cu cancer mamar, iar în prezent, aproximativ 12 mii de paciente se află la evidența medicilor oncologi. Specialiștii avertizează că boala este asimptomatică la început, iar controlul preventiv, efectuat o dată la șase luni sau un an, poate salva vieți.
Capitala, în continuare fără buget aprobat pentru 2025: Primarul Ceban dă din nou vina pe consilierii PAS și PSRM
Anul 2025 se va încheia peste două luni și câteva zile, iar municipiul Chișinău nu are nici acum un buget aprobat. După eșuarea celei de-a opta tentative de a vota bugetul pentru anul 2025, primarul capitalei, Ion Ceban, a acuzat din nou consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ai Partidului Socialiștilor (PSRM) că au „blocat” subiectul la ultima ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC).
Mai multe aplicații populare funcționează cu întreruperi din cauza unei defecțiuni la serviciul de găzduire Amazon Web Services (AWS), transmite BBC News.
Olandezul Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, a 19-a etapă a Campionatului Mondial de automobilism Formula 1, disputată pe circuitul din orașul Austin, statul Texas. Pornit de pe prima poziție a grilei de start, pilotul de la Red Bull l-a devansat cu aproape 8 secunde pe britanicul Lando Norris de la McLaren și cu 15 secunde pe monegascul Charles Leclerc de la Ferrari.
Fost angajat al ASP, reținut de CNA în dosarul de corupție privind eliberarea a zeci de permise de conducere la Călărași
Primarul Chișinăului mizează pe o cooperare bună cu viitorul Guvern: „O abordare pragmatică, fără blocaje administrative"
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a anunțat că renunță la mandatul de deputat obținut la alegerile din 28 septembrie, mizează pe o colaborare bună cu noul Guvern, bazată pe „o abordare pragmatică” și „fără blocaje administrative”.
„A fost greu, dar plin cu realizări": Aflată la final de mandat, ministra Sănătății își dorește continuitate pentru proiectele inițiate în domeniul medical
„A fost greu, dar plin cu realizări”, așa își descrie ministra Sănătății în exercițiu, Ala Nemerenco, mandatul de patru ani în fruntea instituției. Într-un bilanț făcut public luni, 20 octombrie, Nemerenco a afirmat că și-a atins obiectivele propuse, iar sistemul medical din Republica Moldova a trecut prin „una dintre cele mai ample și profunde transformări din istorie”, fiind supus unui amplu proces de modernizare. Singura restanță indicată de ministră este digitalizarea sistemului.
Escrocherii online cu prejudiciu de peste patru de milioane de lei: Patru bărbați care ar fi promis câștiguri rapide din investiții virtuale, reținuți
Ar fi promis câștiguri rapide din pretinse investiții virtuale, dar și-ar fi însușit banii „clienților”. Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 51 de ani, au fost reținuți de angajații Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție Chișinău, fiind bănuiți de comiterea unor escrocherii online prin care ar fi provocat un prejudiciu de peste patru milioane de lei.
Examinarea în fond a cauzei privind limitarea activității partidului Irinei Vlah începe pe 14 noiembrie
Examinarea în fond a cauzei privind limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei" va începe pe 14 noiembrie. Până pe 24 octombrie, urmează să fie prezentate probe suplimentare în dosar, a anunțat avocatul formațiunii, Fadei Nagacevschi, după ședința din 20 octombrie la Curtea de Apel Centru, care a fost una de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare.
Luvrul nu s-a deschis după jaful de duminică. Un grup format din 60 de anchetatori lucrează la identificarea infractorilor. Conform versiunii principale, atacul asupra celui mai important muzeu al Franței, comis în plină zi, a fost planificat și executat de o grupare criminală organizată, posibil de origine străină, transmite DW.
