Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos
Oficial.md, 20 octombrie 2025 15:20
Astăzi, în cadrul participării la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, viceprim-ministrul,..
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire pe data de 22..
Uniunea Avocaților își exprimă îngrijorarea privind declarațiile făcute de Maia Sandu referitoare la vettingul avocaților # Oficial.md
În calitatea sa de garant al independenței profesiei de avocat, Uniunea Avocaților din Republica Moldova..
Tentativă de transport ilicit de produse alimentare, tehnică de uz casnic, jante și cauciucuri # Oficial.md
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au documentat două tentative de transport ilicit de mărfuri,..
Peste 2 mii de copii cu statut de refugiat din Ucraina beneficiază de educație în instituțiile din capitală # Oficial.md
Municipiul Chișinău continuă să ofere sprijin constant copiilor refugiați din Ucraina, asigurându-le acces la educație..
Bilanț de la Frontieră: 17 cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare # Oficial.md
Pe parcursul săptămânii precedente, polițiștii de frontieră au depistat 17 cazuri de documente de călătorie..
Irina Vlah: Unii deputaţi declaraţi de opoziţie încă nu ştiu că au ajuns în buzunarul PAS în urma jocurilor perfide şi înţelegerilor ascunse ale liderilor lor # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe..
În weekend, polițiștii de patrulare au identificat 60 de persoane care conduceau mijloace de transport sub influența alcoolului # Oficial.md
În weekend, polițiștii de patrulare au identificat 60 de persoane care conduceau mijloace de transport sub..
Un fost angajat al ASP- reținut pentru 72 de ore, în cadrul unei ample cauze penale ce vizează corupția sistemică # Oficial.md
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore..
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un..
Avocaţii Poporului au lansat un apel pentru asigurarea unei guvernări de calitate, construită pe transparenţă, previzibilitate # Oficial.md
Avocaţii Poporului au lansat astăzi un apel pentru asigurarea unei guvernări de calitate, construită pe..
Apelul lui Ion Ceban pentru viitorul premier: Să nu facă politică, ci politici pentru oameni! # Oficial.md
Ion Ceban, primar general al municipiului Chișinău, fruntaș al Blocului ALTERNATIVA, a lansat un apel..
De la începutul anului curent Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 31,9 miliarde lei # Oficial.md
În perioada 13 – 19 octombrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
Curtea de Conturi a evaluat performanța automatizării procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al performanței „Automatizarea procesului..
CCRM a publicat Raportul de audit al performanței „Automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 contribuie la îmbunătățirea serviciilor acordate popul # Oficial.md
Președintele Maia Sandu ar urma să-l acționeze în judecată pe jurnalistul Gheorghe Gonța pentru defăimare...
Conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE) a participat, În perioada 16-18 octombrie 2025, la Congresul..
Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea..
PLDM cere PAS să inițieze un amplu proces de consultare publică asupra viitorului program de guvernare # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) cere Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) să inițieze un..
El Yass, carismaticul artist cubanez care îmbină ritmurile fierbinți latino cu o energie scenică debordantă,..
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) va avea propria fracțiune în Parlament. Membrii Comitetului Central..
Curtea de Conturi a participat la atelierul internațional „Fundamentele juridice ale transparenței datoriilor” # Oficial.md
În perioada 8-10 octombrie curent, membri Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) – Alexandru..
Igor Munteanu, despre candidatura lui Alexandru Munteanu: Mănușa a fost ridicată, iar ceea ce părea de neînchipuit în ultima vreme pare sa se adeverească # Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a urmărit emisiunea cu candidatul anunțat să..
Fiica sa e omagiată! Irina Vlah: Deschisă, sinceră, fină, muncitoare, disciplinată și mega responsabilă – așa ești și așa să fii mereu în viață! # Oficial.md
Sărbătoare mare în familia Irinei Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”. Fiica sa, Anna,..
Agricultorii din raionul Hâncești vor putea planifica mai eficient activitățile agricole și vor primi avertizări..
