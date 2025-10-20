Tentativă de transport ilicit de produse alimentare, tehnică de uz casnic, jante și cauciucuri

Oficial.md, 20 octombrie 2025 14:20

Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au documentat două tentative de transport ilicit de mărfuri,..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 5 minute
14:30
Uniunea Avocaților își exprimă îngrijorarea privind declarațiile făcute de Maia Sandu referitoare la vettingul avocaților Oficial.md
În calitatea sa de garant al independenței profesiei de avocat, Uniunea Avocaților din Republica Moldova..
Acum 15 minute
14:20
Tentativă de transport ilicit de produse alimentare, tehnică de uz casnic, jante și cauciucuri Oficial.md
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au documentat două tentative de transport ilicit de mărfuri,..
Acum 30 minute
14:10
Peste 2 mii de copii cu statut de refugiat din Ucraina beneficiază de educație în instituțiile din capitală  Oficial.md
Municipiul Chișinău continuă să ofere sprijin constant copiilor refugiați din Ucraina, asigurându-le acces la educație..
Acum o oră
14:00
Bilanț de la Frontieră: 17 cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare Oficial.md
Pe parcursul săptămânii precedente, polițiștii de frontieră au depistat 17 cazuri de documente de călătorie..
13:50
Irina Vlah: Unii deputaţi declaraţi de opoziţie încă nu ştiu că au ajuns în buzunarul PAS în urma jocurilor perfide şi înţelegerilor ascunse ale liderilor lor Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe..
13:40
În weekend, polițiștii de patrulare au identificat 60 de persoane care conduceau mijloace de transport sub influența alcoolului Oficial.md
În weekend, polițiștii de patrulare au identificat 60 de persoane care conduceau mijloace de transport sub..
13:40
Un fost angajat al ASP- reținut pentru 72 de ore, în cadrul unei ample cauze penale ce vizează corupția sistemică Oficial.md
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore..
Acum 4 ore
12:10
15 ani de închisoare pentru tentativă de omor Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un..
11:40
Avocaţii Poporului au lansat un apel pentru asigurarea unei guvernări  de calitate, construită pe transparenţă, previzibilitate Oficial.md
Avocaţii Poporului au lansat astăzi un apel pentru asigurarea unei guvernări  de calitate, construită pe..
11:30
Apelul lui Ion Ceban pentru viitorul premier: Să nu facă politică, ci politici pentru oameni! Oficial.md
Ion Ceban, primar general al municipiului Chișinău, fruntaș al Blocului ALTERNATIVA, a lansat un apel..
11:10
De la începutul anului curent Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 31,9 miliarde lei Oficial.md
În perioada 13 – 19 octombrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
10:40
Curtea de Conturi a evaluat performanța automatizării procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al performanței „Automatizarea procesului..
Acum 6 ore
10:30
CCRM a publicat  Raportul de audit al performanței „Automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 contribuie la îmbunătățirea serviciilor acordate popul Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al performanței „Automatizarea procesului..
10:20
Gheorghe Gonța a primit cerere prealabilă de la Maia Sandu: „Ne vedem la proces” Oficial.md
Președintele Maia Sandu ar urma să-l acționeze în judecată pe jurnalistul Gheorghe Gonța pentru defăimare...
10:10
PSDE a participat la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni de la Amsterdam Oficial.md
Conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE) a participat, În perioada 16-18 octombrie 2025, la Congresul..
10:00
Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea..
10:00
PLDM cere PAS să inițieze un amplu proces de consultare publică asupra viitorului program de guvernare Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) cere Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) să inițieze un..
Ieri
12:00
Pasiune cubaneză în Republica Moldova: El Yass lansează noul single „Me haces daño” Oficial.md
El Yass, carismaticul artist cubanez care îmbină ritmurile fierbinți latino cu o energie scenică debordantă,..
18 octombrie 2025
17:10
PCRM va avea propria fracțiune în Parlament Oficial.md
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) va avea propria fracțiune în Parlament. Membrii Comitetului Central..
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Curtea de Conturi a participat la atelierul internațional „Fundamentele juridice ale transparenței datoriilor” Oficial.md
În perioada 8-10 octombrie curent, membri Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) – Alexandru..
12:30
Igor Munteanu, despre candidatura lui Alexandru Munteanu: Mănușa a fost ridicată, iar ceea ce părea de neînchipuit în ultima vreme pare sa se adeverească Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a urmărit emisiunea cu candidatul anunțat să..
12:20
Fiica sa e omagiată! Irina Vlah: Deschisă, sinceră, fină, muncitoare, disciplinată și mega responsabilă – așa ești și așa să fii mereu în viață! Oficial.md
Sărbătoare mare în familia Irinei Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”. Fiica sa, Anna,..
17 octombrie 2025
17:50
Locuitorii raionului Hîncești vor primi avertizări meteorologice mai rapide Oficial.md
Agricultorii din raionul Hâncești vor putea planifica mai eficient activitățile agricole și vor primi avertizări..
17:00
Alegeri locale. Simbolurile electorale au fost aprobate Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, simbolurile electorale ale partidelor politice înregistrate..
15:20
Usatîi: Noul Parlament și viitorul Guvern au astăzi o misiune clară – să lucreze pentru toți cetățenii din Republica Moldova Oficial.md
Renato Usatîi a făcut apel către Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea care deține majoritatea parlamentară,..