SIS versus „organizația extremistă Eurasia": Ședința de judecată, amânată pentru a doua oară
Curtea de Apel Centru a amânat, pentru a doua oră, ședința de judecată în cazul inițiat de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) împotriva organizației „Eurasia”. Programată, inițial, să aibă loc pe 6 octombrie și apoi pe 20 octombrie, ședința a fost amânată și astăzi, deja pentru data de 14 noiembrie.
Cine colectează datele de la contoarele de gaze și ce trebuie să faceți, dacă datele din factură sunt incorecte: Precizările Energocom
SA Energocom vine cu precizări privind citirea contoarelor de gaze și corectitudinea facturilor, în contextul tranziției serviciilor de furnizare către companie. Potrivit Energocom, datele de consum sunt colectate exclusiv de operatorii de distribuție din teritoriu, iar furnizorul nu are acces direct la contoare.
Marocul a cucerit Cupa Mondială pentru tineret. În finală, echipa din nordul Africii a învins Argentina cu 2-0 pe stadionul din Santiago, capitala statului Chile. Vedeta meciului a fost Yassir Zabiri, atacant legitimat la clubul portughez Famalicao. El a marcat ambele goluri, unul din lovitură liberă, în minutul 12, iar apoi încă unul, în minutul 29.
Angajat al Penitenciarului nr. 13 din Chișinău, condamnat pentru că a ajutat „din milă" o deținută să evadeze
Un fost ofițer, angajat la Penitenciarul nr. 13 Chișinău, a fost condamnat pentru transmiterea obiectelor interzise unei deținute, pe care a ajutat-o să evadeze. Prin sentința emisă de Judecătoria Chișinău, tânărul a fost condamnat la trei ani de detenție, o parte din pedeapsă fiind suspendată condiționat. De asemenea, acesta nu va mai putea exercita activități în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor timp de patru ani.
În California, deasupra cortegiului vicepreședintelui american J.D. Vance, a explodat un obuz de artilerie de 155 mm, lansat în timpul unei demonstrații de tragere organizate cu ocazia aniversării a 250 de ani de la înființarea Corpului Pușcașilor Marini, la baza Camp Pendleton, scrie publicația The Moscow Times, cu referire la The New York Times (NYT) și Axios.
Rapid București a câștigat derby-ul cu Dinamo și a egalat la puncte liderul clasamentului Superligii românești de fotbal, FC Botoșani. Trupa lui Costel Gâlcă a câștigat meciul de pe Arena Națională cu 2-0.
Sikorski: Împrumutul UE pentru Ucraina din activele rusești, aproape de o „rezolvare favorabilă"
Problema privind acordarea unui credit din partea Uniunii Europene pentru Ucraina, finanțat din activele rusești înghețate, este aproape de „o rezolvare favorabilă”, a declarat ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, transmite DW.
Un pod aflat în exploatare de peste 50 de ani, situat la nord de municipiul Bălți, va fi supus unor lucrări de reabilitare capitală, care urmează să fie finalizate până în vara anului viitor. Valoarea estimată a contractului depășește 37.5 milioane de lei.
A 19-year-old man lost his life in an accident that occurred on Sunday, October 19, in the village of Căbăiești, Călărași district. According to the press officer of the General Inspectorate of Police, Mariana Bețivu, he was driving a motorcycle without license plates and he did not have a driver's license.
Gospodăriile casnice care și-au înlocuit frigiderele prin Programul „EcoVoucher" au economisit 3.8 milioane de lei
Familiile din R. Moldova care și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu unele mai eficiente energetic, prin Programul guvernamental „EcoVoucher”, au economisit milioane de lei în ultimii ani. Doar înlocuirea a 14 mii de frigidere a generat economii de aproape patru milioane de lei, anunță autoritățile.
Moldova este UE! Arcadie Scobioală: „Vinul nostru arată că Moldova poate ajunge la standarde europene"
Arcadie Scobioală este antreprenor, somelier și co-fondator al companiei Vinodor, dedicat promovării vinului și valorilor autentice ale Moldovei.