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, simbolurile electorale ale partidelor politice înregistrate..
Usatîi: Noul Parlament și viitorul Guvern au astăzi o misiune clară – să lucreze pentru toți cetățenii din Republica Moldova # Oficial.md
Renato Usatîi a făcut apel către Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea care deține majoritatea parlamentară,..
Nina Cereteu, primar al orașului Drochia, și Stela Onuțu, primar al orașului Glodeni, vor refuza..
Astăzi, 17 octombrie 2025, începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025...
Președintele Maia Sandu spune că avem nevoie de un prim-ministru care să încerce să învioreze..
PLDM: După ce a alcătuit lista de deputați și a desfășurat o campanie în favoarea PAS, contrar normelor legale care interzic implicarea instituției prezidențiale în activități partizane, Maia # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, se arată extrem de îngrijorat de maniera..
Prim-vicepreședintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Ion Sula, participă, în perioada 16–18 octombrie, la Congresul..
Ședință de lucru cu verificatorii de proiecte atestați în domeniul urbanismului, convocată la MIDR # Oficial.md
La Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost organizată, astăzi, o ședință de lucru cu..
Vladimir Voronin refuză să deschidă ședința de constituire a noului Parlament în calitate de decan de vârstă # Oficial.md
Vladimir Voronin, ex-președinte al țării, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, ales deputat pe lista..
Irina Vlah: La 20 octombrie va fi decizia Curții de Apel cu privire la limitarea activiății „INIMA MOLDOVEI”. Acest caz este foarte important pentru viitorul democrației în Republica Moldova! # Oficial.md
Luni, 20 octombrie, Curtea de Apel va pronunța o decizie cu privire la restricționarea activității..
Ministerul Culturii spune că a aflat, cu profund regret, despre trecerea în eternitate a renumitului..
Ion Ceban: Mergem în Parlament atât pentru a prezenta proiecte, cât și pentru a susține orice inițiativă care are scopul de a îmbunătăți viața cetățenilor # Oficial.md
Blocul ALTERNATIVA va susține în Parlament toate proiectele care țin de interesul oamenilor. Declarația a..
Biroul Național de Statistică (BNS) organizează vineri, 17 octombrie, Ziua Ușilor Deschise. Evenimentul este organizat..
Alexandru Munteanu, potențial candidat desemnat la funcția de premier, a fost invitat de șeful statului..
Liderul PSRM, Igor Dodon, spune că socialiștii au fost singurii care au contestat neregulile admise..
„După aproape 10 ani de pauză, am luat decizia de a rămâne în Parlament —..
Primăria Chișinău informează că duminică, 19 octombrie 2025, orele 06:00-17:00, va fi suspendat traficul rutier..
Primăria Chișinău va derula activități de screening cu echipe medicale mobile pentru depistarea precoce a tuberculozei și a cancerului pulmonar # Oficial.md
Viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, a avut o ședință de lucru cu șefii adjuncți responsabili de..
Centrul Național Anticorupție (CNA), în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a lansat campania națională..
Liderul PNM, Dragoș Galbur, spune că se întâmplă lucruri stranii în ultimele zile, referindu-se la..
Octombrie, luna conștientizării cancerului mamar: Ministerul Sănătății susține prevenția și depistarea precoce # Oficial.md
În fiecare an, octombrie este marcat la nivel mondial ca luna conștientizării cancerului mamar, cu..
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău informează că, la acest moment, a fost depistat un..
Astăzi, 16 octombrie 2025, în cadrul întrunirii Organizației Teritoriale Hîncești a PDCM, Dna Olga MORARU..
La Biblioteca Națională va fi inaugurată Sala Mihai Eminescu, după un proces de modernizare # Oficial.md
Biblioteca Națională a Republicii Moldova anunță finalizarea unui proiect semnificativ– ”Modernizarea Sălii „Mihai Eminescu” din cadrul..
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de..
