Gheorghe Gonța a primit cerere prealabilă de la Maia Sandu: „Ne vedem la proces”

Oficial.md, 20 octombrie 2025 10:20

Președintele Maia Sandu ar urma să-l acționeze în judecată pe jurnalistul Gheorghe Gonța pentru defăimare...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 10 minute
10:30
CCRM a publicat  Raportul de audit al performanței „Automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 contribuie la îmbunătățirea serviciilor acordate popul Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al performanței „Automatizarea procesului..
Acum 30 minute
10:20
Gheorghe Gonța a primit cerere prealabilă de la Maia Sandu: „Ne vedem la proces” Oficial.md
Președintele Maia Sandu ar urma să-l acționeze în judecată pe jurnalistul Gheorghe Gonța pentru defăimare...
10:10
PSDE a participat la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni de la Amsterdam Oficial.md
Conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE) a participat, În perioada 16-18 octombrie 2025, la Congresul..
Acum o oră
10:00
Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea..
10:00
PLDM cere PAS să inițieze un amplu proces de consultare publică asupra viitorului program de guvernare Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) cere Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) să inițieze un..
Acum 24 ore
12:00
Pasiune cubaneză în Republica Moldova: El Yass lansează noul single „Me haces daño” Oficial.md
El Yass, carismaticul artist cubanez care îmbină ritmurile fierbinți latino cu o energie scenică debordantă,..
Ieri
17:10
PCRM va avea propria fracțiune în Parlament Oficial.md
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) va avea propria fracțiune în Parlament. Membrii Comitetului Central..
13:00
Curtea de Conturi a participat la atelierul internațional „Fundamentele juridice ale transparenței datoriilor” Oficial.md
În perioada 8-10 octombrie curent, membri Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) – Alexandru..
12:30
Igor Munteanu, despre candidatura lui Alexandru Munteanu: Mănușa a fost ridicată, iar ceea ce părea de neînchipuit în ultima vreme pare sa se adeverească Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a urmărit emisiunea cu candidatul anunțat să..
12:20
Fiica sa e omagiată! Irina Vlah: Deschisă, sinceră, fină, muncitoare, disciplinată și mega responsabilă – așa ești și așa să fii mereu în viață! Oficial.md
Sărbătoare mare în familia Irinei Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”. Fiica sa, Anna,..
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Locuitorii raionului Hîncești vor primi avertizări meteorologice mai rapide Oficial.md
Agricultorii din raionul Hâncești vor putea planifica mai eficient activitățile agricole și vor primi avertizări..
17:00
Alegeri locale. Simbolurile electorale au fost aprobate Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, simbolurile electorale ale partidelor politice înregistrate..
15:20
Usatîi: Noul Parlament și viitorul Guvern au astăzi o misiune clară – să lucreze pentru toți cetățenii din Republica Moldova Oficial.md
Renato Usatîi a făcut apel către Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea care deține majoritatea parlamentară,..
14:40
Nina Cereteu și Stela Onuțu vor refuza mandatele de deputat pentru funcția de primar Oficial.md
Nina Cereteu, primar al orașului Drochia, și Stela Onuțu, primar al orașului Glodeni, vor refuza..
14:20
Astăzi începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 Oficial.md
Astăzi, 17 octombrie 2025, începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025...
13:50
Maia Sandu: Avem nevoie de un prim-ministru care să încerce să învioreze economia Oficial.md
Președintele Maia Sandu spune că avem nevoie de un prim-ministru care să încerce să învioreze..
13:00
PLDM: După ce a alcătuit lista de deputați și a desfășurat o campanie în favoarea PAS, contrar normelor legale care interzic implicarea instituției prezidențiale în activități partizane, Maia Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, se arată extrem de îngrijorat de maniera..
13:00
Conducerea PSDE participă la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni Oficial.md
Prim-vicepreședintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Ion Sula, participă, în perioada 16–18 octombrie, la Congresul..
12:50
Ședință de lucru cu verificatorii de proiecte atestați în domeniul urbanismului, convocată la MIDR Oficial.md
La Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost organizată, astăzi, o ședință de lucru cu..
12:40
Vladimir Voronin refuză să deschidă ședința de constituire a noului Parlament în calitate de decan de vârstă Oficial.md
Vladimir Voronin, ex-președinte al țării, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, ales deputat pe lista..
12:20
Irina Vlah: La 20 octombrie va fi decizia Curții de Apel cu privire la limitarea activiății „INIMA MOLDOVEI”. Acest caz este foarte important pentru viitorul democrației în Republica Moldova! Oficial.md
Luni, 20 octombrie, Curtea de Apel va pronunța o decizie cu privire la restricționarea activității..
11:50
Renumitul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, a plecat la stele Oficial.md
Ministerul Culturii spune că a aflat, cu profund regret, despre trecerea în eternitate a renumitului..
11:50
Ion Ceban: Mergem în Parlament atât pentru a prezenta proiecte, cât și pentru a susține orice inițiativă care are scopul de a îmbunătăți viața cetățenilor Oficial.md
Blocul ALTERNATIVA va susține în Parlament toate proiectele care țin de interesul oamenilor. Declarația a..