14:40
Nina Cereteu și Stela Onuțu vor refuza mandatele de deputat pentru funcția de primar Oficial.md
Nina Cereteu, primar al orașului Drochia, și Stela Onuțu, primar al orașului Glodeni, vor refuza..
14:20
Astăzi începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 Oficial.md
Astăzi, 17 octombrie 2025, începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025...
13:50
Maia Sandu: Avem nevoie de un prim-ministru care să încerce să învioreze economia Oficial.md
Președintele Maia Sandu spune că avem nevoie de un prim-ministru care să încerce să învioreze..
13:00
PLDM: După ce a alcătuit lista de deputați și a desfășurat o campanie în favoarea PAS, contrar normelor legale care interzic implicarea instituției prezidențiale în activități partizane, Maia Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, se arată extrem de îngrijorat de maniera..
13:00
Conducerea PSDE participă la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni Oficial.md
Prim-vicepreședintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Ion Sula, participă, în perioada 16–18 octombrie, la Congresul..
12:50
Ședință de lucru cu verificatorii de proiecte atestați în domeniul urbanismului, convocată la MIDR Oficial.md
La Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost organizată, astăzi, o ședință de lucru cu..
12:40
Vladimir Voronin refuză să deschidă ședința de constituire a noului Parlament în calitate de decan de vârstă Oficial.md
Vladimir Voronin, ex-președinte al țării, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, ales deputat pe lista..
12:20
Irina Vlah: La 20 octombrie va fi decizia Curții de Apel cu privire la limitarea activiății „INIMA MOLDOVEI”. Acest caz este foarte important pentru viitorul democrației în Republica Moldova! Oficial.md
Luni, 20 octombrie, Curtea de Apel va pronunța o decizie cu privire la restricționarea activității..
11:50
Renumitul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, a plecat la stele Oficial.md
Ministerul Culturii spune că a aflat, cu profund regret, despre trecerea în eternitate a renumitului..
11:50
Ion Ceban: Mergem în Parlament atât pentru a prezenta proiecte, cât și pentru a susține orice inițiativă care are scopul de a îmbunătăți viața cetățenilor Oficial.md
Blocul ALTERNATIVA va susține în Parlament toate proiectele care țin de interesul oamenilor. Declarația a..
11:40
Ziua Ușilor Deschise la Biroul Național de Statistică Oficial.md
Biroul Național de Statistică (BNS) organizează  vineri, 17 octombrie, Ziua Ușilor Deschise. Evenimentul este organizat..
11:40
Alexandru Munteanu: Când țara te cheamă, nu poți spune NU Oficial.md
Alexandru Munteanu, potențial candidat desemnat la funcția de premier, a fost invitat de șeful statului..
11:40
Igor Dodon va rămâne deputat în Parlament Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, spune că socialiștii au fost singurii care au contestat neregulile admise..
11:40
Igor Dodon va fi deputat: Acum ne așteaptă lupta în Parlament, în calitate de opoziție Oficial.md
„După aproape 10 ani de pauză, am luat decizia de a rămâne în Parlament —..
11:40
Trafic suspendat pe strada Albișoara din Capitală în această duminică Oficial.md
Primăria Chișinău informează că duminică, 19 octombrie 2025, orele 06:00-17:00, va fi suspendat traficul rutier..
11:20
Primăria Chișinău va derula activități de screening cu echipe medicale mobile pentru depistarea precoce a tuberculozei și a cancerului pulmonar Oficial.md
Viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, a avut o ședință de lucru cu șefii adjuncți responsabili de..
11:10
CNA și MAI lansează campania națională „Integritate pentru o societate sigură” Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a lansat campania națională..
11:00
Politician: Lucruri stranii se întâmplă în ultimele zile… Oficial.md
Liderul PNM, Dragoș Galbur, spune că se întâmplă lucruri stranii în ultimele zile, referindu-se la..
10:30
Octombrie, luna conștientizării cancerului mamar: Ministerul Sănătății susține prevenția și depistarea precoce Oficial.md
În fiecare an, octombrie este marcat la nivel mondial ca luna conștientizării cancerului mamar, cu..
10:10
Alertă cu bombă la Aeroport Oficial.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău informează că, la acest moment, a fost depistat un..
10:00
Primarul de Hîncești a plecat din PDCM Oficial.md
Astăzi, 16 octombrie 2025, în cadrul întrunirii Organizației Teritoriale Hîncești a PDCM, Dna Olga MORARU..
09:30
La Biblioteca Națională va fi inaugurată Sala Mihai Eminescu, după un proces de modernizare Oficial.md
Biblioteca Națională a Republicii Moldova anunță finalizarea unui proiect semnificativ– ”Modernizarea Sălii „Mihai Eminescu” din cadrul..
09:20
Parlamentul se va convoca în ședință pe 22 octombrie Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de..
09:20
Peste 28 milioane lei investiți prin eVMS.md în luna octombrie Oficial.md
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 6–15 octombrie 2025, a atras investiții în valoare..
16 octombrie 2025
17:10
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele deputaților aleși Oficial.md
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate la data de 28 septembrie. De asemenea,..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.