Accident la Călărași: un tânăr de 19 ani a murit după ce s-a izbit cu motocicleta de un gard
Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața într-un accident produs duminică, 19 octombrie, în satul Căbăiești, raionul Călărași. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General al Poliției, Mariana Bețivu, acesta conducea o motocicletă fără numere de înmatriculare și nu deținea permis de conducere.
UE caută soluții pentru extindere: ia în calcul aderarea unor țări fără drepturi de vot depline
Uniunea Europeană ia în calcul aderarea unor țări fără drepturi de vot depline în primă fază, într-o mișcare care i-ar putea face pe lideri ca Viktor Orban, premierul Ungariei, mai deschiși față de aderarea unor țări precum Ucraina la blocul comunitar, potrivit Mediafax.
Programul de relocare voluntară în Rusia își pierde popularitatea: numărul solicitărilor, cel mai mic din ultimul deceniu. Câți moldoveni au depus cereri
Circa 12,5 mii de cetățeni ruși care locuiesc în străinătate au depus, pe parcursul anului curent, cereri pentru a participa la programul de relocare voluntară în Federația Rusă, potrivit Serviciului de Migrație al Ministerului rus de Interne. Cifra este de aproape trei ori mai mică în comparație cu anul trecut, când au fost înregistrate 36,4 mii de solicitări.
Șeful diplomației de la Chișinău reprezintă R. Moldova la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe din statele UE
Securitatea și conectivitatea Europei vor fi principalele teme de discuție la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe, care are loc luni, 20 octombrie, la Luxemburg, sub egida Consiliului pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene. R. Moldova este reprezentată la eveniment de vicepremierul în exercițiu, Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe.
Granturi de până la un milion de dolari pentru fermierii din sectorul zootehnic: al IV-lea apel de finanțare AGGRI
Fermierii din sectorul zootehnic pot depune, începând de luni, 20 octombrie, dosarele de finanțare în cadrul celui de-al patrulea apel de granturi al Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială. Apelul este deschis până la 31 decembrie și este dedicat sprijinirii fermelor de bovine, ovine și caprine, orientate spre producția de lapte, carne sau mixtă.
Granturi de până la un milion de dolari pentru fermierii din sectorul zootehnic: a fost lansat apelul IV de finanțare AGGRI
Rusia lovește din nou infrastructura energetică ucraineană: doi civili uciși într-un atac cu dronă în regiunea rusă Belgorod
Doi civili au fost uciși și unul a fost rănit în urma unui atac cu dronă asupra unei întreprinderi agricole din regiunea rusă Belgorod, a anunțat luni dimineață guvernatorul Viatcheslav Gladkov, potrivit AFP.
Securitatea energetică și alegerile din R. Moldova, pe agenda a două reuniuni desfășurate luni la Luxemburg
Ultimele evenimente din R. Moldova, inclusiv alegerile parlamentare, și situația energetică în prag de iarnă vor fi subiecte de discuție la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe din Uniunea Europeană, precum și la cea a miniștrilor Energiei din blocul comunitar, care vor avea loc luni, 20 octombrie, la Luxemburg.
Regiunea ucraineană Donbas ar trebui „divizată” pentru a pune capăt războiului, iar cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei. Declarația a fost făcută de președintele Statelor Unite, Donald Trump, duminică, 19 octombrie, în contextul discuțiilor privind soluțiile pentru încheierea războiului ruso-ucrainean.
Crește numărul moldovenilor care dețin arme legal. Doritorii trebuie să demonstreze că pot mânui arma
Crește numărul moldovenilor care dețin o armă de foc, potrivit celor mai recente date statistice ale poliției. Aproape 65 de mii de persoane aveau permis de port-armă, înregistrându-se o creștere de cinci la sută într-un singur an. Permisul se eliberează în urma unei proceduri complexe, care presupune un curs teoretic și, desigur, unul practic. Datele poliției nu includ armele deținute ilegal.