11:40
Ziua Ușilor Deschise la Biroul Național de Statistică Oficial.md
Biroul Național de Statistică (BNS) organizează  vineri, 17 octombrie, Ziua Ușilor Deschise. Evenimentul este organizat..
11:40
Alexandru Munteanu: Când țara te cheamă, nu poți spune NU Oficial.md
Alexandru Munteanu, potențial candidat desemnat la funcția de premier, a fost invitat de șeful statului..
11:40
Igor Dodon va rămâne deputat în Parlament Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, spune că socialiștii au fost singurii care au contestat neregulile admise..
11:40
Igor Dodon va fi deputat: Acum ne așteaptă lupta în Parlament, în calitate de opoziție Oficial.md
„După aproape 10 ani de pauză, am luat decizia de a rămâne în Parlament —..
11:40
Trafic suspendat pe strada Albișoara din Capitală în această duminică Oficial.md
Primăria Chișinău informează că duminică, 19 octombrie 2025, orele 06:00-17:00, va fi suspendat traficul rutier..
11:20
Primăria Chișinău va derula activități de screening cu echipe medicale mobile pentru depistarea precoce a tuberculozei și a cancerului pulmonar Oficial.md
Viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, a avut o ședință de lucru cu șefii adjuncți responsabili de..
11:10
CNA și MAI lansează campania națională „Integritate pentru o societate sigură” Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a lansat campania națională..
11:00
Politician: Lucruri stranii se întâmplă în ultimele zile… Oficial.md
Liderul PNM, Dragoș Galbur, spune că se întâmplă lucruri stranii în ultimele zile, referindu-se la..
10:30
Octombrie, luna conștientizării cancerului mamar: Ministerul Sănătății susține prevenția și depistarea precoce Oficial.md
În fiecare an, octombrie este marcat la nivel mondial ca luna conștientizării cancerului mamar, cu..
10:10
Alertă cu bombă la Aeroport Oficial.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău informează că, la acest moment, a fost depistat un..
10:00
Primarul de Hîncești a plecat din PDCM Oficial.md
Astăzi, 16 octombrie 2025, în cadrul întrunirii Organizației Teritoriale Hîncești a PDCM, Dna Olga MORARU..
09:30
La Biblioteca Națională va fi inaugurată Sala Mihai Eminescu, după un proces de modernizare Oficial.md
Biblioteca Națională a Republicii Moldova anunță finalizarea unui proiect semnificativ– ”Modernizarea Sălii „Mihai Eminescu” din cadrul..
09:20
Parlamentul se va convoca în ședință pe 22 octombrie Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de..
09:20
Peste 28 milioane lei investiți prin eVMS.md în luna octombrie Oficial.md
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 6–15 octombrie 2025, a atras investiții în valoare..
16 octombrie 2025
17:10
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele deputaților aleși Oficial.md
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate la data de 28 septembrie. De asemenea,..
17:10
Igor Grosu: Ne așteaptă multă muncă și provocări semnificative Oficial.md
Liderul PAS, Igor Grosu, în contextul validării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, a..
16:10
Agricultorii din Nisporeni și Orhei afectați de înghețuri au depus cele mai multe cereri de solicitare a sprijinului financiar Oficial.md
Perioada de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar destinat fermierilor afectați de înghețurile târzii..
16:10
ASP: Pe durata lansării Sistemului informațional „Acte de stare civilă” vor apărea unele sistări de prestare a serviciilor Oficial.md
ASP are în derulare un program amplu de modernizare a serviciilor — inclusiv prin extinderea..
14:40
Reprezentanții Ambasadei SUA – informați despre situația Partidului Republican „Inima Moldovei”. Irina Vlah: „Un atac grav asupra democrației” Oficial.md
Conducerea Partidului Republican „Inima Moldovei” a avut o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale..
14:00
Analiză: Accesul persoanelor cu dizabilități la procesele electorale rămâne a fi limitat Oficial.md
Deși Republica Moldova dispune de un cadru legislativ solid, aplicarea sa practică rămâne fragmentară, iar..
13:40
Cristina Gherasimov, în discuții cu oficiali europeni despre prioritățile Republicii Moldova în viitor Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European –..
12:10
A fost semnat proiectul de asistență tehnică privind „Îmbunătățirea gestionării crizelor și a rezilienței cibernetice a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova” Oficial.md
A avut loc semnarea proiectului de asistență tehnică privind „Îmbunătățirea gestionării crizelor și a rezilienței..
11:30
Anca Dragu, în discuții cu directorul Departamentului European al FMI Oficial.md
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut astăzi o..
11:30
ANSA devine 100% digitală Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a lansat..
11:30
Astăzi este marcată Ziua Mondială a Alimentației Oficial.md
Astăzi, 16 octombrie este marcată Ziua Mondială a Alimentației. Astăzi, mai mult ca oricând, este..
11:10
Mihai Popșoi a discut cu noul Ambasador al Germaniei în Republica Moldova Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Federale Germania..
11:10
Primele trei acțiuni pe care ar trebui să le întreprindă noul prim-ministru, în opinia lui Dmitri Torner Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, consideră că, viitorul prim-ministru, care,..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.