Accident tragic pe aeroportul din Hong Kong: doi angajați de securitate au murit după ce un avion cargo a derapat de pe pistă și a căzut în mare
Doi angajați ai serviciului de securitate al aeroportului din Hong Kong au murit luni dimineață, după ce un avion cargo care venea din Dubai a derapat de pe pistă la aterizare, a lovit vehiculul lor de patrulare și l-a împins în mare, a anunțat autoritatea aeroportuară. Aeronava implicată, un Boeing 747 operat de o companie turcă, a fost parțial scufundată în apă, dar cei patru membri ai echipajului au reușit să se salveze. Este cel mai grav incident produs pe aeroportul internațional din Hong Kong în ultimii 25 de ani, notează Reuters.
Corespondență Dan Alexe // Apărarea mass-media: Parlamentul UE și amenda de 3 miliarde € pentru Google
Luni, 20 octombrie, Parlamentul European discută în ședință plenară uriașa amendă de 3 miliarde de euro impusă companiei Google de către Comisia Europeană.În ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump, executivul european a considerat că gigantul tehnologic american a abuzat de poziția sa dominantă în sectorul publicității online. Această sancțiune era foarte așteptată, mai ales că Comisia Europeană amenințase încă din 2023 că va impune divizarea unei părți din activitățile grupului Google în acest domeniu al publicității online.
Peste o sută de școli din țară sunt nevoite să contracteze servicii de catering pentru elevii de gimnaziu, deoarece nu dispun de o cantină în care să poată găti prânzuri pentru toți. Directorii spun că procedura nu este dificilă. Și firmele de catering sunt obligate să respecte proporțiile impuse de autorități: o alimentație sănătoasă și diversă, inclusiv fructe.
Titlul onorific „Doctor Honoris Causa", oferit de UTM unuia dintre cei mai influenți inovatori ai secolului XX: A fondat Apple împreună cu Steve Jobs
Unuia dintre cei mai influenți inovatori ai secolului XX, Steve Wozniak, i-a fost conferit duminică, 19 octombrie, titlul onorific „Doctor Honoris Causa”, în cadrul unei ceremonii solemne la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).
Unii fermieri din Republica Moldova reușesc nu doar să păstreze tradițiile, ci chiar să le transforme în afaceri moderne și profitabile. Cu sprijinul tehnologiei și al subvențiilor, meseriile considerate cândva tradiționale capătă o nouă valoare economică. Este și cazul unui crescător de ovine din raionul Orhei, care și-a dotat stâna cu panouri fotovoltaice.
Peste 150 de deținuți de la Penitenciarul din Brănești își reduc pedeapsa muncind: „Timpul trece așa mai repede"
Își reduc pedeapsa muncind. Peste 150 de deținuți de la Penitenciarul nr. 18 din Brănești sunt angajați cu acte în regulă pe perioada în care se află în detenție. Bucătar, muncitor în mină sau lucrător în agricultură - sunt câteva dintre profesiile pe care le pot alege. Pe lângă un salariu de aproximativ 5.500 de lei, implicarea în câmpul muncii reprezintă un avantaj major pentru cei care vor să iasă mai repede din închisoare.
Festivalul „Vorniceni - vatră de dor" în memoria artistului Vasile Marin, la prima ediție
Peste 30 de ansambluri folclorice au participat la un festival organizat la Vorniceni, Strășeni, în memoria marelui artist Vasile Marin. Născut în acest sat, Vasile Marin a devenit cunoscut în întreaga țară datorită talentului său, a fost un interpret și un dansator desăvârșit. Tinerii artiști din raionul Strășeni îi cunosc și îndrăgesc cântecele.
Proteste masive anti-Trump în Statele Unite ale Americii (SUA). Șapte milioane de americani au protestat împotriva politicilor președintelui Trump. Manifestațiile au fost organizate sub sloganul „No Kings”, adică „Fără regi”. Acțiuni de protest au avut loc în 2.500 de orașe sau localități mai mici.
